Україна вийде з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонних військ СНД

Кабінет Міністрів погодив вихід України з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонних військ СНД.

Відповідний проєкт указу президента був ухвалений на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Рішення про створення Ради командувачів Прикордонних військ було підписано 6 липня 1992 року в Москві (Росія).

Зазначається, що Рішення про створення цієї Ради ухвалено для координації і взаємодії Прикордонних військ у межах прикордонного співробітництва СНД.

Оскільки зазначеної мети не було досягнуто, у зв'язку з тим, що Україна не приєдналася до низки документів у сфері прикордонного співробітництва в СНД, а також беручи до уваги збройну агресію Росії, яка є стороною угоди, було ухвалено рішення припинити ці домовленості.

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