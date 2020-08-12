Під час протестів у Білорусі зник головний редактор опозиційного видання "Наша ніва" Мартинович
Головний редактор опозиційної білоруської газети "Наша Ніва" Єгор Мартинович більше доби не виходить на зв'язок, його місце перебування невідоме.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначають на порталі "Наша ніва".
Як зазначають, журналіст зник у ніч на 11 серпня, коли їхав забирати дружину після роботи.
Правоохоронні органи офіційно не дали коментарів із цього приводу, але дружині Мартиновича вдалося дізнатися, що його затримали.
Близькі та колеги не знають, де зараз перебуває журналіст. Не виключено, що Мартиновича могли побити.
"Наша Ніва" - одна з найстаріших суспільно-політичних газет Білорусі, заснована в 1991 році. Видання має національно-демократичний напрямок. У 2018 році видання припинило випуск паперової версії і зосередилося на онлайн-форматі.
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1. Уничтожить руками луки активную часть населения
2. Завести грушников, устроить хаос, дискредититровать саму идею масовых протестов
3. Убрать (убить) луку.
4. Аннексировать Беларусь, добить - по спискам лукашенко - оставшихся живыми активистов.
.....или у Вас какие то иллюзии на счёт Его?
Но, после этого, сколько раз патриоты в Украине кричали что Лука - молодец, дает просраться хйлу? Кучу раз. Даже здесь на Цензоре, подними посты про разборки Луки с Рашей, каждый раз как он на Пукина что-то скажет - стадо упоротых в каментах делают из него икону "борца против хйла". А тут вдруг те же самые орут что он "кгававый диктатор".
Шо ж это за патриоты такие, у которых раз в неделю меняется мнение на противоположные? И шож это за мнение такое, которым так легко манипулировать заметкой в СМИ?
У меня например мнение не меняется - для меня Лука был и остается проституткой, "и вашим и нашим".
Меня больше интересует феномен нашей биомассы, у которой Лука сегодня "борец с Рашей", завтра "кровавый диктатор" а послезавтра опять супергерой если в пику хйлу что-то скажет.
Понимаешь? Люди не могут анализировать. 73% выбрали клоуна, даже не читая его программы (которой, к слову, вообще не было). Здесь на Цензоре 80% комментаторов не читают статьи, только заголовок и сразу в каменты.
Мы живем в стране легкоуправляемого быдла.
Список можно продолжать.
Именно поэтому лукашенко не может потерять власть. Его будут судить...
https://twitter.com/MBKhMedia/status/1293528502659166211
Снова актуально.
На этом видео протестующим повезло...
https://twitter.com/tutby/status/1293525179960823809
Радіо "Свабода" відновлює мовлення на середніх хвилях
https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by
https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by Лизистрата 97% https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by @Lysistrata_by https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by/status/1293266444587880450 18 ч
Вспоминаю фильмы про войну - над рацией склонился радист и через шум эфира пытается установить связь с Большой землёй.
Вот и я сейчас такая радистка - безуспешно пытаюсь словить еле мерцающий интернет, чтоб узнать новости. Но сходство не в том, что нет связи, а в том, что война.