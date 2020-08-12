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Кабмін створив спеціальну групу сприяння постраждалим інвесторам у добудові об'єктів незавершеного житлового будівництва

Кабмін створив спеціальну групу сприяння постраждалим інвесторам у добудові об'єктів незавершеного житлового будівництва

Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об'єктів незавершеного житлового будівництва.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Основними завданнями робочої групи є сприяння координації дій центральних органів виконавчої влади з питань сприяння постраждалим інвесторам в добудові об'єктів незавершеного житлового будівництва.

Крім того, завданням є визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають у сфері захисту інтересів інвесторів об'єктів незавершеного житлового будівництва, а також розробка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у цій сфері.

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Співголовами робочої групи за посадою є перший заступник міністра розвитку громад і територій і заступник міністра внутрішніх справ.

Автор: 

Кабмін (14180) будівництво (3041) забудова (580)


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Інвестиційні няні?
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12.08.2020 14:43 Відповісти
Еще нет. Но уже хоть что-то.
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12.08.2020 16:03 Відповісти
Такі групи має НАБУ та ОГП створювати. Не добудував чомусь інвестор, чи проблеми із землею почались - усі хто за це в раді (виконкомі) голосував і підписував - на нари із конфіскацією. Дивишся, і проблема зникне...
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12.08.2020 14:49 Відповісти
 
 