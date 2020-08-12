УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4859 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
4 537 31

Якщо Євросоюз займе жорстку позицію щодо подій у Білорусі, то це дозволить запобігти можливій російській агресії, - Безсмертний

Якщо Євросоюз займе жорстку позицію щодо подій у Білорусі, то це дозволить запобігти можливій російській агресії, - Безсмертний

Європейський Союз має зайняти жорстку позицію стосовно останніх подій у Білорусі з урахуванням інформації про можливу участь у них російських військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку позицію озвучив колишній посол України в Мінську Роман Безсмертний.

"Сьогодні існують усі підстави, щоб Європа зайняла жорстку позицію, і не лише в санкційній політиці, її потрібно оновити, розширити, а на тлі інформації про застосування на вулицях білоруських міст російських військ потрібно також розглядати питання про посилення санкцій проти Кремля", - сказав Безсмертний на брифінгу.

Безсмертний переконаний, що в результаті реалізації озвученої ним позиції Європейського Союзу "можна зупинити подальшу агресію Кремля, тому що ситуація йде до того, що Кремль буде готовий анексувати Білорусь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держсекретар США Помпео: Громадяни Білорусі мають здобути свободи, за які вони виступають

На думку дипломата, "заходження Росії в Білорусь - це початок континентальної війни".

"Потрібно прокинутися, врешті-решт, і зрозуміти, що після цього ляжуть Балтійські країни й ляже Україна. Потрібно просто опам'ятатися... і пауза в цьому питанні дасть можливість робити все, що завгодно, передусім Кремлю. Наразі йдеться не лише про національну незалежність Білоруської держави, про добробут білорусів, ідеться про безпеку на Євразійському континенті", - наголосив Безсмертний.

Він також вважає, що Україна має змінити міграційну політику щодо Білорусі.

"Потрібно готуватися до будь-якого розвитку подій, а це означає, що в Україні негайно потрібно змінити міграційну політику щодо Білорусі... Для цього існують 12 переходів, на яких потрібно регулювати міграційні процеси, але наразі кордон закритий", - зазначив Безсмертний.

Також читайте: Білоруський політик Цепкало заявив про створення "Фронту національного порятунку Білорусі"

За його словами, треба негайно змінити нормативну базу, що можуть зробити Кабінет Міністрів і президент України Володимир Зеленський.

Автор: 

