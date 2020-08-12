Кабмін схвалив проєкт закону про поступове виведення паспортів-книжечок з обігу. ДОКУМЕНТ
Кабмін схвалив проєкт закону "Про паспорт громадянина України у формі книжечки". Проєкт передбачає поступове виведення таких паспортів з обігу і заміну на пластикові картки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 12 серпня.
Згідно з проєктом закону, термін дії паспорта становить:
- для осіб віком від 16 до 25 років - до дня досягнення особою 25-річного віку;
- для осіб віком від 25 до 45 років - до дня досягнення особою 45-річного віку за умови, що до дня набрання чинності цим законом до паспорта вклеєно нову фотокартку після досягнення особою 25-річного віку, а в разі коли паспорт було оформлено у період після досягнення особою 25-річного віку до дня досягнення нею 45 років, - фотокартку під час оформлення паспорта;
- для осіб віком від 45 років - безстроково за умови, що до дня набрання чинності закону до паспорта вклеєно нову фотокартку після досягнення особою 45-річного віку, а в разі коли паспорт було оформлено після досягнення особою 45-річного віку, - фотокартку під час оформлення паспорта.
Таким чином, у наступну дату, коли потрібно вклеїти нове фото, паспорт у формі книжечки будуть заміняти на пластикову карту. Нові паспорти будуть видати лише у формі пластикових карт.
Нагадаємо, Кабмін запровадив можливість оформлення карток посвідчення особи (ID-карток) для всіх громадян з 1 листопада 2016 року.
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потом на формат А2,
потом на формат А1
и только после этого отменят
К ID карте нужна бумажка. Это как электронный документооборот: его нужно распечатать и заверить печатями.
Кстате в 2003 мне выдавали ламинированную бумашку от пенсионного фонда с этим номером - так без дела и валяеццо. А ктото бобла заработал жеж...
- Паспорт...
- Будь ласка...
- А де тут вказано місце проживання?
- Там, в карточку закодовано...
- А у нас декодера нема...
- А я тут при чому?
- Ми Вас затримуємо!...
- На підставі чого? Ви вимагаєте паспорт... Я Вам його показую... Які до мене претензії?
- Нам треба знать, де Ви живете...
- Вам посвідчення показать? Там область вказана... Влаштовує?
- Ну, давайте...