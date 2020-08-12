Ощадбанк виграв суд у Сбербанку Росії в справі про належність торговельної марки

Державний Ощадбанк виграв суд у Сбербанку Росії в спорі за знак для товарів і послуг. Ощадбанк відстоював своє право на торговельну марку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба банку.

Як наголошується в повідомленні, розгляд справи тривав понад чотири роки. Під час судового розгляду було проведено три експертизи, розглянуто понад 100 клопотань сторін.

Справа стосується заборони російському Сбербанку використовувати фірмове найменування "СБЕРБАНК" на території України.

В основному спорі Ощадбанк наполягає на незаконності перейменування української "дочки" Сбербанку Росії на Сбербанк і заявив про порушення прав інтелектуальної власності ще в січні 2016 року.

В Ощадбанку вважають, що Сбербанк Росії незаконно використовує торговельну марку "СБЕРБАНК", що може вводити клієнтів в оману і певним чином впливати на їх поведінку.

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Єдиним законним власником торговельної марки "СБЕРБАНК" на території України є Ощадбанк (свідоцтво №82116 від 10.09.2007).

За даними пресслужби банку, єдиним законним власником торгової марки "СБЕРБАНК" на території України є Ощадбанк (свідоцтво №82116 від 10.09.2007).