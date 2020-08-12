Кабмін не ухвалює постанову для порятунку "Енергоатому", прем'єр Шмигаль захищає інтереси олігархів, які доять енергоринок, - Бутусов

У НАЕК "Енергоатом" наростають збитки вже 11 місяців поспіль. Для порятунку підприємства в Кабмін надійшов проєкт постанови про дозвіл "Енергоатому" укладати прямі договори про постачання електроенергії підприємствам.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Таке можливо тільки в Україні. Є прибуткові державні атомні станції "Енергоатому", які зараз у глибоких збитках - 1,5 мільярда гривень в місяць, і є дотовані державою вугільні та зелені електростанції, в руках приватного бізнесу, які прибуткові за рахунок збитків атомних станцій. Так організований наш "енергоринок". І завтра чергова спроба цей розвал зупинити", - заявив він.

"31 липня суддя Окружного адмінсуду Руслан Арсірій за позовом "Донбасенерго", якою володіє олігарх Максим Єфімов, по суті скасував рішення Нацкомісії з регулювання енергетики про скорочення знижок для учасників енергоринку з 45 до 20%. Ціна цього рішення - мільярди. Нагадаю, НКРЕКП скоротила знижки, тому що компанії олігархів стали цим спекулювати, отримуючи понад прибуток і вішаючи всі збитки від знижок на збитковий державний "Енергоатом", - пояснив він.

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"У НАЕК "Енергоатом" наростають збитки як сніжний ком вже 11 місяців поспіль! І для порятунку підприємства в Кабмін надійшов проєкт постанови про дозвіл "Енергоатому" укладати прямі договори про постачання електроенергії підприємствам. 7 серпня після всіх узгоджень в.о. міністра енергетики Ольга Буславець цю постанову підписала. Інших варіантів немає - у НАЕК з'явиться в такому випадку гарантований дохід, який дозволить усунути збитки. Звичайно, це зменшить обсяг спекуляцій на енергоринку, олігархи втратять можливість класти в свою кишеню 45% знижки", - додав журналіст.

"Завтра Кабмін повинен розглянути постанову, яка стане найдорожчою і найскандальнішою в порядку денному. І, зрозуміло, дуже багато лобістів на Кабмін Шмигаля зараз впливають. Зокрема, існує проєкт внести на Кабмін іншу постанову про створення формули розрахунку мінімальної ціни на енергоринку, зафіксувати мінімальну ціну в 1400 гривень за мегават-годину. Сенс цієї гри один - зберегти жирним котам можливість дотувати свій приватний бізнес за рахунок державних атомних станцій. Подивимося, яке рішення ухвалить уряд", - резюмував Бутусов.

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