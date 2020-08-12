У світі розпочалася друга хвиля коронавірусу, а деякі країни переживають вже третю хвилю, - представник ВООЗ

Під час сезону відпусток багато хто їздив в інші країни і повертався інфікованим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявив представник Європейського бюро ВООЗ Олег Стороженко.

"Друга хвиля в багатьох країнах почалася тоді, коли почали пом'якшувати карантинні заходи. Ми бачили певний прогрес у контролі над інфекцією у квітні-травні цього року, але під тиском економічних обставин уряди послабили заходи, статистика захворювання пішла вгору, і ми можемо розцінювати це як другу хвилю. Деякі країни переживають вже третю хвилю", – сказав він.

Стороженко також додав, що під час сезону відпусток багато хто їздив в інші країни і повертався інфікованим.

"Також ми з тривогою очікуємо навчального року. Нам ще належить вивчити, як відкриття шкіл та закладів вищої освіти впливає на поширення інфекції, і які заходи можуть бути введені додатково, щоб контролювати захворювання", – уточнив Стороженко.

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