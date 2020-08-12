Лукашенко зібрав нараду щодо ситуації в Білорусі: Основа всіх цих так званих протестувальників - люди з кримінальним минулим і безробітні
Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду щодо ситуації в країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.
"Як і домовлялися ми з вами до виборів, що через кілька днів після електоральної кампанії зберемося і обговоримо актуальні питання функціонування нашої держави. Зрозуміло із ситуації, що найважливішими завданнями, які зараз стоять перед органами влади, і зокрема Радою безпеки (може, і перш за все), є забезпечення безпеки наших громадян, захист конституційного ладу та забезпечення нормального функціонування державних органів управління", - заявив Лукашенко.
Він підкреслив, що основою і фундаментом всього і найважливішим питанням, як і раніше, є функціонування економіки.
"Тому уряду необхідно вжити всіх необхідних додаткових заходів, якщо це потрібно, для функціонування економіки", - сказав білоруський президент.
"Всі, хто хочуть працювати, хто прагне працювати, повинні мати роботу і, відповідно, заробітну плату. Всі, хто сьогодні не працює, повинні бути вивчені, і їм повинна бути запропонована робота, - підкреслив Лукашенко. - Основа всіх цих так званих протестувальників - люди з кримінальним минулим і сьогодні безробітні. Немає роботи, значить, "гуляй дядько по вулицях і проспектах". Тому я по-доброму прошу і попереджаю всіх: влаштуватися (треба. - Ред.) на роботу тим, хто не працює ".
"І хочу попередити деяких наших, м'яко кажучи, збуржуазілих громадян: не дай бог хтось комусь буде видавати липові довідки про працевлаштування. Все повинно бути чесно і порядно", - зазначив Лукашенко.
Він доручив правоохоронним органам і державним структурам забезпечити виконання цих вказівок.
На нараді також обговорювалися питання ідеології, кадрової політики і роботи ЗМІ.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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Даже сами беларусы говорят, что это - революция ИТ-шников. Умных, образованных, хорошо зарабатывающих, которые бывали во многих развитых странах и центре ИТ мира - США. Именно они организовали Телеграм-каналы, работу связи без интернета, координацию протестных акций.
Сам ты, Лука, человек без мозгов, с криминальным прошлым и будущим.
ублюдок Лука.
Так же сейчас говорят про акции протеста неорыги - зебилы.
Для України і для мене особисто Білорусь завжди була і буде особливо важливою країною. Білоруси - традиційні друзі і партнери українського народу, щирі, миролюбні і добропорядні брати по крові і духу.
Демократична, стабільна, процвітаюча і незалежна Білорусь є одним з ключових чинників безпеки та добробуту України.
Тому я не можу мовчки спостерігати за тим, як Білорусь сповзає у вир хаосу і політичної невизначеності.
Білоруська влада повинна знайти відповідь на вимоги білоруського суспільства, яке прагне і готове до демократичних змін у житті держави.
Насильству, масовим репресіям не місце в ********* цивілізованому світі.
Вважаю, що білоруській владі необхідно негайно припинити насильство проти своїх громадян і водночас не допустити провокацій і підбурювань до насильства. Це - перше.
По-друге, звільнити з в'язниць і місць утримання політичних в'язнів та мирних протестувальників і припинити переслідування політичних опонентів.
По-третє, забезпечити інклюзивний та відкритий діалог влади з білоруським суспільством. Поважати право на свободу ЗМІ та думки, як і безперешкодного доступу до всесвітньої мережі Інтернет.
По-четверте, оголосити про проведення дострокових президентських виборів у Білорусі із широким залученням БДІПЛ/ОБСЄ та Ради Європи, запросити для спостереження представників провідних міжнародних організацій і структур, що сприятиме довірі виборчому процесу.
По-п'яте, закликаю українську владу у контакті з нашими партнерами по Люблінському трикутнику призначити Спеціального представника України щодо Білорусі, який повинен активно сприяти врегулюванню ситуації і підтвердити стратегічну роль нашої держави в регіоні. Необхідно також напередодні запланованого на п'ятницю засідання Ради Міністрів ЄС організувати контакти представників ЄС з МЗС Білорусі для з'ясування та вирішення проблемних питань, пов'язаних із політичною кризою в Білорусі.
І вкотре закликаю міжнародну спільноту: пильнуйте за діями російського агресора, який лише чекає зручної нагоди для того, щоб покінчити з білоруською державністю та незалежністю. Говорю про це, адже точно знаю, що тривалий час увагу агресора на себе замикала Україна.
Сьогодні Європа має думати і діяти стратегічно. Ми не маємо права втратити Білорусь. Нікому - ані білоруській владі, ані білоруському народу, ані Євросоюзу, і тим паче Україні - не потрібна Білорусь як західна провінція Російської неоімперії. Ми не маємо дати жодного шансу мародерству Кремля.
Політична партія «Європейська Солідарність» продовжить координувати подальші дії з міжнародними партнерами в рамках Європейської народної партії, Міжнародного демократичного союзу та міжпартійної взаємодії.
Європейська та демократична Білоруська держава у наших спільних інтересах!
Ну-ну....
А если люди за копейки не хотят работать, что тюрьма за тунеядство?