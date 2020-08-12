Під час протестів у Білорусі зник головний редактор опозиційного видання "Наша ніва" Мартинович

Головний редактор опозиційної білоруської газети "Наша Ніва" Єгор Мартинович більше доби не виходить на зв'язок, його місце перебування невідоме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначають на порталі "Наша ніва".

Як зазначають, журналіст зник у ніч на 11 серпня, коли їхав забирати дружину після роботи.

Правоохоронні органи офіційно не дали коментарів із цього приводу, але дружині Мартиновича вдалося дізнатися, що його затримали.

Близькі та колеги не знають, де зараз перебуває журналіст. Не виключено, що Мартиновича могли побити.

"Наша Ніва" - одна з найстаріших суспільно-політичних газет Білорусі, заснована в 1991 році. Видання має національно-демократичний напрямок. У 2018 році видання припинило випуск паперової версії і зосередилося на онлайн-форматі.

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