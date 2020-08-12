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Новини Правосуддя
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Кабмін не ухвалює постанову для порятунку "Енергоатому", прем'єр Шмигаль захищає інтереси олігархів, які доять енергоринок, - Бутусов

Кабмін не ухвалює постанову для порятунку

У НАЕК "Енергоатом" наростають збитки вже 11 місяців поспіль. Для порятунку підприємства в Кабмін надійшов проєкт постанови про дозвіл "Енергоатому" укладати прямі договори про постачання електроенергії підприємствам.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Таке можливо тільки в Україні. Є прибуткові державні атомні станції "Енергоатому", які зараз у глибоких збитках - 1,5 мільярда гривень в місяць, і є дотовані державою вугільні та зелені електростанції, в руках приватного бізнесу, які прибуткові за рахунок збитків атомних станцій. Так організований наш "енергоринок". І завтра чергова спроба цей розвал зупинити", - заявив він.

"31 липня суддя Окружного адмінсуду Руслан Арсірій за позовом "Донбасенерго", якою володіє олігарх Максим Єфімов, по суті скасував рішення Нацкомісії з регулювання енергетики про скорочення знижок для учасників енергоринку з 45 до 20%. Ціна цього рішення - мільярди. Нагадаю, НКРЕКП скоротила знижки, тому що компанії олігархів стали цим спекулювати, отримуючи понад прибуток і вішаючи всі збитки від знижок на збитковий державний "Енергоатом", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тема Роттердам+ вичерпала себе, час обговорити "Мінус Енергоатому". Нормальна схема! Торгувати повітрям і заробляти $1,3 млн на день! - бізнесмен Тинний про ситуацію на ринку електроенергії

"У НАЕК "Енергоатом" наростають збитки як сніжний ком вже 11 місяців поспіль! І для порятунку підприємства в Кабмін надійшов проєкт постанови про дозвіл "Енергоатому" укладати прямі договори про постачання електроенергії підприємствам. 7 серпня після всіх узгоджень в.о. міністра енергетики Ольга Буславець цю постанову підписала. Інших варіантів немає - у НАЕК з'явиться в такому випадку гарантований дохід, який дозволить усунути збитки. Звичайно, це зменшить обсяг спекуляцій на енергоринку, олігархи втратять можливість класти в свою кишеню 45% знижки", - додав журналіст.

"Завтра Кабмін повинен розглянути постанову, яка стане найдорожчою і найскандальнішою в порядку денному. І, зрозуміло, дуже багато лобістів на Кабмін Шмигаля зараз впливають. Зокрема, існує проєкт внести на Кабмін іншу постанову про створення формули розрахунку мінімальної ціни на енергоринку, зафіксувати мінімальну ціну в 1400 гривень за мегават-годину. Сенс цієї гри один - зберегти жирним котам можливість дотувати свій приватний бізнес за рахунок державних атомних станцій. Подивимося, яке рішення ухвалить уряд", - резюмував Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енергоринок України працює в умовах ручного управління, якщо цей чинник прибрати - все стабілізується, - віцепрезидент "Енергоатому" Галущенко

Автор: 

Кабмін (14180) енергетика (2632) Енергоатом (1649) юстиція (732) атомна енергетика (516) Бутусов Юрій (3622) НКРЕКП (1819) альтернативна енергетика (852) Шмигаль Денис (4671) Буславець Ольга (146)


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Топ коментарі
+13
Кабмин не принимает постановления для спасения "Энергоатома", премьер Шмыгаль защищает интересы олигархов, доящих энергорынок, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7886
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12.08.2020 13:14 Відповісти
+12
А чого ви чекали від ахметівського поца?
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12.08.2020 13:18 Відповісти
+11
Это борьба преЗЕдента с олигархами....
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12.08.2020 13:13 Відповісти
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А все чьому?
Кабмин не принимает постановления для спасения "Энергоатома", премьер Шмыгаль защищает интересы олигархов, доящих энергорынок, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7937
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12.08.2020 13:11 Відповісти
Где записывают в партию?
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12.08.2020 17:08 Відповісти
Это борьба преЗЕдента с олигархами....
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12.08.2020 13:13 Відповісти
Кабмин не принимает постановления для спасения "Энергоатома", премьер Шмыгаль защищает интересы олигархов, доящих энергорынок, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7886
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12.08.2020 13:14 Відповісти
А що в тебе з обличчям?
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12.08.2020 14:22 Відповісти
це - морда звичайного виборця гундосого вислюка. Не впізнаєш себе без дзеркала?
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12.08.2020 14:34 Відповісти
Бачу лише політичного лузера- казкового свідка секти 8 відсотків!
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12.08.2020 16:00 Відповісти
це дивно
Адже мавпи, на кшталт тебе, голосували саме за кокаїнового віслюка Зеленського. Він ваш, мавп'ячий преЗЕдент.
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12.08.2020 16:54 Відповісти
Нічого дивного в тому, що на думку 8 відсоткових лузерів українцям байдуже, але ти не відволіуайся, бо на глод з рошенкою не заробиш!))))
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12.08.2020 17:02 Відповісти
ви не українці. Ви - безголові запроданці. Шлунки з ніжками.
Через вас Україна замість шляху в ЕС і НАТО розвернулась у тайожну сраку.
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12.08.2020 17:08 Відповісти
"Запарєбрік", тут горілки нема, йди додому!
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12.08.2020 17:50 Відповісти
ну якщо природний галичанин, як я, для тебе "Запарєбрік", то ти ще більш сферичний олігофрен, ніж навіть звичайні представники вашої смердючої отари ЗЕлупососів...

Що, вже не знаєш, як би мене зачепити? Жалюгідні можливості твого недолугого наномозку себе вичерпали?


