Кабмін схвалив проєкт закону про поступове виведення паспортів-книжечок з обігу. ДОКУМЕНТ

Кабмін схвалив проєкт закону "Про паспорт громадянина України у формі книжечки". Проєкт передбачає поступове виведення таких паспортів з обігу і заміну на пластикові картки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 12 серпня.

Згідно з проєктом закону, термін дії паспорта становить:

- для осіб віком від 16 до 25 років - до дня досягнення особою 25-річного віку;

- для осіб віком від 25 до 45 років - до дня досягнення особою 45-річного віку за умови, що до дня набрання чинності цим законом до паспорта вклеєно нову фотокартку після досягнення особою 25-річного віку, а в разі коли паспорт було оформлено у період після досягнення особою 25-річного віку до дня досягнення нею 45 років, - фотокартку під час оформлення паспорта;

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- для осіб віком від 45 років - безстроково за умови, що до дня набрання чинності закону до паспорта вклеєно нову фотокартку після досягнення особою 45-річного віку, а в разі коли паспорт було оформлено після досягнення особою 45-річного віку, - фотокартку під час оформлення паспорта.

Таким чином, у наступну дату, коли потрібно вклеїти нове фото, паспорт у формі книжечки будуть заміняти на пластикову карту. Нові паспорти будуть видати лише у формі пластикових карт.

Нагадаємо, Кабмін запровадив можливість оформлення карток посвідчення особи (ID-карток) для всіх громадян з 1 листопада 2016 року.



