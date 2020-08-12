Минулої ночі під час масових акцій протесту в Білорусі затримали більш ніж тисячу осіб, госпіталізовано 51 цивільного

У МВС Білорусі повідомили, що минулої ночі під час акцій протесту було затримано більш ніж 1000 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання TUT.by у Telegram.

"За інформацією Міністерства охорони здоров'я, по медичну допомогу звернувся 51 громадянин. Унаслідок протиправних дій тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості заподіяно 14 співробітникам міліції та військовослужбовцям внутрішніх військ, декого з них госпіталізовано", - йдеться в повідомленні МВС Білорусі.

Протести відбулися в 25 містах, МВС повідомляє про 5 умисних наїздів машин на силовиків, порушено 17 кримінальних справ.

Як зазначили в МОЗ республіки, до служби швидкої медичної допомоги та лікарень Білорусі з різними травмами госпіталізовано 51 громадянина. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу в повному обсязі.

Серед основних травм медики називають забої м'яких тканин, травми кінцівок, грудної клітки, живота тощо.

Кільком пацієнтам потрібно проведення операцій. Їхній стан стабілізовано.

"Загиблих, а також пацієнтів у критичному стані на сьогодні немає", - повідомили в МОЗ Білорусі.

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один з протестувальників.

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Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За дві доби затримали майже п'ять тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.



