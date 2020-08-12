Кулеба: Україна готова стати посередником в питанні стабілізації ситуації в Білорусі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова стати посередником в питанні стабілізації ситуації в Білорусі.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ

"Я не бачу жодних передумов для того, щоб ситуація в Білорусі якимось чином перекинулася на ситуацію в Україні. Україна готова відігравати, навпаки, якраз стабілізуючу роль у цьому процесі. І в заяві Люблінського трикутника три міністри наголосили, що якщо в уряду Білорусі буде існувати така потреба, то ми готові надавати свої добрі послуги такого посередництва у національному діалозі, потреба в якому стала очевидною в Білорусі", - зазначив Кулеба.

За його словами, офіційні результати виборів міністерство оцінить пізніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України поки не дає оцінки виборам у Білорусі, але засуджує насильство, - Кулеба