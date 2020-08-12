Кулеба: Україна готова стати посередником в питанні стабілізації ситуації в Білорусі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова стати посередником в питанні стабілізації ситуації в Білорусі.
Про це він заявив в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ
"Я не бачу жодних передумов для того, щоб ситуація в Білорусі якимось чином перекинулася на ситуацію в Україні. Україна готова відігравати, навпаки, якраз стабілізуючу роль у цьому процесі. І в заяві Люблінського трикутника три міністри наголосили, що якщо в уряду Білорусі буде існувати така потреба, то ми готові надавати свої добрі послуги такого посередництва у національному діалозі, потреба в якому стала очевидною в Білорусі", - зазначив Кулеба.
За його словами, офіційні результати виборів міністерство оцінить пізніше.
Топ коментарі
+7 Привет
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+7 экзорцист
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+5 Ksenia VB
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Людьми, которые не согласны с фальсификациями на выборах и которые хотят в свободной, демократической стране и с другой стороны с откровенным узурпатором власти, самозванцем лукашенко и его бандой, которые захватили власть с помощью силового аппарата, репрессий и убийств граждан?
ты свое "ДА" сказал на выборах преЗЕдента ...
Лука і ....російська матрьошка ?
По-перше, там дійсно заповідник совка.
По-друге, ***** зараз робитиме все, щоб пролилося якомога більше крові. А потім допоможе Луці задушити повстання. Будь-яким способом. Цим він заб'є кількох зайців.
1)Роздушить спротив в Бєларусі.
2)Покаже своєму бидлу, "к чіму відут бєспарядкі" і залякає його.
3)Набагато більше скомпрометує Луку перед Заходом.
4)Коли Захід відвернеться від Луки, ***** візьме Бєларусь голими руками.