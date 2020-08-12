УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7942 відвідувача онлайн
Новини
8 187 66

Netflix знімає фільм за участю Ван Дамма: на кількох вулицях Києва будуть перекривати й обмежувати рух, - КМДА. СПИСОК

Netflix знімає фільм за участю Ван Дамма: на кількох вулицях Києва будуть перекривати й обмежувати рух, - КМДА. СПИСОК

У серпні на кількох столичних вулицях будуть обмежувати рух у зв'язку зі зйомками художнього фільму "The Last Mercenary" за участю актора Жан-Клода Ван Дамма виробництва компанії NETFLIX.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це йдеться в розпорядженні КМДА № 1168.

Зокрема, у зв’язку зі зйомками перекриватимуть чи обмежуватимуть рух:

12 серпня з 05:00 до 14:00:

  • на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської);

14 серпня з 05:00 до 21:00:

  • на вулиці Костянтинівській (у кварталі від вул. Заводської до вул. Оленівської та від вул. Заводської до вул. Юрківської), з перекриттям зазначеної вулиці;

Також дивіться: Netflix знімає свій перший фільм в Україні, серед головних акторів - Ван Дамм, - Ткаченко. ФОТО

17 серпня з 05:00 до 18:00:

  • на вулиці Електриків (у кварталі від вул. Заводської до провулку Електриків), з перекриттям зазначеної вулиці.

17 серпня з 14:00 до 21:30:

  • на вулиці Промисловій, 4 (під Південним мостом), з перекриттям зазначеної вулиці.

18 серпня з 05:00 до 14:00:

  • на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської).

25 серпня з 05:00 до 21:00:

  • на вулиці Ярославській (у кварталі від вул. Набережно-Хрещатицької до вул. Почайнинської), з перекриттям зазначеної вулиці.

Читайте також: Український фільм "Мої думки тихі" восени вийде на HBO Europe, - Держкіно

Як зазначається в розпорядженні, зйомки художнього фільму триватимуть з 10 серпня по 26 вересня.

Відповідальність за підготовку та проведення зйомок взяв на себе організатор – товариство з обмеженою відповідальністю "ЕППЛ ТРІ ПРОДАКШНС". Організатор має забезпечити дотримання правил благоустрою, протиепідемічних вимог тощо.

У КМДА нагадали, що Порядок організації та проведення недержавних масових заходів, зокрема і кіно- та відеозйомок, у столиці затверджений рішенням Київської міської ради.

Заявка на проведення кіно- та відеозйомки в місті Києві подається організатором.

Автор: 

