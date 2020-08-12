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Криклій про створення анонсованої Зеленським національної авіакомпанії: "До кінця осені у нас вже буде фінальний продукт"

Криклій про створення анонсованої Зеленським національної авіакомпанії:

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що можливість створення державної авіакомпанії потрібно розглядати не окремо, а в контексті авіаційної стратегії - за його словами, до кінця осені буде фінальний продукт щодо авіастратегії.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП, передає Цензор.НЕТ.

"У будь-якому випадку, цю компанію потрібно розглядати не окремо, а в контексті авіаційної стратегії. Сама по собі авіакомпанія, напевно, не цікава. Але компанія, яка підв`язана до аеропортів, хабів і розвиває транзитну модель – це стає цікавіше.

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Авіакомпанія, яка на внутрішні перевезення завантажує замовленнями те ж підприємство "Антонов" – це ще більш цікаво. Тому що коли на виставку Ле-Бурже приїжджає наш "Антонов" і каже: "Беріть пасажирський літак "Антонов", перше питання, яке там задають: "А вони літають на ваших авіарейсах внутрішніх?" – "Ні". Про що далі говорити?", - розповів міністр.

"Буде чудово, якщо ми зможемо "Антонов" вивести на інший рівень, тому що зараз вони виробляють небагато, а в основному займаються вантажоперевезеннями, завдяки чому і тримаються на плаву", - додав він.

За його словами, зараз Мінінфраструктури займається авіастратегією і найближчим часом почне "дуже активно з великими консалтинговими компаніями просувати цей процес".

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"Думаю, що до кінця осені у нас вже буде фінальний продукт з деталями, цифрами, розумінням, з усіма KPI, і на цьому етапі щодо національного перевізника теж зможемо синхронізувати процеси", - зазначив Криклій.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський наприкінці квітня 2020 року заявив про ініціативу створити державну авіакомпанію, флот якої буде сформований з літаків виробництва ДП "Антонов".

Автор: 

авіація (4194) ДП "Антонов" (241) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+15
Самое главное вовремя, как раз когда мировой рынок авиа перевозок и перелетов застрял в глубокой заднице и несет гигантские убытки...
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12.08.2020 14:19 Відповісти
+7
"Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет.
Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.
Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.
Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.
Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.
Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.
Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.©
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12.08.2020 14:18 Відповісти
+7
Проколотити понти. Піар понад усьо!
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12.08.2020 14:18 Відповісти
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МАУ калумойского национализируют?
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12.08.2020 14:15 Відповісти
Самое главное вовремя, как раз когда мировой рынок авиа перевозок и перелетов застрял в глубокой заднице и несет гигантские убытки...
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12.08.2020 14:19 Відповісти
проффесионалы=)
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12.08.2020 14:24 Відповісти
У них еще много таких "гениальных" идей(
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12.08.2020 14:28 Відповісти
Сейчас несет убытки, а вчера и завтра у них все радужно. А наш Антонов уже 30 лет в жопе (собственно если не больше).
Поэтому работу надо работать! Пока работа сработается все будет норм! Да и у нас такой огромный собственный рынок, что только на этом можно жить. А у нас вечно комплекс неполноценности...
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12.08.2020 15:04 Відповісти
С долгами.
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12.08.2020 14:56 Відповісти
похоже он прав...финальный продукт
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12.08.2020 14:16 Відповісти
фекальный, не?
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12.08.2020 14:29 Відповісти
Та ми в ньому вже..))
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12.08.2020 14:20 Відповісти
Зачем? Не задавали вопрос?
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12.08.2020 14:17 Відповісти
Проколотити понти. Піар понад усьо!
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12.08.2020 14:18 Відповісти
Скоммуниздить денег при распиле бюджета.
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12.08.2020 14:44 Відповісти
Шо б ты не сьел "финальный продукт" один
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12.08.2020 14:18 Відповісти
"Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет.
Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.
Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.
Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.
Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.
Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.
Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.©
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12.08.2020 14:18 Відповісти
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12.08.2020 14:23 Відповісти
направление полетов будет одно - Оман)
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12.08.2020 14:18 Відповісти
или Ростов.
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12.08.2020 14:24 Відповісти
это тот "литак" с которого будут "всех бамбить"?
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12.08.2020 14:19 Відповісти
до конца осени у нас будет такая жопа с экономикой, что в пору 5000-гривневую купюру выпускать.
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12.08.2020 14:20 Відповісти
в народе эту купюру назовут "зелплата"
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12.08.2020 14:21 Відповісти
и появится народный забубон: когда тебе дают такую купюру, нужно сморщить нос и выкакать ртом слова "дуже дъякую", если этого не сделать то зона в которой ты живешь станет красной и там карантин ужесточат.
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12.08.2020 14:27 Відповісти
пока что все ваши "финальные продукты" - дерьмо
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12.08.2020 14:21 Відповісти
Я подозреваю, что «финальный продукт» это будет еще одна дотационная компания, которая будет финансироваться из государственного бюджета.
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12.08.2020 14:21 Відповісти
А сначала Беня выкачает все деньги из МАУ, наберет на них долгов в банках, и продаст государству. Так и появится "национальная авиакомпания".
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12.08.2020 14:46 Відповісти
до конца осени будет фекальный продукт?
"Инициативный дурак хуже вредителя" (С)
Весь мир сейчас близок к локдауну, поехала вторая волна эпидемии по европам, туристический сезон заканчивается. Те национальные авиакомпании, которые уже есть, терпят огромные убытки, сокращают персонал и сидят на подсосе у своих государственных бюджетов. И в это же время зелёные идиоты хотят вбухать прорву денег в ещё одну авиакомпанию. И это при том, что сами признаются, что бабла нет настолько, что собираются не платить по долгам ("Дефолт - это не страшно" (С) Игорь Валерьевич).
Молодцы, зелебобики, зробылы сами себя разом.
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12.08.2020 14:22 Відповісти
они правильно написали слово - финальный? может фекальный ? ))))
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12.08.2020 14:22 Відповісти
нове відосне кінішко?
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12.08.2020 14:24 Відповісти
Хорошо излагает, собака. Учитесь. ©
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12.08.2020 14:25 Відповісти
Бла бла видосик видосик и ВСЕ фунцинал больше ограничен
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12.08.2020 14:30 Відповісти
ZELYA AIR LINES ? ))
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12.08.2020 14:31 Відповісти
«Вы знаете, Шура, - зашептал Паниковский, - я очень уважаю Бендера, но я вам должен сказать: Бендер -осел! Ей-богу, жалкая, ничтожная личность!»

