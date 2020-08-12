Кулеба про виконання умов "формули Штайнмаєра": якщо це буде відповідати інтересам України, то чому б і ні?
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба допустив, що Україна виконає умови формули Штайнмаєра, якщо це буде відповідати українським державним інтересам.
Про це глава МЗС заявив в інтерв'ю "НВ", передає Цензор.НЕТ.
За словами Кулеби, відповідна формула є частиною політичного блоку Мінських угод.
"Ми зараз займаємося безпекою, але готові рухатися шляхом виконання політичної частини Мінська, безумовно, і формула Штайнмаєра є його частиною. Якщо ми будемо бачити, що комплексне рішення, на яке ми виходимо, буде відповідати інтересам України, то чому б і ні?" - пояснив Кулеба.
Водночас міністр зазначив, що частина безпеки в домовленостях є ключовою, і якщо вона не буде дотримана, то перспектива для переговорів на політичному треку зникне.
Формула Штайнмаєра прив'язує імплементацію офіційним Києвом закону про особливий статус Донбасу до проведення в регіоні місцевих виборів за українськими законами і під наглядом ОБСЄ.
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https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
Воот пусть и разгребает...
Злякався??
https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.html
🤔
Формула Пєтрова-Водкіна теж розробляється.
И вот тут самое интересное: для того, чтобы выборы были честными и свободными, по законам Украины и положениям ОБСЕ нужно устранить противоречия в М-2. Устранение этих противоречий в интересах Украины.