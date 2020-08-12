Кравчук пропонує запровадити нове формулювання замість "особливого статусу" Донбасу говорити про "особливий режим адміністративного управління"
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що замість поняття "особливий статус" Донбасу України пропонує запровадити нове формулювання - "особливий режим адміністративного управління", яке відповідатиме українському законодавству.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він розповів в програмі "Насправді: Донбас" на телеканалі "ДОМ".
"Це буде більшою мірою відповідати тим реформам, які відбуваються в Україні щодо місцевого самоврядування і наших законів, які вже ухвалені. А якщо ставиться завдання ще це питання до Конституції внести, як іноді ми чуємо з боку Росії, то це зараз нереально", - зазначив Кравчук.
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Про це сказав член наглядової ради Укроборонпром, академік Володимир Горбулін.
"У цьому році відбувається безпрецедентне зростання агресивної путінської Росії по всьому периметру наших кордонів - і це вперше з часів Іловайська та Дебальцевого.
Росія не тільки не втомилась від наміру перекроїти Україну на свій лад, а і ретельно відточує усі наявні важелі. Серед них військовий посідає визначальне місце. Росія на цьому етапі навмисно веде проти нас низькотехнологічну війну, оскільки це дозволяє їй відмовлятись від того, щоб бути стороною конфлікту", - сказав Горбулін на круглому столі, повідомляє https://www.ukrinform.ua/ "Укрінформ"
Так може бути не завжди, а тому Україні варто готуватись і орієнтуватись не на лінійну пряму відповідь, а на асиметричну, каже експерт.
Для протидії Росії Україні треба розвивати контррозвідку, розвідувальні органи та спеціальні інформаційні структури, "що здатні запобігти розгорнутому Москвою інформаційному терору".
Також академік вказав на територіальну оборону у вигляді оформленої та законодавчо закріпленої системи та професійні високотехнологічні Збройні сили із розвинутими елементами асиметричної протидії.
"До таких можна віднести реалізовані ракетні програми, які дозволяють вражати стратегічні об'єкти противника на пристойній відстані - сьогодні це 300-500 км.
Окрім ракет, асиметричний потенціал мають Сили спеціальних операцій Збройних сил. А це - виведення з ладу стратегічних об'єктів на території противника або ураження його бойових підрозділів у місцях дислокації", - пояснив Горбулін.