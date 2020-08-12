Лукашенко зібрав нараду щодо ситуації в Білорусі: Основа всіх цих так званих протестувальників - люди з кримінальним минулим і безробітні

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду щодо ситуації в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.

"Як і домовлялися ми з вами до виборів, що через кілька днів після електоральної кампанії зберемося і обговоримо актуальні питання функціонування нашої держави. Зрозуміло із ситуації, що найважливішими завданнями, які зараз стоять перед органами влади, і зокрема Радою безпеки (може, і перш за все), є забезпечення безпеки наших громадян, захист конституційного ладу та забезпечення нормального функціонування державних органів управління", - заявив Лукашенко.

Він підкреслив, що основою і фундаментом всього і найважливішим питанням, як і раніше, є функціонування економіки.

"Тому уряду необхідно вжити всіх необхідних додаткових заходів, якщо це потрібно, для функціонування економіки", - сказав білоруський президент.

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"Всі, хто хочуть працювати, хто прагне працювати, повинні мати роботу і, відповідно, заробітну плату. Всі, хто сьогодні не працює, повинні бути вивчені, і їм повинна бути запропонована робота, - підкреслив Лукашенко. - Основа всіх цих так званих протестувальників - люди з кримінальним минулим і сьогодні безробітні. Немає роботи, значить, "гуляй дядько по вулицях і проспектах". Тому я по-доброму прошу і попереджаю всіх: влаштуватися (треба. - Ред.) на роботу тим, хто не працює ".

"І хочу попередити деяких наших, м'яко кажучи, збуржуазілих громадян: не дай бог хтось комусь буде видавати липові довідки про працевлаштування. Все повинно бути чесно і порядно", - зазначив Лукашенко.

Він доручив правоохоронним органам і державним структурам забезпечити виконання цих вказівок.

На нараді також обговорювалися питання ідеології, кадрової політики і роботи ЗМІ.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.