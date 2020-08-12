УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7688 відвідувачів онлайн
Новини Операція Об'єднаних сил
1 188 33

Від початку перемир'я втрати терористів через вибухи, ДТП і необережне поводження зі зброєю становлять 9 убитих і 15 поранених, - розвідка

Від початку перемир'я втрати терористів через вибухи, ДТП і необережне поводження зі зброєю становлять 9 убитих і 15 поранених, - розвідка

Попри те, що українські воїни сумлінно дотримуються всіх заходів повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який набув чинності з 27 липня, збройні формування РФ на окупованому Донбасі продовжують зазнавати втрат особового складу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "За даними розвідки Об’єднаних сил, за два з половиною тижні перемир’я підрозділи противника через необережне поводження зі зброєю, ДТП, підрив на невідомих вибухових пристроях на своїх позиціях втратили 9 осіб загиблими і ще 15 пораненими.

У підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Не припиняються самогубства та дезертирство особового складу, вживання алкоголю та наркотиків.

Командування Об’єднаних сил наголошує, що у разі загрози життю та здоров’ю наших воїнів, під час спроби захоплення територій з боку збройних формувань Російської Федерації, військовослужбовці Об’єднаних сил завжди дають і будуть давати відповідь.

Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу".

Також читайте: Найманці РФ на Донбасі активізували агітацію щодо призову на "військову службу", - розвідка

Автор: 

розвідка (3894) втрати (4479) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Зебилушка...я конечно понимаю что Петя тебе в штаны насрал...но за полтора года ты бы мог уже и подмыться...
Ну нельзя столько времени обосранным ходить...
показати весь коментар
12.08.2020 14:28 Відповісти
+3
Подрывы на минах, установленных еще при Порохе...Сработают они...и что дальше?
показати весь коментар
12.08.2020 14:17 Відповісти
+2
Подкинуть б им хрустальных членов...
показати весь коментар
12.08.2020 14:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С начала перемирия потери террористов из-за подрывов, ДТП и неосторожного обращения с оружием составили 9 убитых и 15 раненых, - разведка
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Це несистемні втрати сепарів, бандитів та просто говнюків із росії. Далі кількість їхнії втрат буде зростати, але все це несистемно.
показати весь коментар
12.08.2020 14:13 Відповісти
Подкинуть б им хрустальных членов...
показати весь коментар
12.08.2020 14:15 Відповісти
С начала перемирия потери террористов из-за подрывов, ДТП и неосторожного обращения с оружием составили 9 убитых и 15 раненых, - разведка - Цензор.НЕТ 8987
показати весь коментар
12.08.2020 14:16 Відповісти
Подрывы на минах, установленных еще при Порохе...Сработают они...и что дальше?
показати весь коментар
12.08.2020 14:17 Відповісти
Да Петя ещё установит! Или петики в нем засомневались?
показати весь коментар
12.08.2020 14:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yD-pID9bx3g Казки У - Чахлик Невмирущий - 1 серия - YouTube
показати весь коментар
12.08.2020 14:22 Відповісти
Интересно а о чем сегодня ьудет петь зеленойюе стадо...если я только что слышал 6(шесть) взрывов...и это явно были не пуканы обдроченцев...а что то не меньше 100 мм
Направление Красногоровки...Авдеевки..
показати весь коментар
12.08.2020 14:21 Відповісти
Только что еще один..итого уже 7 (семь)...
показати весь коментар
12.08.2020 14:23 Відповісти
Зебилушка...я конечно понимаю что Петя тебе в штаны насрал...но за полтора года ты бы мог уже и подмыться...
Ну нельзя столько времени обосранным ходить...
показати весь коментар
12.08.2020 14:28 Відповісти
Ты хотело сказать, что есть срок давности? Тогда ты - просто отморозок.
показати весь коментар
12.08.2020 14:40 Відповісти
Позвони бакланову...пожалуйся...ну и бенедиктовой эсэмеску пошли...а то они не знают...
показати весь коментар
12.08.2020 14:42 Відповісти
Еще два...
Если не будет погибших и раненых это будет счастье..
показати весь коментар
12.08.2020 14:31 Відповісти
Может, примете что-нибудь?
показати весь коментар
12.08.2020 14:36 Відповісти
Та да...ослу сегодня явно придется принимать двойную дозу...
показати весь коментар
12.08.2020 14:40 Відповісти
И еще два..
показати весь коментар
12.08.2020 14:35 Відповісти
Куда вызывать "скорую"?
показати весь коментар
12.08.2020 14:37 Відповісти
На банковую....ослу сегодня будет не очень хорошо..
показати весь коментар
12.08.2020 14:39 Відповісти
Еще три...
Зеленое стадо сегодня будет очень сильно извиваться...как жаба на сковородке...
показати весь коментар
12.08.2020 14:38 Відповісти
Советую принять снотворное со слабительным, и все будет хорошо!
показати весь коментар
12.08.2020 14:40 Відповісти
Снотворное со слабительным сегодня придется принимать ослу...
Еще два взрыва..и еще один пока писал...
показати весь коментар
12.08.2020 14:43 Відповісти
Для этого их надо мордочкой потыкать: видео в сторону звука с подтверждением даты съёмки. Залить на Туб и вуаля - "рукописи" не горят.
показати весь коментар
12.08.2020 14:40 Відповісти
ну и ...земля им стекловатой или железобетонном...
показати весь коментар
12.08.2020 14:24 Відповісти
Хоть бы не трындели наши разведчики Тошно когда свои нас за дураков держат Командование себя уже показало когда погубили трёх бойцов Причём безволие командиров поражает Так же как и в Донецком аэропорту сцали дать адекватную команду на прорыв или на эвакуацию Думали как девочки малолетние что само рассосётся
показати весь коментар
12.08.2020 14:25 Відповісти
Плюс 6...итого 23 взрыва...за полчаса..
Интересно как их зеленое стадо назовет...провакационными или нет..??
показати весь коментар
12.08.2020 14:53 Відповісти
И так каждый день!
А что говорят врачи?
показати весь коментар
12.08.2020 15:05 Відповісти
Не знаю...я с твоими лечащими врачами не общаюсь...
показати весь коментар
12.08.2020 15:06 Відповісти
А ты следи за новостями...сегодня или завтра будет интересно наблюдать как щеленое стадо извиваться будет..
показати весь коментар
12.08.2020 15:07 Відповісти
Кого радує таке перемир'я? Тільки Путлера.
показати весь коментар
12.08.2020 14:59 Відповісти
Які чудові новини,,,
показати весь коментар
12.08.2020 15:01 Відповісти
Да шо-то петики не радуются...
показати весь коментар
12.08.2020 16:22 Відповісти
Какие то потери маленькие!!! Помню(когда служил в СА) у нас дивизии...КАЖДЫЙ ДЕНЬ были потери(ранеными,травмированными,отравившимися и умершими) до 30 человек!!!!И это притом что мины кругом не валялись, оружие было под замком и боевая техника по дорогам не носилась!!!А тут понимаеш,бегают по ОРДЛО тысячи малоуправляемых вооружённых папуасов-а потери в день,единичные!!!
показати весь коментар
12.08.2020 16:19 Відповісти
А какие небоевые потери с нашей стороны за тот же период? Думаю не меньше.
показати весь коментар
12.08.2020 16:55 Відповісти
 
 