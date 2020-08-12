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Новини Революція в Білорусі
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Білоруси формують живі ланцюги єдності по всій країні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У різних куточках Білорусі 12 серпня люди вийшли на вулиці й утворили живі ланцюги єдності в знак протесту проти застосування насильства з боку силовиків.

Про це повідомляє білоруське видання "Наша Нива", передає Цензор.НЕТ.

Ланцюги солідарності створили в Мінську, Гродно, Гомелі, Барановичах, Жодіно та інших населених пунктах. У ланцюзі об'єднуються сотні людей.

Дивіться також: Міліція в Мінську скрутила білоруса, який хотів подарувати квіти одному з бійців. ФОТО

Білоруси формують живі ланцюги єдності по всій країні 01
Білоруси формують живі ланцюги єдності по всій країні 02
Білоруси формують живі ланцюги єдності по всій країні 03
Білоруси формують живі ланцюги єдності по всій країні 04
Білоруси формують живі ланцюги єдності по всій країні 05
Білоруси формують живі ланцюги єдності по всій країні 06
Білоруси формують живі ланцюги єдності по всій країні 07

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+41
Не живые цепи надо организовывать, а готовить коктейли Молотова!!!
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12.08.2020 16:57 Відповісти
+13
https://politota.d3.ru/iashchik-pandory-2022756/ Ящик Пандоры (с рос. ресурса)

Білоруси формують живі ланцюги єдності по всій країні - Цензор.НЕТ 3588

За три дня протестов мы видели достаточно. Злость мешается с болью. Ненависть с горечью. Степень насилия лично меня просто шокирует. Одно дело, когда на митингах космонавты идут на толпу и разгоняют её. Кого-то выборочно бьют и винтят. Попадают по печени или по голове. Но забрав в автозак, на этом и останавливаются. Это жёстко, вопросов нет. И это садизм.

Совсем другое дело, когда они гонятся за тобой до тех пор, пока точно не изобьют. И в избиении есть вся цель. Бежать за тобой в подъезд. Или, поймав, пострелять в тебя просто так. Ну, чтоб кровь точно пролилась. Чтобы ты запомнил, что такое перемены. Чтобы ты их потом с кровью кушал. Чтобы у тебя на теле травмы от пуль остались. Не обязательно убивать, но избить так, чтобы ты еле жив остался, а потом другим рассказал, как это бывает. А если арестовать, то обязательно пытать. Чтобы боялись выходить. Вот это как назвать?

Стрелять по безоружным, таранить машины бронетехникой, взрывать гранаты прямо в толпе или стрелять по домам. Всё это, видимо, дело чести. За это квартирку дают, не иначе. И ведь находятся же готовые идти на это. И немало их. Я понимаю, что вас там накачали как тонтон-макутов. Так, что вы перед собой и людей-то не видите. Это цели, мишени как в компьютерной игре. Но у власти-то не папа Док. Вашего Батьку уже вся страна ненавидит. Думаете, вы тут людишек поизбиваете, а потом просто дальше жить будете? В магазины ходить, развлекаться. И детишки ваши в школу как ни в чем не бывало ходить будут? Нет, ребята. Вы в гражданской войне участвуете. Вы открыли такой ящик Пандоры, который обратно уже не закроешь. Вас искать будут. И найдут. Беларусь - страна маленькая. Вот уже и канал в Телеграмме организовали. Прямо с адресами. Доиграетесь вы, ох, доиграетесь.

Пока у протестующих нет четкого плана. Их действия хаотичны. Ещё не все, думаю, осознали, что режим ведёт с ними войну за выживание. Когда не представляешь себе это визуально, то вроде все и не та страшно. Но сейчас Интернет включили.
Усатый диктатор просто не может проиграть, и ему нечего терять. Но и протестующим терять тоже нечего. Жить так дальше - это явно не вариант. Именно поэтому они продолжают выходить на улицу. Несмотря на беспрецедентное насилие. И рано или поздно и с другой стороны тоже начнут давать отпор.

