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Новини Революція в Білорусі
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Білоруський політик Цепкало заявив про створення "Фронту національного порятунку Білорусі"

Білоруський політик Цепкало заявив про створення

Опозиційний білоруський політик Валерій Цепкало заявив про формування Фронту національного порятунку Білорусі для мобілізації народу проти Олександра Лукашенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі політика. 

У зверненні зазначається: "Я оголошую про формування ФРОНТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПОРЯТУНКУ БІЛОРУСІ.

ЦІЛІ ФРОНТУ:

  1. Мобілізація білоруського народу на боротьбу проти порушення Конституції Республіки Білорусь і насильницького захоплення державної влади Лукашенком О.Г.;
  2. Боротьба за збереження національного суверенітету, демократії та свободи Республіки Білорусь;
  3. Захист демократичного вибору білоруського народу від масових і силових фальсифікацій з боку влади".

Також читайте: У Білорусі закликають до загальнонаціонального блокування доріг

Нагадаємо, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь. Зараз вона перебуває у Литві.

У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) Тіхановська Світлана (389) Цепкало Валерій (18)


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Топ коментарі
+45
Знаем, знаем...
Фронт спасения Беларуси им. В. Путина.
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12.08.2020 14:31 Відповісти
+26
Вот-вот-вот. Пророссийская мразь создала "фронт национального спасения Беларуси". Задача фронта - подмахивать путину. Задача путина - возглавить протест, превратить протест в хаос, дискредитировать протест, ввести войска, уничтожить Беларусь.
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12.08.2020 14:36 Відповісти
+25
Белорусский политик Цепкало заявил о создании "Фронта национального спасения Беларуси" - Цензор.НЕТ 8827
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12.08.2020 14:35 Відповісти
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Знаем, знаем...
Фронт спасения Беларуси им. В. Путина.
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12.08.2020 14:31 Відповісти
Вот-вот-вот. Пророссийская мразь создала "фронт национального спасения Беларуси". Задача фронта - подмахивать путину. Задача путина - возглавить протест, превратить протест в хаос, дискредитировать протест, ввести войска, уничтожить Беларусь.
показати весь коментар
12.08.2020 14:36 Відповісти
Напомнило.

Білоруський політик Цепкало заявив про створення "Фронту національного порятунку Білорусі" - Цензор.НЕТ 6705
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12.08.2020 15:07 Відповісти
Ага, "Фронт национального спасения Беларуси" под управлением путина. Цепкало сидя в москве "создал фронт". И денежек небось нашел, из тех, что не пахнут. Слизь и мразь.
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12.08.2020 14:32 Відповісти
він зараз в Києві сидить. Отримав від пуціна путівку підставити під удар Україну
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12.08.2020 14:35 Відповісти
Уже в москве. Путешественник, блд. Тихановский (муж этой курицы) - тоже в москве.
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12.08.2020 14:41 Відповісти
разве не в тюрьме?
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12.08.2020 14:46 Відповісти
А как меня спамили,когда я говорил,что Тихановская-проэкт кремля!!!
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12.08.2020 14:47 Відповісти
Хай на вулицю вийде, та "спасає!" А то примазався тут!
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12.08.2020 14:32 Відповісти
там жеж писты могут дать и не факт что теплой и мягкой
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12.08.2020 14:34 Відповісти
"24 липня Цепкало виїхав з Білорусі до Росії та вивіз із собою дітей."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

