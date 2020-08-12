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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко про російську вакцину від COVID-19: Досі не проведено третю фазу клінічних випробувань, не варто нехтувати безпекою

Ляшко про російську вакцину від COVID-19: Досі не проведено третю фазу клінічних випробувань, не варто нехтувати безпекою

Головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко прокоментував новини про створення вакцини проти коронавірусу в Росії.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно Російська Федерація тріумфально заявила про реєстрацію першої в світі вакцини проти COVID-19, яку вже з кінця серпня почнуть масово використовувати серед медичних працівників у РФ, а ввести в обіг вакцину планують з початку 2021 року", - йдеться в повідомленні.

За словами Ляшка, Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує, що перегони зі створення вакцини не мають бути з нехтуванням безпечністю та ефективністю майбутніх вакцин. Розробка та клінічні випробування будь-яких лікарських засобів, в тому числі і продуктів у галузі біотехнологій, якими є вакцини – тривалий, ресурсоємкий та високотехнологічний процес, який висуває надзвичайно високі вимоги до виробників та наукових установ, які прагнуть впровадити новинку на глобальному ринку.

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"Нагадаю, що наразі в світі є 26 вакцин-кандидатів, шість з яких вже проходять дослідження на ефективність Із залученням значної кількості учасників. Наразі саме обмежені дані щодо перебігу клінічних випробувань та дотримання їх вимог не дозволяють впевнено сказати, чи буде російська вакцина ефективною і безпечною, та чи має вона шанси на масове використання. Наразі Російська Федерація досі не провела третьої фази клінічних випробувань, яка б дозволила накопичити достатнє наукове підґрунтя для практичного використання вакцини на людях", - наголосив Ляшко.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію в РФ першої у світі вакцини проти коронавірусу.

Білий дім розкритикував російську вакцину від COVID-19.

МОЗ Німеччини заявило, що даних про якість, ефективність та безпечність вакцини немає.

Стримано сприйняла новини про реєстрацію в Росії вакцини проти коронавірусу Всесвітня організація охорони здоров'я.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) росія (66417) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
надеюсь у всех привитых этой вакциной на лбу вырастет половой орган дедушки х.йла
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12.08.2020 15:38 Відповісти
+3
Еще последствия применения русской вакцины от ковида .....

Ляшко о российской вакцине от COVID-19: До сих пор не проведена третья фаза клинических испытаний, не стоит пренебрегать безопасностью - Цензор.НЕТ 6501
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12.08.2020 15:38 Відповісти
+2
вакцина АВОСЬ-89: тот кто сразу не помрет то до старости живет!
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12.08.2020 15:36 Відповісти
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вакцина АВОСЬ-89: тот кто сразу не помрет то до старости живет!
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12.08.2020 15:36 Відповісти
У Ефремова : " кто не снами- тот подохнет, а кто с нами - сразу в рай!".........
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12.08.2020 15:39 Відповісти
Да все ок! Кто из орков вна Россеи не здохнет от ковида - здохнет от вакцины. Но все в Рай!!
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12.08.2020 15:37 Відповісти
спорим что это говно закупят наши барыги?
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12.08.2020 15:38 Відповісти
В том-то и дело. Можно было бы посмеяться, если бы не уверенность, что испытывать будут на нас.
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12.08.2020 16:04 Відповісти
надеюсь у всех привитых этой вакциной на лбу вырастет половой орган дедушки х.йла
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12.08.2020 15:38 Відповісти
А кто тебе расскажет, какой тебя вакциной прививают? Скажут, британской, а потом вдруг проснешься - а на лбу х-й.
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12.08.2020 16:06 Відповісти
Еще последствия применения русской вакцины от ковида .....

Ляшко о российской вакцине от COVID-19: До сих пор не проведена третья фаза клинических испытаний, не стоит пренебрегать безопасностью - Цензор.НЕТ 6501
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12.08.2020 15:38 Відповісти
там где совесть была, х@й вырос...
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12.08.2020 15:48 Відповісти
Да скажи по людски, без всякой дипломатии! ВАКЦИНА У КАЦАПОВ КРЫСИНЫЙ ЯД! ПОЛНОЕ ГОВНО!!! а то не стоит пренебрегать...................хренососы долбанные война с кацапьем, а эти мрази розшаркиваются
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12.08.2020 15:39 Відповісти
можливо вони винайшли відразу обох: і захворювання і вакцину?
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12.08.2020 15:40 Відповісти
а зачем мученикам вакцина????
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12.08.2020 15:41 Відповісти
Чистая вода безопасна. А о эффективности поспорим.
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12.08.2020 15:43 Відповісти
Цю вакцину опробували аж на 76 кацапах
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12.08.2020 15:46 Відповісти
"Вакцину опробовали на 76 русских, царство им небесное, ну чаво делать-та, бабищи нарожають..."

fixed
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12.08.2020 15:54 Відповісти
Ваши выводы для цивилизованных стран! А там сразу начали с третьей фазы.Кто там считает последствия? Попробовали ,сдох ,следующий! И так к победе.А вы про свои фазы,это что вам Америка или Германия.?
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12.08.2020 16:03 Відповісти
Так, а в чём заключается, третья фаза клинических испытаний?
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12.08.2020 16:14 Відповісти
Сама же русня признаёт, что "ввести в оборот вакцину планируют с начала 2021 года". К чему сейчас эти предупреждения от Ляшко? Другие государства будут соревноваться, чья вакцина лучше. https://www.youtube.com/watch?v=VMAo5hlIgMo Наше дело сторона, сиди на солнышке, грейся (с)
Ляшко про російську вакцину від COVID-19: Досі не проведено третю фазу клінічних випробувань, не варто нехтувати безпекою - Цензор.НЕТ 63
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12.08.2020 16:17 Відповісти
А коли буде українська вакцина?Чи наші найкращі спеціалісти без розбазарених коштів на Ковід не займаються розробкою вакцини?Розкажи краще про розмір коштів,вкладених в Україні на розробку вакцини.Чи можливо замість збереження здоров'я українців ми отримаєм "ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО" на вимерлій території України?
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12.08.2020 17:10 Відповісти
А как же его дочь? Думаете он бы ей уколол то что смертельно опасно? Значить показывает ее полную безопасность.
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12.08.2020 18:46 Відповісти
Ну тогда иди колись.
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12.08.2020 19:19 Відповісти
Может и не опасно, но вопрос в том, работает ли она, как надо, эта вакцина. Он дочку после укола отправил в инфекционное отделение с больными с ковидом?
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13.08.2020 06:06 Відповісти
Тут главное, что бы адепты партии "какаяразница" не надумали ее закупать.
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12.08.2020 19:18 Відповісти
 
 