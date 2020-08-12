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Кабмін вирішив не рекомендувати на голову Кіровоградської ОДА бізнесмена Міщенка, який обіцяв "розібратися з фінансовими потоками"

Кабмін вирішив не рекомендувати на голову Кіровоградської ОДА бізнесмена Міщенка, який обіцяв

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов заявляє, що уряд не буде рекомендувати кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Про це Немчінов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд не рекомендуватиме кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА. Таке рішення ми ухвалили після заслуховування кандидата Міщенка на засіданні Кабінету Міністрів", - написав він.

За його слова, репутація глав ОДА має бути кристально чистою та мати підтримку у своєму регіоні.

"Ми врахували думку як простих громадян, так і бізнесу. Більше того, є інформація, що у кандидата існує конфлікт інтересів, оскільки він є власником бізнесу. Отримавши всю інформацію, члени Кабінету Міністрів дійшли висновку не рекомендувати Валерія Міщенка до призначення на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації", - додав міністр.

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Як повідомлялося, 5 серпня Кабмін погодив призначення Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА.

За даними Єдиного держреєстру юридичних і фізичних осіб підприємців, Міщенко є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Агрокомлекс" (Кіровоградської обл.), ТОВ "Плиски-Агро" (Чернігівської обл.), ТОВ "Баловне" (Миколаївської обл.), а також ТОВ "Мисливське господарство "Плисецьке" (Чернігівської обл.), ТДВ "Устинівський Райагрохім", ТОВ "Устинівський зернокомплекс" і ТОВ "Нива" (усі - Кіровоградської обл.) та інших.

Кабмін вирішив не рекомендувати на голову Кіровоградської ОДА бізнесмена Міщенка, який обіцяв розібратися з фінансовими потоками 01

Автор: 

Немчінов Олег (208) Кіровоградська область (586)


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Петики снова сейчас про зраду скажут)))
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12.08.2020 12:23 Відповісти
занос ермаку вернут несчастному потерпевшему?)
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12.08.2020 12:47 Відповісти
пожертвования не возвращают
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12.08.2020 13:02 Відповісти
Я стесняюсь спросить: Всем "владельцам бизнеса" во власть нельзя или только Мищенко рожей не вышел?
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12.08.2020 13:24 Відповісти
 
 