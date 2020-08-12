З початку доби на Донбасі зафіксовано дві ворожі провокації з боку найманців РФ, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська здійснили дві короткочасні ворожі провокації із застосуванням стрілецької зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З початку поточної доби, станом на 12.00 сьогодні, 12 серпня, в районі проведення операції зафіксовано дві короткочасні ворожі провокації із застосуванням стрілецької зброї. Перша сталася вночі неподалік Мар'їнки, друга - о 08.00 ранку в районі н.п. Південне. Збройні Сили вогонь по противнику не відкривали.

Бойових втрат у лавах українських воїнів немає.

У Міноборони зазначають, що захисники України не втрачають пильності і готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ стріляли з підствольного гранатомета в районі Мар'їнки, втрат немає, - пресцентр ОС