якось насторожує..
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12.08.2020 14:33 Відповісти
Він в Україні. Це Вас не насторожує?
«Я объехал Россию, Украину, Польшу. Сейчас я снова нахожусь в Украине. Мы общались с белорусскими диаспорами во всех этих странах. Конечно, дальше мы поедем в Литву и Латвию. Они выражали колоссальную заинтересованность в создании Фронта национального спасения», - заявил он.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/world/protesty-v-belarusi-cepkalo-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-iz-ukrainy-video-novosti-mira-11110088.html
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12.08.2020 16:13 Відповісти
А далі поїде у Литву і Латвію..
насторожує, що тікав не на захід, а на орду..
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12.08.2020 16:23 Відповісти
Вот и политиканы начали подгребать на шум, чем больше будет шум, тем больше желающих это возглавить
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12.08.2020 14:33 Відповісти
Он еще в Киеве, этот "спаситель"? Или уже выперли к родному ему *****?
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12.08.2020 14:33 Відповісти
Революция с московским привкусом...Вот и появились "истинные" революционеры...
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12.08.2020 14:33 Відповісти
пшол нахєр з території України - і очолюй хоч лігу сексуальних меншинств
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12.08.2020 14:34 Відповісти
Він же в Україні ?
Нехай вата на росію їде.
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12.08.2020 14:34 Відповісти
Під керівництвом *****.
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12.08.2020 14:35 Відповісти
Белорусский политик Цепкало заявил о создании "Фронта национального спасения Беларуси" - Цензор.НЕТ 8827
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12.08.2020 14:35 Відповісти
Белорусский политик Цепкало заявил о создании "Фронта национального спасения Беларуси" - Цензор.НЕТ 9088
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12.08.2020 14:38 Відповісти
За таку футболку і у нас би йому вломили)))
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12.08.2020 14:43 Відповісти
Омоно-бандерівці...
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12.08.2020 14:53 Відповісти
В цьому , конкретному , випадку , дії мусорів вірні . .
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12.08.2020 15:00 Відповісти
Я уже говорил,что все события в Беларуси срежиссированы в Мацкве!!!
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12.08.2020 14:36 Відповісти
Лапа Мацквы, не??
🤔
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12.08.2020 14:36 Відповісти
А шо нет?
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12.08.2020 14:39 Відповісти
Вас терзают смутныя самненья,не?
Та таки так!!))
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12.08.2020 14:43 Відповісти
Не розумію одного - ну для чого хитрозачесаному так були потрібні ті брехливі міфічні 80-ть відсотків підтримки на виборах, котрі оприлюднив ЦВК Білорусі? Більш ніж впевнений , необхідні 51-55 відсотків у нього б були і без фальсифікацій. Навіщо наступати самому собі на яйця і заганяти себе в цугцванг?
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12.08.2020 14:40 Відповісти
Боюсь,тут Луку самого "трошки накололи" мож выслужиться хотели,может спецом ...
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12.08.2020 14:44 Відповісти
Путин обнулился на 78%. Тут замшелая совковая дипломатия с БДСМ-играми в субординацию. Написать меньше, чем у Путина, значит, признать меньшую легитимность, а следовательно слабость Лукашенко. Написать столько же, не прокатит, во-первых, слишком палевно, во-вторых радости никакой. Вот пару процентов накинуть - в самый раз. Вроде бы и победил в соревновании, обошел "старшего брата", но не намного, чтобы Путин не обиделся.
Вряд ли сам усатый придумал. Главная ЦИКовша, Ермошина, со свой кликой наверняка сообразила, как у хозяина лизнуть понежнее. Она в этом знает толк, за столько-то лет.
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12.08.2020 15:04 Відповісти
Мерялся с ****** размерами, слегка заврался
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12.08.2020 16:37 Відповісти
Как членин в Цюрихе: "Душой я с Вами на каторге, а телом вынужден "мучаться" в Швейцарии"
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12.08.2020 14:40 Відповісти
Украинцы по заявлениям некоторых идиотов должны вот это поддерживать...

Цепкало написав лист Путіну і попросив його підтримати вільні вибори в Білорусі.

У своєму листі до президента Росії Володимира Путіна білоруський дипломат Валерій Цепкало заявляє, що у президента Білорусі Олександра Лукашенка ніколи не було бажання будувати з Росією "чесні, шанобливі і збалансовані взаємовідносини, які б ураховували інтереси російської держави".


https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/tsepkalo-napisav-lista-putinu-i-poprosiv-jogo-pidtrimati-vilni-vibori-v-bilorusi-1512370.html


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12.08.2020 14:40 Відповісти
Из москвабада-заявил?
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12.08.2020 14:41 Відповісти
из Киева.
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12.08.2020 14:43 Відповісти
Чета обосцанными лаптями завоняло..
😷
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12.08.2020 14:46 Відповісти
смени обувь. А потом погугли - он действительно сейчас в Киеве.
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12.08.2020 14:48 Відповісти
Уже говорят в Мацкве.
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12.08.2020 14:52 Відповісти
Он там уже был, получил инструкции и приехал под крыло Зе.
Работает чувак.
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12.08.2020 14:44 Відповісти
Белорусский политик на поводке у Кремля. У него даже рожа стрёмная, продажная на вид
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12.08.2020 14:44 Відповісти
А вы давайте переживайте за сябров, а не за себя.

