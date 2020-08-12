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Новини Репресії в Білорусі
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Минулої ночі під час масових акцій протесту в Білорусі затримали більш ніж тисячу осіб, госпіталізовано 51 цивільного

Минулої ночі під час масових акцій протесту в Білорусі затримали більш ніж тисячу осіб, госпіталізовано 51 цивільного

У МВС Білорусі повідомили, що минулої ночі під час акцій протесту було затримано більш ніж 1000 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання TUT.by у Telegram.

"За інформацією Міністерства охорони здоров'я, по медичну допомогу звернувся 51 громадянин. Унаслідок протиправних дій тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості заподіяно 14 співробітникам міліції та військовослужбовцям внутрішніх військ, декого з них госпіталізовано", - йдеться в повідомленні МВС Білорусі.

Протести відбулися в 25 містах, МВС повідомляє про 5 умисних наїздів машин на силовиків, порушено 17 кримінальних справ.

Як зазначили в МОЗ республіки, до служби швидкої медичної допомоги та лікарень Білорусі з різними травмами госпіталізовано 51 громадянина. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу в повному обсязі.

Серед основних травм медики називають забої м'яких тканин, травми кінцівок, грудної клітки, живота тощо.

Кільком пацієнтам потрібно проведення операцій. Їхній стан стабілізовано.

"Загиблих, а також пацієнтів у критичному стані на сьогодні немає", - повідомили в МОЗ Білорусі.

Також читайте: Протести в Білорусі: на підтримку арештованих і поранених зібрали маже 1 мільйон доларів

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один з протестувальників.

Також дивіться: Білоруські силовики в Мінську посадили двох затриманих на зупинці і почали по них стріляти: "Я думала, їх відпустили! Дивись, що творять!" ВIДЕО

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За дві доби затримали майже п'ять тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Минулої ночі під час масових акцій протесту в Білорусі затримали більш ніж тисячу осіб, госпіталізовано 51 цивільного 01
Минулої ночі під час масових акцій протесту в Білорусі затримали більш ніж тисячу осіб, госпіталізовано 51 цивільного 02

Автор: 

Білорусь (7987) затримання (4357) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626)


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Топ коментарі
+8
...Якщо розглядати білоруську диктатуру в координатах - як країну ("республіку"! а ля Л/ДНР), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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12.08.2020 12:51 Відповісти
+3
Прошлой ночью во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны более тысячи человек, госпитализирован 51 гражданский - Цензор.НЕТ 2588...
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12.08.2020 12:46 Відповісти
+2
https://charter97.org/ru/news/2020/8/12/389176/ В Гродно броневик карателей протаранил авто с 5-летней девочкой - Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск
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12.08.2020 12:52 Відповісти
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Прошлой ночью во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны более тысячи человек, госпитализирован 51 гражданский - Цензор.НЕТ 2588...
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12.08.2020 12:46 Відповісти
вибачаюсь, а Інавгурація вже була? чи може нунах?
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12.08.2020 12:54 Відповісти
Це не є поведінка, впевненої в підтримці 80-тьма відсотками виборців, влади.
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12.08.2020 12:48 Відповісти
так і то не є протести народу, який 70% голосів проголосував проти. Обидві стороні брешуть - Лука про 80% підтримку, опозиція - про свої 70%.
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12.08.2020 13:05 Відповісти
...Якщо розглядати білоруську диктатуру в координатах - як країну ("республіку"! а ля Л/ДНР), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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12.08.2020 12:51 Відповісти
і ось купує Україна з новеньких, ******** нафтопереробних заводів Білорусі диз-паливо,бензин,автогаз,- а українські нпз викуплені россєянамі та знищені ...-значить пора те саме кацапам і в Бєларусі зробить і тоді українці самі мають йти пукіну на поклон за гас?
-а ось дивно чому коли кацапи "купили"львівський автобусний, -то нині Україна закуповує автобуси в Бєларусі,а також грузові авто і т.д....-нєпорядок,пора бацьку нагнуть скупить успішні білоруські підприємства та ....закрити їх... -нехай тупорилі білоруси їдуть вулиці мокшандії замітать замісто хохлів та таджиків..
=Лівія давала своїм громадянам безкоштовну освіту,медицину,світло,і тд...-опа.... диктатор надоїв,-бац і стали злиднями худше українців які мріяли про Україну без кучми та повелись на розвод тих самих бариг -агентів фсб, і уже навіть не мають того що мали...((а кучма таки показував зуби коли кацапи у Тузлу лізли...- от фсб і придумали майдани..)
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12.08.2020 14:46 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/8/12/389176/ В Гродно броневик карателей протаранил авто с 5-летней девочкой - Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск
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12.08.2020 12:52 Відповісти
Минулої ночі під час масових акцій протесту в Білорусі затримали більш ніж тисячу осіб, госпіталізовано 51 цивільного - Цензор.НЕТ 2639
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12.08.2020 12:58 Відповісти
https://twitter.com/novosyolov