дороги (3079) КМДА (2382) фільми (283) Netflix (75)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Очень хорошо, что всемирно известного актёра снимает всемирно известный сервис, причём в Киеве. Это всегда плюс. Закон о льготах зарубежным кинопроизводителям, снимающим в Украине, сработал, причём очень быстро и эффективно.
показати весь коментар
12.08.2020 13:10 Відповісти
+8
Фильмы повышают интерес к городу и привлекают туристов. Не надо быть таким узколобым эгоистом.
показати весь коментар
12.08.2020 13:17 Відповісти
+4
Пусть в Минск едут
показати весь коментар
12.08.2020 13:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пусть в Минск едут
показати весь коментар
12.08.2020 13:04 Відповісти
"в бой идет один старик"
показати весь коментар
12.08.2020 13:04 Відповісти
ван дамм - держите его семеро
показати весь коментар
12.08.2020 13:27 Відповісти
Это да, все при деле, за судьями обьявленных в розыск, в ОАСК некому сходить...
показати весь коментар
12.08.2020 13:05 Відповісти
Нах_й пошли со своими перекрытиями, уроды
показати весь коментар
12.08.2020 13:06 Відповісти
Фильмы повышают интерес к городу и привлекают туристов. Не надо быть таким узколобым эгоистом.
показати весь коментар
12.08.2020 13:17 Відповісти
Послушай, узколобый специалист, я не против туристов и интереса, вот только это надо делать с умом, а не как у нас принято не в первой, на примере Дарницкого моста расскажу: имбицилы с КГГА дают разрешение на перекрытие части моста с правого на левый берег с 16-00 до 20-00, т.е. когда все возварщаются домой, что создает невероятные пробки. Так же было и с утра, только в направлении правого берега, когда все на работу едут. Если мозг у власти обветренный, снимать у нас не стоит. А для нижнего комментатора, замечу, что 95 квартал, камеди дебил, КВН, и другую хрень низкопробную смотрел от силы минут 20 за всю жизнь
показати весь коментар
12.08.2020 13:42 Відповісти
И о чём говорит то, что вы вышеперечисленные передачи смотрели отсилы 20 минут?
показати весь коментар
13.08.2020 06:13 Відповісти
Netflix - это самая популярная платформа для просмотра фильмов и сериалов в мире! Это только у нас ещё смотрят квартал 95
показати весь коментар
12.08.2020 13:26 Відповісти
Эта платформа крутит и продукт К-95.
показати весь коментар
13.08.2020 06:17 Відповісти
А це не той Жан-Клода Ван Дамм, який ДУЖЕ захоплюється Росією і дуже хоче, за прикладом Стівена Сігала, переїхати туди на ПМЖ?
показати весь коментар
12.08.2020 13:07 Відповісти
Очень хорошо, что всемирно известного актёра снимает всемирно известный сервис, причём в Киеве. Это всегда плюс. Закон о льготах зарубежным кинопроизводителям, снимающим в Украине, сработал, причём очень быстро и эффективно.
показати весь коментар
12.08.2020 13:10 Відповісти
Ты сам-то веришь в эту дичь?
показати весь коментар
12.08.2020 13:18 Відповісти
Поцілуй ще ваву в сраку! Я ж бачу, що тобі кортить
показати весь коментар
12.08.2020 14:03 Відповісти
Что он в Киеве корячится? Пусть Донецк и Луганск для нас захватит. Забашляем.
показати весь коментар
12.08.2020 13:11 Відповісти
для нас - освободит...
показати весь коментар
12.08.2020 13:29 Відповісти
И кого этот дедушка будет на этот раз пинать-омоновцев?
показати весь коментар
12.08.2020 13:12 Відповісти
...протестующих, которые "зверски атакуют омоновцев" с шариками и цветами.
показати весь коментар
12.08.2020 13:37 Відповісти
Если они будут эти улицы в час пик перекрывать, то могут снять еще один фильм про зомби апокалипсис, под названием, "Восстание водителей Троещины"
показати весь коментар
12.08.2020 13:12 Відповісти
А почему Ван Дан не снимает на Ямской? Там жил Изя Коган он играл на баяне и вся улица пела!
показати весь коментар
12.08.2020 13:12 Відповісти
Том круз - забил, так откопали это нафталиновое - как дам.
показати весь коментар
12.08.2020 13:14 Відповісти
Буду краток, даже рискуя оскорбить чьи-либо чувства: Нетфликс это означает перед просмотром удалить с винта. Сочувствую тем, кому это перекрытие доставит неудобства.
показати весь коментар
12.08.2020 13:18 Відповісти
Какие фильмы СОЗДАННЫЕ компанией Netflix ты смотрел?
показати весь коментар
13.08.2020 06:23 Відповісти
А причём тут созданные?Могу повторить: Нетфликс-дерьмо, и это ещё мягко сказано
показати весь коментар
13.08.2020 07:14 Відповісти
В чём его дерьмовость? Чем он хуже ****, Амазоновского прайма...итд?

Кстати, что ты удаляешь с винта, ведь Netflix идёт в стриме?
показати весь коментар
13.08.2020 07:45 Відповісти
Удаляю с винта те фильмы, которые скачиваю (в том числе и нетфликсовские), я не любитель смотреть в онлайн хотя бы по той простой причине, что не все фильмы можно найти в онлайн-кинотеатрах.
Отвечаю в чём дерьмость. Вот взять последний их опус, который посмотрел пару дней назад, называется Яркость, 2017 года муви, с Уиллом Смитом. Задумка-шикарная, на Земле помимо людей живут орки, эльфы и и.д. И тут один крутой коп У до Смит со своим напарником-орком...в общем не буду спойлерить. Но исполнение-барахло полное: диалоги простейшие, сюжет ни к чёрту, лор в фильме вообще не показан и т.д. И такое у них всё!
показати весь коментар
13.08.2020 08:17 Відповісти
Там очень ограниченное количество фильмов для скачивания.

