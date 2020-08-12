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Лукашенко зібрав нараду щодо ситуації в Білорусі: Основа всіх цих так званих протестувальників - люди з кримінальним минулим і безробітні

Лукашенко зібрав нараду щодо ситуації в Білорусі: Основа всіх цих так званих протестувальників - люди з кримінальним минулим і безробітні

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду щодо ситуації в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.

"Як і домовлялися ми з вами до виборів, що через кілька днів після електоральної кампанії зберемося і обговоримо актуальні питання функціонування нашої держави. Зрозуміло із ситуації, що найважливішими завданнями, які зараз стоять перед органами влади, і зокрема Радою безпеки (може, і перш за все), є забезпечення безпеки наших громадян, захист конституційного ладу та забезпечення нормального функціонування державних органів управління", - заявив Лукашенко.

Він підкреслив, що основою і фундаментом всього і найважливішим питанням, як і раніше, є функціонування економіки.

"Тому уряду необхідно вжити всіх необхідних додаткових заходів, якщо це потрібно, для функціонування економіки", - сказав білоруський президент.

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"Всі, хто хочуть працювати, хто прагне працювати, повинні мати роботу і, відповідно, заробітну плату. Всі, хто сьогодні не працює, повинні бути вивчені, і їм повинна бути запропонована робота, - підкреслив Лукашенко. - Основа всіх цих так званих протестувальників - люди з кримінальним минулим і сьогодні безробітні. Немає роботи, значить, "гуляй дядько по вулицях і проспектах". Тому я по-доброму прошу і попереджаю всіх: влаштуватися (треба. - Ред.) на роботу тим, хто не працює ".

"І хочу попередити деяких наших, м'яко кажучи, збуржуазілих громадян: не дай бог хтось комусь буде видавати липові довідки про працевлаштування. Все повинно бути чесно і порядно", - зазначив Лукашенко.

Він доручив правоохоронним органам і державним структурам забезпечити виконання цих вказівок.

На нараді також обговорювалися питання ідеології, кадрової політики і роботи ЗМІ.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) підприємці (622) репресії (1626) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+41
Лука,**** усатая,если у них криминальное прошлое,то у тебя криминальное будущее.
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12.08.2020 15:03 Відповісти
+36
В Гродно во время акции протеста пострадал пятилетний ребенок.
«Мама, на нас напали бандиты?»

https://news.tut.by/society/696312.html?tw
Лукашенко собрал совещание по ситуации в Беларуси: Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и безработные - Цензор.НЕТ 3379

