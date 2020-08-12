Від початку перемир'я втрати терористів через вибухи, ДТП і необережне поводження зі зброєю становлять 9 убитих і 15 поранених, - розвідка
Попри те, що українські воїни сумлінно дотримуються всіх заходів повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який набув чинності з 27 липня, збройні формування РФ на окупованому Донбасі продовжують зазнавати втрат особового складу.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "За даними розвідки Об’єднаних сил, за два з половиною тижні перемир’я підрозділи противника через необережне поводження зі зброєю, ДТП, підрив на невідомих вибухових пристроях на своїх позиціях втратили 9 осіб загиблими і ще 15 пораненими.
У підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Не припиняються самогубства та дезертирство особового складу, вживання алкоголю та наркотиків.
Командування Об’єднаних сил наголошує, що у разі загрози життю та здоров’ю наших воїнів, під час спроби захоплення територій з боку збройних формувань Російської Федерації, військовослужбовці Об’єднаних сил завжди дають і будуть давати відповідь.
Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу".
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Це несистемні втрати сепарів, бандитів та просто говнюків із росії. Далі кількість їхнії втрат буде зростати, але все це несистемно.
Направление Красногоровки...Авдеевки..
Ну нельзя столько времени обосранным ходить...
Если не будет погибших и раненых это будет счастье..
Зеленое стадо сегодня будет очень сильно извиваться...как жаба на сковородке...
Еще два взрыва..и еще один пока писал...
Интересно как их зеленое стадо назовет...провакационными или нет..??
А что говорят врачи?