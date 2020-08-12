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Новини Агресія Росії проти України
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З початку доби на Донбасі зафіксовано дві ворожі провокації з боку найманців РФ, - Міноборони

З початку доби на Донбасі зафіксовано дві ворожі провокації з боку найманців РФ, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська здійснили дві короткочасні ворожі провокації із застосуванням стрілецької зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З початку поточної доби, станом на 12.00 сьогодні, 12 серпня, в районі проведення операції зафіксовано дві короткочасні ворожі провокації із застосуванням стрілецької зброї. Перша сталася вночі неподалік Мар'їнки, друга - о 08.00 ранку в районі н.п. Південне. Збройні Сили вогонь по противнику не відкривали.

Бойових втрат у лавах українських воїнів немає.

У Міноборони зазначають, що захисники України не втрачають пильності і готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ стріляли з підствольного гранатомета в районі Мар'їнки, втрат немає, - пресцентр ОС

Автор: 

Міноборони (7516) обстріл (29540) Донбас (22358) найманці рф (2067)


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Топ коментарі
+5
вот обстрелы нужно игнорировать, как сказала мендель, а разговоры про то, что беременна не проигнорировала
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12.08.2020 12:52 Відповісти
+4
короче... на Западном восточном фронте без перемен (с)
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12.08.2020 12:54 Відповісти
+4
обстрелы это временно, беременна - тоже временно, а реакция разная
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12.08.2020 12:56 Відповісти
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Мля, ведь Порох мог тоже самое сделать! И зелень бы его, за ровно тоже самое, называла барыгой и предателем!
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12.08.2020 12:51 Відповісти
Цікаво,хто вірить офіційним речникам ??)))
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12.08.2020 12:52 Відповісти
только долбаёбы
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12.08.2020 12:55 Відповісти
вот обстрелы нужно игнорировать, как сказала мендель, а разговоры про то, что беременна не проигнорировала
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12.08.2020 12:52 Відповісти
обстрелы это временно, беременна - тоже временно, а реакция разная
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12.08.2020 12:56 Відповісти
короче... на Западном восточном фронте без перемен (с)
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12.08.2020 12:54 Відповісти
Пока все заняты Белорусью...

https://www.facebook.com/borys.babin?__cft__[0]=AZURdaBXGgwggOPhyDzNaQPf5h9J-6jeQfxQEs4BXokFmX2IJlWnWsinxRWXu-_osHl-gobNo3i--zpmg_UPcH0wDNAKWA_SqUC3OdHOLOkFdZGKHbAw-gx8TPHp5qeC2u4&__tn__=-UC%2CP-R Borys Babin

https://www.facebook.com/borys.babin/posts/10223623005821225?__cft__[0]=AZURdaBXGgwggOPhyDzNaQPf5h9J-6jeQfxQEs4BXokFmX2IJlWnWsinxRWXu-_osHl-gobNo3i--zpmg_UPcH0wDNAKWA_SqUC3OdHOLOkFdZGKHbAw-gx8TPHp5qeC2u4&__tn__=%2CO%2CP-R 22 год ·

Характерний інцидент, як каже маленьке дельфінятко, відбувся сьогодні на Азові, біля Бердянську.

Кажуть, що прикордонний катер росіян 499 (проект 10410 "Світляк") підійшов впритул до материкового берігу.
Судно українських прикордонників BG 032 виявило підозрілі дії росіян та приписало кораблю агресора відійти від узберіжжя, з посиланнями на акти Мінінфраструктури, що обмежують маневрування у двохмильній прибережній зоні.

Представник ворога відповів, що Азов є "внутрішнім морем двох держав" та що "українські акти для нього нічого не значать" оскільки він "маневрує за планом".
Крім того росіянин приписав нашим прикордонникам не наближатися до нього ближче ніж на 20 кабельтов.
Що й було зроблено.
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12.08.2020 12:57 Відповісти
Поставка мин, висадка диверсантів, захоплення рибалок за таких умов й надалі здійснюватимуться росіянами на всій формально "підконтрольній" нам акваторії Азову. Від Маріуполя до Стрілкового.

А наші уповноважені посадовці мовчатимуть й надалі, отримуючи нові й нові бонуси від азовської рибної мафії.

Для якої досі не змінено режим "спільних вод".

Засідання "україно-російської комісії" з ростовськими колегами готують наразі.
Так знищується державність.
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12.08.2020 12:58 Відповісти
Тоді, з напрямку окупованої Саханки, російсько-окупаційні війська здійснили дві автоматні черги.
Навчить найвпливовішого так казати, а то "та сторона", "та сторона".
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12.08.2020 12:59 Відповісти
...для тих, що прийдуть з Меотійського болота?

https://mobile.twitter.com/iddqdenko

https://mobile.twitter.com/iddqdenko мерщій, плотва! https://mobile.twitter.com/iddqdenko @iddqdenko https://mobile.twitter.com/iddqdenko/status/1293213299144826881 18 ч

Чорний АТБ Запоріжжя.
Ще вчора тексту в лапках не було.
Ви шо там, сказилися, провокатори?
Для кого цей переклад?

З початку доби на Донбасі зафіксовано дві ворожі провокації з боку найманців РФ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5448
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12.08.2020 13:04 Відповісти
 
 