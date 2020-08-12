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Новини Коронавірус і карантин
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У Миколаєві зростає кількість хворих на COVID-19: для госпіталізації пацієнтів відкрили ще одну лікарню, - міськрада

У Миколаєві зростає кількість хворих на COVID-19: для госпіталізації пацієнтів відкрили ще одну лікарню, - міськрада

У Миколаєві через збільшення кількості хворих COVID-19 відкрили ще одне медустанову - міську лікарню №1. Досі з напливом пацієнтів із міста справлявся виключно обласний центр лікування інфекційних хвороб.

Про це повідомив заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Віктор Фаюк під час засідання міськвиконкому 12 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Згідно з рішенням обласної комісії ТЕБ та НС, з 10 серпня відкрита 1-а міська лікарня, яка визначена медзакладом першої черги з надання допомоги при коронавірусній інфекції. На сьогоднішній день там 15 осіб з підозрою на COVID-19", - сказав Фаюк.

За його словами, до прийому хворих готова і міська лікарня №3. Там провели ремонтні роботи та на її базі планують відкрити респіраторний центр, де будуть лікувати людей з легеневою недостатністю. Однак, відкриють медустанову лише в тому випадку, якщо міська лікарня №1 не справлятиметься з напливом хворих на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завантаженість ліжок для пацієнтів з COVID-19 в Україні на рівні 24%: найбільше у Львівській області та Києві, - Степанов

За інформацією Миколаївського обласного штабу з ліквідації наслідків НС, станом на 10.00 12 серпня в Миколаївській області всього зареєстровано 775 підтверджених випадків COVID-19. З них 257 - у місті Миколаєві.

Згідно з даними на 1 серпня, кількість таких хворих в обласному центрі становила 166 осіб.

Автор: 

лікарня (1367) карантин (18172) Миколаїв (1819) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
три місяці я не дивися новини, і бачу, що коронавірусні фантазії не попускають суспільство. Лікування від психозу буде дуже дороге.
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12.08.2020 14:07 Відповісти
+1
я чув багато таких історій, щоправда перевірити , чи то не байки не мав можливості. І те що вірус існує відомо з 60 - х років минулого сторіччя. А от смертність в насліок атиповоїковід пневмонії то інше питання. Всім адептам вірусних фантазій я пропоную прокоментувати смертність від віруса в СІнгапурі. А також те, що в КИтаї якось дивно той вірус припинився, як по команді. І багато інших нестиковок, з смертністю від віруса.
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12.08.2020 15:58 Відповісти
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три місяці я не дивися новини, і бачу, що коронавірусні фантазії не попускають суспільство. Лікування від психозу буде дуже дороге.
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12.08.2020 14:07 Відповісти
Карма, она бывает такой ироничной...
https://radiokp.ru/zdorove/byl-uveren-chto-eto-obman-koronavirusnyy-skeptik-skonchalsya-ot-covid-19_nid27248_au507au «Был уверен, что это обман»: «коронавирусный» скептик скончался от COVID-19

Житель американского штата Техас, скептически относившийся к коронавирусной инфекции, не веря в то, что ей можно заразиться, скончался от COVID-19. Мужчина подхватил болезнь на тематической вечеринке, посвященной коронавирусу.
Смысл мероприятия заключался в желании проверить, можно ли подцепить инфекцию, или же это лишь пугающие слова. На деле оказалось - можно.
30-летний американец едва ли не сразу после вечеринки загремел в больницу, где у него диагностировали коронавирус.
Мужчина находился в медучреждении несколько дней под пристальным наблюдением врачей. Однако болезнь оказалась сильнее.
Последними словами скептика стало признание своей ошибки.
https://nypost.com/2020/07/11/texas-millennial-dies-after-attending-covid-19-party/
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12.08.2020 14:58 Відповісти
я чув багато таких історій, щоправда перевірити , чи то не байки не мав можливості. І те що вірус існує відомо з 60 - х років минулого сторіччя. А от смертність в насліок атиповоїковід пневмонії то інше питання. Всім адептам вірусних фантазій я пропоную прокоментувати смертність від віруса в СІнгапурі. А також те, що в КИтаї якось дивно той вірус припинився, як по команді. І багато інших нестиковок, з смертністю від віруса.
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12.08.2020 15:58 Відповісти
Знизу мого попереднього посту є посилання на публікацію в «New York Post», одну з найбільших американських газет. Виходить з 1801 року. Якби це було фейком, конкуренти ту журналістку і редакцію з гноєм змішали б.
А от чим Ви підкріпите свою тезу про "коронавірусні фантазії "?
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12.08.2020 16:21 Відповісти
Журналісти всюди однакові. Вони фактично виражають власну думку. Яка виникає на підставі якихось відомостей, що можуть бути і неправдою. Тим більше преса в США. Це кончені брехуни. Хоча за рожевини окулярами цього не зрозуміти . Я вам навів приклад Сингапуру. Вважаю, що цього досить, щоб зрозуміти, що коронавірусна істерія Світова афера.
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12.08.2020 16:48 Відповісти
Держи, конспиролог.
But then cases started to rise again - almost entirely because of infections among migrant workers, who live together in tightly packed dormitories on the edge of the city. As the second wave began to crest in Singapore in mid-April, about 90 percent of the new cases turned out to be foreign workers who were living in the dorms.
So Singapore implemented a new screening program with the goal of testing effectively every single worker living in those facilities. It is testing thousands of workers every day, whether or not they show any Covid-19 symptoms.These people are generally young; they've come to Singapore to work on construction projects or in manufacturing or in the health care sector. And we know the Covid-19 fatality rates among younger people are much, much lower in general than among seniors.https://www.vox.com/2020/5/20/21265194/coronavirus-deaths-us-singapore-case-fatality-rates
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12.08.2020 16:53 Відповісти
Дякую за статтю. Але суть в тому, що в Сингапурі, що до речі в цій статті також вказано, а ви не приводите, меньше 30 смертей на 50000 хворих. Відтак смертність мменше ніж від грипу. А те, що в США та Європі записують всіх в коронавірус не робить його більш небезпечним. А щодо конспірології, то цей мудак Гебрейскус вже озвучив, що всесвітнє вакцинування буде коштувати 100 мільярдів.
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12.08.2020 18:44 Відповісти
Там не все так просто. Сильно впливає структура захворюваності. В мене очі на лоба лізли, коли я читав, що "In April, the bulk of cases began to shift from imported cases to migrant workers living in dormitories, resulting in the authorities imposing a mandatory quarantine of 20,000 migrant workers in two dormitories gazetted as isolation areas" 20 тисяч в двох общагах...
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Singapore

Там зрозуміло, що практично всі фізично міцні здорові хлопці віком 20-35 років. Якщо порівняти з ними 20 тис випадково взятих жителів США або інших розвинених країн з іх діабетами, ожиріннями та серцево-судинними захворюваннями то причина різниці з розвиненими країнами стане більш зрозумілою. Хоча, методики підрахунку смертей від ковіду мають бути уніфікаваними. Наразі є рекомендації такі ВОЗ
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf?ua=1
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12.08.2020 21:19 Відповісти
ну таки число заболевших 775 это за всё время и почему то не указали что половина из них уже выздоровела . кстати в больницы начали ложить просто с подозрением ?
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12.08.2020 18:58 Відповісти
Думаю, що там якась є корупційна складова.
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12.08.2020 19:04 Відповісти
 
 