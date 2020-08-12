Офіс Генпрокурора направив до Білорусі запити про видачу 28 бойовиків ПВК Вагнера

Офіс Генерального прокурора (ОГП) 11 серпня 2020 року звернувся в Генеральну прокуратуру Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 осіб, затриманих 29 липня 2020 року правоохоронними органами Білорусі.

Всім 28 особам, серед яких 9 громадян України, було повідомлено про підозру в участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Шевченківським районним судом м. Київ підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою, повідомляє пресслужба ОГП, передає Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що ці особи брали активну участь в бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

"Нагадаємо, на підставі клопотання Головного слідчого управління СБУ 31 липня 2020 року Офіс Генерального прокурора звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь з листом про наміри запитувати екстрадицію цих осіб та клопотанням про взяття їх під варту до отримання запитів про видачу, відповідно до ст. 61 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року. 6 серпня 2020 року Генеральний прокурор Ірина Венедіктова в телефонній розмові з Генеральним прокурором Республіки Білорусь Олександром Конюком також підтвердила намір запитувати видачу 28 осіб. Питання щодо видачі запитуваних осіб вирішуватиметься компетентними органами Республіки Білорусь", - пояснили в ОГП.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.