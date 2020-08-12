Дев'ять областей України і Києва не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 12 серпня Київ і 9 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.
Рішення про посилення протиепідемічних заходів може бути відмінено не раніше ніж через сім днів з дня його прийняття з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.
Таким чином, до послаблення карантинних заходів не готові: Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська і Чернівецька області, а також м. Київ.
Будь ласка, зачекайте...
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да, напомнил шо мне надо сходить погладить кота
Я кацапам не наливаю і сала з хлібом також не даю.
Похвально. Треба орден йому дати...