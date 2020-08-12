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Новини
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Офіс Генпрокурора направив до Білорусі запити про видачу 28 бойовиків ПВК Вагнера

Офіс Генпрокурора направив до Білорусі запити про видачу 28 бойовиків ПВК Вагнера

Офіс Генерального прокурора (ОГП) 11 серпня 2020 року звернувся в Генеральну прокуратуру Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 осіб, затриманих 29 липня 2020 року правоохоронними органами Білорусі.

Всім 28 особам, серед яких 9 громадян України, було повідомлено про підозру в участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Шевченківським районним судом м. Київ підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою, повідомляє пресслужба ОГП, передає Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що ці особи брали активну участь в бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

"Нагадаємо, на підставі клопотання Головного слідчого управління СБУ 31 липня 2020 року Офіс Генерального прокурора звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь з листом про наміри запитувати екстрадицію цих осіб та клопотанням про взяття їх під варту до отримання запитів про видачу, відповідно до ст. 61 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року. 6 серпня 2020 року Генеральний прокурор Ірина Венедіктова в телефонній розмові з Генеральним прокурором Республіки Білорусь Олександром Конюком також підтвердила намір запитувати видачу 28 осіб. Питання щодо видачі запитуваних осіб вирішуватиметься компетентними органами Республіки Білорусь", - пояснили в ОГП.

Також читайте: Генпрокурори Росії та України не приїхали до Мінська розбиратися із затриманими бойовиками ПВК Вагнера, - Лукашенко

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Читайте також: Лукашенко про затримання російських бойовиків під Мінськом: Який Стамбул, яка Венесуела? Все брехня!

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Автор: 

Білорусь (7987) екстрадиція (438) ПВК Вагнер (1543) Офіс Генпрокурора (3303)


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Топ коментарі
+8
Жодного вагнерівця "бацкою" Україні не буде видано. Дешева трьохгрошова вистава "вагнерівці" - була зрежисована лукою і ****** для того щоб народ Білорусі згуртувався напередодні виборів навколо хитрозачесаного, який тимчасово начепив на себе маску захисника Білорусі від старшого брата , в лапи якого він і вів Білорусь всі 26-ть років свого перебування при владі.
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12.08.2020 15:16 Відповісти
+6
😃 лучше поздно чем никогда...сказала старушка ложась на рельсы после того как поезд проехал...
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12.08.2020 15:23 Відповісти
+6
"Оперативненько"
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12.08.2020 15:25 Відповісти
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В Турцию посылать надо было
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12.08.2020 15:13 Відповісти
Боевики Пригожина-Уткина разменная монета в острой дискуссии о любви между Лукашиком и Крабе, и мы тут только третья сторона, невольно поднимающая ставки
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12.08.2020 15:13 Відповісти
Полагаю им там сейчас немножко не до того))))
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12.08.2020 15:15 Відповісти
Пусть ***** понервничает. Вдруг таракан психанёт и выдаст их.
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12.08.2020 15:20 Відповісти
Полагаю,что их там уже давно нет.
Ждать 2 недели, только чтобы направить запрос на экстрадицию!
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12.08.2020 15:36 Відповісти
Истребовать нужно, а потом всех повесить.
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12.08.2020 15:15 Відповісти
Это анекдот?
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12.08.2020 15:15 Відповісти
Жодного вагнерівця "бацкою" Україні не буде видано. Дешева трьохгрошова вистава "вагнерівці" - була зрежисована лукою і ****** для того щоб народ Білорусі згуртувався напередодні виборів навколо хитрозачесаного, який тимчасово начепив на себе маску захисника Білорусі від старшого брата , в лапи якого він і вів Білорусь всі 26-ть років свого перебування при владі.
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12.08.2020 15:16 Відповісти
Экстрадируют по программе- «На тебе чекають вдома»?
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12.08.2020 15:16 Відповісти
Поздно вср@:ись...Там уже не до нас...
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12.08.2020 15:17 Відповісти
Нашли время)
Они им самим сейчас нужны как воздух...
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12.08.2020 15:20 Відповісти
Ну так... Всё уже, договорняк работает.
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12.08.2020 16:11 Відповісти
😃 лучше поздно чем никогда...сказала старушка ложась на рельсы после того как поезд проехал...
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12.08.2020 15:23 Відповісти
"Оперативненько"
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12.08.2020 15:25 Відповісти
Просрались єто для отвода глаз уже все упущенно Зе улитки ватніе
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12.08.2020 15:27 Відповісти
Рановато... Еще годик подождать нужно было
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12.08.2020 15:29 Відповісти
Скоріше рак засвистить, ішак заговорить та Путін здохне разом з Лукашенко....а шкода
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12.08.2020 15:42 Відповісти
Им чего парится, не выдадут, а выдадут так обменяют на каких-нибудь бомжей потом и получат премиальные от фсб.
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12.08.2020 15:44 Відповісти
Вагнеровцы уже задействованы в разгоне белорусов.
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12.08.2020 15:54 Відповісти
Ну хоть пошевелились...
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12.08.2020 16:19 Відповісти
воно канешно, тупорилій бенядіктовій начхати шо про неї думають українці, але вже аж так тупо, з таким неадекватним і несвоєчасним запізненням направляти запит про видачу вагнерівських головорізів свідчить лише про те, що вона нікчемна маріонетка в руках виродка портянки і готова ганьбитись сама і ганьбити країну, переступати через що завгодно лиш би виконувати його вказівки.
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12.08.2020 17:01 Відповісти
ри десятка россиян, задержанных в преддверии выборов под Минском, могут быть переданы России в ближайшее время. Об этом пишет http://www.interfax.ru «Интерфакс» со ссылкой информированный источник.
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12.08.2020 20:45 Відповісти
 
 