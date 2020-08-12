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Новини Агресія Росії проти України
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Україна розвиватиме ракетобудування та авіацію, але, розуміючи, які бюджети є у РФ, будемо воювати "розумом", - Данілов

Україна розвиватиме ракетобудування та авіацію, але, розуміючи, які бюджети є у РФ, будемо воювати

Україна найперше розвиватиме виробництво ракет і авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час круглого столу на тему: "Технології асиметричної протидії зовнішньої агресії і шляхи їх ефективного розвитку".

"Стосовно розвитку промисловості – це наші ракети, друге – це наша авіація. Авіація, яка була завжди у країні дуже потужною. Нам треба терміново ставити все на свої місця. Це дві фундаментальні речі – ракети та авація", - сказав Данілов.

У цьому контексті секретар РНБО зауважив, що 246 млрд грн, які в цьому році виділили на сектор безпеки і оборони, - це безпрецедентна сума за всі роки незалежності. По тому курсу, що ми закладали – це 10 млрд дол., уточнив Данілов.

Також читайте: Україна припиняє співпрацю з Росією у сфері культури, - рішення уряду

"Але, розуміючи, хто є нашим супротивником, розуміючи ті бюджети, які є у РФ, наголошую, що ми будемо воювати "розумом", - підкреслив Данілов.

Автор: 

авіація (4194) Данілов Олексій (1259) оборона (4855) ракети (4092) росія (66417) РНБО (2298)


