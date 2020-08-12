Держсекретар США Помпео: Громадяни Білорусі мають здобути свободи, за які вони виступають

Держсекретар США Майкл Помпео в середу звернувся із закликом до білоруської влади забезпечити громадянам країни ті свободи, яких вони вимагають.

"Ми хотіли б, щоб народ Білорусі здобув ті свободи, яких він вимагає. Ми закликаємо захистити цих мирних протестувальників і не завдавати їм шкоди", - заявив Помпео на пресконференції з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше представник Білого дому Кейлі МакЕнані, коментуючи протести, які розпочалися в Білорусі після президентських виборів у неділю, закликала владу країни утриматися від застосування сили проти учасників акцій протесту й поважати свободу зборів.

"Ми закликаємо владу не порушувати принцип свободи зборів і утриматися від застосування сили", - сказала МакЕнані на брифінгу в понеділок.

Також читайте: Лукашенко зібрав нараду щодо ситуації в Білорусі: Основа всіх цих так званих протестувальників - люди з кримінальним минулим і безробітні

Вона зазначила, що в Білому домі стежать за розвитком подій у Білорусі та "глибоко занепокоєні" тим, що відбувається.