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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Держсекретар США Помпео: Громадяни Білорусі мають здобути свободи, за які вони виступають

Держсекретар США Помпео: Громадяни Білорусі мають здобути свободи, за які вони виступають

Держсекретар США Майкл Помпео в середу звернувся із закликом до білоруської влади забезпечити громадянам країни ті свободи, яких вони вимагають.

"Ми хотіли б, щоб народ Білорусі здобув ті свободи, яких він вимагає. Ми закликаємо захистити цих мирних протестувальників і не завдавати їм шкоди", - заявив Помпео на пресконференції з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше представник Білого дому Кейлі МакЕнані, коментуючи протести, які розпочалися в Білорусі після президентських виборів у неділю, закликала владу країни утриматися від застосування сили проти учасників акцій протесту й поважати свободу зборів.

"Ми закликаємо владу не порушувати принцип свободи зборів і утриматися від застосування сили", - сказала МакЕнані на брифінгу в понеділок.

Також читайте: Лукашенко зібрав нараду щодо ситуації в Білорусі: Основа всіх цих так званих протестувальників - люди з кримінальним минулим і безробітні

Вона зазначила, що в Білому домі стежать за розвитком подій у Білорусі та "глибоко занепокоєні" тим, що відбувається.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) Помпео Майк (339) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+4
Ну , так введите войска .
Вот это будет номер !
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12.08.2020 15:36 Відповісти
+3
Коли починався Майдан, Росія ще не воювала на Близькому Сході.
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12.08.2020 15:46 Відповісти
+3
Санитары!!!
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12.08.2020 15:47 Відповісти
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США підтримало протести в Білорусі як і свого часу Майдан в Україні, бо війна в Білорусі вигідна США, так само як війна в Україні допомагає США стримувати путіна.
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12.08.2020 15:33 Відповісти
Стримувати від чого?
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12.08.2020 15:40 Відповісти
Стримувати від збройного протистояння з США на Близькому Сході, в Сирії, Ливії, Іраку, Йємені та інших неспокійних регіонах.
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12.08.2020 15:43 Відповісти
Коли починався Майдан, Росія ще не воювала на Близькому Сході.
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12.08.2020 15:46 Відповісти
росія воює на Близькому Сході з 1917 року, не припиняючі бойові дії!
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12.08.2020 15:50 Відповісти
Як тільки більшовистський терористичний режим отримав владу в росії, росія розпочала терористичну війну зі всім світом задля влаштування "світової революції" - терористичної війни проти всіх. І ця терористична війна досі триває, бо рсфср це правоприємниця срср.
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12.08.2020 15:53 Відповісти
Не. Ну тогда уже с 1763. Но при чем тут США?
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12.08.2020 18:26 Відповісти
Санитары!!!
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12.08.2020 15:47 Відповісти
Вас десь загубили і пішли на пиво. Не кричіть, вони Вас знайдуть і відведуть в палату.
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12.08.2020 15:49 Відповісти
Не правильный комментарий. США всеми силами старается ослабить рашу, ей и даром не нать, чтобы потом вести переговоры с сотней царей, развалившейся раши.
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12.08.2020 16:22 Відповісти
Белорусские менты ведут огонь на поражение из боевого оружия

Госсекретарь США Помпео: Граждане Беларуси должны обрести свободы, за которые они выступают - Цензор.НЕТ 8834
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12.08.2020 15:33 Відповісти
а шо Трамп молчит молча ,а был такой говорун ....
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12.08.2020 15:35 Відповісти
Да они двойняшки с зекретином,тот вообще за пару дней до выборов назначил визит к лукетна октябрь,а теперь затихорился в памперсе
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12.08.2020 15:51 Відповісти
Ну , так введите войска .
Вот это будет номер !
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12.08.2020 15:36 Відповісти
А белорусов спросили, за какие свободы они борются?
В Украине, например, хотели что бы страной управляли клоуны и Коломойский.
Не хотели? Почему тогда этого добились?
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12.08.2020 15:43 Відповісти
Так белорусы сами озвучили.
Прежде всего свобода выбора на честных выборах.
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12.08.2020 15:51 Відповісти
еларусы "борятся"за возможность по 12 часов в сутки батрачить в италии,польше и т.д..
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12.08.2020 17:14 Відповісти
А граждане США?

Госсекретарь США Помпео: Граждане Беларуси должны обрести свободы, за которые они выступают - Цензор.НЕТ 7027
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12.08.2020 15:48 Відповісти
Из англоязычных комментариев к видео с издевательствами белорусского омона над людьми на Youtube:

- Смотрите, те, кто протестует в США, как выглядит настоящее насилие.
- Идиот, если бы у нас такое было, мы бы вышли со штурмовыми винтовками.

Т.е. в Америке, несмотря на конфликты, обе стороны соблюдают общие правила игры и понимают допустимые пределы применения силы.

У нас нет штурмовых винтовок. Если бы были, то не было бы ни хапунов, ни избиений. Их в принципе не могло бы быть, потому что и Луки давно бы уже не было.
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12.08.2020 16:13 Відповісти
Все диванные воины любят рвать рубаху и рассказывать сказки как они "выйдут".

Держсекретар США Помпео: Громадяни Білорусі мають здобути свободи, за які вони виступають - Цензор.НЕТ 6445
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12.08.2020 17:14 Відповісти
Все режимы любят рассказывать своим баранам сказки как они на самом деле не сильно их бьют.
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12.08.2020 17:18 Відповісти
русский, а шо там в Хабаровске?
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12.08.2020 16:22 Відповісти
Сябры,поборете омон,сразу бейте клоунов-они ещё опаснее
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12.08.2020 15:49 Відповісти
це правильно ...громадяни Білорусі мають бути позбавлені всього що заважає їм бути вільними ...а це власної землі власної медицини власної армії вся держвласність заводи ферми має бути передана пейсорилим "інвесторам" ...ну як в Україні ...а тоді коли народ стане по справжньому вільним він зможе вільно поїхати працювати в "польщу" а як не хоче в "польщу" то може вільно здохнути
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12.08.2020 15:54 Відповісти
Они еще не знают, что у них все это будет. Учиться надо на чужих ошибках.
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12.08.2020 17:25 Відповісти
Похоже, Белорусы поймали золотую рыбку. Теперь дерутся, никак не выберут три желания.
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12.08.2020 16:02 Відповісти
Главное чтобы этим не воспользовались нечистоплотные политики и не захватили эти завоевания себе, использовав их для своих целей, как это было в Украине на Майдане. Эти люди должны проконтролировать, чтобы все было так, как они хотели и выбрать людей, которые воплотили бы это в жизнь.
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12.08.2020 16:19 Відповісти
ви колись бачили пса з сардельками на ши] ...я теж не бачив ...тому "воспользуются нечистоплотные политики" ...ну як в Україні
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12.08.2020 16:39 Відповісти
А що саме вимагають білоруси? Яких свобод? Бо з повідомлень ЗМІ окрім невдоволеності брехнею на виборах нема НІЧОГО.
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12.08.2020 16:25 Відповісти
Держсекретар США Помпео: Громадяни Білорусі мають здобути свободи, за які вони виступають - Цензор.НЕТ 7127
USA - те кто вывел не беркут, а армию против людей.
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12.08.2020 17:28 Відповісти
 
 