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Топ коментарі
+14
Чтобы воевать "умом", надо чтобы он был
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12.08.2020 17:32 Відповісти
+13
Умом? Тогда это не при зелебобиах.
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12.08.2020 17:33 Відповісти
+6
звуки правильные, в самом деле, это кратчайший путь. но непонятно чьим "умом" они "воевать" собрались. по ходу очередной PR "зеленых слуг" перед местными выборами.
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12.08.2020 17:37 Відповісти
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Логично...осталось только это реализовать...
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12.08.2020 17:32 Відповісти
Чтобы воевать "умом", надо чтобы он был
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12.08.2020 17:32 Відповісти
Умом? Тогда это не при зелебобиах.
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12.08.2020 17:33 Відповісти
Партизанить ?
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12.08.2020 17:34 Відповісти
У вас Данилов,ума не было,нет и не будет...
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12.08.2020 17:34 Відповісти
Он хотел сказать - не умом, а в уме( мысленно). Не, ну что, правильно, очень экономный способ ведения боевых действий. Когда денежки просрали, что еще остается?
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12.08.2020 17:37 Відповісти
29.10.2019 http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=2040 28 млрд в бюджете Совета нацобороны Украины. Как Зеленский будет тайно управлять страной , - очень по-маленькому.
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12.08.2020 17:58 Відповісти
звуки правильные, в самом деле, это кратчайший путь. но непонятно чьим "умом" они "воевать" собрались. по ходу очередной PR "зеленых слуг" перед местными выборами.
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12.08.2020 17:37 Відповісти
Такой потенциал просерается - ЮМЗ !
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12.08.2020 17:37 Відповісти
с детсва мечтаем за десять мырыканськых лярдов узреть вундерваффе от 95-го квартала...
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12.08.2020 17:39 Відповісти
Правильно. Воровать надо с умом.
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12.08.2020 17:40 Відповісти
"Умом" Россия не поймет.
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12.08.2020 17:40 Відповісти
Україна розвиватиме ракетобудування та авіацію, але, розуміючи, які бюджети є у РФ, будемо воювати "розумом", - Данілов - Цензор.НЕТ 324
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12.08.2020 17:42 Відповісти
Гигант мысли и отец украинской демократии
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12.08.2020 17:43 Відповісти
Только очень благополучная и богатая страна может позволить себе демократию, ибо на земле нет и не было более дорогостоящего и продувного правительства, чем демократическое.
Г. Л. Менкен
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12.08.2020 17:57 Відповісти
Давай кого нибудь из китайских философов 2000 лет до нашей эры. Балтия, Польша, Чехия...Сильно богатые? Граждане должны быть цивилизованными, культурными и законопослушными, а не тупое быдло73 как у нас.
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12.08.2020 18:11 Відповісти
да Польша . Чехия и тд. достаточно богаты . особенно первая . с остальным согласен . пока лохторат выбирает политических шарлатанов дела не будет
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12.08.2020 18:21 Відповісти
А лохторат не может не выбирать шарлатанов иначе он не был бы лохторатом. Хотели демократию - получайте.
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12.08.2020 18:40 Відповісти
Чего ты такой злой?
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12.08.2020 18:38 Відповісти
В Польші тупого бидла ще більше ніж в Україні...
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12.08.2020 21:31 Відповісти
Что там на плакате, мужик с фаллоимитатором?
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12.08.2020 17:53 Відповісти
Вот с умом как раз и проблема... По крайней мере у 73%
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12.08.2020 17:43 Відповісти
Почему у 73%, предыдущие однотуровые за пять лет выпустили ни одного самолёта.
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12.08.2020 17:55 Відповісти
ну двухтуровые пока что тоже только денежки выделенные делят
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12.08.2020 18:01 Відповісти
вороють, що ще не довороване лишилося.
Скоро за землю приймуться
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13.08.2020 10:10 Відповісти
Так вот для чего закрываются школы и урезаются все возможные программы на науку и культуру !!!
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12.08.2020 17:43 Відповісти
Во расмешили во расмешили! Это кто тут собрался ракеты с самолетами строить! клоуны которые добрались обманом до власти!! Ну добрались так греби бабло вагонами и молчи в трубочку зачем же свою глупость на публику выставлять!!
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12.08.2020 17:46 Відповісти
данилов-это еще самый адекватный из всей этой зеленой шараги
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12.08.2020 17:47 Відповісти
да брось...шапку носит 62-го размера?
просто старается не спалиться...
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12.08.2020 18:07 Відповісти
это уже хорошо...шо хотя бы за страх работает,а не только за деньги...
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12.08.2020 18:16 Відповісти
мож и так..
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12.08.2020 18:17 Відповісти
Який бюджет був в совка, а який в Афганістані? Може спочатку почати знищувати ворога, а не вести дебільні переговори з ними?
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12.08.2020 17:48 Відповісти
І жити, як в Афганістані？
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12.08.2020 18:45 Відповісти
... з мінімальним регулюванням суспільного життя, а отже, й з мінімальним обмеженням природніх прав і свобод?
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12.08.2020 21:39 Відповісти
пі-здо-боли.
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12.08.2020 17:50 Відповісти
Теперь, главное, с умом на свой карман освоить 246 млрд грн
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12.08.2020 17:50 Відповісти
Чертежи уже практически готовы. Пишите в личку. Будем развивать.Україна розвиватиме ракетобудування та авіацію, але, розуміючи, які бюджети є у РФ, будемо воювати "розумом", - Данілов - Цензор.НЕТ 2618
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12.08.2020 17:52 Відповісти
це ж звєдальот з єреф. Але креслень його вони ще не вигадали.
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13.08.2020 20:36 Відповісти
Если иудоглобализаторская мафия будет по 100 млрд. выкачивать из страны, то в таких условиях умом можно только двинуться.
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12.08.2020 18:12 Відповісти
Да какие там бюджеты у РФ. Один распил. Бабла горы а толку. Даже то что хоть как-то летало еще 30-40 лет назад и то падает. Турция с относительно скромным бюджетом и то на целое поколение опередила казлорогих. Вот на них надо ориентироваться... а то бюджеты ***** у них в головах.
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12.08.2020 18:12 Відповісти
Україна розвиватиме ракетобудування та авіацію, але, розуміючи, які бюджети є у РФ, будемо воювати "розумом", - Данілов - Цензор.НЕТ 2017
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12.08.2020 18:55 Відповісти
Так вот о чём говорил Вава
Україна розвиватиме ракетобудування та авіацію, але, розуміючи, які бюджети є у РФ, будемо воювати "розумом", - Данілов - Цензор.НЕТ 9911
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12.08.2020 18:17 Відповісти
Україна розвиватиме ракетобудування та авіацію, але, розуміючи, які бюджети є у РФ, будемо воювати "розумом", - Данілов - Цензор.НЕТ 7468
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12.08.2020 18:18 Відповісти
Понимая какой у вас ум становится печально...
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12.08.2020 18:19 Відповісти
Воевать умом,это бить по артериям и болевым точкам.А не тратить ресурс на отбивание всей туши.Як вариант
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12.08.2020 18:25 Відповісти
Фуем. Данилов. По раяли.
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12.08.2020 18:25 Відповісти
Нажаль у вас ум-карман желательно поглубже.
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12.08.2020 18:28 Відповісти
умом , яким? Таке за гроші не купиш?
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12.08.2020 18:35 Відповісти
Какая авиация?
С нуля? Антонов НИКОГДА кроме транспорта ничем не занимался!
Бабло пилить будем?
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12.08.2020 18:38 Відповісти
-
Українські авіаконструктори розробили проект ********* вітчизняного винищувача. 2019 рік. Новий український винищувач буде трохи менший ніж МІГ29 але набагато більш ********. За попередніми даними, електронні системи вітчизняного українського бойового літака винищувача, будуть зібрані як з українських так і з комплектуючих НАТО.
Двигуни АІ-322Ф - їх уже розробляють на державних підприємствах, і вони будуть оснащені цифровою системою, яка дозволить керувати ними в автоматичному режимі. Вага одного двигуна - 560 кг. Повідомляється, що характеристики українського винищувача чимось схожі з тайванським бойовим літаком AIDC F-CK-1 але кращi.
Без дозаправки він може пролетіти понад 1 тис. км. зі швидкістю більше 2 тис. км годину.
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12.08.2020 18:50 Відповісти
Сколько уже было проектов у Антонова... Начиная с транспортников. А на деле - серийные самолёты уже несколько лет не выпускаются.

