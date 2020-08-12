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Новини Коронавірус і карантин
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У світі розпочалася друга хвиля коронавірусу, а деякі країни переживають вже третю хвилю, - представник ВООЗ

У світі розпочалася друга хвиля коронавірусу, а деякі країни переживають вже третю хвилю, - представник ВООЗ

Під час сезону відпусток багато хто їздив в інші країни і повертався інфікованим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявив представник Європейського бюро ВООЗ Олег Стороженко.

"Друга хвиля в багатьох країнах почалася тоді, коли почали пом'якшувати карантинні заходи. Ми бачили певний прогрес у контролі над інфекцією у квітні-травні цього року, але під тиском економічних обставин уряди послабили заходи, статистика захворювання пішла вгору, і ми можемо розцінювати це як другу хвилю. Деякі країни переживають вже третю хвилю", – сказав він.

Стороженко також додав, що під час сезону відпусток багато хто їздив в інші країни і повертався інфікованим.

"Також ми з тривогою очікуємо навчального року. Нам ще належить вивчити, як відкриття шкіл та закладів вищої освіти впливає на поширення інфекції, і які заходи можуть бути введені додатково, щоб контролювати захворювання", – уточнив Стороженко.

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ВООЗ (773) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Как же вы уже достали этими волнами... Бесполезная и импотентная организация - ВОЗ, с обезьяной во главе. давайте жизнь остановим, разрушим экономики, до конца и начнем дохнуть от голода.
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12.08.2020 14:27 Відповісти
Чтоб сразу закрыть границы с Китаем, так не было б никаких волн. Соплежуи ВОзовские.
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12.08.2020 14:32 Відповісти
море волнуется раз, море волнуется два!!!
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12.08.2020 14:42 Відповісти
Никакой второй волны нет в Украине и не будет.
Просто сейчас действительно начали тестировать больше людей чем раньше, вот поэтому и появилось относительное увеличение выявленных зараженных короновирусом.
Если раньше тестировали 5-6 тысяч в день и было по 400-500 зараженных в день.
То сейчас тестируют более 10 тысяч в день, поэтому и количество зараженных выросло до 1-1,5 тысячи.
Если бы тестировали по 100 тысяч в день то и выявляли бы по 10 тыс. зараженных в день.
Это очевидно и понятно.
А вообще уже реально переболело этим ужасным короновирусом до половины населения Украины с начала этого года.
Просто у абсолютного большинства людей это прошло бессимптомно.
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12.08.2020 14:43 Відповісти
Вторая волна дебилизма грядет!
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12.08.2020 14:49 Відповісти
и мародерства
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12.08.2020 15:22 Відповісти
Узбагойтесь, шас Ваван Х. весь мир своей изобретённой барматухой вылечит
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12.08.2020 14:50 Відповісти
дело в том, что Вовану нужно украсть побольше из бюджета, а это значит, что коронавирус будет с Зеленским до конца его срока
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12.08.2020 19:43 Відповісти
млять.. а я переживаю четвертую волну!
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13.08.2020 01:05 Відповісти
 
 