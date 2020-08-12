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Кравчук пропонує запровадити нове формулювання замість "особливого статусу" Донбасу говорити про "особливий режим адміністративного управління"

Кравчук пропонує запровадити нове формулювання замість

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що замість поняття "особливий статус" Донбасу України пропонує запровадити нове формулювання - "особливий режим адміністративного управління", яке відповідатиме українському законодавству.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він розповів в програмі "Насправді: Донбас" на телеканалі "ДОМ".

"Це буде більшою мірою відповідати тим реформам, які відбуваються в Україні щодо місцевого самоврядування і наших законів, які вже ухвалені. А якщо ставиться завдання ще це питання до Конституції внести, як іноді ми чуємо з боку Росії, то це зараз нереально", - зазначив Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук заявив про готовність поїхати на окупований Донбас: "Якщо складуться відповідні умови"

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Донбас (22358) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+47
особый режим там вполне возможен... за колючей проволокой...
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12.08.2020 13:21 Відповісти
+42
Принуждение силой к братским отношениям - единственный эффективный метод, - Сурков об Украине./Россия прямо заявила в ООН, что без снятия санкций не будет глобального перемирия/ Ходжа Насреддин продает орехи по той цене, по которой купил. На вопрос: Зачем? отвечает: "Люблю шорох орехов!". Кравчук тоже любит шорох орехов- бессмысленную и бесполезную болтовню .
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12.08.2020 13:19 Відповісти
+28
бери...
Кравчук предлагает ввести новую формулировку вместо "особого статуса" Донбасса говорить об "особом режиме административного управления" - Цензор.НЕТ 4813
иди домой...
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12.08.2020 13:23 Відповісти
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А краще Лугандон-Ж.
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12.08.2020 21:03 Відповісти
Росія посилює агресію проти України.
Про це сказав член наглядової ради Укроборонпром, академік Володимир Горбулін.

"У цьому році відбувається безпрецедентне зростання агресивної путінської Росії по всьому периметру наших кордонів - і це вперше з часів Іловайська та Дебальцевого.
Росія не тільки не втомилась від наміру перекроїти Україну на свій лад, а і ретельно відточує усі наявні важелі. Серед них військовий посідає визначальне місце. Росія на цьому етапі навмисно веде проти нас низькотехнологічну війну, оскільки це дозволяє їй відмовлятись від того, щоб бути стороною конфлікту", - сказав Горбулін на круглому столі, повідомляє https://www.ukrinform.ua/ "Укрінформ"
Так може бути не завжди, а тому Україні варто готуватись і орієнтуватись не на лінійну пряму відповідь, а на асиметричну, каже експерт.
Для протидії Росії Україні треба розвивати контррозвідку, розвідувальні органи та спеціальні інформаційні структури, "що здатні запобігти розгорнутому Москвою інформаційному терору".
Також академік вказав на територіальну оборону у вигляді оформленої та законодавчо закріпленої системи та професійні високотехнологічні Збройні сили із розвинутими елементами асиметричної протидії.
"До таких можна віднести реалізовані ракетні програми, які дозволяють вражати стратегічні об'єкти противника на пристойній відстані - сьогодні це 300-500 км.
Окрім ракет, асиметричний потенціал мають Сили спеціальних операцій Збройних сил. А це - виведення з ладу стратегічних об'єктів на території противника або ураження його бойових підрозділів у місцях дислокації", - пояснив Горбулін.
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12.08.2020 21:32 Відповісти
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