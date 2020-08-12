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Новини Репресії в Білорусі
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Протести в Бресті: міліція стріляла в протестувальників з табельної зброї на ураження, є поранений. ФОТО

Співробітники міліції в Бресті застосовували табельну зброю на ураження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це повідомили Sputnik у МВС Білорусі.

"У Бресті на співробітників міліції напала група агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках. Попереджувальні постріли вгору їх не зупинили. Для захисту життя і здоров'я співробітників зброя була застосована на ураження. Один з нападників поранений", - повідомила офіційна представниця МВС Ольга Чемоданова. - Слідчими органами за фактами нападу на співробітників порушено 17 кримінальних справ.

Протести в Бресті: міліція стріляла в протестувальників з табельної зброї на ураження, є поранений 01

У Бресті на місце, залите кров'ю, на пішохідній вулиці Радянській - це епіцентр протестів, - містяни несуть квіти.

Протести в Бресті: міліція стріляла в протестувальників з табельної зброї на ураження, є поранений 02
Фото: TUT.by

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нормально в них фігарять! Камінням херачать! Молодці!", - в Мінську протестувальники, озброєні камінням і палицями, відбили в омонівців затриманого. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626)


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Топ коментарі
+13
Больше дубинок, зверств и бесчинств садистов и гопоты в погонах - больше арматуры - связь улавливаешь?
А на огнестрелы со стороны режима - пойдут аналогичные и в сторону этого омоновского отребья - благо - охотничьи ружья у населения имеются.
А армию массово использовать опасно - тк армия не омон - она может и на сторону протестующих перейти.
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12.08.2020 13:42 Відповісти
+11
Идёт тупой расстрел протестующих, как это было на Майдане.
Но у нас свергли люди Януковоща, а в Беларуси похоже нет критической массы людей, которая могла бы физически разогнать силовиков и скинуть диктатора Лукашенко
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12.08.2020 13:35 Відповісти
+9
ты про то что арматурой будут лупить омон и отбирать огнестрелы? логично
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12.08.2020 13:37 Відповісти
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Первый огнестрел. Понеслась...
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12.08.2020 13:31 Відповісти
больше арматур будет - будет больше огнестрелов..
связь улавливаешь?
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12.08.2020 13:34 Відповісти
ты про то что арматурой будут лупить омон и отбирать огнестрелы? логично
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12.08.2020 13:37 Відповісти
возможно..
им решать..
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12.08.2020 13:40 Відповісти
із 200 вагнеровців спіймали тільки 30 - а вони вміють і огнєстрєли відбирати і ними користуватися - будуть як на Майдані в дві сторони стріляти
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12.08.2020 14:03 Відповісти
Вы, вроде, взрослый человек, а в сказочки верите... При том в те на которые даже 10-летние не поведутся
Хрен с ним, я даже допущу, что видео записи как спецназ стреляет в сторону протестующих - это обман зрения и массовая галюцинация (ну может испугались и отстреливаются). Вот только для того чтоб поверить в ваш тезис о "стрелять в обе стороны", нужно поверить в то, что в наших спецслужбах работают абсолюно некомпетентные кретины, которые не в состоянии определить кто и откуда в них стреляет

Вы меня простите, но в эту версию может поверить только полнейший идиот Не менее тупой, чем тот кто ее придумал
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12.08.2020 15:45 Відповісти
а ваші продажні спецслужби це ********** чи ті що 170 вагнерівців спіймати не змогли
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12.08.2020 16:58 Відповісти
какая связь?
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12.08.2020 13:40 Відповісти
прямая Ватсон..
я дам тебе пистолет, а после попытаюсь проломить тебе голову арматурой - и ты удивишься как быстро у тебя в магазине закончатся патроны..
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12.08.2020 13:43 Відповісти
Я возьму пистолет, а мой напарник начнет бить дубинкой твою семью и я посмотрю как быстро ты станешь по другому рассуждать, умник.
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12.08.2020 13:52 Відповісти
уже и семью сюда приплел...
ясно-понятно..
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12.08.2020 13:59 Відповісти
говори прямо, что ты кокетничаешь
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12.08.2020 16:08 Відповісти
мент что ли? такие живодёрские мысли о семье могут прийти в голову только маньяку или менту.. что одно и тоже
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12.08.2020 14:08 Відповісти
Я пример привел по аналогии того что происходит в Беларусь.
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12.08.2020 16:04 Відповісти
Больше дубинок, зверств и бесчинств садистов и гопоты в погонах - больше арматуры - связь улавливаешь?
А на огнестрелы со стороны режима - пойдут аналогичные и в сторону этого омоновского отребья - благо - охотничьи ружья у населения имеются.
А армию массово использовать опасно - тк армия не омон - она может и на сторону протестующих перейти.
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12.08.2020 13:42 Відповісти
он скорее всего из тех кто кричал "беркутберкут"
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12.08.2020 13:53 Відповісти
https://censor.net/user/309067 - кстати нет...

