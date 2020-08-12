Протести в Бресті: міліція стріляла в протестувальників з табельної зброї на ураження, є поранений. ФОТО

Співробітники міліції в Бресті застосовували табельну зброю на ураження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це повідомили Sputnik у МВС Білорусі.

"У Бресті на співробітників міліції напала група агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках. Попереджувальні постріли вгору їх не зупинили. Для захисту життя і здоров'я співробітників зброя була застосована на ураження. Один з нападників поранений", - повідомила офіційна представниця МВС Ольга Чемоданова. - Слідчими органами за фактами нападу на співробітників порушено 17 кримінальних справ.

У Бресті на місце, залите кров'ю, на пішохідній вулиці Радянській - це епіцентр протестів, - містяни несуть квіти.



Фото: TUT.by

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