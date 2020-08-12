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Криклій про співпрацю "Укрзалізниці" з Deutsche Bahn: Зараз нас не зрозуміють і, щонайменше, на вилах винесуть

Криклій про співпрацю

Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що "Укрзалізниця" після поліпшення фінансової ситуації в компанії має повернутися до співпраці з Deutsche Bahn.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Економічна правда", передає Цензор.НЕТ.

"До Deutsche Bahn ми будемо повертатися, але коли в "Укрзалізниці" брак ліквідності, я боюся, що нас не зрозуміють, якщо ми замовимо консалтинг на 80 млн гривень. Як мінімум, на вилах винесуть або міністерство, або "Укрзалізницю", або обох", - сказав міністр.

Він додав, що такі трансформаційні речі важливі, але "спочатку ми рятуємо людину, а потім покращуємо її стан".

Як повідомлялося, 5 лютого 2020 року АТ "Укрзалізниця" підписало меморандум з німецькою компанією Deutsche Bahn AG про взаєморозуміння зі стратегічного партнерства з розвитку "Укрзалізниці". Меморандум визначає етапи співпраці української та німецької залізничних компаній. Передбачалося, що на початковому етапі буде укладено договір про співпрацю з оцінки діяльності УЗ та розробки дорожньої карти щодо поліпшення її діяльності. Очікувалося, що цей етап триватиме три місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" поки не може собі дозволити консультації Deutsche Bahn, - Криклій

Уже 7 лютого "Укрзалізниця" оголосила тендер на надання консультаційних послуг щодо підвищення оперативної ефективності компанії, в якому взяла участь не тільки Deutsche Bahn. Початкова вартість послуг була встановлена ​​на рівні 85,92 млн грн. В кінці березня цей тендер був скасований, а в квітні Владислав Криклій заявив, що "Укрзалізниця" перенесла на більш пізній термін питання співпраці з німецькою залізничною компанією.

Автор: 

Укрзалізниця (6929) Криклій Владислав (548) Deutsche Bahn (41)


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Топ коментарі
+9
А що ви очікували, якщо найвпливовіший "зуб давав"?
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12.08.2020 12:41 Відповісти
+8
Что за сленг на вилах вынесут, в натуре.
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12.08.2020 12:39 Відповісти
+6
та нормально...цензурно жеж ))) и понятно )))
а то начинают - диджитализация, анбандлинг, аутсорсинг, консалтинг... шпрехшталмейстер ))))
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12.08.2020 12:48 Відповісти
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Что за сленг на вилах вынесут, в натуре.
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12.08.2020 12:39 Відповісти
А що ви очікували, якщо найвпливовіший "зуб давав"?
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12.08.2020 12:41 Відповісти
Не лініться, почитайте інформацію за цього німецького оператора залізниць. Ці економісти у себе вирішили, що економічно не доцільно, як їм здавалось, обслуговувати другу колію, яку вони розібрали у себе, а наразі не можуть розвести навіть поїзді класу інтерсіті+, не говорячи вже про вантажні. Також позакривали біля 50% станцій, що не аби як вплинуло на безпеку руху. Так чому ж нас можуть навчити німці?
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12.08.2020 14:19 Відповісти
ми тут украили все деньги и денег нет и опять виноват народ потомучто он нам мешает работать
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12.08.2020 12:42 Відповісти
Нужен Нью Моисей может он народ куда то лет на 40 опять уведет, а они тут побешкетуют, розбійники.
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12.08.2020 12:44 Відповісти
А нынешний Нью Моисей, что, уже испортился? Несите нового, Нью-Нью Моисея?
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12.08.2020 13:30 Відповісти
Сленг из укр парламента. "Скотиняки, ... на вилах вынесут...
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12.08.2020 12:46 Відповісти
та нормально...цензурно жеж ))) и понятно )))
а то начинают - диджитализация, анбандлинг, аутсорсинг, консалтинг... шпрехшталмейстер ))))
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12.08.2020 12:48 Відповісти
Типа штандартенмайер?
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12.08.2020 12:49 Відповісти
не-не... то другой тип... типчик даже - конферансьё в цирке )))))
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12.08.2020 12:51 Відповісти
ну... мендель )))) а так понятнее )))))))))))))
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12.08.2020 12:52 Відповісти
https://www.facebook.com/people/%D0%95%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80/100050809069697?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODY3MTQxMzk3Mzk1M18xMDE1ODY3Mjk4MjAzODk1Mw%3D%3D Ева Контур