https://twitter.com/novosyolov Алексей Новоселов @novosyolov

https://twitter.com/novosyolov https://twitter.com/novosyolov



Появилось фото пятилетней девочки, пострадавшей от тарана военным джипом гражданской машины.
Отца забрали в милицию. Мать с ребенком подвез в больницу случайный водитель. Она говорит, что они не сигналили, просто ехали по своим делам.
Силовики сказали семье, что они сами виноваты

Минулої ночі під час масових акцій протесту в Білорусі затримали більш ніж тисячу осіб, госпіталізовано 51 цивільного - Цензор.НЕТ 1525
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12.08.2020 12:59 Відповісти
Это ДТП произошло 20 июня 2018 года, фото оттуда же.
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12.08.2020 13:08 Відповісти
2018 рік біля Гродно
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12.08.2020 13:04 Відповісти
"задержали 5000"
число завышают для запугивания
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12.08.2020 12:55 Відповісти
Міньким домовленостям немає альтернативи? Поїдуть наші гандони на чергові переговори в гості до цього упиря чи ні?
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12.08.2020 12:57 Відповісти
а як же ) Кравчук полізе до нього обійматися як комуніст до комуніста
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12.08.2020 13:03 Відповісти
В Петра Олексійовича попитай.
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12.08.2020 13:03 Відповісти
Сябры, у вас нет обратного пути, мочите мусоров, таракана повесьте на площади, либо вам пипец всем будет!
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12.08.2020 13:02 Відповісти
В ВОВ беларусы были отличными партизанами. Где делись, выродились что-ли?
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12.08.2020 13:03 Відповісти
Партизаны были там где присылали инструкторов-диверсантов из НКВД.
"За так" партизанить ващета никто не хотел, немцы и местные нормально сосуществовали.
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12.08.2020 13:09 Відповісти
Не звизди ващета из-за поребрика, в Украине и Беларусии и без всяких инструкторов жару немецким оккупантам давали.
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12.08.2020 14:55 Відповісти
"оккупантами" они были для краснозадых, а для украинцев - освободителями. И никто им жару не давал. Они никого не трогали просто так и их никто не трогал. А вот когда приходили краснозадые диверсанты и устраивали вооруженные провокации - немцы зверели и могли сжечь село в отместку, чему краснозадые провокаторы были очень рады.
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12.08.2020 14:59 Відповісти
Та облиште....Що тут не зрозуміло ..Йде просто захват Білорусіїї як країни. ...Десь через рік вже не буде Білорусії. Вона розчиниться в Російській імперіїї(Хлоімперія). Подивіться на координацію і методи дій протестувальників..лідерів не має не має єдиного ценру керування не має відповідальних осіб ..все скрито- тупо по підручникам деверсійної діяльності..А тепер задайте питання" А хто міг би і хотів би зробити таку діверсію для початку (заворушення і безпорядки)? Европа ? Америка? Та ну...!!! Поживем побачим...? скажите. Добре
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12.08.2020 14:19 Відповісти
 
 