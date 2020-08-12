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Найбільша дорожня компанія країни "Автомагістраль-Південь" показала стан своїх доріг через 5 років

Якісно побудовані або відремонтовані дороги можуть слугувати багато років навіть попри надмірні навантаження та недостатнє експлуатаційне утримання

Про що свідчать перші результати всеукраїнської акції "Дорожня експертиза 2015-2020", яку за ініціативою найбільшої дорожньої компанії країни "Автомагістраль-Південь" проводить Національна асоціація дорожників України (НАДУ). Експерти інспектують ділянки автотрас, які підрядник ремонтував п’ять років тому (сьогодні це термін гарантії на всі нові дороги), та визначають стан дорожнього покриття.

"На відміну від України у європейських країнах ціновий критерій при обранні дорожнього підрядника не є головним. На першому місці якість, яку може гарантувати компанія. У одного підрядника дорога до першого експлуатаційного ремонту витримує 10-15 років, а у іншого проблеми виникають вже через кілька років. Європейці обирають не найдешевше, а найякісніше, тому що у підсумку саме якісний продукт є найвигіднішим з економічної точки зору. Але найкращим суддею у питанні – хто будує якісно – є час. П’ять років це достатній термін, щоб зрозуміти – чи була дорога побудована на совість з дотримання всіх стандартів, з якісних матеріалів", - заявив президент НАДУ Микола Березовський.

Експерти наразі продемонстрували результати першої серії інспекцій з об’єктів "Автомагістраль-Південь": з ділянки на автотрасі Н-09 "Мукачеве – Львів" між селом Давидів та містом Бібрка, з ділянки на трасі М-15 "Одеса-Рені" між населеними пунктами Монаші та Миколаївка, та ділянки траси Т-14-10 "Броди-Червоноград" між містами Радехів та Червоноград.

Найбільша дорожня компанія країни Автомагістраль-Південь показала стан своїх доріг через 5 років 01
Найбільша дорожня компанія країни Автомагістраль-Південь показала стан своїх доріг через 5 років 02
Найбільша дорожня компанія країни Автомагістраль-Південь показала стан своїх доріг через 5 років 03
Найбільша дорожня компанія країни Автомагістраль-Південь показала стан своїх доріг через 5 років 04
Найбільша дорожня компанія країни Автомагістраль-Південь показала стан своїх доріг через 5 років 05
Найбільша дорожня компанія країни Автомагістраль-Південь показала стан своїх доріг через 5 років 06

"Не виявлено ані ямковості, ані колійності, ані дефектів - проведені вимірювання ухилів та рівності дорожнього покриття – показники перебувають у межах допустимих значень. За всіма параметрами дорога відповідає новій. З часом змінився лише колір дороги – але це цілком нормальне явище. Чорна бітумна плівка на поверхні зникає, і дорога стає того кольору, що й кам’яний матеріал, використаний при виготовленні асфальтобетонної суміші (сірий, червоний тощо)", - зазначив заступник генерального директора компанії з ремонту та будівництва автомобільних доріг "Автомагістраль-Південь" Валерій Вакарчук.

У компанії пояснюють, що довговічність дорожнього покриття залежить не лише від якості роботи підрядника, але й від якості подальшого експлуатаційного утримання. Якщо належного догляду немає, узимку на дорозі сніг та ожеледь, а влітку, за температури повітря понад 28 градусів - перевантажені фури з зерном, то міжремонтний термін може скорочуватись в рази. Але навіть за таких умов протестовані ділянки витримують значно довше, ніж заявлений гарантійний термін.

В НАДУ пропонують всім дорожнім підрядникам долучатись до акції та демонструвати результати своєї роботи. В Асоціації також вважають, що "Дорожня експертиза 2015-2020" має велике значення для держави, адже сьогодні країна виділяє рекордне фінансування на дорожнє будівництво, і суспільство повинно розуміти, чи ефективно витрачаються кошти – як довго служитимуть дороги, на які в цьому році витратять понад 150 млрд гривень.

Новина публікується на правах реклами

Автор: 

дороги (3079) будівництво (3041)


