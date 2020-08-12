Криклій про співпрацю "Укрзалізниці" з Deutsche Bahn: Зараз нас не зрозуміють і, щонайменше, на вилах винесуть
Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що "Укрзалізниця" після поліпшення фінансової ситуації в компанії має повернутися до співпраці з Deutsche Bahn.
Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Економічна правда", передає Цензор.НЕТ.
"До Deutsche Bahn ми будемо повертатися, але коли в "Укрзалізниці" брак ліквідності, я боюся, що нас не зрозуміють, якщо ми замовимо консалтинг на 80 млн гривень. Як мінімум, на вилах винесуть або міністерство, або "Укрзалізницю", або обох", - сказав міністр.
Він додав, що такі трансформаційні речі важливі, але "спочатку ми рятуємо людину, а потім покращуємо її стан".
Як повідомлялося, 5 лютого 2020 року АТ "Укрзалізниця" підписало меморандум з німецькою компанією Deutsche Bahn AG про взаєморозуміння зі стратегічного партнерства з розвитку "Укрзалізниці". Меморандум визначає етапи співпраці української та німецької залізничних компаній. Передбачалося, що на початковому етапі буде укладено договір про співпрацю з оцінки діяльності УЗ та розробки дорожньої карти щодо поліпшення її діяльності. Очікувалося, що цей етап триватиме три місяці.
Уже 7 лютого "Укрзалізниця" оголосила тендер на надання консультаційних послуг щодо підвищення оперативної ефективності компанії, в якому взяла участь не тільки Deutsche Bahn. Початкова вартість послуг була встановлена на рівні 85,92 млн грн. В кінці березня цей тендер був скасований, а в квітні Владислав Криклій заявив, що "Укрзалізниця" перенесла на більш пізній термін питання співпраці з німецькою залізничною компанією.
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а то начинают - диджитализация, анбандлинг, аутсорсинг, консалтинг... шпрехшталмейстер ))))
Німці тут дуже доречні. Їх ******** в всі отвори, як нас з 2000х, притому в турборежимі.
Націю отуплюють шаленим темпом, серед молоді наркотики гуляють як жуйка, медії і тв котяться в прірву, мабуть, ще глибшу ніж наша.
От тільки мені ще важко зрозуміти до чого конкретно їх готують, але запах небезпеки шалений, українське дежавю. Про яке нікому не розкажеш, бо ніхто не зрозуміє, шарахнеться в свій звичний світ добробуту,відпусток, ресторанчиків, Різдва.
І їх можна зрозуміти, стільки болю замовчано, просто не відбито емпатією, стільки сил пішло на післявоєнну відбудову, що за свою Geborgenheit вони будуть триматися до останнього і закривати очі на явну загрозу, не те щоб приховану.
Ми зараз як ніколи в одному човні. Вся Європа тепер Донбас, який готують до того, щоб зробити придатком. І на жаль, ми своєю фатальною помилкою на президентських виборах пришвидшили ходу зла куди більше, ніж це усвідомлюєм, і нашу блискучу команду дипломатів, на чолі з так ненависним Порошенком ми просто колосально недооцінили. Тільки зараз виходить на яв, наскільки впевнено і безстрашно ми тим човном КЕРУВАЛИ, поки бюргери і сітізени сиділи в рятівних жилетах, перелякано дивлячись на кремезного характерника "Друзі, хіба в такій компанії нам не радісно?", лідера країни, яка виросла наче диво-гриб з дна човна!..
Ех, часи бувалої слави, ніхто й не повірить вже. Тепер кермо в американців. Може це про них казав Мішель? Дай Бог, бо вони мабуть останні. Далі вже My heart will go on пад тьомнаюуууу вадой.
Немецкая Сименс отправила турбины в Крым в нарушение санкций. И правительство Германии её не наказало.
В Украине верят сказкам об идеальних Deutsche Bahn в Европе.