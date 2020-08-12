САП повернула в ОАСК підозри голові суду Вовку і ще 4 суддям

В Окружний адміністративний суд міста Києва знову направили підозри суддям, які з ОАСК раніше повернули в Офіс генпрокурора.

Про це повідомляє пресслужба САП в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Окружний адміністративний суд м. Києва поштовим відправленням повернув підозри суддям Окружного адміністративного суду м. Києва, вручені у спосіб, передбачений КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення – у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень. З огляду на вищевикладене, підозри 7 серпня повернуті поштовим відправленням керівнику апарату ОАСК", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України, письмове повідомлення про підозру вручає в день його складання слідчий або прокурор, а якщо це неможливо, воно вручається способом, передбаченим КПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Окружному адмінсуді Києва заявляють, що оголошені НАБУ в розшук судді перебувають на робочих місцях

Водночас в САП інформують, що, Згідно із ч. 2 ст. 135 КК України (глава 11 КПК України) у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім’ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Зазначається, що відповідно до ч. 1 ст. 136 КПК України належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

"Враховуючи те, що повідомлення про підозри суддям ОАСК вручені з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 136, 278 КПК України, твердження про їх вручення з порушенням вимог ст. ст. 276-278 КПК України є безпідставними", - відзначають в САП.

Також читайте: Голова ОАСК Вовк: Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".