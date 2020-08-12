Якщо Євросоюз займе жорстку позицію щодо подій у Білорусі, то це дозволить запобігти можливій російській агресії, - Безсмертний
Європейський Союз має зайняти жорстку позицію стосовно останніх подій у Білорусі з урахуванням інформації про можливу участь у них російських військовослужбовців.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку позицію озвучив колишній посол України в Мінську Роман Безсмертний.
"Сьогодні існують усі підстави, щоб Європа зайняла жорстку позицію, і не лише в санкційній політиці, її потрібно оновити, розширити, а на тлі інформації про застосування на вулицях білоруських міст російських військ потрібно також розглядати питання про посилення санкцій проти Кремля", - сказав Безсмертний на брифінгу.
Безсмертний переконаний, що в результаті реалізації озвученої ним позиції Європейського Союзу "можна зупинити подальшу агресію Кремля, тому що ситуація йде до того, що Кремль буде готовий анексувати Білорусь".
На думку дипломата, "заходження Росії в Білорусь - це початок континентальної війни".
"Потрібно прокинутися, врешті-решт, і зрозуміти, що після цього ляжуть Балтійські країни й ляже Україна. Потрібно просто опам'ятатися... і пауза в цьому питанні дасть можливість робити все, що завгодно, передусім Кремлю. Наразі йдеться не лише про національну незалежність Білоруської держави, про добробут білорусів, ідеться про безпеку на Євразійському континенті", - наголосив Безсмертний.
Він також вважає, що Україна має змінити міграційну політику щодо Білорусі.
"Потрібно готуватися до будь-якого розвитку подій, а це означає, що в Україні негайно потрібно змінити міграційну політику щодо Білорусі... Для цього існують 12 переходів, на яких потрібно регулювати міграційні процеси, але наразі кордон закритий", - зазначив Безсмертний.
За його словами, треба негайно змінити нормативну базу, що можуть зробити Кабінет Міністрів і президент України Володимир Зеленський.
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Потім "Євро" відійшла на другий план після "зека геть!".
Закінчувався Майдан вимогою "зека геть!".
Бачили та чули, імпотенти..
Сотрясенийо воздуха 💨💨
схоже на параною..
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16860 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16860
⚡️👊🏻По данным разведки одной из стран НАТО, «вежливые люди» якобы более 4 часов принимают участие в боевых действиях в Минске. В соцсети также попали видео-подтверждения."------------------І ось чого добивається путін:"https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед вчера
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16857 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16857
👊🏻🔥☎️Команда на более жёсткое подавление белорусских протестов поступила силовикам после долгожданного телефонного разговора Лукашенко и Путина. В ходе переговоров Президент пообещал помочь Батьке подавить масштабные митинги, но порекомендовал эскалировать, применив агрессивные и летальные способы сдерживания. Первые поползновения уже можно наблюдать в новостных сводках. В Кремле надеятся, что ЕС и США выдадут персонифицированный пакет санкций главе Белоруссии и его семье, что в итоге вынудит его на беспрекословную интеграцию в Союзное государство."
хорошо, хоть сбежать смог!
а не сбежал бы - сейчас получал бы добавки в тюрьме
лежа штабелем с другими такими же
или стоя в настолько тесной камере, что там невозможно даже сесть
Сам смысл баз на Беларуси? Инфраструктуры? Это все Мацква гребла под себя. Так что белорусам как правило следует готовится к агрессии, собственно как и было с Украиной.
Єдине притомне рішення для Білорусі - це заявити про своє бажання вступити до складу Любліна-2020. Люблінський трикутник вже офіційно висловив своє ставлення до Білорусі. А білорусам, включно із Ціхановською, це психологічно зручніше, ніж думати про асоціацію з ЄС (що наразі неможливо і з боку ЄС також). У багатьох білорусів є родичі і в Польщі, і в Литві, тому навряд чи серед білорусів є негативні ставлення до цих країн.
До речі, це й спасіння для самого Лукашенка. Бо інакше йому точно гаплик настане. Не сьогодні - через рік з ним "невідомі люди" зроблять летальні штуки. ((
А в союзі із "люблінцями" в нього є надія на збереження коштів, життя своєї родини та деякого впливу. Європейці не зіжруть його ніколи. Доведено кейсом постМайданної України. Нікого із головних злочинців та узурпаторів серйозно не покарали.
Дивно, що Лукашенко досі цим не займається.. Звичайно перемовини повинні йти із Дудою та президентами Балтії. (( Не знаю, як балтійці, але Польща тільки й мріє стати головним лідером регіону... Стати гарантом Білорусі - це ж крокування до наступної сходинки нагору в геополітиці.. Польське, вмотивоване ПіСом, суспільство буде тільки ЗА!. Дуда набере додаткового рейтингу.
А нашого ПреЗЕдента Лукашенко, це очевидно, за рівного собі не сприймає і розуміє "вартість" його слова та гарантій. ((