Держсекретар США Помпео: Громадяни Білорусі мають здобути свободи, за які вони виступають
Держсекретар США Майкл Помпео в середу звернувся із закликом до білоруської влади забезпечити громадянам країни ті свободи, яких вони вимагають.
"Ми хотіли б, щоб народ Білорусі здобув ті свободи, яких він вимагає. Ми закликаємо захистити цих мирних протестувальників і не завдавати їм шкоди", - заявив Помпео на пресконференції з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Раніше представник Білого дому Кейлі МакЕнані, коментуючи протести, які розпочалися в Білорусі після президентських виборів у неділю, закликала владу країни утриматися від застосування сили проти учасників акцій протесту й поважати свободу зборів.
"Ми закликаємо владу не порушувати принцип свободи зборів і утриматися від застосування сили", - сказала МакЕнані на брифінгу в понеділок.
Вона зазначила, що в Білому домі стежать за розвитком подій у Білорусі та "глибоко занепокоєні" тим, що відбувається.
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В Украине, например, хотели что бы страной управляли клоуны и Коломойский.
Не хотели? Почему тогда этого добились?
Прежде всего свобода выбора на честных выборах.
- Смотрите, те, кто протестует в США, как выглядит настоящее насилие.
- Идиот, если бы у нас такое было, мы бы вышли со штурмовыми винтовками.
Т.е. в Америке, несмотря на конфликты, обе стороны соблюдают общие правила игры и понимают допустимые пределы применения силы.
У нас нет штурмовых винтовок. Если бы были, то не было бы ни хапунов, ни избиений. Их в принципе не могло бы быть, потому что и Луки давно бы уже не было.
USA - те кто вывел не беркут, а армию против людей.