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Топ коментарі
+30
та вы шо, 5 лет назад при барыге строили дороги?? Зебилы итак скудоумные, а тут вообще разрыв будет..
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12.08.2020 13:42 Відповісти
+18
Мало того, і до сьогодні ям нема?! Непорядок! А реально то дійсно, за часів Порошенко почали капітально дороги ремонтувати. І не шуміли, великих бульбашок не пускали. а просто будували.
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12.08.2020 13:47 Відповісти
+10
Чого ви? Вава теж "велике бвдівництво" замутив. Вже й здобутки є. Самая большая дорожная компания страны "Автомагистраль-Юг" показала состояние своих дорог спустя 5 лет - Цензор.НЕТ 9814
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12.08.2020 13:52 Відповісти
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та вы шо, 5 лет назад при барыге строили дороги?? Зебилы итак скудоумные, а тут вообще разрыв будет..
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12.08.2020 13:42 Відповісти
Мало того, і до сьогодні ям нема?! Непорядок! А реально то дійсно, за часів Порошенко почали капітально дороги ремонтувати. І не шуміли, великих бульбашок не пускали. а просто будували.
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12.08.2020 13:47 Відповісти
Ага, ага... как раз тот случай. Ленторез едва ли не у каждого покрашенного туалета на трассе отмечался с телевидением.
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12.08.2020 15:22 Відповісти
З полегшенням. А штани зняти встиг?
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12.08.2020 15:24 Відповісти
Не следил за ним настолько близко Но он своим ленторезанием таки задолбал. В частности.
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12.08.2020 15:37 Відповісти
Автомагістраль Юг будувала і ремонтувала дороги по всій країні і в багатьох місцях дорожне покриття вже продавлене вантажівками і ще немає 5 років експлуатації!
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12.08.2020 15:42 Відповісти
- В чому відмінність між "стрічкорізанням" Порошенка і "Блазня"?
- При Порошенку будували і відкривали, а він різав стрічки, а при "Блазню" - добудовують те, що було почате при Порошенку і "пиляють" бюджет... А "Блазень" ріже стрічки і знімає "відосіки"...
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12.08.2020 16:26 Відповісти
Тож рошенки добавляли!)))
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12.08.2020 13:50 Відповісти
и теперь дороги-конфетка?!
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12.08.2020 13:52 Відповісти
Чого ви? Вава теж "велике бвдівництво" замутив. Вже й здобутки є. Самая большая дорожная компания страны "Автомагистраль-Юг" показала состояние своих дорог спустя 5 лет - Цензор.НЕТ 9814
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12.08.2020 13:52 Відповісти
Но только в Винницкой и Львовской областях на большее у Потрохобецылов не хватило.
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12.08.2020 14:10 Відповісти
Да неужели? А цифры посмотреть религия не позволяет или врожденное скудоумие? Особенно на стоимость километра новых дорог при Порохе и сейчас.
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12.08.2020 14:46 Відповісти
скудоумное, дорогу киев харьков, окружную возле полтавы, дорогу от полтавы на днепр, трассу Днепр-Запорожье, дорогу Харьков - сумы, Начали делать еще при Порохе, и это только те по которым я ездил, а сколько всего было начато я даже и не знаю, просто это так не пиарилось, как теперь при янелохе, которые на многое начатое пришел))
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12.08.2020 16:56 Відповісти
Найбільша дорожня компанія країни "Автомагістраль-Південь" показала стан своїх доріг через 5 років - Цензор.НЕТ 9583
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12.08.2020 16:59 Відповісти
Конечно, строили! Всю страну дорогами застроили. А потом пришли зебилы и успели уже почти все утыкать 20-летними ямами
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12.08.2020 15:21 Відповісти
И это только основные магистрали.

Найбільша дорожня компанія країни "Автомагістраль-Південь" показала стан своїх доріг через 5 років - Цензор.НЕТ 1391
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12.08.2020 19:08 Відповісти
Надо просто перестать по ним ездить и дороги будут в идеальном состоянии.
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12.08.2020 13:43 Відповісти
Дорога до коханої тещи в маєток??
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12.08.2020 13:49 Відповісти
Надо просто верить!
Хотя бы, в то, что найти 5 ровных участков для 5 фотографий они таки смогли...
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12.08.2020 13:51 Відповісти
Молодці!
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12.08.2020 14:21 Відповісти
Пусть покажут дороги по которым зерновозы шастают.
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12.08.2020 14:25 Відповісти
Да тут вообщедороги подозрительно пустые В Августе!!!
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12.08.2020 15:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9L7ycDgdznI Небеременские музыканты
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12.08.2020 14:37 Відповісти
А все те що вкрали ще під назвою "Альтком" коли покажуть? Чи то особисто янукОвощ по 35% відкатів на об'єктах ЄВРО2012 зшибав?
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12.08.2020 15:02 Відповісти
А шо это за дороги где в Августе машин нет??? Подте посмотрите на загруженность трассы Харьков-Симферополь!
Может этими дорогами просто не пользуются, поэтому у них и состояние норм?
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12.08.2020 15:10 Відповісти
а там буба должен был ехать, вот и пусто...
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12.08.2020 15:18 Відповісти
Явно после замены покрытия,свежий асфальт без следов езды по нему.Наглядней было бы показать неотремонтированный участок.Но в общем неплохою
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12.08.2020 16:12 Відповісти
а трассу Мелитополь-Херсон тоже сделали?
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12.08.2020 18:34 Відповісти
 
 