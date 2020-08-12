Чубаров звернувся до Шмигаля із закликом відкрити пункти пропуску в окупований Крим

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до уряду з проханням відновити роботу пунктів пропуску на адміністративному кордоні з окупованим Кримом, закритих через карантин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці Чубарова.

Нижче текст звернення: "Прем'єр-міністру України Д.А. Шмигалю. Членам Кабінету Міністрів України

Шановний пане Прем'єр-Міністре України! Шановні члени Уряду України!

Відповідно до Конституції України Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Згідно Закону України "Про Кабінет Міністрів України" діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах верховенства права, законності, поділу державної влади, безперервності, колегіальності, солідарної відповідальності, відкритості та прозорості.

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні 08 серпня 2020 року ухвалив розпорядження № 979-р "Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV", яким на термін з 9 по 30 серпня 2020 року були введені суттєві обмеження щодо перетину адміністративного кордону між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Передбачені Кабінетом Міністрів України радикальні обмеження на виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та в’їзд на неї громадян України, а в окремих випадках –іноземців та осіб без громадянства, є необґрунтованими і невиправдано заборонними.

Припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, здійснене в спосіб і порядок, передбачений розпорядженням Кабінету Міністрів України 3 979-р від 08 серпня 2020 року, позбавило громадян України, особливо тих, хто проживає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, можливості користуватися правами громадянина, гарантованими Конституцією і законами України.

Подібне ставлення влади до власних громадян, особливо тих, хто проживає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, викликає обурення людей та дискредитує Уряд України.

З метою забезпечення органами виконавчої влади України ефективного вирішення питань, пов’язаних з тимчасово окупованим Кримом та його мешканцями, та уникнення у подальшому ситуацій, коли грубо порушуються права громадян України, вимагаємо відновити практику проведення системних консультацій та зустрічей між керівництвом Кабінету Міністрів України, членами Кабінету Міністрів України та єдиним вищим представницьким органом кримськотатарського народу – Меджлісом кримськотатарського народу.

Одночасно, сподіваємося на термінове внесення Кабінетом Міністрів України до раніше ухваленого розпорядження № 979-р від 08 серпня 2020 року "Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-" змін та доповнень, які підготовлені та спрямовані до Уряду України Представництвом Президента України в АРК та низкою правозахисних організацій України.

З повагою, Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров 12 серпня 2020 року, м. Київ"

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