На наших глазах страшная репетиция для Москвы происходит, ребята. Только у нашего-то ресурсов побольше будет. И людских, и технических. Всех нас ожидает большая кровь. И что делать с этим я лично ну совсем не знаю. Когда с горящего котла начинает сносить крышку, когда видишь все эти кадры, где один страшнее другого, то просто физически начинаешь бояться за то, что впереди. Хороших вариантов уже на осталось...
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12.08.2020 17:33 Відповісти
+10
скручивает усатый золотой унитаз)
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12.08.2020 17:00 Відповісти
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В интернете, есть клипы, где ёжики размножаются. Если бы там было 80% за Тихоновскую, а 20 за Лукашенко, то были бы сотни тысяч, всяких видео и фото документов и свидетельств. Отсутствие такой массы доказательств, является доказательством выбора.
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12.08.2020 18:17 Відповісти
Узурпатор решил пролить реки крови.Вперёд ногами его!
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12.08.2020 17:15 Відповісти
Путин ,что ли? Не зря же вагнеровцев прислал.
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12.08.2020 17:20 Відповісти
К сожалению, ничего не будет, протест заглухает...
Цепочки в несколько сот человек, это не то, чем можно победить диктатора.
Постоят и разойдутся.
Когда побили студентов в Киеве, на следующий день на Хрещатик вышло до миллиона киевлян, в начале Майдана...
В Минске и близко не вышло столько жителей на протест, после первого и второго дня бесчинств ментов и власти.
В Беларуси, людей бьют, обстреливают, кидают за решётки... и нет массового выхода людей на улицу протестовать, как было в Киеве.
Если бы сейчас, после трёх дней издевательств власти над народом, вышло в Минске хотя бы 20-30 тысяч горожан в одном месте, то менты уже ничего бы не сделали с такой массой людей.
А так... по 100-200 человек в разных районах города, как сейчас, даже пусть тысяча соберётся в одном месте... это не то.
Такое малое количество людей, лукашенковские псы легко разгоняют, без особого напряга.
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12.08.2020 17:15 Відповісти
Так может , это и хорошо! Не будет , как на Донбассе, или в Южной Осетии. Все будут живы, и заводы будут работать, и картошка будет в земле, а не мины.
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12.08.2020 17:22 Відповісти
...протест заглухает...

------------------
Мнение беларуских ментов на этот счёт.
Білоруси формують живі ланцюги єдності по всій країні - Цензор.НЕТ 9576
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12.08.2020 17:52 Відповісти
А вам несмотря на откровенный перевес голосов за Лукашенко, так хочется, что бы Беларусь повторила судьбу Украины?
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12.08.2020 19:08 Відповісти
кацап, какой откровенный перевес?
те проценты, которые себе нарисовал лукашенко, явно сфальсифицировав выборы?
Какое повторение судьбы Украины, подальше от обосранной рашки и поближе к европейской цивилизации?
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12.08.2020 19:23 Відповісти
Можно бы было поверить в фальсификацию, если бы разрыв составлял 10-20%. Но как в наш век электронного контроля над всеми не имея сотен тысяч всяких свидетельств, фото, видео, интервью с проголосовавшими, верить в такой результат? А повторение судьбы, это я имею ввиду всеобщий революционный стресс, потерю покоя, психологические и кардиологические проблемы в обществе.
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12.08.2020 19:36 Відповісти
Из обсуждения статьи https://belarus.d3.ru/v-breste-menty-otkryli-ogon-po-protestuiushchim-na-porazhenie-2022906/?sorting=rating "В Бресте менты открыли огонь по протестующим на поражение"

Я здесь, в Украине, пересмотрел множество стримов из Беларуси. И каждую ситуацию на видео сравнивал с аналогичной во времена Майданов.
И пришел к выводу: КГБ БССР реализовало операцию "Сусанин", когда протестующие ходили Минском, ходили, и взад, и вперед, и туда, и обратно... А конечной цели никто из них не знал.
Вот, почему не пошли все к ЦИКу требовать честного пересчета голосов? Нет, маршрут был любой. И бесцельный.
А сейчас показывают "флешмоб" - девушки синхронно поднимают руки с цветами.
И я сразу вспомнили детские кубики-азбуку. Вернее, один из них с буквой "П".

* * *
потому что на Майдане были лидеры. Здесь все лидеры уже сидят. Да и в ЦИК можно идти ровно с таким же успехом, как и куда угодно. Силовики гасят любое скопление людей.

