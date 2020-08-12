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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Під час протестів у Білорусі зник головний редактор опозиційного видання "Наша ніва" Мартинович

Під час протестів у Білорусі зник головний редактор опозиційного видання

Головний редактор опозиційної білоруської газети "Наша Ніва" Єгор Мартинович більше доби не виходить на зв'язок, його місце перебування невідоме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначають на порталі "Наша ніва".

Як зазначають, журналіст зник у ніч на 11 серпня, коли їхав забирати дружину після роботи.

Правоохоронні органи офіційно не дали коментарів із цього приводу, але дружині Мартиновича вдалося дізнатися, що його затримали.

Близькі та колеги не знають, де зараз перебуває журналіст. Не виключено, що Мартиновича могли побити.

"Наша Ніва" - одна з найстаріших суспільно-політичних газет Білорусі, заснована в 1991 році. Видання має національно-демократичний напрямок. У 2018 році видання припинило випуск паперової версії і зосередилося на онлайн-форматі.

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Білорусь (7987) вибори (6724) журналістика (1789) зникнення (139) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) Тіхановська Світлана (389)


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Во время протестов в Беларуси пропал главный редактор оппозиционного издания "Наша ніва" Мартинович - Цензор.НЕТ 4952
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12.08.2020 15:51 Відповісти
+3
Або вбили. Лука швидкий на розсправу.
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12.08.2020 15:49 Відповісти
+3
Когда раненые протестующие вызывают скорую, оттуда выбегает ОМОН и зверски избивает.

На этом видео протестующим повезло...

https://twitter.com/tutby/status/1293525179960823809
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12.08.2020 15:54 Відповісти
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Або вбили. Лука швидкий на розсправу.
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12.08.2020 15:49 Відповісти
Задачи кремля в Беларуси:
1. Уничтожить руками луки активную часть населения
2. Завести грушников, устроить хаос, дискредититровать саму идею масовых протестов
3. Убрать (убить) луку.
4. Аннексировать Беларусь, добить - по спискам лукашенко - оставшихся живыми активистов.
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12.08.2020 16:18 Відповісти
Лука теж не янгол. Він допік всім білорусам.
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12.08.2020 16:19 Відповісти
......Лука - убийца и мразь.....скорее Сатана, а не "теж не янгол".....
.....или у Вас какие то иллюзии на счёт Его?
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12.08.2020 16:26 Відповісти
Жодних ілюзій. Ніколи не поважала Лукашенка. Диктатори не бувають хорошими.
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12.08.2020 16:47 Відповісти
Какой еще ангел? Один диктатор жрет другого. Жаба против гадюки, гитлер против сталина. Война двух диктаторов, беларусы назначены смазкой процесса.
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12.08.2020 16:27 Відповісти
це такий вислів.
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12.08.2020 16:28 Відповісти
и многих он уже вбив?
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12.08.2020 16:31 Відповісти
так
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12.08.2020 16:34 Відповісти
например?
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12.08.2020 16:41 Відповісти
наприклад зниклі журналіти та опозиціонери.
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12.08.2020 16:46 Відповісти
журналісти*
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12.08.2020 16:47 Відповісти
да, это было, примерно лет 15 назад. За что Лука и получил санкции от Европы.
Но, после этого, сколько раз патриоты в Украине кричали что Лука - молодец, дает просраться хйлу? Кучу раз. Даже здесь на Цензоре, подними посты про разборки Луки с Рашей, каждый раз как он на Пукина что-то скажет - стадо упоротых в каментах делают из него икону "борца против хйла". А тут вдруг те же самые орут что он "кгававый диктатор".
Шо ж это за патриоты такие, у которых раз в неделю меняется мнение на противоположные? И шож это за мнение такое, которым так легко манипулировать заметкой в СМИ?
У меня например мнение не меняется - для меня Лука был и остается проституткой, "и вашим и нашим".
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12.08.2020 16:52 Відповісти
То ви вважаєте, 15 років достатньо, щоб анулювати вбивства ?
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12.08.2020 17:24 Відповісти
Ксения, я не о том. Свое мнение про Луку я высказал. Для меня он был и остается со знаком "-".
Меня больше интересует феномен нашей биомассы, у которой Лука сегодня "борец с Рашей", завтра "кровавый диктатор" а послезавтра опять супергерой если в пику хйлу что-то скажет.
Понимаешь? Люди не могут анализировать. 73% выбрали клоуна, даже не читая его программы (которой, к слову, вообще не было). Здесь на Цензоре 80% комментаторов не читают статьи, только заголовок и сразу в каменты.
Мы живем в стране легкоуправляемого быдла.
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12.08.2020 17:30 Відповісти
Гончар, Захаренко, Завадский ...
Список можно продолжать.
Именно поэтому лукашенко не может потерять власть. Его будут судить...
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12.08.2020 16:48 Відповісти
Взрыв светошумовой гранаты в толпе протестующих

https://twitter.com/MBKhMedia/status/1293528502659166211
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12.08.2020 15:50 Відповісти
https://youtu.be/TZwiv245A0U
Снова актуально.
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12.08.2020 15:51 Відповісти
В городах Белоруссии проходят стихийные акции. Люди выстраиваются в цепи в знак протеста против милицейского насилия

Во время протестов в Беларуси пропал главный редактор оппозиционного издания "Наша ніва" Мартинович - Цензор.НЕТ 5867

Во время протестов в Беларуси пропал главный редактор оппозиционного издания "Наша ніва" Мартинович - Цензор.НЕТ 4952
показати весь коментар
12.08.2020 15:51 Відповісти
у Литву..
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12.08.2020 15:53 Відповісти
Когда раненые протестующие вызывают скорую, оттуда выбегает ОМОН и зверски избивает.

На этом видео протестующим повезло...

https://twitter.com/tutby/status/1293525179960823809
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12.08.2020 15:54 Відповісти
Это у таракана легко... Многолетняя практика.
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12.08.2020 15:55 Відповісти
Ну що значить "пропав". Це європейці можуть так писати. Викрали, місцнзнаходження не відоме - так пишуть ті, народ яких це вже пережив.
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12.08.2020 15:56 Відповісти
Замордовали, демоны Таракана. Убийцы и палачи.
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12.08.2020 15:57 Відповісти
Дуже і дуже знайомі прийоми боротьби з непокірним людом.
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12.08.2020 16:31 Відповісти
радіо - наше всьо
Радіо "Свабода" відновлює мовлення на середніх хвилях

https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by

https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by Лизистрата 97% https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by @Lysistrata_by https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by/status/1293266444587880450 18 ч

Вспоминаю фильмы про войну - над рацией склонился радист и через шум эфира пытается установить связь с Большой землёй.
Вот и я сейчас такая радистка - безуспешно пытаюсь словить еле мерцающий интернет, чтоб узнать новости. Но сходство не в том, что нет связи, а в том, что война.
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12.08.2020 16:59 Відповісти
 
 