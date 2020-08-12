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Членів міжетнічної банди "Лоту Гулі" затримали в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України провели в Одесі спецоперацію із затримання ще двох учасників міжетнічного організованого угруповання "Лоту Гулі", яке тероризувало громадян і тримало в страху підприємців регіону.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначають: "Нагадаємо, що чотирьох організаторів банди правоохоронці затримали на початку липня при спробі викрадення людини.

За результатами невідкладних слідчо-оперативних дій оперативники спецслужби встановили ще двох активних учасників угруповання, причетних до розбою, пограбування і викрадення підприємця, що сталося раніше.

Сьогодні оперативники СБУ затримали зловмисників у приватному секторі на околиці Одеси.

Обом затриманим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 2. ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Заходи з викриття учасників угруповання проводилися спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури".

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Членів міжетнічної банди Лоту Гулі затримали в Одесі, - СБУ 01
Членів міжетнічної банди Лоту Гулі затримали в Одесі, - СБУ 02
Членів міжетнічної банди Лоту Гулі затримали в Одесі, - СБУ 03

криміналітет (306) Одеса (5538) викрадення (823) СБУ (13048)


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Топ коментарі
+17
Можно сказать проще, задержали вымогателей денег у азербайджанской общины, которые состоят в международном ОПГ вора в законе "Лоту Гули" Надира Салифова. А Одесса-мама не даёт всё покоя этническим бандам, за которые надо браться всерьёз и ставить точку в их "трудовой" деятельности
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12.08.2020 16:11 Відповісти
+5
Слющяй, у нас нащальник весь милисия - Авакян, э-э-э-э?
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12.08.2020 16:25 Відповісти
+4
каждая беляшная или шавермная - членка Лоту Гули...заберай, бей, высылай!!!
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12.08.2020 16:12 Відповісти
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12.08.2020 16:08 Відповісти
один чел на фоне своего особняка... конфискуют
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12.08.2020 16:08 Відповісти
Можно сказать проще, задержали вымогателей денег у азербайджанской общины, которые состоят в международном ОПГ вора в законе "Лоту Гули" Надира Салифова. А Одесса-мама не даёт всё покоя этническим бандам, за которые надо браться всерьёз и ставить точку в их "трудовой" деятельности
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12.08.2020 16:11 Відповісти
Ты Дима прав. Чурки уже *******. Больше всех армяне. Те на коррупции добрались до областного бюджета. Все асфальтные работы под ними. На заработанные деньги скупают побережье,рестораны и т.д. Никто этому не препятствует.
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12.08.2020 19:38 Відповісти
каждая беляшная или шавермная - членка Лоту Гули...заберай, бей, высылай!!!
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12.08.2020 16:12 Відповісти
Слющяй, у нас нащальник весь милисия - Авакян, э-э-э-э?
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12.08.2020 16:25 Відповісти
Банда? Сразу в расход!!!
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12.08.2020 16:28 Відповісти
Ну и между какими этносами эта банда так удобно устроилась?
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12.08.2020 16:40 Відповісти
одесса вообще просто диснейленд та мнадо репрессии вводить а эти вот вафелы будут потом в сизо сидеть жрать красную икру шашлык и дон переньен или кристал ..еще и выпустят
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12.08.2020 20:23 Відповісти
ЧЕРНЬ !!!
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12.08.2020 22:28 Відповісти
 
 