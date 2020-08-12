У Миколаєві зростає кількість хворих на COVID-19: для госпіталізації пацієнтів відкрили ще одну лікарню, - міськрада
У Миколаєві через збільшення кількості хворих COVID-19 відкрили ще одне медустанову - міську лікарню №1. Досі з напливом пацієнтів із міста справлявся виключно обласний центр лікування інфекційних хвороб.
Про це повідомив заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Віктор Фаюк під час засідання міськвиконкому 12 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Згідно з рішенням обласної комісії ТЕБ та НС, з 10 серпня відкрита 1-а міська лікарня, яка визначена медзакладом першої черги з надання допомоги при коронавірусній інфекції. На сьогоднішній день там 15 осіб з підозрою на COVID-19", - сказав Фаюк.
За його словами, до прийому хворих готова і міська лікарня №3. Там провели ремонтні роботи та на її базі планують відкрити респіраторний центр, де будуть лікувати людей з легеневою недостатністю. Однак, відкриють медустанову лише в тому випадку, якщо міська лікарня №1 не справлятиметься з напливом хворих на коронавірус.
За інформацією Миколаївського обласного штабу з ліквідації наслідків НС, станом на 10.00 12 серпня в Миколаївській області всього зареєстровано 775 підтверджених випадків COVID-19. З них 257 - у місті Миколаєві.
Згідно з даними на 1 серпня, кількість таких хворих в обласному центрі становила 166 осіб.
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https://radiokp.ru/zdorove/byl-uveren-chto-eto-obman-koronavirusnyy-skeptik-skonchalsya-ot-covid-19_nid27248_au507au «Был уверен, что это обман»: «коронавирусный» скептик скончался от COVID-19
Житель американского штата Техас, скептически относившийся к коронавирусной инфекции, не веря в то, что ей можно заразиться, скончался от COVID-19. Мужчина подхватил болезнь на тематической вечеринке, посвященной коронавирусу.
Смысл мероприятия заключался в желании проверить, можно ли подцепить инфекцию, или же это лишь пугающие слова. На деле оказалось - можно.
30-летний американец едва ли не сразу после вечеринки загремел в больницу, где у него диагностировали коронавирус.
Мужчина находился в медучреждении несколько дней под пристальным наблюдением врачей. Однако болезнь оказалась сильнее.
Последними словами скептика стало признание своей ошибки.
https://nypost.com/2020/07/11/texas-millennial-dies-after-attending-covid-19-party/
А от чим Ви підкріпите свою тезу про "коронавірусні фантазії "?
But then cases started to rise again - almost entirely because of infections among migrant workers, who live together in tightly packed dormitories on the edge of the city. As the second wave began to crest in Singapore in mid-April, about 90 percent of the new cases turned out to be foreign workers who were living in the dorms.
So Singapore implemented a new screening program with the goal of testing effectively every single worker living in those facilities. It is testing thousands of workers every day, whether or not they show any Covid-19 symptoms.These people are generally young; they've come to Singapore to work on construction projects or in manufacturing or in the health care sector. And we know the Covid-19 fatality rates among younger people are much, much lower in general than among seniors.https://www.vox.com/2020/5/20/21265194/coronavirus-deaths-us-singapore-case-fatality-rates
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Singapore
Там зрозуміло, що практично всі фізично міцні здорові хлопці віком 20-35 років. Якщо порівняти з ними 20 тис випадково взятих жителів США або інших розвинених країн з іх діабетами, ожиріннями та серцево-судинними захворюваннями то причина різниці з розвиненими країнами стане більш зрозумілою. Хоча, методики підрахунку смертей від ковіду мають бути уніфікаваними. Наразі є рекомендації такі ВОЗ
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf?ua=1