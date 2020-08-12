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Новини Окуповані території
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Чубаров звернувся до Шмигаля із закликом відкрити пункти пропуску в окупований Крим

Чубаров звернувся до Шмигаля із закликом відкрити пункти пропуску в окупований Крим

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до уряду з проханням відновити роботу пунктів пропуску на адміністративному кордоні з окупованим Кримом, закритих через карантин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці Чубарова.

Нижче текст звернення: "Прем'єр-міністру України Д.А. Шмигалю. Членам Кабінету Міністрів України

Шановний пане Прем'єр-Міністре України! Шановні члени Уряду України!

Відповідно до Конституції України Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Згідно Закону України "Про Кабінет Міністрів України" діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах верховенства права, законності, поділу державної влади, безперервності, колегіальності, солідарної відповідальності, відкритості та прозорості.

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні 08 серпня 2020 року ухвалив розпорядження № 979-р "Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV", яким на термін з 9 по 30 серпня 2020 року були введені суттєві обмеження щодо перетину адміністративного кордону між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Передбачені Кабінетом Міністрів України радикальні обмеження на виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та в’їзд на неї громадян України, а в окремих випадках –іноземців та осіб без громадянства, є необґрунтованими і невиправдано заборонними.

Припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, здійснене в спосіб і порядок, передбачений розпорядженням Кабінету Міністрів України 3 979-р від 08 серпня 2020 року, позбавило громадян України, особливо тих, хто проживає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, можливості користуватися правами громадянина, гарантованими Конституцією і законами України.

Подібне ставлення влади до власних громадян, особливо тих, хто проживає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, викликає обурення людей та дискредитує Уряд України.

З метою забезпечення органами виконавчої влади України ефективного вирішення питань, пов’язаних з тимчасово окупованим Кримом та його мешканцями, та уникнення у подальшому ситуацій, коли грубо порушуються права громадян України, вимагаємо відновити практику проведення системних консультацій та зустрічей між керівництвом Кабінету Міністрів України, членами Кабінету Міністрів України та єдиним вищим представницьким органом кримськотатарського народу – Меджлісом кримськотатарського народу.

Одночасно, сподіваємося на термінове внесення Кабінетом Міністрів України до раніше ухваленого розпорядження № 979-р від 08 серпня 2020 року "Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-" змін та доповнень, які підготовлені та спрямовані до Уряду України Представництвом Президента України в АРК та низкою правозахисних організацій України.

З повагою, Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров 12 серпня 2020 року, м. Київ"

Також дивіться: На кордоні з окупованим Кримом утворилася величезна черга через рішення Кабміну заборонити в'їзд і виїзд із півострова, - Чубаров. ФОТО

Автор: 

Крим (14199) Чубаров Рефат (565) КПВВ (330)


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Вони усі агенти ФСБ, в оточенні Зелі, інших просто не має.
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12.08.2020 15:03 Відповісти
Вскрылась шоколадная консерва. Может ещё и воду пустить?
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12.08.2020 15:03 Відповісти
Кстати да, зачем открывать КПП с Крымом? Сезон спасать и контрабандить, заодно ковидлу завести? Своей хватает. Странные заявления звучат иногда от Чубаровых и иже с ними
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12.08.2020 15:06 Відповісти
Гдето Чубарика (или его шефа) бизнес накрылся
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12.08.2020 15:12 Відповісти
Кому тре в Крим, або із Криму, через Турцію нахрін!
Крім кримських татар звичайно!
Нехрін шастать!!!
Шмигаль тут вірно поступив!!!
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12.08.2020 15:15 Відповісти
та починай просить зразу воду...
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12.08.2020 15:40 Відповісти
Самое умное решение власти. Давно надо было закрыть границу, а то им камни с неба и путен введи, а шастают на материк за безвизом и "колбасой". Сидите в своей русской говени, которую так ждали. Да и нашим нечего ездить к оккупантам. Пропускать только по особым случаям: семья, похороны и тому подобное
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12.08.2020 15:54 Відповісти
 
 