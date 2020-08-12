Криклій про співпрацю "Укрзалізниці" з Deutsche Bahn: Зараз нас не зрозуміють і, щонайменше, на вилах винесуть

Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що "Укрзалізниця" після поліпшення фінансової ситуації в компанії має повернутися до співпраці з Deutsche Bahn.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Економічна правда", передає Цензор.НЕТ.

"До Deutsche Bahn ми будемо повертатися, але коли в "Укрзалізниці" брак ліквідності, я боюся, що нас не зрозуміють, якщо ми замовимо консалтинг на 80 млн гривень. Як мінімум, на вилах винесуть або міністерство, або "Укрзалізницю", або обох", - сказав міністр.

Він додав, що такі трансформаційні речі важливі, але "спочатку ми рятуємо людину, а потім покращуємо її стан".

Як повідомлялося, 5 лютого 2020 року АТ "Укрзалізниця" підписало меморандум з німецькою компанією Deutsche Bahn AG про взаєморозуміння зі стратегічного партнерства з розвитку "Укрзалізниці". Меморандум визначає етапи співпраці української та німецької залізничних компаній. Передбачалося, що на початковому етапі буде укладено договір про співпрацю з оцінки діяльності УЗ та розробки дорожньої карти щодо поліпшення її діяльності. Очікувалося, що цей етап триватиме три місяці.

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Уже 7 лютого "Укрзалізниця" оголосила тендер на надання консультаційних послуг щодо підвищення оперативної ефективності компанії, в якому взяла участь не тільки Deutsche Bahn. Початкова вартість послуг була встановлена ​​на рівні 85,92 млн грн. В кінці березня цей тендер був скасований, а в квітні Владислав Криклій заявив, що "Укрзалізниця" перенесла на більш пізній термін питання співпраці з німецькою залізничною компанією.