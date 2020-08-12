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Кулеба про виконання умов "формули Штайнмаєра": якщо це буде відповідати інтересам України, то чому б і ні?

Кулеба про виконання умов

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба допустив, що Україна виконає умови формули Штайнмаєра, якщо це буде відповідати українським державним інтересам.

Про це глава МЗС заявив в інтерв'ю "НВ", передає Цензор.НЕТ.

За словами Кулеби, відповідна формула є частиною політичного блоку Мінських угод.

"Ми зараз займаємося безпекою, але готові рухатися шляхом виконання політичної частини Мінська, безумовно, і формула Штайнмаєра є його частиною. Якщо ми будемо бачити, що комплексне рішення, на яке ми виходимо, буде відповідати інтересам України, то чому б і ні?" - пояснив Кулеба.

Водночас міністр зазначив, що частина безпеки в домовленостях є ключовою, і якщо вона не буде дотримана, то перспектива для переговорів на політичному треку зникне.

Формула Штайнмаєра прив'язує імплементацію офіційним Києвом закону про особливий статус Донбасу до проведення в регіоні місцевих виборів за українськими законами і під наглядом ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна робить все для миру на Донбасі, а якщо не вийде, весь світ побачить, хто винен, - Єрмак

мінські угоди (2231) Кулеба Дмитро (3604) Формула Штайнмаєра (323)


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Топ коментарі
+11
заткните его кто-нибудь
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12.08.2020 17:12 Відповісти
+10
Есть одна формула (она прописана в Конституции) : Государство , Люди , Безопасность . Каким боком какой-то Штайнмайер ?
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12.08.2020 17:15 Відповісти
+7
Попробуй зеленая обезьяна. Поезд на Ростов отходит с 5-го пути.
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12.08.2020 17:19 Відповісти
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заткните его кто-нибудь
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12.08.2020 17:12 Відповісти
так она изначально не отвечает, дебил
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12.08.2020 17:13 Відповісти
В первую очередь М-2 не отвечает этим требованиям, ибо в п 9-11 есть противоречия, о которых указал Зе "в Нормандии". Если эти противоречия будут устранены, то и формула не будет иметь противоречий.
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13.08.2020 02:52 Відповісти
Формула одна..., что истина...РАБссия ушивается нахер из Украины,Ливии и Сирии и жует свой Хабаровский Майдан тихо и мирно,ожидая Трибунала в Гааге по Боингу...Крысы вонючие...
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12.08.2020 17:15 Відповісти
Смішний чорт !
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12.08.2020 17:15 Відповісти
Есть одна формула (она прописана в Конституции) : Государство , Люди , Безопасность . Каким боком какой-то Штайнмайер ?
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12.08.2020 17:15 Відповісти
Попробуй зеленая обезьяна. Поезд на Ростов отходит с 5-го пути.
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12.08.2020 17:19 Відповісти
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12.08.2020 20:28 Відповісти
Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko

Воот пусть и разгребает...
Злякався??
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12.08.2020 17:20 Відповісти
Внучок, як називається той австрієць із-за якого я втратила розум?!
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12.08.2020 17:20 Відповісти
Кулеба про виконання умов "формули Штайнмаєра": якщо це буде відповідати інтересам України, то чому б і ні? - Цензор.НЕТ 6028
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12.08.2020 17:20 Відповісти
Штайнмайер отверг критику своей «формулы» и слил Порошенко - Deutsche Welle
https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.html