Німці тут дуже доречні. Їх ******** в всі отвори, як нас з 2000х, притому в турборежимі.
Націю отуплюють шаленим темпом, серед молоді наркотики гуляють як жуйка, медії і тв котяться в прірву, мабуть, ще глибшу ніж наша.
От тільки мені ще важко зрозуміти до чого конкретно їх готують, але запах небезпеки шалений, українське дежавю. Про яке нікому не розкажеш, бо ніхто не зрозуміє, шарахнеться в свій звичний світ добробуту,відпусток, ресторанчиків, Різдва.
І їх можна зрозуміти, стільки болю замовчано, просто не відбито емпатією, стільки сил пішло на післявоєнну відбудову, що за свою Geborgenheit вони будуть триматися до останнього і закривати очі на явну загрозу, не те щоб приховану.
Ми зараз як ніколи в одному човні. Вся Європа тепер Донбас, який готують до того, щоб зробити придатком. І на жаль, ми своєю фатальною помилкою на президентських виборах пришвидшили ходу зла куди більше, ніж це усвідомлюєм, і нашу блискучу команду дипломатів, на чолі з так ненависним Порошенком ми просто колосально недооцінили. Тільки зараз виходить на яв, наскільки впевнено і безстрашно ми тим човном КЕРУВАЛИ, поки бюргери і сітізени сиділи в рятівних жилетах, перелякано дивлячись на кремезного характерника "Друзі, хіба в такій компанії нам не радісно?", лідера країни, яка виросла наче диво-гриб з дна човна!..
Ех, часи бувалої слави, ніхто й не повірить вже. Тепер кермо в американців. Може це про них казав Мішель? Дай Бог, бо вони мабуть останні. Далі вже My heart will go on пад тьомнаюуууу вадой.
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12.08.2020 12:40 Відповісти
Надо сотрудничать не с немецкими, а с американскими компаниями.
Немецкая Сименс отправила турбины в Крым в нарушение санкций. И правительство Германии её не наказало.
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12.08.2020 12:40 Відповісти
Не відправляли вони турбіни в Крим. То були кацапські мутки.
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12.08.2020 12:43 Відповісти
Брехня. Куди вони відправляли? На Таманський півострів де ніякої електростанції не будувалось? Сіменс добре знала що турбіни відправляє в Крим.
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12.08.2020 12:59 Відповісти
Чекаю на докази моєї "брехні"! Доводь, що Сіменс відправляли турбіни саме в Крим!
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12.08.2020 13:02 Відповісти
Я доводжу что Сіменс відправляла турбіни саме на Таманський півострів Краснодарського краю, де ніякої електростанції не планувалось будувати. В той же час побудували фундамент для чотирьох турбін в Криму які відправила Сіменс.
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12.08.2020 13:06 Відповісти
Слухай, та надай ти докази що Сіменс відправляла турбіни до Криму як ти писав: Немецкая Сименс отправила турбины в Крым в нарушение санкций. Ти ж упевнений в цьому! Хіба це для тебе складно?
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12.08.2020 13:10 Відповісти
Які тобі треба докази? Турбіни Сіменс працюють в Криму.
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12.08.2020 13:17 Відповісти
Друже, я продав своє авто у Миколаєві, а за рік воно з'явилося у Харкові. Із харківською реєстрацією. Але я продав його у Миколаєві! А воно опинилося у Харкові. Нічого не нагадує?
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12.08.2020 13:29 Відповісти
Турбіни не авто. Сіменс попереджали що турбіни для Криму.
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12.08.2020 13:58 Відповісти
Хто попереджав? Коли попереджали? Посилання будь ласка!
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12.08.2020 18:02 Відповісти
Це були не кацапські мутки, а німецькі мутки.
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12.08.2020 13:02 Відповісти
без співучасті Сіменса не обійшлося, це вони потім відморозились ніби кацапи їх надурили
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12.08.2020 13:03 Відповісти
