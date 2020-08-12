У Кличка будуть співфінансувати купівлю житла для пільгових категорій громадян

Віднині програмою співфінансування на придбання житла в Києві можуть скористатися всі пільгові категорії.

Про це розповіли в Департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Бюджетні кошти спрямовують на оплату частини вартості житла для громадян, які перебувають на квартирному обліку у столичних райдержадміністраціях. Згідно з вимогами Порядку, для громадян, які мають статус осіб, котрі захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (учасників АТО та членів їхніх сімей), гранична частина вартості становить 50 відсотків фактичної вартості кожного квадратного метра житла, для інших пільгових категорій – 30 відсотків", – повідомив директор Департаменту Сергій Мартинчук.

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У столичному бюджеті для реалізації програми "Доступне житло" передбачено 208,5 млн грн. Раніше програмою користувалися тільки громадяни, які мають статус осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (учасників АТО та членів їх сімей), а відтепер програма стала доступною для всіх пільгових категорій.

Особи, які можуть придбати житло на умовах співфінансування, визначають районні держадміністрації. Відповідні списки подають до головного розпорядника бюджетних коштів для укладення договорів (згідно з Порядком).

Щоб взяти участь у програмі, громадяни повинні звернутися з відповідною заявою до відділу обліку та розподілу житлової площі районної держадміністрації (за місцем перебування на квартирному обліку).

Кошти виділяються згідно із розпорядженням КМДА № 1249 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства".