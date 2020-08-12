Заява про невиплату МАУ компенсації за збитий літак не є офіційною позицією Ірану, - Кулеба

Заява іранських представників про те, що Іран не буде виплачувати МАУ компенсацію за збитий літак не є офіційною позицією країни.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Позиція, яка пролунала з іранського боку, не представляє офіційну позицію уряду Ірану і не є переговорною позицією. Тому ми на цю заяву не звертаємо увагу і продовжуємо працювати далі з іранською стороною", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що Україна дуже конструктивно налаштована на пошук рішень, але водночас українська сторона дуже жорстко налаштована і не допустить жодних спроб уникнути якоїсь відповідальності.

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"В принципі наша стратегія яка: ми хочемо цю сторінку з Іраном закрити шляхом визнання їхньої провини і виплати всіх максимально компенсацій, перегорнути, і рухатись далі. Я не хочу, щоб ця історія висіла важким вантажем на шиї обох країн роками. Я довів цю позицію до Ірану", - сказав Кулеба.

Раніше з'явилася заява іранських чиновників, що Тегеран відмовляється виплачувати компенсацію Міжнародним авіалініям України за збитий поблизу Тегерана літак, аргументуючи це тим, що літак був зареєстрований європейською страховою компанією, а не іранською.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.Джерело: https://censor.net/ua/n3212955