Безсмертний Роман (147) Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) Тіхановська Світлана (389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Сябры еще сами не знаю чего хотят, наш Майдан изначально был ЕвроМайданом, это ориентация страны на запад, почему собственно х.йло и взбесился. А этим походу нравится колхоз, но не нравится директор колхоза который начал их пи.дить. Ну пусть выберут себе другого директора, доброго. Но колхоз останется колхозом. Думайте сябры!
показати весь коментар
12.08.2020 16:30 Відповісти
+10
Евросоюз уже занимал "жесткую позицию" по "крымнашу"...
показати весь коментар
12.08.2020 16:28 Відповісти
+5
Не займет! Предательство и вялая реакция на агрессию паРАШИ против Грузии, Украины тому подтверждение.
показати весь коментар
12.08.2020 16:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Евросоюз уже занимал "жесткую позицию" по "крымнашу"...
показати весь коментар
12.08.2020 16:28 Відповісти
как услышал по Крыму, так сразу же позицию и занял
показати весь коментар
12.08.2020 16:52 Відповісти
Рома умный парень, и всегда полон идей. Помнится он грудью стал на борьбу с Порошенко за ЗЕ, но когда это ЗЕ послало его подальше, загрустил. И теперь обдумывает новые варианты...
показати весь коментар
12.08.2020 16:29 Відповісти
Сябры еще сами не знаю чего хотят, наш Майдан изначально был ЕвроМайданом, это ориентация страны на запад, почему собственно х.йло и взбесился. А этим походу нравится колхоз, но не нравится директор колхоза который начал их пи.дить. Ну пусть выберут себе другого директора, доброго. Но колхоз останется колхозом. Думайте сябры!
показати весь коментар
12.08.2020 16:30 Відповісти
ко всему прочему может стать еще и анексированным, хз, может они этого хотят..
показати весь коментар
12.08.2020 16:39 Відповісти
Спочатку Майдан був тільки Євро.
Потім "Євро" відійшла на другий план після "зека геть!".
Закінчувався Майдан вимогою "зека геть!".
показати весь коментар
12.08.2020 17:59 Відповісти
В Украине уже позанимал, что Крым а раше.....
показати весь коментар
12.08.2020 16:30 Відповісти
вже і безсмертний догнав,що там фсб.
показати весь коментар
12.08.2020 16:30 Відповісти
Да, вдруг заговорил по новому, Вчера нес пургу о том, что Лукашенко обречен и это мега революция, в чем есть большие сомнения, скорей стихийный неструктурированный протест чем революция. Все не так просто в Беларуси. Достойная аналитика от старого доброго Дзеркало Тижня: https://zn.ua/ukr/international/-bilorus-vimahaje-zmin.html
показати весь коментар
12.08.2020 16:39 Відповісти
Не займет! Предательство и вялая реакция на агрессию паРАШИ против Грузии, Украины тому подтверждение.
показати весь коментар
12.08.2020 16:32 Відповісти
Какая поза "Камасутры"??
Бачили та чули, імпотенти..
Сотрясенийо воздуха 💨💨
показати весь коментар
12.08.2020 16:35 Відповісти
По мнению дипломата, "заход России в Беларусь - это начало континентальной войны". Источник: https://censor.net/n3213360
схоже на параною..
показати весь коментар
12.08.2020 16:35 Відповісти
Континентальная война давно идет, со времен аннексии приднестровья. Только не танковыми армадами и тотальной бомбардировкой, а гибридными методами лапотников. Все об этом знают, один ты из анабиоза сегодня утром вышел
показати весь коментар
12.08.2020 16:40 Відповісти
невже..? континентальна, як на мене, це коли вона палає на усьому континенті..принаймні на значній його частині..а у гібридних методах орди не бачу нічого принципово нового..можливо і помиляюсь..
показати весь коментар
12.08.2020 16:49 Відповісти
Такое чувство что для того чтобы Евросоюз проснулся и должна произойти эта континентальная война... грустно от того что такие великие государства как Германия, Франция... не могут или не хотят видеть очевидное.
показати весь коментар
12.08.2020 16:36 Відповісти
нам оно не нужно, ще 1100 км. с кацапстаном.
показати весь коментар
12.08.2020 16:42 Відповісти
Повторю ще раз для безсмертного і ЄС:"https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед вчера
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16860 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16860
⚡️👊🏻По данным разведки одной из стран НАТО, «вежливые люди» якобы более 4 часов принимают участие в боевых действиях в Минске. В соцсети также попали видео-подтверждения."------------------І ось чого добивається путін:"https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед вчера
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16857 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16857
👊🏻🔥☎️Команда на более жёсткое подавление белорусских протестов поступила силовикам после долгожданного телефонного разговора Лукашенко и Путина. В ходе переговоров Президент пообещал помочь Батьке подавить масштабные митинги, но порекомендовал эскалировать, применив агрессивные и летальные способы сдерживания. Первые поползновения уже можно наблюдать в новостных сводках. В Кремле надеятся, что ЕС и США выдадут персонифицированный пакет санкций главе Белоруссии и его семье, что в итоге вынудит его на беспрекословную интеграцию в Союзное государство."
показати весь коментар
12.08.2020 16:36 Відповісти
а кто подслушивал разговор хйла и Луки? Меня терзают смутные сомнения в правдивости этой "новости".
показати весь коментар
12.08.2020 17:18 Відповісти
і, де сумнівуха давать?
показати весь коментар
12.08.2020 18:11 Відповісти
Поэтому нехрен толерасить для ************ все средства хороши: на полное истребление мардвы и их **********.
показати весь коментар
12.08.2020 20:33 Відповісти
думаю, что кремль играется в цветную революцию, мол и мы тоже магем.. главное, что бы все это не закончилось полной оккупацией Беларуси.
показати весь коментар
12.08.2020 16:44 Відповісти
Да, это ответ Западу... типа мы тоже можем майданы "поддерживать". А для Лукашенко сигнал - не захотел по хорошему в субъекты РФ, будем по плохому.
показати весь коментар
12.08.2020 17:04 Відповісти
менты поработали...
хорошо, хоть сбежать смог!
а не сбежал бы - сейчас получал бы добавки в тюрьме
лежа штабелем с другими такими же
или стоя в настолько тесной камере, что там невозможно даже сесть

