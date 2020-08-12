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Новини
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"Нам самим цікаво дізнатися суть претензій держави до інвесторів "Мотор Січі", - DCH Ярославського

Українське видання "Новое время" опублікувало офіційні відповіді DCH на запитання, пов'язані з "Мотор Січ".

Як пише автор матеріалу Артем Ільїн, "в DCH розповіли НВ Бізнес про домовленості з китайськими інвесторами, стан та перспективи Мотор Січ і інтерес до інших авіабудівних заводів". Він повідомляє також, "в DCH відмовилися коментувати обставини, за яких компанія Олександра Ярославського зацікавилася проєктом, роль Джека Ма в цьому знайомстві, а також можливий вплив геополітики на ситуацію, що склалася навколо підприємства Мотор Січ". Як відомо, це незмінна позиція власника і президента DCH Олександра Ярославського.

У DCH "Новому времени" підтвердили, що придбавають у китайських інвесторів, представлених в Україні компанією Skyrizon, понад 25% акцій ПАТ "Мотор Січ". Сума угоди, як зазвичай буває у великих трансакціях, не розголошується.

Пресслужба DCH так охарактеризувала НВ свою участь в управлінні ПАТ "Мотор Січ" після завершення угоди: "Стратегію розвитку Мотор Cіч ми і наші китайські партнери будемо визначати спільно. Що стосується операційної діяльності, то тут в більшій мірі будуть задіяні ресурси DCH, оскільки наша група глибше інтегрована в українські реалії та має більше релевантного досвіду. Крім того, DCH буде мати право вето на ключові рішення щодо діяльності підприємства". Цільовими ринками для продукції "Мотор Січі" у Ярославського називають не тільки КНР, але і інші країни, за винятком РФ, КНДР і Ірану. "Але на даному етапі про освоєння нових ринків ще рано говорити, повинні бути створені правові передумови для розвитку підприємства", - підкреслюють у DCH.

Тому у відповіді DCH на запит "Новому времени" деталізована юридична позиція, раніше опублікована на сайті групи. У Ярославського підкреслюють: "Ми не знаємо, в чому полягають претензії держави до інвесторів Мотор Cіч. За всі роки, протягом яких наших китайських партнерів не допускають до підприємства, з боку держорганів з'являлися тільки абсурдні формулювання і сфабриковані справи, розгляд яких штучно затягувався". Як приклад надуманих справ пресслужба наводить вимогу СБУ в 2017 р. заарештувати акції ПАТ Мотор Cіч під приводом того, що китайська сторона має намір перемістити активи і виробничі потужності акціонерного товариства за межі України, що призведе до його ліквідації і знищення. "Як з цим звинуваченням поєднується той факт, що наші китайські партнери після придбання акцій інвестували в Мотор Січ не менше $100 млн. І чи може факт здійснення багатомільйонних інвестицій бути свідченням бажання зруйнувати, перенести, знищити підприємство? Питання риторичне, відповідь на нього очевидна для кожної розсудливої людини", - запитують в DCH. А прикладом затягування справ у Ярославського називають АМКУ: "Нам самим було б дуже цікаво дізнатися, чому саме не видається дозвіл на концентрацію і що конкретно розслідує Комітет. Можна цілком обґрунтовано припустити, що розслідування триває стільки років просто тому, що немає об'єктивних підстав для його проведення. Якби вони були, їх би вже давно оприлюднили".

На запитання про збереження технологій "Мотор Січі" в DCH відповіли, що: "По-перше, технології, про які йдеться, аж ніяк не передові. Так, це перевірені, надійні технології і двигуни, але не просунуті інноваційні рішення і ноу-хау , за якими полюють у світі. По-друге, технології не можна механічно перенести - вони нічого не значать без людей, їх знань і їхньої практики взаємодії у виробничому процесі. Тобто у випадку з Мотор Cіч одночасно і передавати нічого, і передача, як така, принципово неможлива. Якщо говорити предметно, то наші китайські партнери уже обговорили питання технологій з Укроборонпромом, всі деталі неодноразово розглядалися, і повертатися до них в рамках цього інтерв'ю немає сенсу". І пообіцяли поліпшити і зміцнити кооперацію ПАТ "Мотор Січ" з ДП "Івченко-Прогрес". "Ми впевнені, що завжди знайдемо правильне рішення", - відповіли в пресслужбі DCH "Новому времени",

Журналісту НВ також вдалося дізнатися, що Олександр Ярославський, крім "Мотор Січі", зацікавлений і в придбанні Харківського авіазаводу. "Нам знайомі існуючі на цьому підприємстві проблеми, і ми готові підключатися до процесу їх вирішення. Тим більше, що це питання вже обговорювалося з Укроборонпромом", - інформує пресслужба групи.

