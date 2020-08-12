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Новини
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У Кличка будуть співфінансувати купівлю житла для пільгових категорій громадян

У Кличка будуть співфінансувати купівлю житла для пільгових категорій громадян

Віднині програмою співфінансування на придбання житла в Києві можуть скористатися всі пільгові категорії.

Про це розповіли в Департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Бюджетні кошти спрямовують на оплату частини вартості житла для громадян, які перебувають на квартирному обліку у столичних райдержадміністраціях. Згідно з вимогами Порядку, для громадян, які мають статус осіб, котрі захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (учасників АТО та членів їхніх сімей), гранична частина вартості становить 50 відсотків фактичної вартості кожного квадратного метра житла, для інших пільгових категорій – 30 відсотків", – повідомив директор Департаменту Сергій Мартинчук.

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У столичному бюджеті для реалізації програми "Доступне житло" передбачено 208,5 млн грн. Раніше програмою користувалися тільки громадяни, які мають статус осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (учасників АТО та членів їх сімей), а відтепер програма стала доступною для всіх пільгових категорій.

Особи, які можуть придбати житло на умовах співфінансування, визначають районні держадміністрації. Відповідні списки подають до головного розпорядника бюджетних коштів для укладення договорів (згідно з Порядком).

Щоб взяти участь у програмі, громадяни повинні звернутися з відповідною заявою до відділу обліку та розподілу житлової площі районної держадміністрації (за місцем перебування на квартирному обліку).

Кошти виділяються згідно із розпорядженням КМДА № 1249 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства".

Автор: 

житло (1097) КМДА (2382) Київ (19788) Кличко Віталій (3536)


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Топ коментарі
+6
Выборы творят чудеса)))
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12.08.2020 16:46 Відповісти
+4
Для других льготных категорий-минус 30%.Я даже знаю этих льготников-прокуратура,МВД и т.д.
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12.08.2020 17:08 Відповісти
+2
а шо так , вдруг ?
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12.08.2020 16:51 Відповісти
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Выборы творят чудеса)))
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12.08.2020 16:46 Відповісти
Чудо за одну зарплату мэра ? За это они грызутся ?
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12.08.2020 17:08 Відповісти
а шо так , вдруг ?
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12.08.2020 16:51 Відповісти
Что значит "у Кличко"? Он свои личные деньги будет жертвовать?
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12.08.2020 17:05 Відповісти
Для других льготных категорий-минус 30%.Я даже знаю этих льготников-прокуратура,МВД и т.д.
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12.08.2020 17:08 Відповісти
Цікаво, за 280,5 млн. грн. у міському бюджеті 4 мільйонного міста багато громадян скористаються такою програмою?
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12.08.2020 17:09 Відповісти
свои и получат
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12.08.2020 17:12 Відповісти
Видать срочно друганов-застройщиков надо спасать.
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12.08.2020 17:30 Відповісти
Непонятно только чем потом такие льготы для народа закончатся. Прислушайтесь к Пальчевскому, вот у него реально интересные предложения подобного характера были. А Кличко веры нет.
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13.08.2020 14:15 Відповісти
Во чудеса! Только Андрей Иванович предлагал месяца назад, после взрыва многоэтажки подобный вариант и тут же его подхватил Виталий. Хорошо что хоть так - главное что бы людям эти квартиры достались, а не как у нас обычно всё происходит.
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13.08.2020 14:16 Відповісти
Только я прослеживаю ниточки связывающие его с застройщиками? Думаю что не зря об этом говорил лидер Победы.
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13.08.2020 14:17 Відповісти
 
 