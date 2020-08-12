УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7538 відвідувачів онлайн
Новини
7 334 25

Кабмін схвалив проєкт закону про поступове виведення паспортів-книжечок з обігу. ДОКУМЕНТ

Кабмін схвалив проєкт закону про поступове виведення паспортів-книжечок з обігу. ДОКУМЕНТ

Кабмін схвалив проєкт закону "Про паспорт громадянина України у формі книжечки". Проєкт передбачає поступове виведення таких паспортів з обігу і заміну на пластикові картки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 12 серпня.

Згідно з проєктом закону, термін дії паспорта становить:

- для осіб віком від 16 до 25 років - до дня досягнення особою 25-річного віку;

- для осіб віком від 25 до 45 років - до дня досягнення особою 45-річного віку за умови, що до дня набрання чинності цим законом до паспорта вклеєно нову фотокартку після досягнення особою 25-річного віку, а в разі коли паспорт було оформлено у період після досягнення особою 25-річного віку до дня досягнення нею 45 років, - фотокартку під час оформлення паспорта;

Читайте також: Електронні паспорти з "Дії" почали приймати в аеропортах, - Криклій

- для осіб віком від 45 років - безстроково за умови, що до дня набрання чинності закону до паспорта вклеєно нову фотокартку після досягнення особою 45-річного віку, а в разі коли паспорт було оформлено після досягнення особою 45-річного віку, - фотокартку під час оформлення паспорта.

Таким чином, у наступну дату, коли потрібно вклеїти нове фото, паспорт у формі книжечки будуть заміняти на пластикову карту. Нові паспорти будуть видати лише у формі пластикових карт.

Нагадаємо, Кабмін запровадив можливість оформлення карток посвідчення особи (ID-карток) для всіх громадян з 1 листопада 2016 року.

Кабмін схвалив проєкт закону про поступове виведення паспортів-книжечок з обігу 01
Кабмін схвалив проєкт закону про поступове виведення паспортів-книжечок з обігу 02

Автор: 

Кабмін (14180) паспорт (1162)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
А когда спрафка формата А-4 к ID-паспорту исчезнет?
показати весь коментар
12.08.2020 14:52 Відповісти
+12
сперва её заменят на формат А3,

потом на формат А2,

потом на формат А1

и только после этого отменят
показати весь коментар
12.08.2020 14:56 Відповісти
+10
Я получала все сразу, только от этого не легче. Помимо паспорта, который теперь гораздо легче потерять, теперь нужно и бумажку с собой таскать. Надо сначала учреждения сканерами оборудовать, а потом уже паспорта всем менять. В нашей же стране все как всегда через ж...
показати весь коментар
12.08.2020 15:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спасибо за информацию, значит придётся скоро меня, опять эта беготня...
показати весь коментар
12.08.2020 14:51 Відповісти
Пришел осенью в РОВД (по новомодному не помню как), заполнил форму, там же сфоткали, чего то оплатил в банке на счет и назвали число, через пару недель, когда забрать ID-паспорт. Получил его, но бамагу, без которой он недействителен, надо было получать в ЖЭКе. Бамажка - листочек А-4 с пропиской. Бред полнейший - сканеров-считывателей почти нигде нет и везде требуют ту бамажку.
показати весь коментар
12.08.2020 14:55 Відповісти
Я получала все сразу, только от этого не легче. Помимо паспорта, который теперь гораздо легче потерять, теперь нужно и бумажку с собой таскать. Надо сначала учреждения сканерами оборудовать, а потом уже паспорта всем менять. В нашей же стране все как всегда через ж...
показати весь коментар
12.08.2020 15:02 Відповісти
Мне это ещё только предстоит, разве что с пропиской непонятно как мне быть, ну да ладно, время ещё есть, потом разберусь.
показати весь коментар
12.08.2020 15:12 Відповісти
Может "регистрацией"? "прописывают" на зоне посидельцев или рабов в СССР.
показати весь коментар
12.08.2020 16:02 Відповісти
А когда спрафка формата А-4 к ID-паспорту исчезнет?
показати весь коментар
12.08.2020 14:52 Відповісти
сперва её заменят на формат А3,

