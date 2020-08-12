Кулеба про екстрадицію бойовиків ПВК "Вагнер": "Зараз білоруські органи влади зайняті трохи іншими проблемами"

Україна продовжує переговори щодо екстрадиції російських бойовиків ПВК "Вагнер" із Білорусі, однак місцева влада зараз "зайнята трохи іншими проблемами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Наскільки мені відомо, всі документи були оформлені і в (Офісі генерального прокурора. - ред.) ведеться діалог із білоруськими колегами, але поки результат, що називається, у наявності - "вагнерівці" все ще не в Україні. Ми розуміємо, що зараз білоруські органи влади зайняті трохи іншими проблемами", - зазначив міністр.

Водночас Кулеба висловив сподівання, що питання екстрадиції російських найманців в Україну буде вирішене.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни