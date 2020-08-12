МЗС України передало Росії ноту протесту у зв'язку з незаконними навчаннями Чорноморського флоту в окупованому Криму
Міністерство закордонних справ України вважає проведення військових навчань Чорноморського флоту Російської Федерації, які почалися на території тимчасово окупованого Криму, незаконним і таким, що порушує норми та принципи міжнародного права. Відомство передало відповідну ноту протесту МЗС Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення МЗС України.
"Міністерство закордонних справ України вважає проведення незаконних навчань Чорноморського флоту Російської Федерації, які розпочалися 10 серпня 2020 року на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь черговим свідченням неприкритої зневаги Російської Федерації до норм і принципів міжнародного права, у тому числі, Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також чинного законодавства України", - йдеться в коментарі.
Зазначається, що організація згаданих військових навчань також є наочною ілюстрацією свідомих кроків Росії щодо ескалації напруженості в Азово-Чорноморському регіоні, яка загрожує регіональній та європейській безпеці.
"Україна засуджує протиправну демонстрацію Російською Федерацією її "військової міці", а також дії, спрямовані на подальшу мілітаризацію тимчасово окупованих нею територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Російська Федерація має невідкладно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України", - підкреслили в МЗС.
В українському зовнішньополітичному відомстві також додали, що МЗС РФ передана відповідна нота протесту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
Військовий корабель окупантів спокійно зайшов у акваторію Бердянська - генерали Зеленського нічого "не помітили"
Колишній постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін у своєму Фейсбуці https://www.facebook.com/borys.babin/posts/10223623005821225 повідомив , що військовий прикордонний корабель росіян спокійно зайшов у акваторію Бердянська, на відстань менше ніж 2 милі від берега. Російські окупанти наказали українським прикордонникам не наближатись до них менше чим на 20 кабельтових, що командири зеленського і зробили. Захист України та її кордонів? Ні, не чули. Ось таки при Зеленському сьогодні прикордонники.
"прикордонний катер росіян 499 (проект 10410 "Світляк") підійшов впритул до материкового берегу.
Судно українських прикордонників BG 032 виявило підозрілі дії росіян та приписало кораблю агресора відійти від узбережжя, з посиланнями на акти Мінінфраструктури, що обмежують маневрування у двохмильній прибережній зоні.
Представник ворога відповів, що Азов є "внутрішнім морем двох держав" та що "українські акти для нього нічого не значать" оскільки він "маневрує за планом".
Крім того росіянин приписав нашим прикордонникам не наближатися до нього ближче ніж на 20 кабельтов.
Що й було зроблено."
Російські окупанти спокійно мінують Азовське море, ведуть розвідку для визначення найбільш зручних ділянок для висадки десанту.висаджують на берег диверсантів - а Зеленський та його генерали удають що нічого не відбувається.