потом на формат А2,

потом на формат А1

и только после этого отменят
показати весь коментар
12.08.2020 14:56 Відповісти
Вы же знаете, что А3 в 2 раза больше, чем А4? ))
показати весь коментар
12.08.2020 15:00 Відповісти
Знаем
показати весь коментар
12.08.2020 15:05 Відповісти
Чиновники которые их требую будут стареть, зрение будет ухудшаться.
показати весь коментар
12.08.2020 16:03 Відповісти
Имхо: в этом и заключался комизм ситуации.
К ID карте нужна бумажка. Это как электронный документооборот: его нужно распечатать и заверить печатями.
показати весь коментар
12.08.2020 16:16 Відповісти
Тут та же проблема. Требуется вкладыш к удостоверению личности в том числе и к биометрическому. И только этим летом его стало возможным получить в электронном виде.
показати весь коментар
12.08.2020 16:29 Відповісти
Сразу как бамажку ИПН или как иго ещё по модному называют РНОКПП не нужно будет носить.

Кстате в 2003 мне выдавали ламинированную бумашку от пенсионного фонда с этим номером - так без дела и валяеццо. А ктото бобла заработал жеж...
показати весь коментар
12.08.2020 15:12 Відповісти
Это сейчас самое важное решение С пластиковыми паспортами и цены сразу вниз пойдут и тарифы Да и безработицы будет меньше
показати весь коментар
12.08.2020 14:52 Відповісти
Пластикові картки раніше випускала якась фірма Проффесора. Хто тепер вирішив прибарахлитись?
показати весь коментар
12.08.2020 14:57 Відповісти
мабуть преЗЕденте...
показати весь коментар
12.08.2020 15:19 Відповісти
Нахрена? Заняться больше нечем???
показати весь коментар
12.08.2020 15:00 Відповісти
всё, что ни делается при Зеленском - делается для коррупции. Все эти камеры фиксации, бесконечная замена документов, скоро техосмотры введут. Всё - у нас страна победившей коррупции
показати весь коментар
12.08.2020 19:40 Відповісти
це щоб кожні 10 років держмито стягувати з людей і ганяти на обмін ІД-картки, особливо "весело" буде людям похилого віку
показати весь коментар
12.08.2020 15:18 Відповісти
И всех в базу данных и под колпак. На проблемные вопросы мозгов нет. вот и занимаются ерундой
показати весь коментар
12.08.2020 15:31 Відповісти
Все ок.Молдова вже років 20 має такі.Але без листка А4...
показати весь коментар
12.08.2020 16:07 Відповісти
Не знаю как сейчас, но у них была тоже бумажка... бланк цветной...
показати весь коментар
12.08.2020 16:29 Відповісти
Очередные поборы за ластик с украинцев. То повышают тарифы, прикрываясь " распределением, доставкой гаа, воды и т.п., уменьшают субсидии, лишают работы сокращениями. Теперь придумали как еще можно ободрать нищий народ. Да какая разница - вопрос по существу
показати весь коментар
12.08.2020 16:23 Відповісти
Живий анекдот: Поїхав у прикордонну зону, на рибалку. Взяв і паспорт-карточку, і ветеранське посвідчення, бо, буває, прикордонники "дуркують", і не визнають посвідчення "документом, що посвідчує особу...". Підходять прикордонники:
- Паспорт...
- Будь ласка...
- А де тут вказано місце проживання?
- Там, в карточку закодовано...
- А у нас декодера нема...
- А я тут при чому?
- Ми Вас затримуємо!...
- На підставі чого? Ви вимагаєте паспорт... Я Вам його показую... Які до мене претензії?
- Нам треба знать, де Ви живете...
- Вам посвідчення показать? Там область вказана... Влаштовує?
- Ну, давайте...
показати весь коментар
12.08.2020 18:04 Відповісти
только паспорт этот недействителен, без приложения в виде бумажки с печатью, где указана прописка))) что ни делает дурак, всё он делает не так
показати весь коментар
12.08.2020 19:38 Відповісти
 
 