Делать самолёт чисто под нужды Украины - никто не станет. Слишком малый рынок. Самолёт будет золотым. Надо сразу ориентироваться на экспорт. А там высока конкуренция. Пытаться влезть туда без денег и опыта? Нуууу - безумству храбрых, поём мы песню.
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12.08.2020 19:15 Відповісти
захист суверенітету взагалі справа витратна.
Менше всього витрат - у рабів
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13.08.2020 10:07 Відповісти
НУ что за бред!
Ты представляешь себе, сколько ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ нужно для создания истребителя с нуля?
Ту уверен, что для транспортника и истребителя нужно одинаковое железо?
Децкий сад!
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13.08.2020 10:25 Відповісти
Україна розвиватиме ракетобудування та авіацію, але, розуміючи, які бюджети є у РФ, будемо воювати "розумом", - Данілов - Цензор.НЕТ 7289
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12.08.2020 18:48 Відповісти
Все що ти розвиваєш ,це додаток "Дія" фуфлогон ти наш умствєний.
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12.08.2020 18:52 Відповісти
-Из вражеской нам паРаши из фашистского логова кремля постоянно звучат ужасные вопли кровавых преступников )(уйла о том что Будапештский меморандум не имеет для них фашистов оккупантов юридически обязывающих положений. Если так что тогда и Украина юридически не обязана выполнять те положения, которые были записаны в Будапештском меморандуме? И теперь что после временной но оккупации российскими фашистами суверенной украинской земли Крыма и части Донбасса крайне назрела необходимость о том, теперь Украина должна покинуть Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и вернуть себе статус Великой ядерной державы. Да и на самом деле 100% юридическая возможность выйти из ДНЯО теперь существует. Ведь в тексте закона о присоединении Украины к ДНЯО от ноября 1996 года даже есть прямая ссылка на статью 10 пункт 2, которая предусматривает механизм выхода из ДНЯО при том, когда будут затронуты высшие интересы Украины. Это прямая цитата из договора о нераспространении". То есть законное возвращение и восстановление своего утраченного великого ядерного статуса существует, и Украина уже настойчиво рассматривает такую возможность.
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12.08.2020 18:52 Відповісти
Так Украине и позволят из него выйти. Санкций насыпят не хуже чем Ирану.
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12.08.2020 19:08 Відповісти
Кацапам уже насыпали .Только не себе в убыток
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12.08.2020 19:56 Відповісти
Чем,чем? Умом? Аааа!
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12.08.2020 19:01 Відповісти
"Украина будет развивать ракетостроение и авиацию, но, понимая, какие бюджеты есть у РФ, будем воевать "умом", - Данилов" - особенно много "умных" в парии, где-то собранной Зеленским. - https://medium.com/@vizua_21912/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-************ В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью https://www.bbc.com/ukrainian/features-49694823 ВВС . - где будет Украина под руководством больных на голову? Глядя на то, что творится сейчас, лучше точно не будет.
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12.08.2020 19:08 Відповісти
А если еще и реформы будем проводить умом, то через несколько лет можем и бюджеты получить не меньшие
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12.08.2020 19:22 Відповісти
"Умом..."! Гроші дайте Коростельову (ДККБ "ЛУЧ") - буде вам ТАКЕ ракетобудування, що навіть Ілон Маск позаздрить!
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12.08.2020 19:49 Відповісти
"Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим." - Голда Меир

Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/616018-golda-meir-vo-pervykh-u-nas-iadernogo-oruzhiia-net-a-vo-vtorykh/ Меньше надо 3,14здеть,а тихонько дело делать на благо Украины.
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12.08.2020 20:19 Відповісти
"Нєт хлеба - пусть єдят пірожниє" 18 сторіччя, французська знать
"Нєма патронів - будемо воювати ракетами" 21 сторіччя, секта бубачки
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13.08.2020 10:04 Відповісти
... розумом зєлі і мєндєль...
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13.08.2020 10:17 Відповісти
Ракетна програма - це реальність - "Нептуну" та "Вільхам" потрібно завдячувати не тільки розробникам, а й попередникам. Це вже історичний факт. Зацікавленим дозвольте відрекомендувати:
https://www.youtube.com/watch?v=Q0sDh7PJn3Y Руйнування міфів про "Нептун" та можливість створення потужнішої "Вільхи" | Олег Коростельов
про перспективи: https://www.youtube.com/watch?v=Ax2mOyMyl1c Український ЗРК, ударний БПЛА та можливість створення власного Javelin | Олег Коростельов
стосовно авіації:
https://old.defence-ua.com/projects/aviaciya-********-***************/aviaciya-********-***************.html Як врятувати авіацію україни Якими можуть бути Повітряні сили України через 5 років
Може йти до майбутнього та https://youtu.be/qe4c_obBFVs?t=627 розробляти беспілотник - винищувач разом із Турцією ?
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13.08.2020 22:29 Відповісти
 
 