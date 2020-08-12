Криклій про створення анонсованої Зеленським національної авіакомпанії: "До кінця осені у нас вже буде фінальний продукт"
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що можливість створення державної авіакомпанії потрібно розглядати не окремо, а в контексті авіаційної стратегії - за його словами, до кінця осені буде фінальний продукт щодо авіастратегії.
Про це він сказав в інтерв'ю ЕП, передає Цензор.НЕТ.
"У будь-якому випадку, цю компанію потрібно розглядати не окремо, а в контексті авіаційної стратегії. Сама по собі авіакомпанія, напевно, не цікава. Але компанія, яка підв`язана до аеропортів, хабів і розвиває транзитну модель – це стає цікавіше.
Авіакомпанія, яка на внутрішні перевезення завантажує замовленнями те ж підприємство "Антонов" – це ще більш цікаво. Тому що коли на виставку Ле-Бурже приїжджає наш "Антонов" і каже: "Беріть пасажирський літак "Антонов", перше питання, яке там задають: "А вони літають на ваших авіарейсах внутрішніх?" – "Ні". Про що далі говорити?", - розповів міністр.
"Буде чудово, якщо ми зможемо "Антонов" вивести на інший рівень, тому що зараз вони виробляють небагато, а в основному займаються вантажоперевезеннями, завдяки чому і тримаються на плаву", - додав він.
За його словами, зараз Мінінфраструктури займається авіастратегією і найближчим часом почне "дуже активно з великими консалтинговими компаніями просувати цей процес".
"Думаю, що до кінця осені у нас вже буде фінальний продукт з деталями, цифрами, розумінням, з усіма KPI, і на цьому етапі щодо національного перевізника теж зможемо синхронізувати процеси", - зазначив Криклій.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський наприкінці квітня 2020 року заявив про ініціативу створити державну авіакомпанію, флот якої буде сформований з літаків виробництва ДП "Антонов".
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Поэтому работу надо работать! Пока работа сработается все будет норм! Да и у нас такой огромный собственный рынок, что только на этом можно жить. А у нас вечно комплекс неполноценности...
Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.
Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.
Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.
Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.
Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.
Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.©
"Инициативный дурак хуже вредителя" (С)
Весь мир сейчас близок к локдауну, поехала вторая волна эпидемии по европам, туристический сезон заканчивается. Те национальные авиакомпании, которые уже есть, терпят огромные убытки, сокращают персонал и сидят на подсосе у своих государственных бюджетов. И в это же время зелёные идиоты хотят вбухать прорву денег в ещё одну авиакомпанию. И это при том, что сами признаются, что бабла нет настолько, что собираются не платить по долгам ("Дефолт - это не страшно" (С) Игорь Валерьевич).
Молодцы, зелебобики, зробылы сами себя разом.
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Реальное участи Зеленского в управлении страной начинает тихо сходить "полное отсутствие". Его окружение ставит на обострение ситуации, раскручивание эпидемии, введение чрезвычайного положения осенью.
Создадут другую за счет налогоплательщиков и тоже отдадут Коломойскому?
АНы строить? А двигатели в рашке покупать будем? Мотор-Сич - тю-тю в Китай.
Последние песни осыпались летом....(Ю.Ю. Шевчук)
Не "фінальний продукт", "фекальний"
А вот многие убеждены, что вся эта декламация об авиастроении - просто для поддержания вашего рейтинга. Ведь это единственное, что вас интересует.