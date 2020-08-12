УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4838 відвідувачів онлайн
Новини
8 892 13

Ощадбанк виграв суд у Сбербанку Росії в справі про належність торговельної марки

Ощадбанк виграв суд у Сбербанку Росії в справі про належність торговельної марки

Державний Ощадбанк виграв суд у Сбербанку Росії в спорі за знак для товарів і послуг. Ощадбанк відстоював своє право на торговельну марку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба банку.

Як наголошується в повідомленні, розгляд справи тривав понад чотири роки. Під час судового розгляду було проведено три експертизи, розглянуто понад 100 клопотань сторін.

Справа стосується заборони російському Сбербанку використовувати фірмове найменування "СБЕРБАНК" на території України.

В основному спорі Ощадбанк наполягає на незаконності перейменування української "дочки" Сбербанку Росії на Сбербанк і заявив про порушення прав інтелектуальної власності ще в січні 2016 року.

В Ощадбанку вважають, що Сбербанк Росії незаконно використовує торговельну марку "СБЕРБАНК", що може вводити клієнтів в оману і певним чином впливати на їх поведінку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ощадбанк у 2020 році закриє 400-600 відділень з 2400

Єдиним законним власником торговельної марки "СБЕРБАНК" на території України є Ощадбанк (свідоцтво №82116 від 10.09.2007).

За даними пресслужби банку, єдиним законним власником торгової марки "СБЕРБАНК" на території України є Ощадбанк (свідоцтво №82116 від 10.09.2007).

Автор: 

бренд (94) Ощадбанк (765) Сбербанк Росії (261)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
У орды ничего своего нет . Они всё воруют . Земли , идеи , торговые марки .
показати весь коментар
12.08.2020 17:05 Відповісти
+3
"гаспром" - це круто! "Керосинпромом" цю контору ще ніхто не називав
показати весь коментар
12.08.2020 17:23 Відповісти
+2
Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России в деле о принадлежности торговой марки - Цензор.НЕТ 7388
показати весь коментар
12.08.2020 17:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У орды ничего своего нет . Они всё воруют . Земли , идеи , торговые марки .
показати весь коментар
12.08.2020 17:05 Відповісти
Бренд Сбербанка такой ценный даже после всего что произошло?
показати весь коментар
12.08.2020 17:09 Відповісти
ціль нанести конкуренту економічний збиток - а сам Ощадбанк цим брендом користуватися не збирається
показати весь коментар
12.08.2020 19:17 Відповісти
Краще би виграли гроші , які москалі вкрали з ощадкнижок українців при розвалі совка . А там фігурують фантастичні суми .
показати весь коментар
12.08.2020 17:09 Відповісти
точно
показати весь коментар
12.08.2020 19:05 Відповісти
100-пудово, перед розвалом совка только из Киева на мААЦкву несколько эшалонов ушло. Знающие люди рассказывали. Вывозили наличку и золотые слитки.
показати весь коментар
12.08.2020 19:35 Відповісти
Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России в деле о принадлежности торговой марки - Цензор.НЕТ 7388
показати весь коментар
12.08.2020 17:09 Відповісти
нормуль
а три лярди баксів, що Україна вперше в історії стягнула з гаспрому це взагалі шедевральна перемога
показати весь коментар
12.08.2020 17:10 Відповісти
"гаспром" - це круто! "Керосинпромом" цю контору ще ніхто не називав
показати весь коментар
12.08.2020 17:23 Відповісти
Потрібно було ще й зобов'язати кацапів переіменувати "Сбербанк" в "Банк *****"
показати весь коментар
12.08.2020 17:37 Відповісти
Это хорошо, что Государственный Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России в споре право на торговую марку Сбербанк, теперь необходимо выиграть возврат украденных сбережений народа Украины. Которые в свое время Кравчук просто отдал, обокрав народ Украины.
показати весь коментар
13.08.2020 08:41 Відповісти
 
 