Если Евросоюз займет жесткую позицию по отношению к событиям в Беларуси, то это предотвратит возможную российскую агрессию, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 461
показати весь коментар
12.08.2020 16:46 Відповісти
Не предотвратит. Если Россия потеряет Беларусь, то для чего вообще был нужен ей Союзный договор?
Сам смысл баз на Беларуси? Инфраструктуры? Это все Мацква гребла под себя. Так что белорусам как правило следует готовится к агрессии, собственно как и было с Украиной.
показати весь коментар
12.08.2020 17:16 Відповісти
а с чего Раша "потеряет" Беларусь? Беларусы против Раши не высказываются, наоборот та же Тихоновская говорила что Раша это брацкий нарот
показати весь коментар
12.08.2020 17:19 Відповісти
У них вообще нет никаких братьев. Их у них и никогда и не было. Собственно как и самих границ. Границ соседей они никогда не признавали....
показати весь коментар
12.08.2020 18:04 Відповісти
https://www.facebook.com/ntina.*********.3?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODY3MTQxMzk3Mzk1M18xMDE1ODY3NDA4MTUwODk1Mw%3D%3D Ntina *********

Єдине притомне рішення для Білорусі - це заявити про своє бажання вступити до складу Любліна-2020. Люблінський трикутник вже офіційно висловив своє ставлення до Білорусі. А білорусам, включно із Ціхановською, це психологічно зручніше, ніж думати про асоціацію з ЄС (що наразі неможливо і з боку ЄС також). У багатьох білорусів є родичі і в Польщі, і в Литві, тому навряд чи серед білорусів є негативні ставлення до цих країн.

До речі, це й спасіння для самого Лукашенка. Бо інакше йому точно гаплик настане. Не сьогодні - через рік з ним "невідомі люди" зроблять летальні штуки. ((

А в союзі із "люблінцями" в нього є надія на збереження коштів, життя своєї родини та деякого впливу. Європейці не зіжруть його ніколи. Доведено кейсом постМайданної України. Нікого із головних злочинців та узурпаторів серйозно не покарали.
Дивно, що Лукашенко досі цим не займається.. Звичайно перемовини повинні йти із Дудою та президентами Балтії. (( Не знаю, як балтійці, але Польща тільки й мріє стати головним лідером регіону... Стати гарантом Білорусі - це ж крокування до наступної сходинки нагору в геополітиці.. Польське, вмотивоване ПіСом, суспільство буде тільки ЗА!. Дуда набере додаткового рейтингу.

А нашого ПреЗЕдента Лукашенко, це очевидно, за рівного собі не сприймає і розуміє "вартість" його слова та гарантій. ((
показати весь коментар
12.08.2020 17:21 Відповісти
Рома,для безопасности на Евроазийском континенте,Украине треба ЯО,як сторожу ружьё,щоб нихто не шастал туда сюда безкарно,бо можно заряд дроби в тухес получить .Это гарантия и спокойствие не только для Украины,но и как ты сказал Евразийского пространства.Такой себе предохранитель.
показати весь коментар
12.08.2020 18:04 Відповісти
евросоюз способен только молекулы воздуха гонять и Лукашенко об этом знает и будет действовать по своему.
показати весь коментар
12.08.2020 18:19 Відповісти
Любые экономические санкции толкнут луку в Россию, а он пока покупает нефть в США. Вместо русской.
показати весь коментар
13.08.2020 02:56 Відповісти
 
 