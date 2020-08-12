Членів міжетнічної банди "Лоту Гулі" затримали в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України провели в Одесі спецоперацію із затримання ще двох учасників міжетнічного організованого угруповання "Лоту Гулі", яке тероризувало громадян і тримало в страху підприємців регіону.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначають: "Нагадаємо, що чотирьох організаторів банди правоохоронці затримали на початку липня при спробі викрадення людини.

За результатами невідкладних слідчо-оперативних дій оперативники спецслужби встановили ще двох активних учасників угруповання, причетних до розбою, пограбування і викрадення підприємця, що сталося раніше.

Сьогодні оперативники СБУ затримали зловмисників у приватному секторі на околиці Одеси.

Обом затриманим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 2. ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Заходи з викриття учасників угруповання проводилися спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури".

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