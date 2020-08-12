МЗС України передало Росії ноту протесту у зв'язку з незаконними навчаннями Чорноморського флоту в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України вважає проведення військових навчань Чорноморського флоту Російської Федерації, які почалися на території тимчасово окупованого Криму, незаконним і таким, що порушує норми та принципи міжнародного права. Відомство передало відповідну ноту протесту МЗС Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення МЗС України.

"Міністерство закордонних справ України вважає проведення незаконних навчань Чорноморського флоту Російської Федерації, які розпочалися 10 серпня 2020 року на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь черговим свідченням неприкритої зневаги Російської Федерації до норм і принципів міжнародного права, у тому числі, Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також чинного законодавства України", - йдеться в коментарі.

Зазначається, що організація згаданих військових навчань також є наочною ілюстрацією свідомих кроків Росії щодо ескалації напруженості в Азово-Чорноморському регіоні, яка загрожує регіональній та європейській безпеці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму відкрито 125 кримінальних справ за ухилення від "служби" в армії РФ, - правозахисники

"Україна засуджує протиправну демонстрацію Російською Федерацією її "військової міці", а також дії, спрямовані на подальшу мілітаризацію тимчасово окупованих нею територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Російська Федерація має невідкладно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України", - підкреслили в МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві також додали, що МЗС РФ передана відповідна нота протесту.