НВ нагадує, що Мотор Січ (Запоріжжя) - один з найбільших у світі виробників авіаційних і вертолітних двигунів. Тривалий час його одноосібно контролював екснардеп В'ячеслав Богуслаєв, який досі є президентом підприємства і генеральним конструктором вертолітної техніки. Лише в грудні минулого року 81-річний президент підприємства визнав, що продав у 2016 р. свої акції інвесторам з Китаю, щоб врятувати "Мотор Січ".

Автор: 

Мотор Січ (330) Ярославський Олександр (275)


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Топ коментарі
+5
Суть притензий следующая- Верни @ука завод народу! И построй себе свой, за свои бабки!
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12.08.2020 15:47 Відповісти
+4
От всего этого попахивает лицемерием. Во-первых, интересно происхождение средств, которые г-н Богуслаев вложил в приватизацию Мотор Сич. Во-вторых, оговорка о "не современных, но устоявшихся технологиях" , это вот что - китайцы не собираются тратиться на развитие, а по максимуму эксплуатировать уже достигнутое. Третье, намеки на дальнейшие "инвестиции" подразумевают определенные гарантии "инвесторам", чем проданная уже Мотор Сич может обеспечивать эти гарантии? Не государственной ли собственностью с последующим ее изъятием а пользу иностранцев? Не упомню, чтобы жажда наживы олигархов приобретала столь циничный оборот по отношению к украинскому народу.
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12.08.2020 16:05 Відповісти
+4
Какой инвестор? Китайцы купили краденое на корню.
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12.08.2020 16:07 Відповісти
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Суть притензий следующая- Верни @ука завод народу! И построй себе свой, за свои бабки!
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12.08.2020 15:47 Відповісти
Никто ничего народу уже не вернёт.
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12.08.2020 16:13 Відповісти
не знаю чем харьковчанам так мил Ярославский, но после его управления ТРЦ Караван разбегаются все арендаторы и ноль посетителей....
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12.08.2020 16:19 Відповісти
Какой инвестор? Китайцы купили краденое на корню.
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12.08.2020 16:07 Відповісти
Вы, наверняка москаль, это москали все украденным у них считают. Традиция с глубокими корнями со времен Ивана Грозного с минетом и рентгеном и, далее, Ползунова, Можайского и Менделеева
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12.08.2020 16:31 Відповісти
В который уже раз повторюсь: У нищих слуг нет. Ищите ответы на свом вопросы сами.
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12.08.2020 16:53 Відповісти
США не положили глаз, у них свои вертолёты лучше наших. Они просто боятся что китайцы получат технологии вертолетом роения вот и зашевелились. А пока китайцы не собирались покупать то американцам вообще пофиг было что наши барыги будут продавать. Вот такая политика.
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12.08.2020 16:17 Відповісти
Технологии вертолетостроения.
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12.08.2020 16:18 Відповісти
Моторостроения. Вертолётостроения у нас нет.
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12.08.2020 16:19 Відповісти
А разве Миги не строят? Была передача где показывали что наши вертолёты по ряду показателей превосходят французские ейрбасы, но наши все равно закупили их.
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12.08.2020 16:30 Відповісти
Нет, Миги т очно не строят
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12.08.2020 16:36 Відповісти
Виноват... Ми. Ми точно строят.
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12.08.2020 16:55 Відповісти
Ну как же обойтись без пороха , а про инвестняни осла оманского почему не сказали?
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12.08.2020 16:23 Відповісти
Інвестору китайському до сраки Україна, робочі місця і таке інше. Йому потрібно отримати технології, із всією документацією, патентами тощо, побудувати в себе, в Китаї, подібне виробництво і після початку роботи цього підпрємства, кинути МС без нічого, з голою дупою.
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12.08.2020 16:28 Відповісти