Вы про фильм "Bright"?! Это не моё! Драмы какие-то смотрели или психологические триллеры? Кстати, как насчёт сериала "Black Mirror"?!

https://www.esquire.com/entertainment/movies/g30288425/best-netflix-original-movies-2020/
показати весь коментар
13.08.2020 09:13 Відповісти
Ограниченное, согласен, только давай я не буду на форме публиковать инструкцию о том, как делать SATRip или DVDScreener, ок?
По поводу того, что именно смотрел у них-досконально не могу сказать, надо вспоминать (учитывая что я от их муви теперь бегу как чёрт от ладана, стараясь не смотреть).
Навскидку из последнего-"Ибица" и первый сезон "Ведьмака".
Сериалы не особо люблю, любые.
показати весь коментар
13.08.2020 09:44 Відповісти
"Black Mirror" состоит из отдельных эпизодов: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%C2%AB%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%C2%BB https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_эпизодов_телесериала_«Чёрное_зеркало»

Вот вышел новый фильм, который может будет в твоём вкусе: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%C2%BB https://ru.wikipedia.org/wiki/Проект_«Сила»
показати весь коментар
17.08.2020 07:14 Відповісти
Спасибо, но я жду от них давно анонсированного ими сериала по Властелину колец, хочу увидеть что же такое дно.
Вообще (сугубо личное мнение) когда что-то ставят "на поток"-качество резко снижается. По этой причине я отчасти сериалы и не люблю.
показати весь коментар
17.08.2020 08:50 Відповісти
Про поток я согласен, но это делает не только и не столько Netflix. По этому делу спецы - НВО.
показати весь коментар
17.08.2020 16:34 Відповісти
Netflix shares its 10 most popular original movies of all time:

