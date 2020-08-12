Із початку доби 12 серпня зафіксовано 3 порушення режиму перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю або здоров'ю.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначають: "Із початку поточної доби на ділянках відповідальності переважної більшості наших підрозділів не прозвучало жодного пострілу з боку противника.

Водночас біля населених пунктів Мар'їнка та Південне зафіксовано кілька неприцільних автоматичних черг ворога зі стрілецької зброї. Ще один факт провокації з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано неподалік Красногорівки. На цій ділянці за допомогою ручного протитанкового гранатомета противник здійснив мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

У цілому з початку сьогоднішньої доби українські військовослужбовці задокументували 3 порушення проголошеного режиму припинення вогню противником. Ці ворожі вогневі провокації не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброї у відповідь не застосовували.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС