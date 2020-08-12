МЗС України поки не дає оцінки виборам у Білорусі, але засуджує насильство, - Кулеба

Глава МЗС Кулеба застеріг владу Білорусі від загострення, яке може послабити країну.

МЗС України поки не дає офіційної оцінки результатам президентських виборів у Білорусі і уважно вивчає ситуацію. Про це в ефірі Радіо НВ заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Кулеба зазначив, що Україна засуджує насильство, закликає до звільнення затриманих і початку діалогу.

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"Для України право на мирний протест є невід'ємною частиною політичного і громадського життя", - наголосив Кулеба.

За його словами, відсутність діалогу призводить до загострення протистояння, послаблює країну, чим завжди користуються зовнішні гравці.