* * *
хорошая конспирология, но нет. не ищите сложного, где все просто. нет никакого плана действия, никаких лидеров тоже нет, вот совсем нет. есть огромное количество простых возмущенных граждан, которые не знают что делать и пытаются как-то самоорганизоваться через телеграм каналы. все.

https://belarus.d3.ru/v-breste-menty-otkryli-ogon-po-protestuiushchim-na-porazhenie-2022906/?sorting=rating
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12.08.2020 17:15 Відповісти
никаких лидеров на Майдане не было - они появились только в конце декабря, и только как гости, ораторы с трибуны. протестующие никого из партий не пускали, чтобы не политизировать. все были просто против Януковича, таежного Союза и за ЕС.
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12.08.2020 20:58 Відповісти
Разница в том, что Беларуси "все лидеры уже сидят".
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13.08.2020 04:04 Відповісти
"живые цепи единства"(с), кандалы братства и решётки перспектив....
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12.08.2020 17:17 Відповісти
Гарне рішення. Самоорганізувались, молодці.
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12.08.2020 17:17 Відповісти
Это уже было и не раз. Одинаковый сценарий.Цветные революции: розовая в Грузии; тюльпановая в Кыргызстане; васильковая в Беларуси (неудавшаяся); сиреневая в Молдове;
Каким цветком опять будут прикрывать очередной переворот неугодных для Кремля правителей.
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12.08.2020 17:26 Відповісти
Кацапи! Підтримуйте Хабаровськ! Або просто не смердіть
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12.08.2020 17:41 Відповісти
https://www.instagram.com/tv/CDxtl-2hXLj/ Ось 13 вірменських порад від революції Пашиняна. Деякі з них цілком природньо можна застосувати білорусам.
Але головне - не треба йти на силове протистояння з мусорами. Тут я обома руками - за.
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12.08.2020 17:39 Відповісти
29 років Україну тягли у Білоруський Рай...але не дотягли...
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12.08.2020 17:22 Відповісти
...Якщо розглядати білоруську диктатуру в координатах - як країну ("республіку"! а ля Л/ДНР), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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12.08.2020 17:27 Відповісти
Забужкин бред.
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13.08.2020 08:23 Відповісти
а толку 0(
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12.08.2020 17:28 Відповісти
собраться всем вместе и сделать как с чаушеску...
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12.08.2020 17:28 Відповісти
А давайте Путина свергнем? Разве сравнится Лукашенко с Путиным? Он не вел ни единой войны,а Путин столько вёл, что прям со счету можно сбиться. А сколько душ погубил!
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12.08.2020 17:34 Відповісти
Давайте!
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12.08.2020 17:43 Відповісти
Лукашенко - это и есть Путин. Во всей красе
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12.08.2020 22:31 Відповісти
вони не здатні збагнути, що пуйло убиває їх руками відгодованого ним лукадрища
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13.08.2020 12:10 Відповісти
якщо паде Лука, то це вже останній цвях в рашистську імперію. Питання в тому чи допустить це все захід? В рашці ЯЗ і хімзброя. Так що побачимо. Тут вже грають великі гравці.
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12.08.2020 23:31 Відповісти
Мало їм мусара всипали, совок з низ ще вибивати та вибивати. З нас за два майдани, і то ще не весь вибили. А там все набагато більше запущенно...
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12.08.2020 17:29 Відповісти
Заштовхай свою голову в унітаз і тримай там, поки не перетворишся на людину, совок ти смердячий,
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12.08.2020 18:00 Відповісти
Совка в дзеркалі дивись, а якщо тобі смердить так то від тебе самого, мене немає поряд.
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12.08.2020 21:52 Відповісти
Білорусь жила в культі совка та ще й кічилась з того. Проте справжній смак совка, вся його вишуканість дійшла до них лише сьогодні. Тож нехай наситяться цим смаком по повній, щоб більше не хотілось не цьому поколінню ні наступним.
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12.08.2020 21:59 Відповісти
https://politota.d3.ru/iashchik-pandory-2022756/ Ящик Пандоры (с рос. ресурса)

Білоруси формують живі ланцюги єдності по всій країні - Цензор.НЕТ 3588

За три дня протестов мы видели достаточно. Злость мешается с болью. Ненависть с горечью. Степень насилия лично меня просто шокирует. Одно дело, когда на митингах космонавты идут на толпу и разгоняют её. Кого-то выборочно бьют и винтят. Попадают по печени или по голове. Но забрав в автозак, на этом и останавливаются. Это жёстко, вопросов нет. И это садизм.

