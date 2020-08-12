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Україна вийде з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонних військ СНД

Україна вийде з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонних військ СНД

Кабінет Міністрів погодив вихід України з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонних військ СНД.

Відповідний проєкт указу президента був ухвалений на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Рішення про створення Ради командувачів Прикордонних військ було підписано 6 липня 1992 року в Москві (Росія).

Зазначається, що Рішення про створення цієї Ради ухвалено для координації і взаємодії Прикордонних військ у межах прикордонного співробітництва СНД.

Оскільки зазначеної мети не було досягнуто, у зв'язку з тим, що Україна не приєдналася до низки документів у сфері прикордонного співробітництва в СНД, а також беручи до уваги збройну агресію Росії, яка є стороною угоди, було ухвалено рішення припинити ці домовленості.

Також читайте: Кабмін не ухвалює постанову для порятунку "Енергоатому", прем'єр Шмигаль захищає інтереси олігархів, які доять енергоринок, - Бутусов

Автор: 

Кабмін (14180) СНД (163)


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Топ коментарі
+12
А Потрох не спешил разрывать все отношения с агрессором.
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12.08.2020 14:05 Відповісти
+11
К чему эта спешка? Только шестой год войны с рос.********** пошел...
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12.08.2020 14:06 Відповісти
+7
И только попробуйте смеяться с эстонцев!
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12.08.2020 14:08 Відповісти
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А Потрох не спешил разрывать все отношения с агрессором.
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12.08.2020 14:05 Відповісти
Так и Зельц не спешит...Идет второй год его президентства....
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12.08.2020 14:14 Відповісти
Т.е. он настолько эффективен, что его год по результатам как 5 лет Потроха, выходит актер лучше повара управляет государством. Я в этом конечно не уверен, но твои слова приводят к такому выводу.
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12.08.2020 14:24 Відповісти
И Янукович, и Ющенко, и Кучма, и Кравчук. Лично тебе Порох мешает или ты на задании?
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12.08.2020 16:43 Відповісти
т.е. до этого как бы...не вышла? т.е. как бы до сих пор погранцы - эсэнговнята ?? )))))
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12.08.2020 14:06 Відповісти
Расшифрую - да Потрошенко не спешил реформировать ни СБУ ни ГПСУ, и даже наоборот завалил проект усиления границы с агрессором и из-за высокого оттока кадров с 2015 года срочно вернул срочников и теперь в госпогранслужбу срочников столько сколько и в ВСУ при штате 40 к 250 тысячам соответственно.
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12.08.2020 14:43 Відповісти
сейчас речь даже не о занозе-Порошенко...
эта лабуда позорная тянется с 1992 года... до Порошенко еще 20 лет с хвостиком (и 4 президента )
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12.08.2020 14:48 Відповісти
Давно треба було вийти з цього Рішення. Зе сам зрозумів чи хтось підказав?
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12.08.2020 14:06 Відповісти
К чему эта спешка? Только шестой год войны с рос.********** пошел...
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12.08.2020 14:06 Відповісти
И только попробуйте смеяться с эстонцев!
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12.08.2020 14:08 Відповісти
Й.Т.М... 6 лет войны расии против Украины... и только сейчас решили сделать выход из решения... к сожалению, на редкость дебильных людей порождает Украина... и особо дебильные попадают в правительство, сбу, прокуратуру, армию... и на редкость продажные, лживые и ссыкливые попадают в ментуру... но не оскудевает земля украинская в рождении дебилоносных... пора бы и остановиться...
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12.08.2020 14:12 Відповісти
Украина де-юре и не входила/не вошла в СНГ, поэтому это решение - "Кабинет министров согласовал выход Украины из Решения о создании Совета командующих Пограничными войсками СНГ" до одного известного места дверца, имитируют деятельность.
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12.08.2020 14:16 Відповісти
Та не не выходите Вы что А вдруг этот договор спасёт нас от нападения какой-нибудь страны снг
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12.08.2020 14:17 Відповісти
Почему Зельц не разрывает договор о мире и сотр. с запоребриком, договор о границе???
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12.08.2020 14:18 Відповісти
- Проверьте, как и где проведена демаркация и делимитация границы. Потом поймете смысл о совместной погран. Кроме того, все проводилось фоторазведчиками Ан-32 (г. Нежин, Черниовской).
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12.08.2020 14:32 Відповісти
Совет командующих пограничными войсками СНГ? И что, такая
структура командующих до сих пор существует? Оххххххууууууууууееееееееееть…
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12.08.2020 15:33 Відповісти
 
 