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Новини
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Кулеба про екстрадицію бойовиків ПВК "Вагнер": "Зараз білоруські органи влади зайняті трохи іншими проблемами"

Кулеба про екстрадицію бойовиків ПВК

Україна продовжує переговори щодо екстрадиції російських бойовиків ПВК "Вагнер" із Білорусі, однак місцева влада зараз "зайнята трохи іншими проблемами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Наскільки мені відомо, всі документи були оформлені і в (Офісі генерального прокурора. - ред.) ведеться діалог із білоруськими колегами, але поки результат, що називається, у наявності - "вагнерівці" все ще не в Україні. Ми розуміємо, що зараз білоруські органи влади зайняті трохи іншими проблемами", - зазначив міністр.

Водночас Кулеба висловив сподівання, що питання екстрадиції російських найманців в Україну буде вирішене.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Читайте також: Лукашенко про затримання російських бойовиків під Мінськом: Який Стамбул, яка Венесуела? Все брехня!

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни

Білорусь (7987) екстрадиція (438) Кулеба Дмитро (3604) ПВК Вагнер (1543)


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Топ коментарі
+7
"Заняты немного другими проблемами" ( бъют собственный народ до посинения). Ну Кулеба, ну дипломат
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12.08.2020 17:02 Відповісти
+4
возможно, эти "вагнеровцы" уже переодевшись в форму ОМОНа ходят по улицам Минска отрабатывая свое содержание.
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12.08.2020 17:08 Відповісти
+3
Эй, Кулеба, я это сказал раньше. Так нечестно!
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12.08.2020 17:02 Відповісти
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"Заняты немного другими проблемами" ( бъют собственный народ до посинения). Ну Кулеба, ну дипломат
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12.08.2020 17:02 Відповісти
Есть повод забыть о минском договорняке .
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12.08.2020 17:18 Відповісти
Эй, Кулеба, я это сказал раньше. Так нечестно!
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12.08.2020 17:02 Відповісти
А потом им опять будет не до этого....
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12.08.2020 17:03 Відповісти
На самом деле вагнеровцы и прочая российская шваль калечит беларусов на улицах. Задержание 32 вагнеровцев в Беларуси, был трюк разыгранный усатым фюрером и ******
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12.08.2020 17:05 Відповісти
тамошние органы уже крепко подружились с вагнеровцами )
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12.08.2020 17:06 Відповісти
https://hromadske.ua/ru/authors/Eugenia-Lutsenko
https://ord-ua.com/2020/08/10/kak-andrej-ermak-agent-tihij-sorval-operaciyu-sbu-i-podstavil-ukrainu/ Как Андрей Ермак (агент «Тихий») сорвал операцию СБУ и подставил Украину