https://www.businessinsider.com/top-10-netflix-original-movies-of-all-time-ranked-list-2020-7
показати весь коментар
13.08.2020 09:21 Відповісти
Да на здоровье, дерьмо тоже вкусное, миллионы мух не могут ошибаться, чего уж там...
Будь я двадцатилетним оболтусом, которому заходят всякие Марвелы и вообще фильмы, где бдыщь-бдыщь, пиу-пиу и прочий эрондондон, то, глядишь, и зашло. Но я не он.
показати весь коментар
13.08.2020 09:39 Відповісти
"Платформа" никак не подходит под то, что ты здесь сказал.
показати весь коментар
17.08.2020 07:23 Відповісти
После их The Old Guard эту барахолку вообще надо закрывать.
показати весь коментар
17.08.2020 08:47 Відповісти
Публика любит боевики с суперменами, поэтому их делают, но при этом Netflix создаёт фильмы в стиле независимого кино, без спецэффектов и прочей Голливудской мишуры. В этих фильмах есть и мораль, и философия. Кстати, "Чёрное Зеркало" ими напичкано.
показати весь коментар
17.08.2020 16:39 Відповісти
Ну, я уже упоминал-будь я 20летним, то наверное проглатывал бы подобное, не морщась, и ещё бы и требовал добавки. Возраст идёт-возрастают и требования. Теперь если мне надо независимое кино, то я смотрю фильмы Тромы. Если хочу трэш и угар, где всё названо своими словами, то смотрю Грайндхаус/B-movie. Если хочу просто хорошее добротное кино, то лучше пересмотрю Филадельфийскую историю или Табачную дорогу. Надо расти над собой ткскзть. Их уровень меня уже не устраивает.
показати весь коментар
17.08.2020 16:44 Відповісти
Двадцатилетние "Чёрное зеркало" не особо смотрят - это не их кино, равно, как и "Платформа".
показати весь коментар
17.08.2020 16:48 Відповісти
Мой любимый жанр - психологические триллеры с многочисленными твистами в сюжете. Кстати, "Bird Box" c Сандрой Буллок.
показати весь коментар
17.08.2020 16:55 Відповісти
Погляжу Чёрное Зеркало как малость время освобожу, на выходных попробую. Триллеры...да б-г его знает, сейчас больно уж много записывают фильмов в триллеры. Взять, например, Мучениц от Паскаля Ложье, там да, согласен. А вот взять прошлогодний оскароносный Out про обмен телами, то там такая тоска, что плевать в монитор хочется. Никогда не угадаешь с современными фильмами. Случайно наткнулся в своё время на God bless America, и просто челюсть отвисла от того, насколько можно качественно сделать социальную сотиру за копейки, а его непонятно за какие грехи норовят обозвать грайндхаусом.
показати весь коментар
17.08.2020 17:06 Відповісти
У NetflixDVD он в категориях: Comedy, Dark Humor & Black Comedies, Indie Comedies.
показати весь коментар
17.08.2020 17:11 Відповісти
Да юмора там...маловато, зато диалоги шикарнейшие, не хуже капровского Мистер Смит едет в Вашингтон, Смит правда скорее полит.сатира, да и разница между этими двумя фильмами лет в 70 даёт себя знать.
показати весь коментар
17.08.2020 17:18 Відповісти
Независимые комедии сейчас - это совсем не комедии, скорее драмеди, а то и трагикомедии.
показати весь коментар
17.08.2020 19:08 Відповісти
Да сейчас всё "смешалось в доме Облонских". Пишут один жанр, на деле совсем другой. Деграднуло оно всё, масс-культура. Есть такое муви, Идиократия, тоже такая себе сатира с комедией вперемежку. Посмотрел и диву даюсь насколько быстро оно исполняется, буквально на глазах. Разве что рожь кока-колой не поливают, но до этого ещё дойдёт.
показати весь коментар
17.08.2020 19:16 Відповісти
Сатиру т.е.
показати весь коментар
17.08.2020 17:06 Відповісти
Кстати, дабы развеять очередной миф о Природе: мухи дерьмо не едят, они в нём откладывают потомство.
показати весь коментар
17.08.2020 17:15 Відповісти
Нашли, блин, местечко)))
показати весь коментар
17.08.2020 17:16 Відповісти
Тепло там хорошо держится, оно личинкам нужно, а запахи они не ощущают.
показати весь коментар
17.08.2020 19:06 Відповісти
ЗЕполеону скучно стало с "корабельными соснами", вот Ермак и устроил своему подопечному развлекалово .100 %, этот бездельник будет торчать на съёмочной площадке все эти дни .
показати весь коментар
12.08.2020 13:18 Відповісти
99.99999999999999999% - 3e HE "будет торчать на съёмочной площадке все эти дни".
показати весь коментар
13.08.2020 06:25 Відповісти
Не будет торчать ? А чем же тогда ЗЕ будет заниматься ? В экономике профан, во внешней политике всем Ермак рулит, про местные выборы можна даже не думать , народ "зелёную" власть ненавидит , уходить с поста президента он не хочет , да и не отпустят его кукловоды , ещё не всю кровь выпили из людей , так что остаётся единственное , торчать на съёмочной площадке.
показати весь коментар
13.08.2020 07:57 Відповісти
Его главная задача сейчас это - ОРДЛО:

1. Возобновил Нормандские переговоры, где указал на противоречие в М-2, чего не сделал попаредник.
2. Ввёл в ТКГ переселенцев из ОРДЛО: Казанцев и... забыл имя.
3. Держать режим тишины. 16 дней без потерь.

Президент организовывает людей и процессы, а не управляет всем сам. Он озвучивает своё видение, его поправляют, редактируют... Так делается во всём Мире.

У вас есть свои хотелки, но этого не будет. Может он там появится , но не задержится.
показати весь коментар
13.08.2020 09:34 Відповісти
Для Зеленского сейчас главная задача это волна коронавируса которая захлёстывает Украину , и катастрофическое падение экономики.Налоги, на которые содержатся ЗЕ и его "команда управленцев )" платятся украинцами на свободной територии Украины , а не жителями ОРДЛО , а вопрос мира на Донбассе решится в один миг , в связи с кончиной Путина , и ни как иначе , не стоит обнадёживаться.
показати весь коментар
13.08.2020 11:23 Відповісти
Ковидом и экономикой заниматься должны соответствующие министерства и ведомства, да и КабМин в целом. Вопрос же мира и войны - президентский, но и его команды, безусловно.