©
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12.08.2020 14:32 Відповісти
Бенино МАУ переименуют шоле?
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12.08.2020 14:32 Відповісти
на ГаВ )))
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12.08.2020 14:52 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1293449642286280704 4 ч

Реальное участи Зеленского в управлении страной начинает тихо сходить "полное отсутствие". Его окружение ставит на обострение ситуации, раскручивание эпидемии, введение чрезвычайного положения осенью.
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12.08.2020 14:39 Відповісти
Уже есть (или была?) национальная - МАУ.
Создадут другую за счет налогоплательщиков и тоже отдадут Коломойскому?
АНы строить? А двигатели в рашке покупать будем? Мотор-Сич - тю-тю в Китай.
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12.08.2020 14:44 Відповісти
невже бєніну МяУ посунуть? )) НЕ ВІРЮ )))
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12.08.2020 14:50 Відповісти
В последнюю осень ни строчки ни вздоха.
Последние песни осыпались летом....(Ю.Ю. Шевчук)
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12.08.2020 14:51 Відповісти
Аеросвіт був національною авіакомпанією. Продали рейдеру..
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12.08.2020 14:51 Відповісти
Может Беня свою хочет компанию впарить за большие деньги? Другого обьяснения не нахожу.
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12.08.2020 14:58 Відповісти
..это не тот, особоодарённый элитный зебил, который предлагал проводникам в замкнутом пространстве вагона применять газовые балончики?
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12.08.2020 15:17 Відповісти
"Криклій про створення анонсованої Зеленським національної авіакомпанії: "До кінця осені у нас вже буде фінальний продукт"

Не "фінальний продукт", "фекальний"
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12.08.2020 15:32 Відповісти
На чому літати будуть? Де антоновський пасажирський літак масового виробництва?
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12.08.2020 15:32 Відповісти
Очень и очень хотелось бы возобновления настоящей работы предприятий "Антонов", "Мотор Січ" и их смежников. Нужны конкретные, комплексные планы и мероприятия, подготовленные специалистами. Вместо дела мы читаем пустопорожнюю болтовню: ""Думаю, что до конца осени у нас уже будет финальный продукт с деталями, цифрами, пониманием, со всеми KPI, и на этом этапе по национальному перевозчику тоже сможем синхронизировать процессы", - отметил Криклий. "Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов". Алло, господин президент! Как создать? На бумаге? Кому поручено? Кто ответственный? В какие сроки? На какие средства?
А вот многие убеждены, что вся эта декламация об авиастроении - просто для поддержания вашего рейтинга. Ведь это единственное, что вас интересует.
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12.08.2020 15:46 Відповісти
 
 