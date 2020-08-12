Минулої ночі під час масових акцій протесту в Білорусі затримали більш ніж тисячу осіб, госпіталізовано 51 цивільного
У МВС Білорусі повідомили, що минулої ночі під час акцій протесту було затримано більш ніж 1000 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання TUT.by у Telegram.
"За інформацією Міністерства охорони здоров'я, по медичну допомогу звернувся 51 громадянин. Унаслідок протиправних дій тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості заподіяно 14 співробітникам міліції та військовослужбовцям внутрішніх військ, декого з них госпіталізовано", - йдеться в повідомленні МВС Білорусі.
Протести відбулися в 25 містах, МВС повідомляє про 5 умисних наїздів машин на силовиків, порушено 17 кримінальних справ.
Як зазначили в МОЗ республіки, до служби швидкої медичної допомоги та лікарень Білорусі з різними травмами госпіталізовано 51 громадянина. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу в повному обсязі.
Серед основних травм медики називають забої м'яких тканин, травми кінцівок, грудної клітки, живота тощо.
Кільком пацієнтам потрібно проведення операцій. Їхній стан стабілізовано.
"Загиблих, а також пацієнтів у критичному стані на сьогодні немає", - повідомили в МОЗ Білорусі.
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один з протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За дві доби затримали майже п'ять тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
-а ось дивно чому коли кацапи "купили"львівський автобусний, -то нині Україна закуповує автобуси в Бєларусі,а також грузові авто і т.д....-нєпорядок,пора бацьку нагнуть скупить успішні білоруські підприємства та ....закрити їх... -нехай тупорилі білоруси їдуть вулиці мокшандії замітать замісто хохлів та таджиків..
=Лівія давала своїм громадянам безкоштовну освіту,медицину,світло,і тд...-опа.... диктатор надоїв,-бац і стали злиднями худше українців які мріяли про Україну без кучми та повелись на розвод тих самих бариг -агентів фсб, і уже навіть не мають того що мали...((а кучма таки показував зуби коли кацапи у Тузлу лізли...- от фсб і придумали майдани..)
https://twitter.com/novosyolov Алексей Новоселов @novosyolov
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Появилось фото пятилетней девочки, пострадавшей от тарана военным джипом гражданской машины.
Отца забрали в милицию. Мать с ребенком подвез в больницу случайный водитель. Она говорит, что они не сигналили, просто ехали по своим делам.
Силовики сказали семье, что они сами виноваты
число завышают для запугивания
"За так" партизанить ващета никто не хотел, немцы и местные нормально сосуществовали.