Кравчук пропонує запровадити нове формулювання замість "особливого статусу" Донбасу говорити про "особливий режим адміністративного управління"

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що замість поняття "особливий статус" Донбасу України пропонує запровадити нове формулювання - "особливий режим адміністративного управління", яке відповідатиме українському законодавству.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він розповів в програмі "Насправді: Донбас" на телеканалі "ДОМ".

"Це буде більшою мірою відповідати тим реформам, які відбуваються в Україні щодо місцевого самоврядування і наших законів, які вже ухвалені. А якщо ставиться завдання ще це питання до Конституції внести, як іноді ми чуємо з боку Росії, то це зараз нереально", - зазначив Кравчук.

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