Совсем другое дело, когда они гонятся за тобой до тех пор, пока точно не изобьют. И в избиении есть вся цель. Бежать за тобой в подъезд. Или, поймав, пострелять в тебя просто так. Ну, чтоб кровь точно пролилась. Чтобы ты запомнил, что такое перемены. Чтобы ты их потом с кровью кушал. Чтобы у тебя на теле травмы от пуль остались. Не обязательно убивать, но избить так, чтобы ты еле жив остался, а потом другим рассказал, как это бывает. А если арестовать, то обязательно пытать. Чтобы боялись выходить. Вот это как назвать?

Стрелять по безоружным, таранить машины бронетехникой, взрывать гранаты прямо в толпе или стрелять по домам. Всё это, видимо, дело чести. За это квартирку дают, не иначе. И ведь находятся же готовые идти на это. И немало их. Я понимаю, что вас там накачали как тонтон-макутов. Так, что вы перед собой и людей-то не видите. Это цели, мишени как в компьютерной игре. Но у власти-то не папа Док. Вашего Батьку уже вся страна ненавидит. Думаете, вы тут людишек поизбиваете, а потом просто дальше жить будете? В магазины ходить, развлекаться. И детишки ваши в школу как ни в чем не бывало ходить будут? Нет, ребята. Вы в гражданской войне участвуете. Вы открыли такой ящик Пандоры, который обратно уже не закроешь. Вас искать будут. И найдут. Беларусь - страна маленькая. Вот уже и канал в Телеграмме организовали. Прямо с адресами. Доиграетесь вы, ох, доиграетесь.

Пока у протестующих нет четкого плана. Их действия хаотичны. Ещё не все, думаю, осознали, что режим ведёт с ними войну за выживание. Когда не представляешь себе это визуально, то вроде все и не та страшно. Но сейчас Интернет включили.
Усатый диктатор просто не может проиграть, и ему нечего терять. Но и протестующим терять тоже нечего. Жить так дальше - это явно не вариант. Именно поэтому они продолжают выходить на улицу. Несмотря на беспрецедентное насилие. И рано или поздно и с другой стороны тоже начнут давать отпор.

На наших глазах страшная репетиция для Москвы происходит, ребята. Только у нашего-то ресурсов побольше будет. И людских, и технических. Всех нас ожидает большая кровь. И что делать с этим я лично ну совсем не знаю. Когда с горящего котла начинает сносить крышку, когда видишь все эти кадры, где один страшнее другого, то просто физически начинаешь бояться за то, что впереди. Хороших вариантов уже на осталось...
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12.08.2020 17:33 Відповісти
Навпаки. Сьогодні треба уникати сутичок з мусорами. https://www.instagram.com/tv/CDxtl-2hXLj/ Ось 13 вірменських порад від революції Пашиняна. Деякі з них цілком природньо можна застосувати білорусам.
Але головна порада - уникайте сутичок з мусорами.
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12.08.2020 17:54 Відповісти
"стєпєнь насілія мєня просто шокіруєт"...

та ж головна убойна сила в РБ - це не спецназ чи ментовня, а насильницьке відео
це головна зброя для деморалізації й застрашування
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13.08.2020 12:13 Відповісти
Цепи нужно формировать, чтоб передавать на передний край "коктейли для Молотова" и брусчатку. Другие цепи не эффективны.
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12.08.2020 17:35 Відповісти
А в Мариуполе все вместе, армия, власти и горжане, рыли окопы против российских оккупантов. Все аместе. А теперь Путину нужно всех разделить, разделяй и властвуй. Разделить и напасть. Чтобы не было сопротивления.
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12.08.2020 18:01 Відповісти
Не скажите... Цепи от мопеда тоже очень ничего...))
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12.08.2020 19:04 Відповісти
Бацька хоче чтобы молодежь жила в советском дерьме и жрало вонючую кальбасу по 2-10,Плешивый КГБист не против... два брата акробата советского дерьма..назад в ссср и пустые полки Перестройки....
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12.08.2020 17:35 Відповісти
Ну слушай в БЕларуси все таки, дела лучше чем в паРаше.
Даже дороги и те лучше.

