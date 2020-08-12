Netflix знімає фільм за участю Ван Дамма: на кількох вулицях Києва будуть перекривати й обмежувати рух, - КМДА. СПИСОК
У серпні на кількох столичних вулицях будуть обмежувати рух у зв'язку зі зйомками художнього фільму "The Last Mercenary" за участю актора Жан-Клода Ван Дамма виробництва компанії NETFLIX.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це йдеться в розпорядженні КМДА № 1168.
Зокрема, у зв’язку зі зйомками перекриватимуть чи обмежуватимуть рух:
12 серпня з 05:00 до 14:00:
- на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської);
14 серпня з 05:00 до 21:00:
- на вулиці Костянтинівській (у кварталі від вул. Заводської до вул. Оленівської та від вул. Заводської до вул. Юрківської), з перекриттям зазначеної вулиці;
17 серпня з 05:00 до 18:00:
- на вулиці Електриків (у кварталі від вул. Заводської до провулку Електриків), з перекриттям зазначеної вулиці.
17 серпня з 14:00 до 21:30:
- на вулиці Промисловій, 4 (під Південним мостом), з перекриттям зазначеної вулиці.
18 серпня з 05:00 до 14:00:
- на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської).
25 серпня з 05:00 до 21:00:
- на вулиці Ярославській (у кварталі від вул. Набережно-Хрещатицької до вул. Почайнинської), з перекриттям зазначеної вулиці.
Як зазначається в розпорядженні, зйомки художнього фільму триватимуть з 10 серпня по 26 вересня.
Відповідальність за підготовку та проведення зйомок взяв на себе організатор – товариство з обмеженою відповідальністю "ЕППЛ ТРІ ПРОДАКШНС". Організатор має забезпечити дотримання правил благоустрою, протиепідемічних вимог тощо.
У КМДА нагадали, що Порядок організації та проведення недержавних масових заходів, зокрема і кіно- та відеозйомок, у столиці затверджений рішенням Київської міської ради.
Заявка на проведення кіно- та відеозйомки в місті Києві подається організатором.
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Кстати, что ты удаляешь с винта, ведь Netflix идёт в стриме?
Отвечаю в чём дерьмость. Вот взять последний их опус, который посмотрел пару дней назад, называется Яркость, 2017 года муви, с Уиллом Смитом. Задумка-шикарная, на Земле помимо людей живут орки, эльфы и и.д. И тут один крутой коп У до Смит со своим напарником-орком...в общем не буду спойлерить. Но исполнение-барахло полное: диалоги простейшие, сюжет ни к чёрту, лор в фильме вообще не показан и т.д. И такое у них всё!
Вы про фильм "Bright"?! Это не моё! Драмы какие-то смотрели или психологические триллеры? Кстати, как насчёт сериала "Black Mirror"?!
https://www.esquire.com/entertainment/movies/g30288425/best-netflix-original-movies-2020/
По поводу того, что именно смотрел у них-досконально не могу сказать, надо вспоминать (учитывая что я от их муви теперь бегу как чёрт от ладана, стараясь не смотреть).
Навскидку из последнего-"Ибица" и первый сезон "Ведьмака".
Сериалы не особо люблю, любые.
Вот вышел новый фильм, который может будет в твоём вкусе: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%C2%BB https://ru.wikipedia.org/wiki/Проект_«Сила»
Вообще (сугубо личное мнение) когда что-то ставят "на поток"-качество резко снижается. По этой причине я отчасти сериалы и не люблю.
https://www.businessinsider.com/top-10-netflix-original-movies-of-all-time-ranked-list-2020-7
Будь я двадцатилетним оболтусом, которому заходят всякие Марвелы и вообще фильмы, где бдыщь-бдыщь, пиу-пиу и прочий эрондондон, то, глядишь, и зашло. Но я не он.
1. Возобновил Нормандские переговоры, где указал на противоречие в М-2, чего не сделал попаредник.
2. Ввёл в ТКГ переселенцев из ОРДЛО: Казанцев и... забыл имя.
3. Держать режим тишины. 16 дней без потерь.
Президент организовывает людей и процессы, а не управляет всем сам. Он озвучивает своё видение, его поправляют, редактируют... Так делается во всём Мире.
У вас есть свои хотелки, но этого не будет. Может он там появится , но не задержится.
Сидеть сложа руки и ждать пока Пу починет в бозе и/или РФ развалится???!!! Это уже было и бойцы продолжали гибнуть под обстрелами. Сейчас, когда инициатива на переговорах у Украины, и режим тишины, в принципе, работает, а Кравчук предлагает разумные компромисcы в рамках суверенитета Украины, нужно давить на Пу, который уже не в выгодных условиях.
мускулнемощь не может никак смириться,что его время уже прошло.
Пусть едет в рассею.Там ему кадырка даст квартиру,а ***** пенсию.
Тільки примітивна одноклітинна амеба може знайти в цьому щось погане для України. А цих амеб тут вистачає.
Под шумок о съёмках в Польше всемирно известного актёра, любители истории и старины распространили слухи о том, что для фильма якобы будет взорван большой и длинный старый мост через озеро, не используемый полвека. Поднялся страшный скандал, перепуганная власть быстренько нашла деньги на восстановление и реставрацию, разработан проект, по мосту будет ходить поезд туристической узкоколейки и т.п. Короче, всё завертелось.
Когда о скандале узнала съёмочная группа Тома Круза, её продюсер был в шоке. Он объяснил, что взрывать мост, да ещё старый, ни в Польше, ни в какой-либо другой стране не то, что не собирались, но никогда вообще не планировали. Во-первых, кино призвано привлечь зрителей, а не оттолкнуть. Во-вторых, чтобы взрыв был такой, как нужно - либо строят декорации и взрывают их, либо используют компьютерную графику, либо комбинируют то и другое. Непредсказуемость в фильмах, где участвуют мировые знаменитости - недопустима...
Но дело сделано: мост будет отстроен, а туристы получат достопримечательность высшего класса. Да ещё мост, "который хотел взорвать Том Круз". : )))