Безусловно, эта 5-летняя девочка - опасный террорист. Ее нужно замочить (может быть, даже в сортире).
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12.08.2020 15:03 Відповісти
+22
Лексика Лукашенко с стиле гопника Януковоща... Мол, на Майдане одни бомжи и уговлоники, а сам Майдан финасируется госдепом...
Ничего нового и оригинального. У всех диктаторов в мире - кризис жанра и они постоянно повторяли одинаковые мантры перед их свержением.
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12.08.2020 15:07 Відповісти
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ты херню не городи здесь
греби в ********
это Украина
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12.08.2020 16:36 Відповісти
ЛУКА! ЭТО ТЫ О ЧЕСТНОСТИ ГОВОРИШЬ??? УЙТИ НАБО ДОСТОЙНО А НЕ ПРЯТАТЬСЯ ЗА ОМОН, ИГДЕ ТВО СТОРОННИКИ, ЕСЛИ ТЫ ЧЕСТНО ВЫИГРАЛ ВЫБОРЫ?????????НАРОД ХОЧЕТ СВОБОДЫ,А НЕ РАБСТВА!!!!!!!!!
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12.08.2020 15:24 Відповісти
Это просто уму не постижимо: вся Беларусь его ненавидит, прямо ему говорит - Уходи! А он, падла, кощунствует про "обеспечение безопасности наших граждан", какие-то "липовые справки о трудоустройстве", на полном серьёзе считает, что организаторами восстания являются бандиты и безработные, и если трудоустроить безработных, то всё сразу и закончится, и людишки приползут к нему благодарить и ручки шаловливые целовать... И это чмо почти 3 десятка лет управляло страной!
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12.08.2020 15:29 Відповісти
Даааа... у Белоруссов тяжёлый выбор - или воевать с властью, или с касапами..
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12.08.2020 15:29 Відповісти
Ніякого такого вибору. Вони уже воюють із "владою" і каtsапським омоном.
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12.08.2020 15:37 Відповісти
Нету кацапского омона. Это вы уже придумали.
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12.08.2020 15:48 Відповісти
Канешна. Кадры с упырями с российскими опознавательными знаками ты не видел. А если видел, то это фальшивка. Правда? ПаРаша "никогда первой не нападет" и только миротворческие бомбардировки больниц в Сирии, миротворческие убийства детей и миротворческая защита жителей Даунбаса тебя восхищают. Вали-ка ты, мразь, в свою кацапию и не воняй здесь.
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12.08.2020 20:19 Відповісти
Правильно писати: "ИХТАМНЕТ".
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13.08.2020 14:06 Відповісти
Вибір тільки один - Свобода! Інше - то інструменти!
Не бути рабом - це пріоритет!
Борітися - поборете! Змагацца - выйграць!
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12.08.2020 19:58 Відповісти
Диктаторы везде одинаковы по сути, и как правило добровольно не уходят.
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12.08.2020 15:30 Відповісти
Лука, Ростов ждет!!!
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12.08.2020 15:31 Відповісти
Основа протестующих в Беларуси на самом деле - ИТ-шники, которых в Беларуси очень много. Из-за отключения Лукой интернета они действительно на несколько дней остались без работы, как и большинство мелкого бизнеса.
Даже сами беларусы говорят, что это - революция ИТ-шников. Умных, образованных, хорошо зарабатывающих, которые бывали во многих развитых странах и центре ИТ мира - США. Именно они организовали Телеграм-каналы, работу связи без интернета, координацию протестных акций.
Сам ты, Лука, человек без мозгов, с криминальным прошлым и будущим.
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12.08.2020 15:31 Відповісти
То есть, если включат интернет ( а его уже включили), то они уйдут с улиц к своим компьютерам?
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12.08.2020 15:50 Відповісти
а на танчиках не їздять?
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12.08.2020 17:31 Відповісти
у 5летней девочки которую омоновцы стеклами порезали тоже криминальное прошлое?
ублюдок Лука.
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12.08.2020 15:36 Відповісти
Может, всё-таки дтп с участием её родителей и машиной омон?
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12.08.2020 15:51 Відповісти
Скоро по идее титушки подтянутся !
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12.08.2020 15:41 Відповісти
Вряд ли там много желающих защищать это ничтожество будет.
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12.08.2020 15:46 Відповісти
тварь последняя,котрая на собственный народ, без суда и следсвия, ставит печати криминального прошлого
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12.08.2020 15:45 Відповісти
Ну, может как раз с участием суда и следствия? Если там раздают деньги за участие в беспорядках( а там уже поймали таких людей), то первые, кто отзовется- это как раз криминальные типы.
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12.08.2020 15:54 Відповісти
ну может такие как ты и лука раздают своим же подельникам деньги для фиксации и применеия силы,и разгона демонстрантов(гебнявый трюк)Если народ вышел на протест- это уже указывает,что его на выборах на,,пали
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12.08.2020 16:00 Відповісти
Так раздавали деньги за участие, или нет? Это важно.
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12.08.2020 16:22 Відповісти
Так ****** таракан с подсчетом, или нет? Это самое важное.
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12.08.2020 19:09 Відповісти
Вообщем решили садить за тунеядство..., как при СССР. Быстро и надежно на 2 года запрячут всех, кого посчитают нужным....Мрази.
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12.08.2020 15:46 Відповісти
А чому вони безробітні? Шо, луканоміка не працУє?
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12.08.2020 15:47 Відповісти
Странно, что в такой стране, где президент Лукашенко, столько безработных и уголовников.
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12.08.2020 15:49 Відповісти
ага.. я також про це саме подумав. Так там гарно живеться кажуть. А от виходить в реалі не так вже й гарно, якщо стільки людей вийшли з протестами.
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12.08.2020 16:50 Відповісти
Более дебильного объяснения трудно и придумать.
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12.08.2020 15:51 Відповісти
......мазаичный психопат думает что вокруг его одни дебилы и впаривает такую галиматью, что да же мои внуки крутят пальцем у виска слушая его......
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12.08.2020 16:00 Відповісти
Тысяча женщин в белых одеждах уголовницы? Ваще с катушек съехал идиот
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12.08.2020 15:52 Відповісти
Разве цвет одежды на это указывает? У нас в Мариуполе по 50 грн давали за участие в митингах. Участвовали пенсионерки-одуванчики тоже. Значит 1000*50=50 тыс.грн. Ну тогда курс по 8 грн был. Значит 50:8≈$6тыс.Ну в общем российская дума на войну в тысячи раз больше тратит. Вполне маленькая сумма. Цветы кстати покупали, или кто-то привез?
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12.08.2020 16:04 Відповісти
а шо, в Білорусі вже почалась "расєйская вєсна"? На Майдан люди йшли без 50 гривень. То що, в Білорусі такого не може бути?
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12.08.2020 16:49 Відповісти
Прокляли навік вже люди і тебе Лукаш кривавий і твого синочка бастарда-******** навіки! Відділється кожна сльозинка скривдженого на сьомому поколінні твого роду!
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12.08.2020 16:04 Відповісти
И чим же він тебе скривдив? Тем, что от российской нефти отказался? Или тем, что 33 вагнеровца арестовал? Или тем, что не дает российским войскам со своей территории на Украину наступать?
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12.08.2020 16:09 Відповісти
Знакомая методичка. Когда то поню в конце 2013 и начале 2014 все прокацапленные СМИ кричали, что на Майдане безработые и криминалитет...
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12.08.2020 16:09 Відповісти
так и Шарий с Лукашихой и Бандаренкай сейчас это повторяют.
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12.08.2020 18:40 Відповісти
Ким є той, хто використовуючи владу наказує нівечити, знищувати тих, хто його цією владою наділяє. Ким є той, хто отримуючи наказ за для збереження наказування, йде і власноруч виконує вбивство наділяючих їх владою, єдинонацілених розквітом Краю. Відбувається самознищення нації, що йде всупереч тому, саме для чого народ своєю довірою дає керувати Країною. Що вкотре вказує на недолік прийнятої системи владної вертикалі.
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12.08.2020 16:12 Відповісти
Ну да ладно у нас в Украине, а откуда в процветающей Беларуси криминалы и безработные что то Григорич начал путатся в показаниях.
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12.08.2020 16:19 Відповісти
Щось мені видається що батько горбатого ліпить і ніяк не хоче розпрощатись з владою.Люди тебе не хочуть,заседівся кажуть батько в кріслі президента і узупрував владу.
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12.08.2020 16:20 Відповісти
Ты мне другое расскаж, не кто у власти, а какая экономика в Беларуси, какая армия, что производят там, что продают, какие цены, какие зарплаты. Давай сравним с Украиной и с РФ.
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12.08.2020 16:26 Відповісти
он и размножился как тарака- 3 сына, 2 невестки, 7 внуков -они так просто не отдадут власть, сыновья сидят в разных комитетах, Совбезе - целый клан.
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12.08.2020 18:38 Відповісти
Что то многовато безработных и людей с криминальной историей...Для маленькой Белорусии.
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12.08.2020 16:39 Відповісти
Так же говорили про Майдан рыги.

