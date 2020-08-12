З початку доби на Донбасі зафіксовано дві ворожі провокації з боку найманців РФ, - Міноборони
Російсько-окупаційні війська здійснили дві короткочасні ворожі провокації із застосуванням стрілецької зброї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
З початку поточної доби, станом на 12.00 сьогодні, 12 серпня, в районі проведення операції зафіксовано дві короткочасні ворожі провокації із застосуванням стрілецької зброї. Перша сталася вночі неподалік Мар'їнки, друга - о 08.00 ранку в районі н.п. Південне. Збройні Сили вогонь по противнику не відкривали.
Бойових втрат у лавах українських воїнів немає.
У Міноборони зазначають, що захисники України не втрачають пильності і готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.
Топ коментарі
+5 Alexander Bereznuk #425456
показати весь коментар12.08.2020 12:52 Відповісти Посилання
+4 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар12.08.2020 12:54 Відповісти Посилання
+4 Русский Алкаш
показати весь коментар12.08.2020 12:56 Відповісти Посилання
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Западномвосточном фронте без перемен (с)
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Характерний інцидент, як каже маленьке дельфінятко, відбувся сьогодні на Азові, біля Бердянську.
Кажуть, що прикордонний катер росіян 499 (проект 10410 "Світляк") підійшов впритул до материкового берігу.
Судно українських прикордонників BG 032 виявило підозрілі дії росіян та приписало кораблю агресора відійти від узберіжжя, з посиланнями на акти Мінінфраструктури, що обмежують маневрування у двохмильній прибережній зоні.
Представник ворога відповів, що Азов є "внутрішнім морем двох держав" та що "українські акти для нього нічого не значать" оскільки він "маневрує за планом".
Крім того росіянин приписав нашим прикордонникам не наближатися до нього ближче ніж на 20 кабельтов.
Що й було зроблено.
А наші уповноважені посадовці мовчатимуть й надалі, отримуючи нові й нові бонуси від азовської рибної мафії.
Для якої досі не змінено режим "спільних вод".
Засідання "україно-російської комісії" з ростовськими колегами готують наразі.
Так знищується державність.
Навчить найвпливовішого так казати, а то "та сторона", "та сторона".
https://mobile.twitter.com/iddqdenko
https://mobile.twitter.com/iddqdenko мерщій, плотва! https://mobile.twitter.com/iddqdenko @iddqdenko https://mobile.twitter.com/iddqdenko/status/1293213299144826881 18 ч
Чорний АТБ Запоріжжя.
Ще вчора тексту в лапках не було.
Ви шо там, сказилися, провокатори?
Для кого цей переклад?