Релігійна громада на Волині перейшла в ПЦУ після того, як настоятель привітав Путіна з Днем ангела
Свято-Сергіївська релігійна громада прийняла рішення про приєднання до Православної Церкви України. Думали про перехід вже давно, і останньою краплею стало привітання настоятелем у Фейсбуці президента РФ Путіна з Днем ангела.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомляє пресслужба ПЦУ.
"Громада написала прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоби її прийняли у склад Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України. Нині мають нового священнослужителя, який відновив богослужіння й молитву, яка лине українською мовою – поки що лише на території храму. Громаді ще належить повернути собі храм, збудований спільними зусиллями. Бажаємо їм у цьому Господньої допомоги та наснаги у боротьбі за справедливість. Дякуємо Богові та підносимо молитви за наших братів і сестер, які ствердили свій вибір – належати до єдиної помісної Православної Церкви України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше священик УПЦ МП із Володимир-Волинського Олексій Шаран у Фейсбуці привітав президента Росії Володимира Путіна з Днем ангела.
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В РПЦ ЗАГОВОРИЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ ЗЕЛЕНСКИМ, не дожидаясь второго тура выборов и оглашения результатов
Об этом говорится в Telegram-канале Православная политика.
Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин заявил, что НУЖНО ДОГОВАРИВАТЬСЯ И ТРЕБОВАТЬ ПИСЬМЕННЫХ ГАРАНТИЙ. В сообщении, в частности, говорится, что традиционалистам нужно договорится с лидером президентской гонки. Он должен дать письменные гарантии, что прекратятся гонения на «каноничную» церковь РПЦ в Украине.
Также российские попы ПРЕДЛАГАЮТ ВЕРНУТЬ В УКРАИНУ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭМИГРАНТОВ (подразумевая ЯНУКОВИЧА И ОСТАЛЬНЫХ СБЕЖАВШИХ В РОССИЮ и остальных сбежавших в Россию «папередников»). Интересно, что российские церковники требуют от кандидата Зеленского дать ПИСЬМЕННЫЕ ГАРАНТИИ, ЧТО В УКРАИНУ СМОГУТ ВЕРНУТЬСЯ КРИТИКИ «ЕВРОПЕЙСКОГО ВЫБОРА» УКРАИНЫ. Они должны вернутся в политику и в социальную жизнь.
https://akcenty.com.ua/obshchestvo/putinskie-popy-vkraj-ohameli-i-polezli-k-zelenskomu-ozvucheny-marazmatichnye-trebovanija Странно, а к Петру с таким не лезли...
Доречі, старанно хований росіянами факт, більше 70% екіпажу героїчного крейсера «Варяг», були уродженцями Волині.