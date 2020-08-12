УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4995 відвідувачів онлайн
Новини
1 983 14

Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк отримав повістки на допит у НАБУ на 17 і 18 серпня. ДОКУМЕНТ

Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк отримав повістки на допит у НАБУ на 17 і 18 серпня. ДОКУМЕНТ

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк отримав повістки на допит у Національному антикорупційному бюро на 17 і 18 серпня.

Про це Вовк написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляю офіційно - мені сьогодні вручили повістки на 17-18 серпня. Я прийду на допит. Мені приховувати нічого, я готовий!" - заявив Вовк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП повернула в ОАСК підозри голові суду Вовку і ще 4 суддям

Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк отримав повістки на допит у НАБУ на 17 і 18 серпня 01
Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк отримав повістки на допит у НАБУ на 17 і 18 серпня 02

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Автор: 

НАБУ (5111) допит (696) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Ця світлина зроблена вчора на станції метро Шулявська...
Цікаво, що в тій пустій голові ?

Глава Окружного админсуда Киева Вовк получил повестки на допрос в НАБУ на 17 и 18 августа - Цензор.НЕТ 7846
показати весь коментар
12.08.2020 15:36 Відповісти
+4
А в тій порожній голові: «За совок із Зеленським».
показати весь коментар
12.08.2020 15:39 Відповісти
+3
Мне вот интересно, сколько ещё эта грустная комедия будет ломаться перед всей страной с этим "судьёй" Вовком? Может ухе хорош?
показати весь коментар
12.08.2020 15:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какой борзый волк.
показати весь коментар
12.08.2020 15:35 Відповісти
наглый, бесстыжий коррупционер.
показати весь коментар
12.08.2020 22:15 Відповісти
Мне вот интересно, сколько ещё эта грустная комедия будет ломаться перед всей страной с этим "судьёй" Вовком? Может ухе хорош?
показати весь коментар
12.08.2020 15:36 Відповісти
Ця світлина зроблена вчора на станції метро Шулявська...
Цікаво, що в тій пустій голові ?

Глава Окружного админсуда Киева Вовк получил повестки на допрос в НАБУ на 17 и 18 августа - Цензор.НЕТ 7846
показати весь коментар
12.08.2020 15:36 Відповісти
А в тій порожній голові: «За совок із Зеленським».
показати весь коментар
12.08.2020 15:39 Відповісти
Цю саму провокаторшу вже зупиняли в метро в футболці з уйлом.
показати весь коментар
12.08.2020 15:43 Відповісти
В порожній голові може бути тільки ссср. Все решта не приживаєцця. Та ще й кухфайка в зєльоному кольорі! А цій зебільці точно менше 60-ти?
показати весь коментар
12.08.2020 15:44 Відповісти
Звісно що:

Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк отримав повістки на допит у НАБУ на 17 і 18 серпня - Цензор.НЕТ 7030
показати весь коментар
12.08.2020 15:57 Відповісти
Мне вот интересно,чем славен судья Вовк? Не в смысле пропиарен на мягком стуле, а чем он отличается от любого другого судьи?
показати весь коментар
12.08.2020 15:36 Відповісти
Это не судья, это ЧЕРТ мантии!!!! С таких судей надо сдирать шкуру живьем!!!
показати весь коментар
12.08.2020 15:38 Відповісти
да тем, что он самый хитрожопый судья...
показати весь коментар
12.08.2020 22:19 Відповісти
Глава Окружного админсуда Киева Вовк получил повестки на допрос в НАБУ на 17 и 18 августа - Цензор.НЕТ 2469
показати весь коментар
12.08.2020 15:42 Відповісти
на нахабного вовка що зажерся і гадить людям завжди знайдеться вправний стрілець-мисливець. почекаємо....... .
показати весь коментар
12.08.2020 17:17 Відповісти
Надеемся, согласно букве закона, тебя посадят лет на 10, с конфискацией всего награбленного у народа Украины.
показати весь коментар
12.08.2020 20:34 Відповісти
 
 