Вот кстати смешное видео тому подтверждение: https://www.youtube.com/watch?v=5rELhL_g1CA
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12.08.2020 18:51 Відповісти
На Біларуську АЕС вже завезли ядерне паливо? Захопити АЕС та висунути ультиматум: або Лука йде нахій - або ядерний теракт, що може затьмарити трагічними наслідками Чорнобиль та Фукусіму разом узяті.
Може, тоді євротолерасти справді почухаються. Бо радіаційна катастрофа може накрити у першу чергу ЄС.
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12.08.2020 17:37 Відповісти
Демократическая Белорусь закроет окно в европу для любителей воровать земли у соседей.
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12.08.2020 17:38 Відповісти
Обоим Гитлерам современности и Лукашу и Путлеру желаю прожить еще 150 лет еще пудря мозги советским БЫДЛОМ
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12.08.2020 17:38 Відповісти
Как раз Лукашенко наконец- то выводит Беларусь из-под путинского влияния. За это его и хотят свергнуть.
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12.08.2020 17:57 Відповісти
яким боком виводить??? Між ними навіть кордону немає...
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12.08.2020 23:32 Відповісти
Это все чепуха ! Или боритесь , жгите ,бейте или расходитесь . Милиция с народом, цветы мусорам и прочая . не прокатит .
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12.08.2020 17:47 Відповісти
Жаль некому оружия пацанам подвести. Десятков 5 калашей и пару ящиков патронов , будет тот шмон бежать без оглядки
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12.08.2020 17:49 Відповісти
В Хабаровск пусть подвезет.
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12.08.2020 18:03 Відповісти
А потом нападет Московия. И всех помирит.
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12.08.2020 18:02 Відповісти
Не посмеет.
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12.08.2020 18:04 Відповісти
Знову на собачу перейшов. Йди вже бояру хльобай, тамбовець
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12.08.2020 18:34 Відповісти
Ого сколько криминала и безработных!
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12.08.2020 18:12 Відповісти
Один ты на работе с лахты херню строчишь
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12.08.2020 22:29 Відповісти
Шо не слышал как Лука назвал протестующих?Каже,що ось вони криминал та безробiтнi
Білоруси формують живі ланцюги єдності по всій країні - Цензор.НЕТ 9940
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12.08.2020 22:36 Відповісти
https://twitter.com/imdominofoxy Лис, as it is. @imdominofoxy

https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь

Беларусы! Примите опыт, впитанный на Майдане:

1. Менты перепуганны в дупель: они в темном помещении, без нормальной связи с семьями несколько часов (дней) получали только прессинг от командира и обещания, что толпа их убьет. Эти люди могут убивать из страха.

2. Можете успокоить и обещать коридор - возможно уйдут.
3. Их больше? Не ждите пощады и мягкости, просто не дайте им убить вас. Отступите к своим. Не становитесь жертвами - лучше поманеврировать. Доберётесь туда, где своих больше - там будет безопаснее. У вас перевес.

4. Медикаменты! Перевязочные материалы. Средства для сердечников. Перекись, йод, вотэтовотвсё для обработки ран. Методичка первой помощи на телефоне. Хоть пофоткайте с бумажных носителей, но пусть будет с собой.

5. Не надо носить нож. Вы НАВЕРНЯКА не умеете технично драться ножом против 100кг омоновца, который умеет драться против ножа. Лучше удобная обувь. Проще на бегу держаться в группе, бежите вы "от" или "к". И да, так проще пробить в щи, чем в туфлях.

