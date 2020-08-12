Білоруси формують живі ланцюги єдності по всій країні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У різних куточках Білорусі 12 серпня люди вийшли на вулиці й утворили живі ланцюги єдності в знак протесту проти застосування насильства з боку силовиків.

Про це повідомляє білоруське видання "Наша Нива", передає Цензор.НЕТ.

Ланцюги солідарності створили в Мінську, Гродно, Гомелі, Барановичах, Жодіно та інших населених пунктах. У ланцюзі об'єднуються сотні людей.

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