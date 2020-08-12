Українців у Білорусі просять утриматися від участі в акціях протесту, - посольство
Посольство України в Республіці Білорусь просить українців за можливості утриматися від участі в акціях протесту через можливу небезпеку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства.
"Посольство України в Республіці Білорусь інформує, що в останні дні у Мінську та низці інших міст Білорусі проходять масові протестні заходи, в результаті яких загинула одна особа та є постраждалі. У цьому зв’язку, звертаємося до громадян України з проханням ближчим часом по-можливості утриматися від участі у протестних акціях та відвідування місць масового скупчення людей", - йдеться в повідомленні.
Посольство також звертає увагу громадян України на те, що на території Республіки Білорусь наразі існують проблеми з доступом до мережі інтернет, можуть не працювати соціальні мережі та програми обміну повідомленнями.
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https://twitter.com/Ukr_An73 АН73 один из 25 https://twitter.com/Ukr_An73 @Ukr_An73 https://twitter.com/Ukr_An73/status/1293166829658083328 22 ч
самое смешное, что мосийчук не знает как правильно написать "Жыве Беларусь" для этого скопировал из википедии, о чём свидетельствует ударение над буквами)))))