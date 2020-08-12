Кабмін створив спеціальну групу сприяння постраждалим інвесторам у добудові об'єктів незавершеного житлового будівництва

Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об'єктів незавершеного житлового будівництва.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Основними завданнями робочої групи є сприяння координації дій центральних органів виконавчої влади з питань сприяння постраждалим інвесторам в добудові об'єктів незавершеного житлового будівництва.

Крім того, завданням є визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають у сфері захисту інтересів інвесторів об'єктів незавершеного житлового будівництва, а також розробка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у цій сфері.

Також читайте: "Укрбуд" подав до суду на компанії, які добудовують житло його обдуреним інвесторам

Співголовами робочої групи за посадою є перший заступник міністра розвитку громад і територій і заступник міністра внутрішніх справ.