Так же сейчас говорят про акции протеста неорыги - зебилы.
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12.08.2020 16:43 Відповісти
Батька, срочно обещай народу кофе и венскую оперу. Это работает)
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12.08.2020 16:44 Відповісти
ти диви, прямо як янукодла каже ))
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12.08.2020 16:47 Відповісти
Та как же так Лука!Откуда в процветающей Белоруси,криминал и безработные!?Ты ж их всех заборол в 18м году
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12.08.2020 17:22 Відповісти
Это ж как это так. В такой прекрасной богатой стране с самыми лучшими в мире дорогами и чистотой и пол страны безработных и криминала. ...Шото не сходится)
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12.08.2020 17:35 Відповісти
Беларусь превратилась в образование, которое называется Северная Корея.
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12.08.2020 17:47 Відповісти
Ніхерасе бацька країну довів, що в ній живуть одні бомжі і кріміналітет.
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12.08.2020 18:30 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2020/08/12/biloruska-vlada-maye-negajno-prypynyty-nasylstvo-zvilnyty-politvyazniv-i-ogolosyty-dostrokovi-prezydentski-vybory-zayava-petra-poroshenka/ Білоруська влада має негайно припинити насильство, звільнити політв'язнів і оголосити дострокові президентські вибори - заява партії "Європейська Солідарність" https://eurosolidarity.org/2020/08/12/biloruska-vlada-maye-negajno-prypynyty-nasylstvo-zvilnyty-politvyazniv-i-ogolosyty-dostrokovi-prezydentski-vybory-zayava-petra-poroshenka/ та https://eurosolidarity.org/2020/08/12/biloruska-vlada-maye-negajno-prypynyty-nasylstvo-zvilnyty-politvyazniv-i-ogolosyty-dostrokovi-prezydentski-vybory-zayava-petra-poroshenka/ її лідера Петра Порошенка

