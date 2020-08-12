Якщо Євросоюз займе жорстку позицію щодо подій у Білорусі, то це дозволить запобігти можливій російській агресії, - Безсмертний

Європейський Союз має зайняти жорстку позицію стосовно останніх подій у Білорусі з урахуванням інформації про можливу участь у них російських військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку позицію озвучив колишній посол України в Мінську Роман Безсмертний.

"Сьогодні існують усі підстави, щоб Європа зайняла жорстку позицію, і не лише в санкційній політиці, її потрібно оновити, розширити, а на тлі інформації про застосування на вулицях білоруських міст російських військ потрібно також розглядати питання про посилення санкцій проти Кремля", - сказав Безсмертний на брифінгу.

Безсмертний переконаний, що в результаті реалізації озвученої ним позиції Європейського Союзу "можна зупинити подальшу агресію Кремля, тому що ситуація йде до того, що Кремль буде готовий анексувати Білорусь".

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На думку дипломата, "заходження Росії в Білорусь - це початок континентальної війни".

"Потрібно прокинутися, врешті-решт, і зрозуміти, що після цього ляжуть Балтійські країни й ляже Україна. Потрібно просто опам'ятатися... і пауза в цьому питанні дасть можливість робити все, що завгодно, передусім Кремлю. Наразі йдеться не лише про національну незалежність Білоруської держави, про добробут білорусів, ідеться про безпеку на Євразійському континенті", - наголосив Безсмертний.

Він також вважає, що Україна має змінити міграційну політику щодо Білорусі.

"Потрібно готуватися до будь-якого розвитку подій, а це означає, що в Україні негайно потрібно змінити міграційну політику щодо Білорусі... Для цього існують 12 переходів, на яких потрібно регулювати міграційні процеси, але наразі кордон закритий", - зазначив Безсмертний.

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За його словами, треба негайно змінити нормативну базу, що можуть зробити Кабінет Міністрів і президент України Володимир Зеленський.