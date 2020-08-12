"Почули, що він громадянин України, і почали методично бити", - журналіст Луньов про ставлення до затриманих у СІЗО Білорусі

Силовики дуже б'ють людей в ізоляторі на Окрестіна. Винятків не роблять ні для журналістів, ні для громадян інших країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "БЕЛСАТ" розповів журналіст Володимир Луньов.

Оператора "Белсату" Луньова затримали напередодні біля метро Пушкінська разом з іншими людьми і доставили в ізолятор на Окрестіна.

"Я думав, що пресу вони не чіпатимуть. Але вони били всіх - і жінок, і дітей, і пресу. Нас завели в автозаки, завезли, я так розумію, на Окрестіна. Там відбувався жах. Людей методично били, щоб у них відпала наснага брати участь в акціях протесту. Кожні пів години-годину привозили нову групу людей, і ми чули, як їх б'ють у коридорі. Навколо був хаос, кров, люди кричали від болю і просили їх не бити, але їх ніхто не слухав", - інформує журналіст.

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За словами Луньова, до людей ставляться "гірше, ніж до худоби". Особливо сильно побили громадянина України.

"Зі мною був громадянин України. Щойно співробітник почув, що він громадянин України, його взяли і поволокли до паркану і почали методично бити. Щоб залишитися неушкодженим, я не говорив, звідки я. Сказав, що жилетку "Преса" взяв у друга. Я не казав нічого, я розумів, що мене просто вб'ють під цим парканом. На рахунок того, як нас утримували. Місць, я так розумію, немає. Усі стояли із 12-ї ночі до 12-ї ночі - 24 години. Люди стояли поруч один з одним, не було можливості сісти. Люди падали. Декому ставало зле, кричали "Викликайте швидку". Води не давали, не годували", - додав Луньов.

У подібних умовах на Окрестіна утримували іншого журналіста "Белсату" Станіслава Івашкевича. Він розповів про умови в ізоляторі: "Камера, де я перебував з 9.08 по 11.08, - розрахована на три місця. Нас там було 13 осіб (пізніше двох госпіталізували: одного - з побоями, яких він зазнав під час затримання, а в іншого ноги були посічені осколками світлошумової гранати). За дві доби арешту нам видали одну буханку хліба на всю камеру. Один раз вивели у двір і прогнали "крізь стрій", б'ючи гумовими палицями".

Станіслава Івашкевича засудили до штрафу. Сотні білорусів, а також громадяни Росії та України чекають на суд.

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