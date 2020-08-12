Найбільша дорожня компанія країни "Автомагістраль-Південь" показала стан своїх доріг через 5 років

Якісно побудовані або відремонтовані дороги можуть слугувати багато років навіть попри надмірні навантаження та недостатнє експлуатаційне утримання

Про що свідчать перші результати всеукраїнської акції "Дорожня експертиза 2015-2020", яку за ініціативою найбільшої дорожньої компанії країни "Автомагістраль-Південь" проводить Національна асоціація дорожників України (НАДУ). Експерти інспектують ділянки автотрас, які підрядник ремонтував п’ять років тому (сьогодні це термін гарантії на всі нові дороги), та визначають стан дорожнього покриття.

"На відміну від України у європейських країнах ціновий критерій при обранні дорожнього підрядника не є головним. На першому місці якість, яку може гарантувати компанія. У одного підрядника дорога до першого експлуатаційного ремонту витримує 10-15 років, а у іншого проблеми виникають вже через кілька років. Європейці обирають не найдешевше, а найякісніше, тому що у підсумку саме якісний продукт є найвигіднішим з економічної точки зору. Але найкращим суддею у питанні – хто будує якісно – є час. П’ять років це достатній термін, щоб зрозуміти – чи була дорога побудована на совість з дотримання всіх стандартів, з якісних матеріалів", - заявив президент НАДУ Микола Березовський.

Експерти наразі продемонстрували результати першої серії інспекцій з об’єктів "Автомагістраль-Південь": з ділянки на автотрасі Н-09 "Мукачеве – Львів" між селом Давидів та містом Бібрка, з ділянки на трасі М-15 "Одеса-Рені" між населеними пунктами Монаші та Миколаївка, та ділянки траси Т-14-10 "Броди-Червоноград" між містами Радехів та Червоноград.

















"Не виявлено ані ямковості, ані колійності, ані дефектів - проведені вимірювання ухилів та рівності дорожнього покриття – показники перебувають у межах допустимих значень. За всіма параметрами дорога відповідає новій. З часом змінився лише колір дороги – але це цілком нормальне явище. Чорна бітумна плівка на поверхні зникає, і дорога стає того кольору, що й кам’яний матеріал, використаний при виготовленні асфальтобетонної суміші (сірий, червоний тощо)", - зазначив заступник генерального директора компанії з ремонту та будівництва автомобільних доріг "Автомагістраль-Південь" Валерій Вакарчук.

У компанії пояснюють, що довговічність дорожнього покриття залежить не лише від якості роботи підрядника, але й від якості подальшого експлуатаційного утримання. Якщо належного догляду немає, узимку на дорозі сніг та ожеледь, а влітку, за температури повітря понад 28 градусів - перевантажені фури з зерном, то міжремонтний термін може скорочуватись в рази. Але навіть за таких умов протестовані ділянки витримують значно довше, ніж заявлений гарантійний термін.

В НАДУ пропонують всім дорожнім підрядникам долучатись до акції та демонструвати результати своєї роботи. В Асоціації також вважають, що "Дорожня експертиза 2015-2020" має велике значення для держави, адже сьогодні країна виділяє рекордне фінансування на дорожнє будівництво, і суспільство повинно розуміти, чи ефективно витрачаються кошти – як довго служитимуть дороги, на які в цьому році витратять понад 150 млрд гривень.

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