Докази друже! Докази у студію!
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12.08.2020 13:06 Відповісти
Доказ - турбіни Сіменс працюють в Криму. Сіменс це визнає.
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12.08.2020 13:18 Відповісти
Але ж ти й клоун. Сіменс це визнав практично відразу як вони опинилися в Криму! Але ж питання, як вони опинилися в Криму? Сіменс їх туди поставив, чи якось інакше? Наче просте для тебе завдання, просто доведи фактами твоє твердження: Сименс отправила турбины в Крым в нарушение санкций
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12.08.2020 13:25 Відповісти
явки, паролі. тебе в гуглі забанили, чи ти десь бав, що співучасник визнає і кається, всім розказує, щоб влетіти на мільйонні штрафи?
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12.08.2020 14:07 Відповісти
Ось цікаво, чому коли просиш докази, тебе відсилають до гуглу... Тобто доказів ти не маєш на своє твердження!? Якщо так, то ходи здоровий, якщо маєш докази, то припиняй дешевий базар та надай їх.
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12.08.2020 18:01 Відповісти
ну півнику, тебе можна ще відіслати , там точно знайдеш всі потрібні докази.
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12.08.2020 18:57 Відповісти
Та що ж ви всі такі розумні насправді виявляєтесь дешевими балаболами...? Клоуни, що поробиш...
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12.08.2020 20:32 Відповісти
півнику, клован твій **********, чи х..ло?
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12.08.2020 20:38 Відповісти
А я ж тебе, гидота, до цього часу не ображав. Просто не забувай, що ти дешевий, обісравшийся БАЛАБОЛ. Все, дійсно набрид, ходи здоровий, хай щастить.
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12.08.2020 20:51 Відповісти
балабол, кацапчику, твоя хамілія
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12.08.2020 21:27 Відповісти
та и СП-2... потихоньку глохнет...дохнет
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12.08.2020 12:49 Відповісти
Только благодаря США.
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12.08.2020 13:03 Відповісти
100500++ (единственным, кто последовательно и принципиально...хотя возможно и не без собственного интереса)))... но когда интересы совпадают - это счастье)
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12.08.2020 13:09 Відповісти
Считал что Владислав выше того бардака что там творится.
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12.08.2020 12:47 Відповісти
То, что немцу хорошо, то для нас смерть.
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12.08.2020 12:50 Відповісти
Deutsche Bahn-точно НЕ самая лучшая жд компания,есть намного лучше работающие и в Европе и в мире,шо они за немецкую фирму зацепились?
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12.08.2020 12:53 Відповісти
Т-сс -сс не порть легенду.
В Украине верят сказкам об идеальних Deutsche Bahn в Европе.
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12.08.2020 14:13 Відповісти
Как выглядит этот консалтинг? Бумажка, что нужно сделать? За 80 млн? От того, что будет эта бумажка, лишнее финансирование не появится и воровать не перестанут
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12.08.2020 12:57 Відповісти
кріклій, викормиш сріний, і тебе, і вас не розуміють і позавчора, і вчора, і сьгодні. бидло ..бане.
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12.08.2020 12:58 Відповісти
А я считаю что нужно отдать Ukraine Bahn to Deutsche бану бесплатно. Пусть руководят и эксплуатируют. Будет немецкий порядок.
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12.08.2020 14:17 Відповісти
Усе? Кина не будет, электричество подорожало?
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12.08.2020 14:53 Відповісти
У Зелёного говна действительно "веселое" будущее.
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12.08.2020 15:09 Відповісти
 
 