МЗС України поки не дає оцінки виборам у Білорусі, але засуджує насильство, - Кулеба
Глава МЗС Кулеба застеріг владу Білорусі від загострення, яке може послабити країну.
МЗС України поки не дає офіційної оцінки результатам президентських виборів у Білорусі і уважно вивчає ситуацію. Про це в ефірі Радіо НВ заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Кулеба зазначив, що Україна засуджує насильство, закликає до звільнення затриманих і початку діалогу.
"Для України право на мирний протест є невід'ємною частиною політичного і громадського життя", - наголосив Кулеба.
За його словами, відсутність діалогу призводить до загострення протистояння, послаблює країну, чим завжди користуються зовнішні гравці.
Топ коментарі
+8 Петя Петрович
показати весь коментар12.08.2020 13:26 Відповісти Посилання
+7 Петя Петрович
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+4 Sergii Ustim
показати весь коментар12.08.2020 13:27 Відповісти Посилання
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https://ain.ua/2013/12/03/kievlyanin-s-pomoshhyu-matematiki-i-google-earth-pro-podschital-kolichestvo-lyudej-na-yevromajdane/
Количество митингующих на #Євромайдане в минувшие выходные по разным подсчетам составило от 40 тысяч (оценка МВД) до 1,5 млн (по подсчетам оппозиции) человек. Киевлянин Юрий Лазебный провел собственное исследование проблемы, используя лишь математику и программу Google Earth Pro. «1 декабря на #Євромайдан вышло всего 180 000 человек. Упс!», - пишет он на своей странице в Facebook.
Для подсчета, автор исследования изучил фотографии с места событий, наложил их на карты в программе Google Earth Pro, после чего условно разделил Евромайдан на три зоны.
А насчёт отсутствия лидеров и прочего: может оно и к лучшему?Нет лидеров-значит некому угрожать как Тихановской. Понимание тоже есть, луку геть. Почему их протест неправильный, у Украины что, монополия на труЪ протесты?
Думаю пять, десять, ну двадцать процентов можно подтасовать. Но вот 80 - сложновато, как мыслишь?
когда вернем себе бездарно отданное ЯО, тогда можно и давать оценки не оглядываясь..
а сейчас пока что нейтральный к нам Лукашенко = наша северная граница..
https://charter97.org/ru/news/2020/8/12/389185/