Кулеба про виконання умов "формули Штайнмаєра": якщо це буде відповідати інтересам України, то чому б і ні?

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба допустив, що Україна виконає умови формули Штайнмаєра, якщо це буде відповідати українським державним інтересам.

Про це глава МЗС заявив в інтерв'ю "НВ", передає Цензор.НЕТ.

За словами Кулеби, відповідна формула є частиною політичного блоку Мінських угод.

"Ми зараз займаємося безпекою, але готові рухатися шляхом виконання політичної частини Мінська, безумовно, і формула Штайнмаєра є його частиною. Якщо ми будемо бачити, що комплексне рішення, на яке ми виходимо, буде відповідати інтересам України, то чому б і ні?" - пояснив Кулеба.

Водночас міністр зазначив, що частина безпеки в домовленостях є ключовою, і якщо вона не буде дотримана, то перспектива для переговорів на політичному треку зникне.

Формула Штайнмаєра прив'язує імплементацію офіційним Києвом закону про особливий статус Донбасу до проведення в регіоні місцевих виборів за українськими законами і під наглядом ОБСЄ.

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