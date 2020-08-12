Кабмін змінив порядок перетину КПВВ з окупованим Кримом: У разі негативного результату ПЛР-тесту можна не проходити самоізоляцію

Відтепер у разі отримання негативного результату тесту ПЛР самоізоляція не обов'язкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства реінтеграції.

"Зобов’язання щодо самоізоляції протягом 14 днів припиняється автоматично після закінчення строку самоізоляції або у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після виїзду з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя", - йдеться в повідомленні.

Крім того, абітурієнтам з тимчасово окупованих територій спростили правила перетину КПВВ: їм не потрібно проходити обов'язкову самоізоляцію.

Тепер перетнути КПВВ можуть громадяни України та члени їхніх сімей (без дозволу голови Держприкордонслужби та узгодження Мінреінтеграції) за умови отримання негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19 або за умови дотримання умов самоізоляції протягом 14 днів з використанням електронного сервісу "Дій вдома":

⁃ місце проживання яких зареєстровано на підконтрольній Уряду України території при виїзді з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя;

⁃ місце проживання яких зареєстровано в Автономній Республіці Крим або м. Севастополі при в’їзді на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя;

⁃ у разі якщо перетин здійснюється з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

А також під час перетину за наявності гуманітарних підстав.

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