я также ненавидел беркут как и все нормальные граждане..
только нужно разделять мух от котлет...
я слушаю в прямом эфире белорусский телеграмм nexta Life - https://t.me/nexta_live/6642
и почти один к одному как раше-сепары захватывали Лугандонию...
инструкции почти такие же.. - как бить ментов, где схроны (пока с едой), куда прятаться, куда идти..
Не нравится мне это все.., хотя жестокость в некоторых моментах омона и других бел.ментов отвратительна..
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12.08.2020 14:07 Відповісти
Идёт тупой расстрел протестующих, как это было на Майдане.
Но у нас свергли люди Януковоща, а в Беларуси похоже нет критической массы людей, которая могла бы физически разогнать силовиков и скинуть диктатора Лукашенко
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12.08.2020 13:35 Відповісти
Может ты и прав, но посмотри, начинают митинговать не только в Минске но и в других городах.
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12.08.2020 13:38 Відповісти
Похоже, что уже заканчивают, хотя здесь я бы хотел ошибиться. ИМХО, белорусы перешагнули некоторую точку невозврата. Даже если этот Майдан и задавят, бацька уже живет в другой стране.
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12.08.2020 13:46 Відповісти
"...а в Беларуси похоже нет критической массы людей..."

Достаточно одного Парасюка...
И в нужный момент он появится, осталось немного...
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12.08.2020 14:08 Відповісти
нет критической массы все-таки, не хотят свергать, паразиты, даже интересно, чего же они стремаются?
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12.08.2020 14:57 Відповісти
А Ви думали,що все так просто-захотіли,і Лука вже не президент!?Ніт,так не буває,щоб 26 років ви його пестили,в усьому були згодні,а тут раз,і вам віддав владу!?
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12.08.2020 13:37 Відповісти
Страна существует только тогда, когда властью в стране является народ! Беларусы! Не позволяйте превратить Беларусь в собственность лукашенко и в конечном итоге в ошибку 404
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12.08.2020 13:40 Відповісти
Если бы у чувака на фото был огнестрел от пули, то он бы лежал скрюченный на земле.
А так он стоит позирует = резиновая пуля, застряда в блюшной стенке.
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12.08.2020 13:43 Відповісти
ти що мелиш свінособака кацапська? Радниця лягавих РБ, Чємоданова, офііційно доповіла що приміняли бойову зброю.
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12.08.2020 13:51 Відповісти
я ж не спорю, упоротое, но на фото чувак после травмата. Фото не соответствует новости.
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12.08.2020 14:35 Відповісти
Звери !
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12.08.2020 13:45 Відповісти
Вот только кровь прольётся , и старого уже не вернёшь . Уже никогда не будет , как было .
Собственно , почему это всё произошло ?
Понятное дело , неверие народа в результаты выборов . Но в какой постСССРовской стране верят в результаты выборов ? Ни в одной .
Вон , в Мордоре , и 146% , и почти 100% , и ничего . Никто не верит , но все приемлют . Почему ?
Конечно , нужно учесть менталитет и образ бытия народа . Любовь к царю , принятие плетей и полное непонимание того , как можно жить вне рабства сформировапа на Мордоре новый тип людей - гвоздей из них не сделаешь , но говно из получается нормальное .
Так в чём же дело ?
А дело в идее .
Плешивый карлик хоть и довёл страну до 19 века и уже заглядывает в 18-ый , сумел убедить своих гномиков , что это и есть их путь величия , что ещё чуть-чуть и они встанут таки с колен , а может даже и вытянут чеченскую бутылку из своей жопы , потому что путь их верный , правильный и они могут повторить .
Есть у них такая идея .
А вот у Кровавого Луки идеи нет . Вот всё у них более-менее , а идеи нет , и куда двигаться - неясно . Ведь сколько можно лавировать между Европой и Мордором с Китаем , выпрашивая везде кредиты и преференции . А цель ? А куда идти ? Ведь заповедник совка - фикция !
Кстати , мы тоже живём без идеи .
Так , жыття по-новому - и всё ...
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12.08.2020 13:50 Відповісти
в мордоре всё еще впереди. и там не обязательно будет революция можно классический военный путч
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19.08.2020 21:05 Відповісти
Коктейлі Молотова їм в поміч. Горітимуть ті менти синім полум"ям.
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12.08.2020 13:51 Відповісти
стремаются люди страну вместе с диктатором спалить
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12.08.2020 14:59 Відповісти
Чем больше читаю новости из РБ, тем сильнее убеждаюсь в том, что у белорусов нет тех ценностей и самое главное - четких целей,которые были на Майдане. Очень жаль, что люди не отдают себе отчет в том что они творят. Беспредел и протест - это несовместимые вещи. Из-за пустых голов, Беларусь ********** свой шанс стать независимой свергнув усатого таракана. Но я все равно буду держать кулаки за сябров - это их первая попытка за 30 лет.
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12.08.2020 13:52 Відповісти
Перемога можлива тільки тоді, коли на майдан вийде не менше 100000 і простоїть всю ніч ! Тоді все. Владі капець.
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12.08.2020 13:54 Відповісти
Як казав Сталоне в фільмі "Рембо":" Не я пролив першу кров!..."
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12.08.2020 14:05 Відповісти
Зря аваков убил Сашка Билого...
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12.08.2020 14:09 Відповісти
не здивуюся коли цього пораненого з арматурою знайдуть в списках Миротворця
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12.08.2020 14:11 Відповісти
Спутник это та ещё конторка насколько помню.
К слову, по-моему у них там опечатка
группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в рукахИсточник: https://censor.net.ua/n3213288

Уместнее было бы сказать группа ПРОГРЕССИВНО настроенных граждан с арматурой в руках.
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12.08.2020 14:29 Відповісти
 
 