Україна розвиватиме ракетобудування та авіацію, але, розуміючи, які бюджети є у РФ, будемо воювати "розумом", - Данілов

Україна найперше розвиватиме виробництво ракет і авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час круглого столу на тему: "Технології асиметричної протидії зовнішньої агресії і шляхи їх ефективного розвитку".

"Стосовно розвитку промисловості – це наші ракети, друге – це наша авіація. Авіація, яка була завжди у країні дуже потужною. Нам треба терміново ставити все на свої місця. Це дві фундаментальні речі – ракети та авація", - сказав Данілов.

У цьому контексті секретар РНБО зауважив, що 246 млрд грн, які в цьому році виділили на сектор безпеки і оборони, - це безпрецедентна сума за всі роки незалежності. По тому курсу, що ми закладали – це 10 млрд дол., уточнив Данілов.

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"Але, розуміючи, хто є нашим супротивником, розуміючи ті бюджети, які є у РФ, наголошую, що ми будемо воювати "розумом", - підкреслив Данілов.