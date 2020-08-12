Послаблення в зонах карантину відбуватиметься не частіше, ніж раз на два тижні, - Степанов
Рішення про послаблення рівня небезпеки в зонах карантину будуть переглядати не раніше, ніж через 14 днів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Рішення про послаблення "червоного", "помаранчевого" і "жовтого" рівнів епідеміологічної небезпеки не може бути переглянуто раніше, ніж через 14 днів. Чому важливо 14 днів? Максимальний інкубаційний період. І це той період часу, коли ми можемо доволі чітко визначити, що ситуація на території району або міста повністю стабілізована, і ми можемо пом'якшити цей рівень", - зазначив Степанов.
За його словами, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалює рішення про встановлення рівня епідеміологічної небезпеки кожні сім днів.
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А на кой тогда этот цирк с зонами нужен??