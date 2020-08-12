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Кулеба: Україна готова стати посередником в питанні стабілізації ситуації в Білорусі

Кулеба: Україна готова стати посередником в питанні стабілізації ситуації в Білорусі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова стати посередником в питанні стабілізації ситуації в Білорусі.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ

"Я не бачу жодних передумов для того, щоб ситуація в Білорусі якимось чином перекинулася на ситуацію в Україні. Україна готова відігравати, навпаки, якраз стабілізуючу роль у цьому процесі. І в заяві Люблінського трикутника три міністри наголосили, що якщо в уряду Білорусі буде існувати така потреба, то ми готові надавати свої добрі послуги такого посередництва у національному діалозі, потреба в якому стала очевидною в Білорусі", - зазначив Кулеба.

За його словами, офіційні результати виборів міністерство оцінить пізніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України поки не дає оцінки виборам у Білорусі, але засуджує насильство, - Кулеба

Автор: 

МЗС (4202) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
Идиот...
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12.08.2020 15:44 Відповісти
+7
Київ готовий надати площадку для переговорів. Будуть Київські домовленості.
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12.08.2020 15:44 Відповісти
+5
Між ким і ким домовленості ?
Лука і ....російська матрьошка ?
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12.08.2020 15:48 Відповісти
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Идиот...
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12.08.2020 15:44 Відповісти
Україна готова виступити зі зброєю в руках проти путіна в Білорусі, тому роль посередника в переговорах Лукашенка з путіним для України не зовсім прийнятна. Україна готова знести військовим шляхом і Лукашенка і будь якого іншого нелояльного до України Президента Білорусі, щоб захистити свої кордони від наступу російських терористичних військ! Досить вже реверансів, прийшов час "реал політік" як її називає путін. Україна не дасть путіну зкинути Лукашенка і насадити свою маріонетку, якщо Лукашенко буде усунутий, то в Білорусі буде проукраїнська влада! Ось така заява має лунати з вуст міністра закордонних справ України!
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12.08.2020 15:47 Відповісти
Знову уколи пропустив.
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12.08.2020 15:53 Відповісти
иголка насквозь прошла
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12.08.2020 15:56 Відповісти
похоже прямо в моск
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12.08.2020 16:04 Відповісти
или провокатор кацапский
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12.08.2020 16:04 Відповісти
в подушку, теперь она месяц будет лежать подавленной...
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12.08.2020 16:13 Відповісти
Радий, що ти знаєш свій діагноз! Це вже половина перемоги над хворобою!
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12.08.2020 15:54 Відповісти
Ты не радуйся так сильно...твой дебилизм не излечим..
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12.08.2020 16:01 Відповісти
Давно з люстерком спілкуєшся?) Не відволікайся- Роттердам+ на підході, бережи себе!)))
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12.08.2020 16:31 Відповісти
Попей водички болезный...и тебя попустит..
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12.08.2020 16:40 Відповісти
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12.08.2020 15:44 Відповісти
Київ готовий надати площадку для переговорів. Будуть Київські домовленості.
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12.08.2020 15:44 Відповісти
орнул
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12.08.2020 15:56 Відповісти
ну дурак
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12.08.2020 15:45 Відповісти
посредником между кем и кем?
Людьми, которые не согласны с фальсификациями на выборах и которые хотят в свободной, демократической стране и с другой стороны с откровенным узурпатором власти, самозванцем лукашенко и его бандой, которые захватили власть с помощью силового аппарата, репрессий и убийств граждан?
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12.08.2020 15:46 Відповісти
Є гарантія, що білоруси переможуть лукашистів?
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12.08.2020 15:49 Відповісти
"киевские соглашения" - наш ответ ***** )
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12.08.2020 15:47 Відповісти
а кто тебя спрашивать будет ?
ты свое "ДА" сказал на выборах преЗЕдента ...
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12.08.2020 15:50 Відповісти
Між ким і ким домовленості ?
Лука і ....російська матрьошка ?
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12.08.2020 15:48 Відповісти
"Отвєточка" за Мінськ по Донеччині.
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12.08.2020 15:51 Відповісти
Сирийский конфликт но поближе к грнаце рф... дорого доставлять солдатню и молодых пацанов, которые еще могут побороться за свою страну в Азию.
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12.08.2020 15:52 Відповісти
клоунов на гастроли потянуло!

Кулеба: Украина готова стать посредником в вопросе стабилизации ситуации в Беларуси - Цензор.НЕТ 6248
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12.08.2020 15:54 Відповісти
вату шоу на порог не пускать
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12.08.2020 15:56 Відповісти
Ситуація в Бєларусі вкрай несприятлива. Їм там набагато важче, ніж в Україні.
По-перше, там дійсно заповідник совка.
По-друге, ***** зараз робитиме все, щоб пролилося якомога більше крові. А потім допоможе Луці задушити повстання. Будь-яким способом. Цим він заб'є кількох зайців.
1)Роздушить спротив в Бєларусі.
2)Покаже своєму бидлу, "к чіму відут бєспарядкі" і залякає його.
3)Набагато більше скомпрометує Луку перед Заходом.
4)Коли Захід відвернеться від Луки, ***** візьме Бєларусь голими руками.
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12.08.2020 15:59 Відповісти
В результаті Україна буде оточена відвертим ворогом з трьох сторін: "Придністров'я", Рашколуганда, Бєлоруссія.
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12.08.2020 16:02 Відповісти
А то Беларусь до этого такая дружественная была, что дальше некуда... То тактические учения на карте Украины с кацапами отыгрывают, то украинцев арестовывают по заказу лубянки...
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12.08.2020 16:12 Відповісти
Є нюанси, яких ти не розрізняєш.
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12.08.2020 16:26 Відповісти
Нюанс только в одном. Власть и народ. Уверен что рядовые белорусы сторонники Украины, а не Расеи?
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12.08.2020 16:37 Відповісти
Где же эти рядовые граждане были, когда Крым оттяпали у нас, и где они, когда у нас ежедневно гибнут ребята на фронте с кацапами? Шо то не наблюдаю их у посольства русни в Минске, как это у нас в Киеве сегодня
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12.08.2020 17:13 Відповісти
Ну да, куда уж мне, когда есть такой аналитик Miko R
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12.08.2020 17:10 Відповісти
У нас в країні війна з кацапами іде, а ви ще хочете десь там щось допомагати урігуліровать, мля...
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12.08.2020 16:21 Відповісти
Бульбашенкр на это не согласиться. Переговоры, если и будут, то на территории стран СНГ
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12.08.2020 16:27 Відповісти
Так може туди одразу яких наших тристоронніх представників направити?
Кулеба: Україна готова стати посередником в питанні стабілізації ситуації в Білорусі - Цензор.НЕТ 8509
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12.08.2020 16:37 Відповісти
вони іопнуті.... Яким посередником??? Між ким і ким?? зеля на гачку в *****, вже навіть брикатися припинив. Кому там вони потрібні з їх "посрєднічєством"???. Блін, що в цих йолопі в голові? Тирса???
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12.08.2020 16:43 Відповісти
в своїй країні лад наведіть, а потім вже у різні боки будете дивитись.
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12.08.2020 16:45 Відповісти
пропанувати можна і потрібно, правда всі переговорники вже закінчилися, остався ющенко та янукович, тим паче згадають наші вибори 2004 рік
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12.08.2020 19:44 Відповісти
 
 