У самих война и ЗЕленое ***** в президентах, а вы вдохновляетесь борьбой ватников за власть...
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12.08.2020 14:45 Відповісти
кацап детектед
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12.08.2020 15:28 Відповісти
Заявления против всего плохого и за всё хорошее это конечно интересно. Но как минимум есть есть вопрос: а каким образом данный человек собирается исполнить то, о чём заявляет?
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12.08.2020 14:47 Відповісти
У Кремля есть чувство юмора. В этом им не откажешь.
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12.08.2020 14:49 Відповісти
Битва гадюки и удава на канале ANIMAL PLANET))).... Когда удав задушит гадюку и сам здрыснет от ее укуса, тогда КРЕМЛЕВСКИЙ СТЕРВЯТНИК прилетит доедать трупнину обеих...
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12.08.2020 14:50 Відповісти
Война гитлера простив сталина. Один грязный диктатор поглощает второго. Путин съедает луку.

Задачи путина простые:
1. Выбить руками луки активную часть населения
2. Завести грушников, устроить хаос, дискредититровать т.обр. саму идею масовых протестов
3. Убрать (убить) луку.
4. Ввести войска, добить - по спискам луки - недобитых лукой активистов.
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12.08.2020 15:54 Відповісти
Фронт порятунку Білорусі у Москві створив?
Так ото ж...
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12.08.2020 14:50 Відповісти
Что то все забыли слова луки, если будет угроза национальной безопасности, каждому Беларусу дам по автомату.Ну давай , мы ждём.Судя по вою лукоботов это время наступило.А мы уже сами разберёмся кого первого валить.Хватит уже бред нести со своим пророссийским следом.
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12.08.2020 14:53 Відповісти
что следует переводить как "дайте денех!"
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12.08.2020 14:54 Відповісти
вата против совка. даже не знаю за кого глорить)). надеюсь, белорусы сами разберутся, что они оба им враги.
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12.08.2020 14:57 Відповісти
Белорусский политик Цепкало заявил о создании "Фронта национального спасения Беларуси" - Цензор.НЕТ 1125
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12.08.2020 15:02 Відповісти
Статья есть скрытый тест на ватность, агенты кремля сразу спалились поголовно за редким исключением патриотов Украины и Беларуси. По комментариям и лайкам все четко просматривается.
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12.08.2020 15:03 Відповісти
Білоруський політик Цепкало заявив про створення "Фронту національного порятунку Білорусі" - Цензор.НЕТ 1105

Беларусь сегодня
Беларусь (ультрас) в 2013
Білоруський політик Цепкало заявив про створення "Фронту національного порятунку Білорусі" - Цензор.НЕТ 1932

...
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12.08.2020 15:07 Відповісти
последнего диктатора Европы нужно повесить, а лучше - отрубить голову, как в лучших домах Парижа
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12.08.2020 15:26 Відповісти
у Фронта спасения Беларуси даже аббревиатура ФСБ
хтож тебе поверит цекало?
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12.08.2020 15:31 Відповісти
Жесть. Один кацапский подсосник "спасает" страну от другого.
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12.08.2020 15:35 Відповісти
Сплагиатил название "фронта" у Юлии Владимировны. Результат будет таким же.
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12.08.2020 16:56 Відповісти
що наразі відбувається?? Це так, якби зараз в Україні одні українці виходили за зелену плісняву, а інші за "за жиддя".. Обидва - проросійський непотріб. І, як завжди, пересічні стають інструментом в брудних руках претендентів в цій міжусобній війні. Наскільки я розумію, що та тихановська, що лукашенко з одного дерева яблучка. То що вони ділять? І за що там зараз протестує народ? Розкажіть, люди добрі, я щось остаточно розгубився у тому, що відбувається в Білорусі..
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12.08.2020 17:04 Відповісти
Путин не послушал Цепкало и войска не ввел, теперь "опозиционеры" создают липовый фронт для выпуска пара в трубу.
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12.08.2020 17:52 Відповісти
я б ему денег не дал, харя стрёмная
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12.08.2020 19:41 Відповісти
 
 