китайці купили щоб вкрасти і перевезти все в Китай, там навіть мали завод почати будувати, чи вже почали, тому технології, нання вкрали б, і завод тут порізали на брухт, мало того Китай санкцій не застосував до парашки, тому двигуни їхали б на підарасію, а це погано
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12.08.2020 17:03 Відповісти
От всего этого попахивает лицемерием. Во-первых, интересно происхождение средств, которые г-н Богуслаев вложил в приватизацию Мотор Сич. Во-вторых, оговорка о "не современных, но устоявшихся технологиях" , это вот что - китайцы не собираются тратиться на развитие, а по максимуму эксплуатировать уже достигнутое. Третье, намеки на дальнейшие "инвестиции" подразумевают определенные гарантии "инвесторам", чем проданная уже Мотор Сич может обеспечивать эти гарантии? Не государственной ли собственностью с последующим ее изъятием а пользу иностранцев? Не упомню, чтобы жажда наживы олигархов приобретала столь циничный оборот по отношению к украинскому народу.
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12.08.2020 16:05 Відповісти
китайцям завод треба, щооб перевезти і налагодити виробництво у себе, і продавати двигуни параші
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12.08.2020 17:04 Відповісти
Навіщо перевозити? Це китайський завод, як Україна може заборонити власникам його продукції використовувати її так, як вони забажають за межами України?
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12.08.2020 17:17 Відповісти
так отож, що не може, але чому на цьому мають заробляти китайці, а не українці і Україна, і друге, ці двигуни йшли в своїй масі для військових, тому нафіг.
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12.08.2020 17:29 Відповісти
Це питання не до мене. Скоріш до САП, НАБУ, ГП, Президента, може вони мають відповідь.
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12.08.2020 18:06 Відповісти
кетайцзов и Ярославского нужно слать нафиг бодрым шагом по множеству обоснованных причин, а "Мотор Сич" должен быть национализирован и войти в управление нового Министерства г-на Урусского.. точка.
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12.08.2020 16:42 Відповісти
Очень и очень хотелось бы возобновления настоящей работы предприятий "Антонов", "Мотор Січ" и их смежников. Нужны конкретные, комплексные планы и мероприятия, подготовленные специалистами. Мотор Сич при Ивченко и Омельченко был уникальным заводом, как и СКБ «Прогресс».
Вместо дела мы читаем пустопорожнюю болтовню членов команды и правительства при каденции Зеленского:
"Думаю, что до конца осени у нас уже будет финальный продукт с деталями, цифрами, пониманием, со всеми KPI, и на этом этапе по национальному перевозчику тоже сможем синхронизировать процессы", - отметил Криклий. "Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов". (Конец цитат).
Алло, господин президент! Как создать авиакомпанию? В действительности или на бумаге? Кому поручено? Кто ответственный? В какие сроки? На какие средства?
А вот многие убеждены, что вся эта ваша декламация об авиастроении и двигателестроении - просто для поддержания вашего рейтинга. Ведь это единственное, что вас интересует.
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12.08.2020 17:57 Відповісти
Я вообще не понимаю, при чём тут господин Александр Владиленович Ярославский. Я не могу о нём сказать ничего - ни плохого, ни хорошего. Получил образование технолога общественного питания. Наверное, талантливый бизнесмен.
При чём тут авиация? Но он ведь не разбирается! Заводами должны руководить специалисты, отдавшие инженерии, физике, химии целую жизнь. Стратегические предприятия должны контролироваться государством, талантливыми инженерами-учёными, а не пищевиками, любителями футбола, строителями отелей и благотворителями. "В августе 2020 года DCH Ярославского и дочерняя компания китайской компании https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Beijing_Skyrizon&action=edit&redlink=1 Beijing Skyrizon подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D1%87 Мотор Сич ". Ни в коем случае! Если у премьера и у президента есть забота о будущем Украины - займитесь этим серьёзно. Найдите людей - не слуг в подворотнях - а талантов.
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12.08.2020 18:30 Відповісти
НЕ ТВОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО !!! ГНИДА !!!
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12.08.2020 22:30 Відповісти
 
 