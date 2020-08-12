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Релігійна громада на Волині перейшла в ПЦУ після того, як настоятель привітав Путіна з Днем ангела

Релігійна громада на Волині перейшла в ПЦУ після того, як настоятель привітав Путіна з Днем ангела

Свято-Сергіївська релігійна громада прийняла рішення про приєднання до Православної Церкви України. Думали про перехід вже давно, і останньою краплею стало привітання настоятелем у Фейсбуці президента РФ Путіна з Днем ангела.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомляє пресслужба ПЦУ.

"Громада написала прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоби її прийняли у склад Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України. Нині мають нового священнослужителя, який відновив богослужіння й молитву, яка лине українською мовою – поки що лише на території храму. Громаді ще належить повернути собі храм, збудований спільними зусиллями. Бажаємо їм у цьому Господньої допомоги та наснаги у боротьбі за справедливість. Дякуємо Богові та підносимо молитви за наших братів і сестер, які ствердили свій вибір – належати до єдиної помісної Православної Церкви України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше священик УПЦ МП із Володимир-Волинського Олексій Шаран у Фейсбуці привітав президента Росії Володимира Путіна з Днем ангела.

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путін володимир (24219) священник (161) УПЦ МП (1214) ПЦУ (796) Волинська область (884)


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Топ коментарі
+31
Украинцы уникумы На шестой год войны и на третьем десятке Независимости Ходят в церкви кацапского патриархата Ну и каких успехов ждать от такой нации
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12.08.2020 16:02 Відповісти
+21
нація - вона різна в своєму складі: у одних - армія-мова-віра (навіть хто не віруючий, але розуміє що церква вина бути своєю), а у інших тільки порж(р)ать та подивитися зомбоящик, вереща "акакаяразница?"
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12.08.2020 16:10 Відповісти
+12
Всі філіі РПЦ в Україні,ці розплідники сепарско-колорадської гидоти, мают бути знищині !!))
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12.08.2020 16:03 Відповісти
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Религиозная община на Волыни перешла в ПЦУ после того, как настоятель поздравил Путина с Днем ангела - Цензор.НЕТ 6506
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12.08.2020 16:00 Відповісти
Щас этот батюшка еще титушек каких-то приведет
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12.08.2020 16:00 Відповісти
В нас на заході України немає такого явища. ******** є але їм сцикотно навіть за гроші кучкуватися проти людей. Бо вати у нас мало і навіть страшно уявити що зроблять люди з "тітушками" .
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12.08.2020 19:18 Відповісти
На заході України не має бути такого явища, як московська церква. А вона там процвітає.
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12.08.2020 21:36 Відповісти
Украинцы уникумы На шестой год войны и на третьем десятке Независимости Ходят в церкви кацапского патриархата Ну и каких успехов ждать от такой нации
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12.08.2020 16:02 Відповісти
нація - вона різна в своєму складі: у одних - армія-мова-віра (навіть хто не віруючий, але розуміє що церква вина бути своєю), а у інших тільки порж(р)ать та подивитися зомбоящик, вереща "акакаяразница?"
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12.08.2020 16:10 Відповісти
Нормальная формирующаяся нация,не могут быть все что процентов бандеровцы. На то что бы стать монолитными нужно быть независимыми сотни лет и вот тогда выкристализуется нация.
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12.08.2020 16:29 Відповісти
Акакаяразница, це істоти з маячнею "Русского мира" в голові, з них націі не утворюються, це біоматеріал для безрідної біомаси росєян !!)))
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12.08.2020 16:45 Відповісти
здається це Голда Мейр сказала (чи може Жаботинський), що ми побудуємо націю (чи державу), коли в нас будуть свої герої і свої повії. ОТ точно не памятаю, але зміст в слові "свої".
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12.08.2020 17:18 Відповісти
Община представила, какие черти при таких ангелах.
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12.08.2020 16:02 Відповісти
Оманский завсегдатай должен закрыть секту оккупантов кишащую агентурой врага и создающую боевые отряды под видом охраны.
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12.08.2020 16:03 Відповісти
Всі філіі РПЦ в Україні,ці розплідники сепарско-колорадської гидоти, мают бути знищині !!))
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12.08.2020 16:03 Відповісти
Так саме мают бути знищині вселякі "Общества русско-украинской дружби". це філіі ФСБ і розплідники сепарсько-колорадської гидоти !!))
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12.08.2020 16:06 Відповісти
Зеленський вже вживає заходи для повернення нашої церкви кацапам?
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12.08.2020 16:25 Відповісти
Зачем посредники? Сразу иудеям...
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12.08.2020 16:33 Відповісти
https://akcenty.com.ua/obshchestvo/putinskie-popy-vkraj-ohameli-i-polezli-k-zelenskomu-ozvucheny-marazmatichnye-trebovanija Путинские попы вкрай охамели и полезли к Зеленскому: озвучены маразматичные требования
В РПЦ ЗАГОВОРИЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ ЗЕЛЕНСКИМ, не дожидаясь второго тура выборов и оглашения результатов
Об этом говорится в Telegram-канале Православная политика.
Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин заявил, что НУЖНО ДОГОВАРИВАТЬСЯ И ТРЕБОВАТЬ ПИСЬМЕННЫХ ГАРАНТИЙ. В сообщении, в частности, говорится, что традиционалистам нужно договорится с лидером президентской гонки. Он должен дать письменные гарантии, что прекратятся гонения на «каноничную» церковь РПЦ в Украине.
Также российские попы ПРЕДЛАГАЮТ ВЕРНУТЬ В УКРАИНУ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭМИГРАНТОВ (подразумевая ЯНУКОВИЧА И ОСТАЛЬНЫХ СБЕЖАВШИХ В РОССИЮ и остальных сбежавших в Россию «папередников»). Интересно, что российские церковники требуют от кандидата Зеленского дать ПИСЬМЕННЫЕ ГАРАНТИИ, ЧТО В УКРАИНУ СМОГУТ ВЕРНУТЬСЯ КРИТИКИ «ЕВРОПЕЙСКОГО ВЫБОРА» УКРАИНЫ. Они должны вернутся в политику и в социальную жизнь.
https://akcenty.com.ua/obshchestvo/putinskie-popy-vkraj-ohameli-i-polezli-k-zelenskomu-ozvucheny-marazmatichnye-trebovanija Странно, а к Петру с таким не лезли...
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12.08.2020 16:46 Відповісти
Чаплин вже в казані в пеклі.
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12.08.2020 17:31 Відповісти
То він певно з пекла по Вайберу строчить
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12.08.2020 19:20 Відповісти
Вітаю!
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12.08.2020 16:50 Відповісти
Волинянам - Респект !
Доречі, старанно хований росіянами факт, більше 70% екіпажу героїчного крейсера «Варяг», були уродженцями Волині.
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12.08.2020 17:14 Відповісти
Хоча віра відноситься до категорії совісті і може бути у кожного своєю, кожен сам обирає форму спілкування з Господом і є особитою справою, але у цьому випадку віряни молодці. Не треба дозволяти ФСБшній братії паратизувати на тілі Україні.
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12.08.2020 17:47 Відповісти
Не понятно, почему эта секта свидетелей Сталина, РПЦ, имени Лавретия Берии, благославлявшая руssких убийц в роssийско-украинской войне до сих пор существует в Украине.
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12.08.2020 20:30 Відповісти
ОТЛИЧНАЯ ПРОВОКАЦИЯ !)
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12.08.2020 22:29 Відповісти
 
 