"Криклій про створення анонсованої Зеленським національної авіакомпанії: "До кінця осені у нас вже буде фінальний продукт"

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що можливість створення державної авіакомпанії потрібно розглядати не окремо, а в контексті авіаційної стратегії - за його словами, до кінця осені буде фінальний продукт щодо авіастратегії.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП, передає Цензор.НЕТ.

"У будь-якому випадку, цю компанію потрібно розглядати не окремо, а в контексті авіаційної стратегії. Сама по собі авіакомпанія, напевно, не цікава. Але компанія, яка підв`язана до аеропортів, хабів і розвиває транзитну модель – це стає цікавіше.

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Авіакомпанія, яка на внутрішні перевезення завантажує замовленнями те ж підприємство "Антонов" – це ще більш цікаво. Тому що коли на виставку Ле-Бурже приїжджає наш "Антонов" і каже: "Беріть пасажирський літак "Антонов", перше питання, яке там задають: "А вони літають на ваших авіарейсах внутрішніх?" – "Ні". Про що далі говорити?", - розповів міністр.

"Буде чудово, якщо ми зможемо "Антонов" вивести на інший рівень, тому що зараз вони виробляють небагато, а в основному займаються вантажоперевезеннями, завдяки чому і тримаються на плаву", - додав він.

За його словами, зараз Мінінфраструктури займається авіастратегією і найближчим часом почне "дуже активно з великими консалтинговими компаніями просувати цей процес".

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"Думаю, що до кінця осені у нас вже буде фінальний продукт з деталями, цифрами, розумінням, з усіма KPI, і на цьому етапі щодо національного перевізника теж зможемо синхронізувати процеси", - зазначив Криклій.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський наприкінці квітня 2020 року заявив про ініціативу створити державну авіакомпанію, флот якої буде сформований з літаків виробництва ДП "Антонов".