Сидеть сложа руки и ждать пока Пу починет в бозе и/или РФ развалится???!!! Это уже было и бойцы продолжали гибнуть под обстрелами. Сейчас, когда инициатива на переговорах у Украины, и режим тишины, в принципе, работает, а Кравчук предлагает разумные компромисcы в рамках суверенитета Украины, нужно давить на Пу, который уже не в выгодных условиях.
показати весь коментар
13.08.2020 16:26 Відповісти
Ради всеми позабытого старпёра киевлянам причиняют очередные неудобства. Да ещё и преподносят это как великий успех.
показати весь коментар
12.08.2020 13:19 Відповісти
Фильм "Лукас" (2018) мне понравился.
показати весь коментар
12.08.2020 13:31 Відповісти
антирошеновский фильм...лукас - так смакує якість...
показати весь коментар
12.08.2020 13:41 Відповісти
а вот консультаций джеки чана нужно, чтобы запустить патриотичные фильмы для молодежи, как наши русины, казаки, гайдамаки махновцы, бандеровцы и кровавый пастор с яценюком месят всех врагов вокруг аж до окраин
показати весь коментар
12.08.2020 13:35 Відповісти
Брюссельский мускул немощь не может никак смириться,что его время уже прошло.
Пусть едет в рассею.Там ему кадырка даст квартиру,а ***** пенсию.
Netflix знімає фільм за участю Ван Дамма: на кількох вулицях Києва будуть перекривати й обмежувати рух, - КМДА - Цензор.НЕТ 5590
показати весь коментар
12.08.2020 13:28 Відповісти
Респект Жан-Клоду. Кумир Молодості. Ласкаво просимо в Україну!
показати весь коментар
12.08.2020 13:30 Відповісти
Ну, кумир чи не кумир, то таке. Але факт, що йому 60 років, що він постійно тренується і по сьогодні сідає на шпагат, він входить в число найвідоміших в світі акторів, і головне - свій ювілейний фільм він знімає в Україні.
Тільки примітивна одноклітинна амеба може знайти в цьому щось погане для України. А цих амеб тут вистачає.
показати весь коментар
12.08.2020 13:43 Відповісти
В Польше курьёз с Томом Крузом, который будет снимать свой новый фильм.
Под шумок о съёмках в Польше всемирно известного актёра, любители истории и старины распространили слухи о том, что для фильма якобы будет взорван большой и длинный старый мост через озеро, не используемый полвека. Поднялся страшный скандал, перепуганная власть быстренько нашла деньги на восстановление и реставрацию, разработан проект, по мосту будет ходить поезд туристической узкоколейки и т.п. Короче, всё завертелось.
Когда о скандале узнала съёмочная группа Тома Круза, её продюсер был в шоке. Он объяснил, что взрывать мост, да ещё старый, ни в Польше, ни в какой-либо другой стране не то, что не собирались, но никогда вообще не планировали. Во-первых, кино призвано привлечь зрителей, а не оттолкнуть. Во-вторых, чтобы взрыв был такой, как нужно - либо строят декорации и взрывают их, либо используют компьютерную графику, либо комбинируют то и другое. Непредсказуемость в фильмах, где участвуют мировые знаменитости - недопустима...
Но дело сделано: мост будет отстроен, а туристы получат достопримечательность высшего класса. Да ещё мост, "который хотел взорвать Том Круз". : )))
показати весь коментар
12.08.2020 13:32 Відповісти
Недавно Скотт Эдкинс. Теперь старина Ван Дамм.
показати весь коментар
12.08.2020 13:34 Відповісти
В жопу ван дама,восторженного любителя )(уйла...
показати весь коментар
12.08.2020 15:50 Відповісти
Ван дамчик, не тот уже,конечно, но все равно пусть приезжает в Украину. Хотя в Одессе снимали фильм с джейсоном стейтемом, главным перевозчиком всего мира британского происхождения, так вместо него приезжали только дублеры.
показати весь коментар
17.08.2020 08:58 Відповісти
Може під цей шумок його кореш Оніщенко-Кадиров повернеться в Україну? Як вони фестивалили разом із Періс Хілтон. От же були часи.
показати весь коментар
17.08.2020 17:04 Відповісти
 
 