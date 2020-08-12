Ляшко про російську вакцину від COVID-19: Досі не проведено третю фазу клінічних випробувань, не варто нехтувати безпекою

Головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко прокоментував новини про створення вакцини проти коронавірусу в Росії.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно Російська Федерація тріумфально заявила про реєстрацію першої в світі вакцини проти COVID-19, яку вже з кінця серпня почнуть масово використовувати серед медичних працівників у РФ, а ввести в обіг вакцину планують з початку 2021 року", - йдеться в повідомленні.

За словами Ляшка, Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує, що перегони зі створення вакцини не мають бути з нехтуванням безпечністю та ефективністю майбутніх вакцин. Розробка та клінічні випробування будь-яких лікарських засобів, в тому числі і продуктів у галузі біотехнологій, якими є вакцини – тривалий, ресурсоємкий та високотехнологічний процес, який висуває надзвичайно високі вимоги до виробників та наукових установ, які прагнуть впровадити новинку на глобальному ринку.

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"Нагадаю, що наразі в світі є 26 вакцин-кандидатів, шість з яких вже проходять дослідження на ефективність Із залученням значної кількості учасників. Наразі саме обмежені дані щодо перебігу клінічних випробувань та дотримання їх вимог не дозволяють впевнено сказати, чи буде російська вакцина ефективною і безпечною, та чи має вона шанси на масове використання. Наразі Російська Федерація досі не провела третьої фази клінічних випробувань, яка б дозволила накопичити достатнє наукове підґрунтя для практичного використання вакцини на людях", - наголосив Ляшко.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію в РФ першої у світі вакцини проти коронавірусу.

Білий дім розкритикував російську вакцину від COVID-19.

МОЗ Німеччини заявило, що даних про якість, ефективність та безпечність вакцини немає.

Стримано сприйняла новини про реєстрацію в Росії вакцини проти коронавірусу Всесвітня організація охорони здоров'я.

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