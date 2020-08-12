Релігійна громада на Волині перейшла в ПЦУ після того, як настоятель привітав Путіна з Днем ангела

Свято-Сергіївська релігійна громада прийняла рішення про приєднання до Православної Церкви України. Думали про перехід вже давно, і останньою краплею стало привітання настоятелем у Фейсбуці президента РФ Путіна з Днем ангела.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомляє пресслужба ПЦУ.

"Громада написала прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоби її прийняли у склад Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України. Нині мають нового священнослужителя, який відновив богослужіння й молитву, яка лине українською мовою – поки що лише на території храму. Громаді ще належить повернути собі храм, збудований спільними зусиллями. Бажаємо їм у цьому Господньої допомоги та наснаги у боротьбі за справедливість. Дякуємо Богові та підносимо молитви за наших братів і сестер, які ствердили свій вибір – належати до єдиної помісної Православної Церкви України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше священик УПЦ МП із Володимир-Волинського Олексій Шаран у Фейсбуці привітав президента Росії Володимира Путіна з Днем ангела.

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