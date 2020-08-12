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Новини Коронавірус і карантин
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Дев'ять областей України і Києва не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Дев'ять областей України і Києва не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 12 серпня Київ і 9 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Рішення про посилення протиепідемічних заходів може бути відмінено не раніше ніж через сім днів з дня його прийняття з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.

Також читайте: На Львівщині виявляють випадки нової безсимптомної пневмонії, - епідеміолог області Тімко

Таким чином, до послаблення карантинних заходів не готові: Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська і Чернівецька області, а також м. Київ.

Девять областей України і Києва не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
ты даже от кота заразиться можешь, так шо маска только для сварщиков полезна

да, напомнил шо мне надо сходить погладить кота
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12.08.2020 12:21 Відповісти
+2
В Швеции люди не передохли, в Беларуси люди не передохли, в Японии люди не передохли. Карантина в этих странах не было.
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12.08.2020 12:38 Відповісти
+1
Количество людей с коронавирусом увеличивается, поэтому Минздрав говорит о смягчении карантина. А когда-то пугали ужесточением карантина. Зебилы боятся людей.
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12.08.2020 12:16 Відповісти
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Количество людей с коронавирусом увеличивается, поэтому Минздрав говорит о смягчении карантина. А когда-то пугали ужесточением карантина. Зебилы боятся людей.
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12.08.2020 12:16 Відповісти
пока не начнете сваливать трупы от КОВИ на площадях - быдло носить маски не будет...
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12.08.2020 12:18 Відповісти
ты даже от кота заразиться можешь, так шо маска только для сварщиков полезна

да, напомнил шо мне надо сходить погладить кота
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12.08.2020 12:21 Відповісти
Быдло послушное - оно выполняет всё что скажет власть. А люди решают сами что им делать.
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12.08.2020 12:21 Відповісти
Это тебе за быдло! СПАМ.
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12.08.2020 12:24 Відповісти
Не переживай! По твоей внешности сразу и не догадаешся....
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12.08.2020 12:33 Відповісти
Ти щось від мене хочеш, цапе?
Я кацапам не наливаю і сала з хлібом також не даю.
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12.08.2020 12:55 Відповісти
О! Та воно патріот! Так ненавидить кацапів, що аж підскакує на дивані... прямо зараз рветься в бій!
Похвально. Треба орден йому дати...
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12.08.2020 20:04 Відповісти
Куда вы денетесь? Смягчение - отмена карантина будет, как этому не быть.
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12.08.2020 12:23 Відповісти
о каком смягчении речь передохнуть хотите все или в эпоху зеленского уже лучше сдохнуть чем существовать без доходов на карантине
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12.08.2020 12:32 Відповісти
В Швеции люди не передохли, в Беларуси люди не передохли, в Японии люди не передохли. Карантина в этих странах не было.
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12.08.2020 12:38 Відповісти
Хтось цим тестом перевірив огірок і тест показав вірус. Він, схоже, від фанаря працює. Тим більш, що в Італії скандал - 98% загиблих від корони померли від зовсім інших причин. Навіть жертв ДТП писали в корону. А загальна кількість померлих навіть зменьшилась під час корони.
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12.08.2020 12:48 Відповісти
 
 