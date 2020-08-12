Від початку перемир'я втрати терористів через вибухи, ДТП і необережне поводження зі зброєю становлять 9 убитих і 15 поранених, - розвідка

Попри те, що українські воїни сумлінно дотримуються всіх заходів повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який набув чинності з 27 липня, збройні формування РФ на окупованому Донбасі продовжують зазнавати втрат особового складу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "За даними розвідки Об’єднаних сил, за два з половиною тижні перемир’я підрозділи противника через необережне поводження зі зброєю, ДТП, підрив на невідомих вибухових пристроях на своїх позиціях втратили 9 осіб загиблими і ще 15 пораненими.



У підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Не припиняються самогубства та дезертирство особового складу, вживання алкоголю та наркотиків.



Командування Об’єднаних сил наголошує, що у разі загрози життю та здоров’ю наших воїнів, під час спроби захоплення територій з боку збройних формувань Російської Федерації, військовослужбовці Об’єднаних сил завжди дають і будуть давати відповідь.



Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу".

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