Пожалуй, еще никогда Андрей Ермак не был так близок к провалу. Телеграмм-канал «https://t.me/ochkobakanova Очки Баканова » пишет о том, как Ермак сорвал сложнейшую операцию СБУ.
В результате чего Украина понесла серьезные репутационные потери, а сам Зеленский - еще и очередной удар по профессиональной пригодности.
Цитируем: «Крайне нехорошая история вышла с белорусскими "вагнеровцами" . Контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе. Агент СБУ "набирал" людей с опытом войны на Донбассе для якобы работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем наемникам были куплены билеты в Минск, в оттуда в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в один из украинских аэропортов. Где их уже приняла бы "Альфа".
В результате операции международное сообщество получило бы очередные веские доказательства террористической деятельности РФ, Украина получила бы «обменный фонд», задокументированные показания наемников и большие массивы информации, которые можно было бы получить в ходе допросов. Но, в последний момент операции произошло предательство.
В этот день заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий докладывал Президенту Зеленскому о финальной фазе операции. При докладе присутствовал Андрей Ермак. Когда доклад был закончен, уже вне кабинета Президента, Ермак начал орать на Баранецкого и обвинять его в том, что арест боевиков сорвет ему обмен пленными, который вот-вот якобы должен произойти. Ермак требовал остановить операцию до обмена. Баранецкий докладывал, что это уже невозможно. В конце концов Ермак приказал Баранецкому отложить вылет боевиков в Венесуэлу на 4 дня. Баранецкий был вынужден подчиниться. И через два дня боевиков задержал белорусский КГБ. По наводке председателя ФСБ. ФСБ таким образом минимизировала свои потери. Боевиков Украине не выдадут. Весь остальной шум - просто дымовая завеса. Кроме того, ФСБ тут же начала пытаться использовать ситуацию в своих целях. В российских СМИ тиражируется информация о том, что СБУ специально заманила боевиков в Беларусь, чтобы испортить отношения РФ и Беларуси. Хотя, цель, как мы писали выше - была совершенно иной. Вывод.
Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял.»
Ермак, он же агент «Тихий», в сущности уже и не стесняется показывать, на какую страну он работает. И Зеленский действительно, или совершенно слеп и не видит этого. Или же находится в плену или в заложниках у Ермака.
Fix address: http://ord-ua.com/2020/08/10/kak-andrej-ermak-agent-tihij-sorval-operaciyu-sbu-i-podstavil-ukrainu/
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12.08.2020 17:07 Відповісти
Путінсько-фашистстська байка. Вилізла ********** консерва.
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12.08.2020 17:49 Відповісти
возможно, эти "вагнеровцы" уже переодевшись в форму ОМОНа ходят по улицам Минска отрабатывая свое содержание.
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12.08.2020 17:08 Відповісти
У нас своих дебилов хватает . Будем ещё этих кормить ?
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12.08.2020 17:10 Відповісти
Он у вас правда мудак или прикидывается?
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12.08.2020 17:10 Відповісти
Кеш в камази вантажать?
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12.08.2020 17:13 Відповісти
Сегодня в07-52 по Киеву в пос.Замок приземлился Ту134 борт номер RA65690 ВКС роисси...Дальше продолжать?
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12.08.2020 17:20 Відповісти
Что такое пос.Замок ?
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12.08.2020 17:24 Відповісти
ФлайтРадар показал,что себя назвал поселком...Наверное военный аэродром...
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12.08.2020 17:37 Відповісти
Снайперов привезли?
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12.08.2020 17:57 Відповісти
Да никто никого не выдаст и не планировал. Что уже можно констатировать- Лука уже договорился с путькой о поддержки и помощи со стороны РФ для себя. А риторику сменил на "проклятый Запад всё организовал". Сейчас начал гнать, что управление протестами ведётся поляками. Жаль, что опять что-то наобещал кремлю и возможная поддержка от россии протестующим накрылась(т.к. это могло быть выгодно РФ в случае если бы Лука не прогнулся), а протестующем нужна на самом деле структурированная помощь извне. Ну этот выбор кремлю боком ещё выйдет- белорусы в них разочаруются. Но это потом, а сейчас...Осмелится ли Запад поддержать протест, так сказать, на "неофициальном уровне" ? Вот в чём вопрос?
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12.08.2020 17:30 Відповісти
Ну так то белорусские органы власти заняты, а ты чем занимаешься?
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12.08.2020 17:31 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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12.08.2020 17:40 Відповісти
Тем более. Готовьте документы на экстрадицию. Причем гражданам Украины (вторичноек эрэфовское похеру, у них 447 УКУ, без вариантов.)
Унаших в "полный рост" ст.ст. 113, 114, 114 (со значком1), 115 (через ст. 28 группой лиц по предварительному сговору).
По п.5 ст.447 УКУ так весело - "5) не послана державою, яка не є стороною, що перебуває у конфлікті, для виконання офіційних обов'язків як особи, яка входить до складу її збройних сил."
Слезы мешают мне писать.
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12.08.2020 17:45 Відповісти
Нет там никаких боевиков дурики. Усатый картофляник перед выборами всегда такое шапито устраивает. Раньше были боевики игил а потом автобус с оружием в сети все это есть. Это уже 3-я постанова а лохам ушастым заходит😀
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12.08.2020 17:52 Відповісти
"У них там ситуация..."
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12.08.2020 18:06 Відповісти
 
 