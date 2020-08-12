Білоруський політик Цепкало заявив про створення "Фронту національного порятунку Білорусі"
Опозиційний білоруський політик Валерій Цепкало заявив про формування Фронту національного порятунку Білорусі для мобілізації народу проти Олександра Лукашенка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі політика.
У зверненні зазначається: "Я оголошую про формування ФРОНТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПОРЯТУНКУ БІЛОРУСІ.
ЦІЛІ ФРОНТУ:
- Мобілізація білоруського народу на боротьбу проти порушення Конституції Республіки Білорусь і насильницького захоплення державної влади Лукашенком О.Г.;
- Боротьба за збереження національного суверенітету, демократії та свободи Республіки Білорусь;
- Захист демократичного вибору білоруського народу від масових і силових фальсифікацій з боку влади".
Нагадаємо, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.
Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
У ніч на 11 серпня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь. Зараз вона перебуває у Литві.
У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".
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Фронт спасения Беларуси им. В. Путина.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
якось насторожує..
«Я объехал Россию, Украину, Польшу. Сейчас я снова нахожусь в Украине. Мы общались с белорусскими диаспорами во всех этих странах. Конечно, дальше мы поедем в Литву и Латвию. Они выражали колоссальную заинтересованность в создании Фронта национального спасения», - заявил он.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/world/protesty-v-belarusi-cepkalo-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-iz-ukrainy-video-novosti-mira-11110088.html
насторожує, що тікав не на захід, а на орду..
Нехай вата на росію їде.
🤔
Та таки так!!))
Вряд ли сам усатый придумал. Главная ЦИКовша, Ермошина, со свой кликой наверняка сообразила, как у хозяина лизнуть понежнее. Она в этом знает толк, за столько-то лет.
Цепкало написав лист Путіну і попросив його підтримати вільні вибори в Білорусі.
У своєму листі до президента Росії Володимира Путіна білоруський дипломат Валерій Цепкало заявляє, що у президента Білорусі Олександра Лукашенка ніколи не було бажання будувати з Росією "чесні, шанобливі і збалансовані взаємовідносини, які б ураховували інтереси російської держави".
https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/tsepkalo-napisav-lista-putinu-i-poprosiv-jogo-pidtrimati-vilni-vibori-v-bilorusi-1512370.html
😷
Работает чувак.
У самих война и ЗЕленое ***** в президентах, а вы вдохновляетесь борьбой ватников за власть...
Задачи путина простые:
1. Выбить руками луки активную часть населения
2. Завести грушников, устроить хаос, дискредититровать т.обр. саму идею масовых протестов
3. Убрать (убить) луку.
4. Ввести войска, добить - по спискам луки - недобитых лукой активистов.
Так ото ж...
Беларусь сегодня
Беларусь (ультрас) в 2013
...
хтож тебе поверит цекало?