Групі осіб повідомлено про підозру в умисному вбивстві громадянина України в Єревані, - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора 11 серпня 2020 року у кримінальному провадженні, прийнятому від компетентних органів Республіки Вірменія, повідомлено про підозру трьом особам в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, група осіб у квітні 2016 року в м. Єреван завдала громадянину України несумісні з життям тілесні ушкодження із застосуванням заздалегідь підготовлених ножів, від яких він помер.



Учасників групи викрито прокурорами Офісу Генпрокурора спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України та оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.



Наразі триває проведення першочергових слідчих дій та вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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