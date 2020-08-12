Кабмін створив спеціальну групу сприяння постраждалим інвесторам у добудові об'єктів незавершеного житлового будівництва
Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об'єктів незавершеного житлового будівництва.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Основними завданнями робочої групи є сприяння координації дій центральних органів виконавчої влади з питань сприяння постраждалим інвесторам в добудові об'єктів незавершеного житлового будівництва.
Крім того, завданням є визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають у сфері захисту інтересів інвесторів об'єктів незавершеного житлового будівництва, а також розробка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у цій сфері.
Співголовами робочої групи за посадою є перший заступник міністра розвитку громад і територій і заступник міністра внутрішніх справ.
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