🤔
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12.08.2020 17:21 Відповісти
В дійсності ця формула Порошенко.
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12.08.2020 17:29 Відповісти
Слабенько,зебобіки,слабенько.Не розкрита тема лоліти і Мальдів.
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12.08.2020 17:54 Відповісти
Так эти ш анмайеры шмазели говорят что и северный поток 2 на пользу Украине.
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12.08.2020 17:21 Відповісти
Кулеба про виконання умов "формули Штайнмаєра": якщо це буде відповідати інтересам України, то чому б і ні? - Цензор.НЕТ 9457
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12.08.2020 17:23 Відповісти
А що - досі не встановлено у чому полягають українські інтереси, чи досі невідомою залишається сама таємнича формула?
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12.08.2020 17:28 Відповісти
Эта формула лишь долполнение к М-2. Если пересмотреть пункты 9-11, то и формула заработает в интресах Украины.
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13.08.2020 02:57 Відповісти
А скільки пунктів треба переглянути, щоб самі ті М-домовленості в інтересах України задіяти?
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13.08.2020 07:49 Відповісти
Я же уже сказал: от 9 до 11, где о контроле границ, выводе иносранцев и выборах.
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13.08.2020 09:37 Відповісти
Кулеба зрадник! Я к воно може відповідати інтересам України ?
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12.08.2020 17:28 Відповісти
Кулеба к сожалению, всего лишь ширма. Ермак (агент ФСБ по кличке "Козырь") проводник внешней (и внутренней ) пропутинской политики в Украине.
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12.08.2020 20:03 Відповісти
Пункты Минских соглашений нацарапал Виктор Ведмедчук,помошничек Кучмы 2014 году на тех переговорах типа личный секретаьб Данилыча....,сказал следующее...без Ведведчука в переговорах о прекращении огня мы участвовать не будем....
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12.08.2020 17:28 Відповісти
Путлер тоогда выднинул типа Ультиматум....Гопник короче
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12.08.2020 17:30 Відповісти
А Порошенко утверждает, что это его рук дело. Врёт?
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12.08.2020 17:45 Відповісти
а кто такой гражданин Штайнмайер? он какой страны гражданин что бы его именем формулы называть?
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12.08.2020 17:32 Відповісти
Очевидно це конституція України. А штайнмаєр це шрифт, яким вона написана.
Формула Пєтрова-Водкіна теж розробляється.
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12.08.2020 17:41 Відповісти
А тепер питання. Що треба ще зробити з Україною, щоби підігнати її під формулу Штайнмаєра? ))))))) Докулебимо її разом!
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12.08.2020 17:32 Відповісти
Для этого нужно пересмотреть М-2 и устранить противоречия украинский контроль vs выборы в ОРДЛО.
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13.08.2020 03:00 Відповісти
А что, в формуле Штрейхбрехера есть интересы Украины?
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12.08.2020 17:39 Відповісти
Формула предполагает вступление в силу на временной основе закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» в день голосования на местных выборах, проведённых на этих территориях, и вступление в силу на постоянной основе после признания их ОБСЕ честными и свободными.

И вот тут самое интересное: для того, чтобы выборы были честными и свободными, по законам Украины и положениям ОБСЕ нужно устранить противоречия в М-2. Устранение этих противоречий в интересах Украины.
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13.08.2020 03:07 Відповісти
у кулєби, явно, якісь комплєкси-наряжається, як попугай.
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12.08.2020 17:53 Відповісти
Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера". РФ от этой сделки ликует и поёт: Косачев, председатель….. РФ:Это победа . Алексей Пушков, глава …… РФ:Все условия, которые выдвинула Москва, выполнены .Чеснаков, директор… РФ: Лавров выдвигал условия Первое - подписание "формулы Штайнмайера". Второе - разведение сторон. Дейнего, ….ЛНР:главное - "формула Штайнмайера" подписана . Бидевка, …..ДНР: Киев выполнил условия встречи стран - гарантов Минских соглашений.
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12.08.2020 18:04 Відповісти
А кто такой Штаймаер для Украины?Це якись вiдомий украинец,щоб якусь формулу втiлювати в Украине?
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12.08.2020 18:16 Відповісти
Не відповідало, не відповідало, а тепер хріняк, і відповіло. З якого переляку? Тим більше, що навіть від "формули штайнмаєра" залишилось лише слово "формула". Це вже творіння фуйла, підписане дермаком, за дорученням зеленського.
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12.08.2020 18:42 Відповісти
Никакого МИД Украины не существует, его заменяет не предусмотренный конституцией "завхоз" Ермак, по совместительству агент ФСБ по кличке "Козырь". Такое разрушение украинской государственности в будущем будет поводом судебного преследования Зеленского. А то, что он является всего лишь ширмой для работы агентов кремля, его не спасет.
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12.08.2020 19:50 Відповісти
Біда в тому, що державні інтереси України, як їх мають на увазі зелені, протирічать справжнім державним інтересам України. Це їх метод - на чорне казати біле, тобто безсоромно брехати.
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12.08.2020 19:54 Відповісти
формула Штайнмайера, ученика Шредёра, является предательством и надругательством над памятью тысяч украинцев отдавших свои жизни за Украину.
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12.08.2020 19:57 Відповісти
формулы ,которую и для Минска (создание ордло) и "штанмаера" ,для возврата Украины в обьятия рашистские через "особый статус все того же подконтрольного рашисту ордло писала одна и таже рашистско- окупационная путинская контора а озвучивают эти формулы его немецко -французские подельники Меркель, Макарон ,Оланд ,Могоричини и там разные "штангельциркули" ни одна с этих формул не принесла мира и пользы Украине и ее народу ибо формулы расчитаны и прописаны для выгоды рашиста.
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12.08.2020 20:51 Відповісти
Весь вопрос в том. что власть свои интересы выдает за интересы Украины.
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13.08.2020 07:57 Відповісти
 
 