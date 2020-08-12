Українців у Білорусі просять утриматися від участі в акціях протесту, - посольство

Посольство України в Республіці Білорусь просить українців за можливості утриматися від участі в акціях протесту через можливу небезпеку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства.

"Посольство України в Республіці Білорусь інформує, що в останні дні у Мінську та низці інших міст Білорусі проходять масові протестні заходи, в результаті яких загинула одна особа та є постраждалі. У цьому зв’язку, звертаємося до громадян України з проханням ближчим часом по-можливості утриматися від участі у протестних акціях та відвідування місць масового скупчення людей", - йдеться в повідомленні.

Посольство також звертає увагу громадян України на те, що на території Республіки Білорусь наразі існують проблеми з доступом до мережі інтернет, можуть не працювати соціальні мережі та програми обміну повідомленнями.

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