У світі розпочалася друга хвиля коронавірусу, а деякі країни переживають вже третю хвилю, - представник ВООЗ
Під час сезону відпусток багато хто їздив в інші країни і повертався інфікованим.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявив представник Європейського бюро ВООЗ Олег Стороженко.
"Друга хвиля в багатьох країнах почалася тоді, коли почали пом'якшувати карантинні заходи. Ми бачили певний прогрес у контролі над інфекцією у квітні-травні цього року, але під тиском економічних обставин уряди послабили заходи, статистика захворювання пішла вгору, і ми можемо розцінювати це як другу хвилю. Деякі країни переживають вже третю хвилю", – сказав він.
Стороженко також додав, що під час сезону відпусток багато хто їздив в інші країни і повертався інфікованим.
"Також ми з тривогою очікуємо навчального року. Нам ще належить вивчити, як відкриття шкіл та закладів вищої освіти впливає на поширення інфекції, і які заходи можуть бути введені додатково, щоб контролювати захворювання", – уточнив Стороженко.
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Просто сейчас действительно начали тестировать больше людей чем раньше, вот поэтому и появилось относительное увеличение выявленных зараженных короновирусом.
Если раньше тестировали 5-6 тысяч в день и было по 400-500 зараженных в день.
То сейчас тестируют более 10 тысяч в день, поэтому и количество зараженных выросло до 1-1,5 тысячи.
Если бы тестировали по 100 тысяч в день то и выявляли бы по 10 тыс. зараженных в день.
Это очевидно и понятно.
А вообще уже реально переболело этим ужасным короновирусом до половины населения Украины с начала этого года.
Просто у абсолютного большинства людей это прошло бессимптомно.