6. Юридическая поддержка. Найдите, что можете, по бесплатным -> недорогим -> всем остальным адвокатам в вашем городе. https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь

(читай тред)
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12.08.2020 18:17 Відповісти
Ох ребятки, сидели бы вы по домам.( Этой херней можно было бы заниматься гденить в Прибалтике, Франции или Британии. Ну или дней 10 так назад для развлечения. А теперь надо или выходить и мочить мусорню.... или сидеть по домам и не отсвечивать. Других вариантов уже нет, увы.
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12.08.2020 18:17 Відповісти
к "мочить мусорню" надо быть психологически готовым.
Когда русские захватили крым, я лично, не готов был стрелять по ним в феврале.
Сейчас дай мне автомат, скажи "русский" - выстрелю не задумываясь.
Люди просто должны пройти определенные стадии трансформации своего рабства.
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12.08.2020 21:27 Відповісти
А 6 лет опыта соседей им было недостаточно?
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12.08.2020 22:29 Відповісти
нет. К таким вещам как правило приходят сами через определенные этапы развития, и познают все на своей шкуре.
Например, когда россия напала на Грузию, многие говорили, что следующей будет Украина.
Кто-то был готов к этому на самом деле? очень мало кто.
Опыт Грузии мы благополучно прос*али.
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12.08.2020 22:39 Відповісти
Это всё больше похоже на онанизм...результат будет примерно таким же...ну нельзя без крови и мук родиться, пока не начнут убивать они, убивать будут их.
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12.08.2020 18:20 Відповісти
Да что вы - убивать,убивать. Прямо маньяк какой-то.
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12.08.2020 20:03 Відповісти
Уже.... https://censor.net.ua/news/3213421/v_bolnitse_gomelya_skonchalsya_25letniyi_mujchina_privezennyyi_tuda_v_avtozake
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12.08.2020 20:28 Відповісти
Держитесь братья! Жгите райотделы, берите оружие!
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12.08.2020 18:24 Відповісти
Ти хочаб один райвідділок у себе в Тамбові спалив?
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12.08.2020 19:11 Відповісти
Я мешкаю у Львові, тупий рагуль.
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12.08.2020 19:29 Відповісти
сожгите лучше свой Львов .... всей Украине от этого только лучше будит .
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12.08.2020 20:02 Відповісти
Та йдіть ви вже зі своєю малоросією під три чорти, залиште Львів у спокої.
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12.08.2020 20:10 Відповісти
это вы оставьте страну в покое все 30 лет рвёте её на части ... а по поводу новоросии она и в йух не впиралась . новоросия это кремлёвский и сепарский бред
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12.08.2020 21:03 Відповісти
Ну вот и нам пришел ******..Как говорится-не жили,да и начинать не стоит.Через месяц,в этой несчастной стране будет Белорусский федеральный округ.Лука-единственный защитник независимости этого лимитрофа.
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12.08.2020 19:55 Відповісти
Завтра официально обьявят результаты выборов. Потом должно затихнуть.
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12.08.2020 20:06 Відповісти
Ага. Мессия прямо
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12.08.2020 22:28 Відповісти
Заголовок трохи не вбив.
Які цепі, пару малолеток?
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12.08.2020 21:13 Відповісти
Было такое и в Украине. "Україна без Кучми" тощо. Знадобилось ще 4 роки, аби достатньо мотивовані люди вчинили реальний супротив владі (перший Майдан).
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12.08.2020 21:33 Відповісти
Они еще очень наивные .
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12.08.2020 22:12 Відповісти
Якщо сусіди білоруси мають час читати наші сайти - то знайте, українці Вас підтримують думкою і молитвою. Будьте сильні, стійте один за одного і все у Вас вийде.
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12.08.2020 22:13 Відповісти
правда до рашки вони ставляться, як до друга
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12.08.2020 23:34 Відповісти
Лукашенко, конечно, не подарок. Но Майдан точно большее зло!
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12.08.2020 22:23 Відповісти
У русни спросить забыли
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12.08.2020 22:27 Відповісти
Что за херня? А как на счет взять административные здания под народный контроль? Какая к черту живая цепь солидарности? Вы мусорам еще цветочки дарить начните
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12.08.2020 22:26 Відповісти
так они и дарят
и их за это сажают в тюрьму))
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12.08.2020 22:41 Відповісти
вата
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13.08.2020 00:27 Відповісти
Да, в мариуполе так массово жители выходили на рытьё окопов, что аж в один богдан все помещались. Помню-помню.
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12.08.2020 22:52 Відповісти
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