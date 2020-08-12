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Новини
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До кінця року на дорогах встановлять ще понад 200 камер автофіксації: система себе виправдовує, - Криклій

До кінця року на дорогах встановлять ще понад 200 камер автофіксації: система себе виправдовує, - Криклій

До кінця 2020 року на державних дорогах України Міністерство інфраструктури планує встановити понад 200 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю для "Економічної правди", передає Цензор.НЕТ.

"Я приємно здивований, тому що ми очікували, що буде якась протидія, але люди виявилися морально готові до цієї системи. До кінця року ми плануємо встановити на державних дорогах України ще понад 200 камер", - сказав міністр.

Він додав, що зараз відбувається спад щодо порушень в тих місцях, які за перші місяці лідирували за сумами штрафів.

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"Якщо в середньому за місяць було порушень на 30 млн гривень, то наступного місяця вже буде спад на 30% і так далі. Система себе виправдовує", - наголосив Криклій.

Як повідомлялося, в Україні 1 червня 2020 року відбувся офіційний запуск системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху. Інформація про час, місце правопорушення, перевищену швидкість, а також про номерні знаки автомобіля передається в центр автоматизованої обробки даних патрульної поліції. Її звіряють з даними реєстрів МВС - перевіряють модель, марку автомобіля, номерні знаки, перебування в розшуку тощо. Після цього формується постанова, на яку накладається електронний підпис. Перші камери були встановлені в Києві та Київській області.

Автор: 

ПДР (478) камера (109) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+5
Конечно оправдывает, так живо стричь бабло с лохтората, холопы будет платить, а властьимущие ездить с номерами прикрытия классть болт на пдд и штрафы.
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12.08.2020 12:15 Відповісти
+3
Конечно оправдывает бо опровержение наложенного штрафа в суде стоит ту же сумму!
По этой причине все платят без обиняков..
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12.08.2020 12:14 Відповісти
+2
Ну я уже нагонялся... теперь езжу по правилам, уступая и не нарушая... а так, шобы как Алонсо Кихано против мельниц - надоело... с годами гаснет жар в крови, теперь иппусь лишь по любви, знаешь ли...
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12.08.2020 12:36 Відповісти
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По місту стоять обмеження швидкості 30км на годину, це нормально? По дорозі з 5 смугами руху обмеження 30 км на годину, або 40 км на годину? Люди будуть знищувати ці камери або знаки, бо систему руху транспорту вигадують ідіоти і ці ідіотські обмеження не мають жодного сенсу!
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12.08.2020 12:11 Відповісти
Система работает хорошо. Я вижу как народ стал меньше превышать скорость,меньше подрезать,меньше нарушать.Полосу общественного транспорта меньше занимают. Я бы штрафы ещё поднял что б начинались от 1000 гривен.
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12.08.2020 12:19 Відповісти
Мусоркам, конечно, приятно.
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12.08.2020 12:57 Відповісти
Конечно оправдывает бо опровержение наложенного штрафа в суде стоит ту же сумму!
По этой причине все платят без обиняков..
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12.08.2020 12:14 Відповісти
Конечно оправдывает, так живо стричь бабло с лохтората, холопы будет платить, а властьимущие ездить с номерами прикрытия классть болт на пдд и штрафы.
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12.08.2020 12:15 Відповісти
Проехался недавно. Предупреждения о видео-фото установлены. И вместо стационарных камер по кустам мусора прячутся на въезде-ввезде из сел. Понятно, села должны сообщаться дорогами, но в таком режиме на расстояние от Харькова до Киева (500км) потребуется 7-8 часов, включая час по Лобковой Балке... пока нет автострады вне населенных панктов (типа Харьков-Днепр хотя бы), мусора будут стричь за превышение в Манченках, Чутовом, Валках, Александровке, Яготине и пр. Дороги, суки, где? Штрафы куда идут? На зарплаты штрафующим?
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12.08.2020 12:26 Відповісти
Поставил машину на прикол и никаких штрафов, хай попробуют тогда отбить затраченные деньги на камеры если все перестанут ездить.
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12.08.2020 12:31 Відповісти
Ну я уже нагонялся... теперь езжу по правилам, уступая и не нарушая... а так, шобы как Алонсо Кихано против мельниц - надоело... с годами гаснет жар в крови, теперь иппусь лишь по любви, знаешь ли...
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12.08.2020 12:36 Відповісти
Комерційна структура озу у вигляді поліції....шакали заробляють гроші
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12.08.2020 12:30 Відповісти
Долбодятлы прут по 100 по городу, не пропускают пешеходов, едут на красный, шашечники прыгают с ряда в ряд создавая аварийные ситуации, автобусники выезжают на ж/д переезд на запрещающий и автобусы расносит на куски.
А виноват Аваков. *******.
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12.08.2020 12:53 Відповісти
Шашечников камеры не ловят. А полицаи так и не научились. И вообще, кроме радара и полосы ОТ ничего не умеют.
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12.08.2020 12:58 Відповісти
**** ты Криклий! "Оправдывает"? На сколько % ДТП в Киеве снизилось? А на сколько % пробки выросли? Вы друг другу в глаза ссыте, а нам не надо!
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12.08.2020 13:22 Відповісти
И в чем оправдывает,в том что содранные штрафы текут в частные карманы,или тем что на покупке камер можно хорошо навариться на откатах.
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12.08.2020 14:09 Відповісти
До тупорилих Рюкзаківців дійшло за шість років!
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12.08.2020 16:19 Відповісти
200 камер это капля в море. 10 000 было бы в самый раз.
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13.08.2020 13:56 Відповісти
 
 