САП повернула в ОАСК підозри голові суду Вовку і ще 4 суддям
В Окружний адміністративний суд міста Києва знову направили підозри суддям, які з ОАСК раніше повернули в Офіс генпрокурора.
Про це повідомляє пресслужба САП в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Окружний адміністративний суд м. Києва поштовим відправленням повернув підозри суддям Окружного адміністративного суду м. Києва, вручені у спосіб, передбачений КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення – у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень. З огляду на вищевикладене, підозри 7 серпня повернуті поштовим відправленням керівнику апарату ОАСК", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України, письмове повідомлення про підозру вручає в день його складання слідчий або прокурор, а якщо це неможливо, воно вручається способом, передбаченим КПК.
Водночас в САП інформують, що, Згідно із ч. 2 ст. 135 КК України (глава 11 КПК України) у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім’ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.
Зазначається, що відповідно до ч. 1 ст. 136 КПК України належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.
"Враховуючи те, що повідомлення про підозри суддям ОАСК вручені з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 136, 278 КПК України, твердження про їх вручення з порушенням вимог ст. ст. 276-278 КПК України є безпідставними", - відзначають в САП.
Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.
21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.
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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.
Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.
11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".
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Просто без комментариев
Ну поиграйтесь, типа неприкасаемые. Конституция Украины определяет четко:
ст.6 (Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.), 7, 8 Конституции.
Поехали дальше:
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом...
п.6 ст. 126 Конституции
Дальше просто лень.
https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт
Слухаю інтерв'ю розумних людей. Чекалкін - прекрасний дипломат.Кондратюк - кандидат наук,отримав кришталеву сову в 2008.Явно не зелібоби.Кажуть Порох був найкращим президентом. Кондратюк:у Зе два варіанти,або стати Порохом,або Ростов. Іншого не дано. Блін, не можу не погодитися)
https://twitter.com/i/status/1293297545624670209 https://twitter.com/i/status/1293297545624670209
але не треба бути чекалкіним, щоб предбачати, що зеля закінчить у ростові
И если их не смогут арестовать, то их охренение от беспредела вообще взлетит до Луны.
Они сами по себе и сами себе крыша.
Они что, тыпилы идти под крышу к тому, кого максимум через четыре года погонят половой тряпкой?
Они рассчитывают свои посты и должности передавать детям и внукам...