Для України і для мене особисто Білорусь завжди була і буде особливо важливою країною. Білоруси - традиційні друзі і партнери українського народу, щирі, миролюбні і добропорядні брати по крові і духу.
Демократична, стабільна, процвітаюча і незалежна Білорусь є одним з ключових чинників безпеки та добробуту України.
Тому я не можу мовчки спостерігати за тим, як Білорусь сповзає у вир хаосу і політичної невизначеності.
Білоруська влада повинна знайти відповідь на вимоги білоруського суспільства, яке прагне і готове до демократичних змін у житті держави.
Насильству, масовим репресіям не місце в ********* цивілізованому світі.
Вважаю, що білоруській владі необхідно негайно припинити насильство проти своїх громадян і водночас не допустити провокацій і підбурювань до насильства. Це - перше.
По-друге, звільнити з в'язниць і місць утримання політичних в'язнів та мирних протестувальників і припинити переслідування політичних опонентів.
По-третє, забезпечити інклюзивний та відкритий діалог влади з білоруським суспільством. Поважати право на свободу ЗМІ та думки, як і безперешкодного доступу до всесвітньої мережі Інтернет.
По-четверте, оголосити про проведення дострокових президентських виборів у Білорусі із широким залученням БДІПЛ/ОБСЄ та Ради Європи, запросити для спостереження представників провідних міжнародних організацій і структур, що сприятиме довірі виборчому процесу.
По-п'яте, закликаю українську владу у контакті з нашими партнерами по Люблінському трикутнику призначити Спеціального представника України щодо Білорусі, який повинен активно сприяти врегулюванню ситуації і підтвердити стратегічну роль нашої держави в регіоні. Необхідно також напередодні запланованого на п'ятницю засідання Ради Міністрів ЄС організувати контакти представників ЄС з МЗС Білорусі для з'ясування та вирішення проблемних питань, пов'язаних із політичною кризою в Білорусі.
І вкотре закликаю міжнародну спільноту: пильнуйте за діями російського агресора, який лише чекає зручної нагоди для того, щоб покінчити з білоруською державністю та незалежністю. Говорю про це, адже точно знаю, що тривалий час увагу агресора на себе замикала Україна.
Сьогодні Європа має думати і діяти стратегічно. Ми не маємо права втратити Білорусь. Нікому - ані білоруській владі, ані білоруському народу, ані Євросоюзу, і тим паче Україні - не потрібна Білорусь як західна провінція Російської неоімперії. Ми не маємо дати жодного шансу мародерству Кремля.
Політична партія «Європейська Солідарність» продовжить координувати подальші дії з міжнародними партнерами в рамках Європейської народної партії, Міжнародного демократичного союзу та міжпартійної взаємодії.
Європейська та демократична Білоруська держава у наших спільних інтересах!
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12.08.2020 18:56 Відповісти
у тебя ж нет безработных. откуда взялись?
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12.08.2020 19:07 Відповісти
Почему в стране с таким миролюбивым народом этот народ бьют натуральные садисты...?
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12.08.2020 20:20 Відповісти
Я смотрю, у Луки прекрасное настроение и у него нет даже малейших сомнений о своей непоколебимой власти на ближайшие годы и дальше для Коленьки, раз он несет такую пургу

Ну-ну....
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12.08.2020 20:38 Відповісти
У Яника первое время перекантуешся, ему про криминальное прошлое розкажеш, он такие истории страсть как любит.))
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13.08.2020 12:16 Відповісти
Совок настоящий- все должны работать.
А если люди за копейки не хотят работать, что тюрьма за тунеядство?
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17.08.2020 20:03 Відповісти
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