До речі, вбий у свою пришелепкувату ґвинторогу черепну коробку: москалі горілку не п'ють. Вони дудлять бояру.
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12.08.2020 18:22 Відповісти
скорей бы уже все грохнулось..
мы должны страдать, - что бы появились новые темы для написания красивых, жалобных , соловьиных украинских песен...
что бы весь Мир слушал их вместе с нами и плакал...
и так из века в век..
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12.08.2020 13:16 Відповісти
лишнехромосомный лапоть из-за полатей голос подаёт? А ну-ка прокукарекай что-нибудь на солов'їній мові, страдалец в кокшнике?
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12.08.2020 17:00 Відповісти
причём стонут-воют как ни странно избиратели гундосого клована
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12.08.2020 17:03 Відповісти
- А що це за вий на болотах?
- То прихильники Петра Олексійовича бажають йому гарного відпочинку у туреччині!)))))))
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12.08.2020 17:51 Відповісти
твої слухові галюцінації - поганий симптом. Особливо, коли тобі всюди ввижається Порошенко. Терміново звернись до нарколога ветеринарного лікаря, ЗЕлупососе...
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12.08.2020 18:27 Відповісти
А чого ви чекали від ахметівського поца?
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12.08.2020 13:18 Відповісти
Юрий, а как же барыга, который загнал Энергоатом в пибыля?
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12.08.2020 13:20 Відповісти
Извините, в прибыля.
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12.08.2020 17:04 Відповісти
зе дно
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12.08.2020 13:21 Відповісти
Як не дивно, але українські журналісти несуть найбільшу відповідальність за те що зараз відбувається в державі, якщо минула влада якось реагувала на скандали і беззаконня, то теперішня навіть коментарів не дає щоб не втратити % рейтингу. Нав'язали, а тепер незнають що робити.
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12.08.2020 13:22 Відповісти
Да ладно вам, нужно просто верить!
Большинство избирателей во время демократического волеизъявления дали нынешней зеленой власти карт-бланш на все это!
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12.08.2020 13:23 Відповісти
Во шо порох творит, да зелебобики?!)))
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12.08.2020 13:26 Відповісти
Шмыгаль это личный ставленник главного преступника и олигарха Ахметова, он работал смортящим на ахметовском энергопредприятии.
Это все знают.
Поэтому логично, что Шмыгаль, по указке своего хозяина Ахметова, уничтожает энергоатом и атомные АЭС в Украине, ради сверхприбылей Ахметова от зеленой энергетики.
Задача - Ахметов должен быть монополистом на энергорынке Украины.
Пока существует Ахметов, его шестёрки типа этого Шмыгаля, то экономика Украины будет уничтожаться постоянно.
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12.08.2020 13:26 Відповісти
это раковая опухоль которая требует немедленного удаления
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12.08.2020 14:37 Відповісти
- что охраняешь - то и имеешь, если с ДРУЗЬЯМИ делишся!
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12.08.2020 13:27 Відповісти
Сделали их вместе!
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12.08.2020 13:32 Відповісти
ага. При чём Зеленский со Шмыгалём в первую очередь "отыграли" именно своих избирателей. В их тупой собачий рот.
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12.08.2020 17:05 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ОХМЕТОВСКАЯ ПЕРХОТЬ
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12.08.2020 13:37 Відповісти
Скоріше, маланська, якщо брати до уваги Беню.
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12.08.2020 15:56 Відповісти
А ви думали буде інакше ?
І десь поділись всі активісти борцюни з корумпованим режимом...
Де всі ? Чи метою було спровадити хай і не ідеального, але дійсно потужного президента ?
Ще кажуть військовим порізали льготи, а також припинили будівництво житла, відмінили кредити. Це так війни виграються ?
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12.08.2020 13:49 Відповісти
Тю. А при "баризі" "Енергоатом" млрдні прибутки державі приносив.
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12.08.2020 13:56 Відповісти
А за продвижение термина"гуманитарная катастрофа" в отношении Крыма шмыгаля давно нужно приговорить и повесить.Сепарская морда продажная.
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12.08.2020 14:25 Відповісти
Пора цих ублюдків валити!
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12.08.2020 16:26 Відповісти
При Порохе Энергоатом был в плюсе, получал миллиарды прибыли, у шахтёров была работа и им платили зарплаты, сейчас же все шахты закрываются, Энергоатом в убытках, электроэнергия покупается у агрессора, но виноват всё равно Порох, смотри не перепутай, зебил!
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12.08.2020 17:20 Відповісти
А чего вы ждали от ахметовского прихвостня? там еще Буславец излагает такую же ахинею.
Чистая коррупция. Премьер защищает своего хозяина и его бизнес
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20.10.2020 12:43 Відповісти
Он уже доруководился на ТЕС. Цена на электроэнергию самая дорогая в Европе. Пусть идет назад к своему директору работать, а не страной руководить
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20.10.2020 12:46 Відповісти
Просто так такі посади не роздають. Треба відпрцьовувати
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20.10.2020 13:02 Відповісти
Корупція чистої води. Навіть не приховують. Треба знищити конкурента, щоб і далі наші тарифи залишалися найбільшими)
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20.10.2020 13:10 Відповісти
А чого ще можно очікуваи від колишнього директора ахметівської ТЕЦ?) Це ж корупція! Кому ще цього не видно?)
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20.10.2020 13:22 Відповісти
Прикольно) Енергоатом, завдяки якому хоч якось стримують ціну на елекроенергію банкрутують, а ті, у кого найвищі тарифи ще й з державного бюджету дотують. І корупції типу немає
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20.10.2020 13:24 Відповісти
 
 