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Новини Операція Об'єднаних сил
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Із початку доби 12 серпня зафіксовано 3 порушення режиму перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Із початку доби 12 серпня зафіксовано 3 порушення режиму перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю або здоров'ю.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначають: "Із початку поточної доби на ділянках відповідальності переважної більшості наших підрозділів не прозвучало жодного пострілу з боку противника.

Водночас біля населених пунктів Мар'їнка та Південне зафіксовано кілька неприцільних автоматичних черг ворога зі стрілецької зброї. Ще один факт провокації з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано неподалік Красногорівки. На цій ділянці за допомогою ручного протитанкового гранатомета противник здійснив мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

У цілому з початку сьогоднішньої доби українські військовослужбовці задокументували 3 порушення проголошеного режиму припинення вогню противником. Ці ворожі вогневі провокації не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброї у відповідь не застосовували.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

перемир’я (996) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+2
Сча будет новость дуплетом, что "режим тишины соблюдается".
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12.08.2020 17:42 Відповісти
+1
Із початку доби 12 серпня зафіксовано 3 порушення режиму перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6320
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12.08.2020 17:43 Відповісти
+1
Втрат нема. І це дуже добре, але й тиші нема. Вони якби кажуть, ви повинні робити те про що домовлялися а ми будемо робити те що ми за хочемо. Я хотів би розуміти , те та межа поступок далі якої зелені не підуть. Бо маю дуже погані передчуття.
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12.08.2020 18:28 Відповісти
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Ждём соевые сопли.
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12.08.2020 17:40 Відповісти
Із початку доби 12 серпня зафіксовано 3 порушення режиму перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6320
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12.08.2020 17:43 Відповісти
И шо? Тот момент, когда ты в ступоре?
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12.08.2020 17:46 Відповісти
Сча будет новость дуплетом, что "режим тишины соблюдается".
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12.08.2020 17:42 Відповісти
Брехня....
Сегодня было как минимум 27 взрывов в районе Красногоровка..Авдеевка
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12.08.2020 18:14 Відповісти
Причем это было как минимум 100 мм..
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12.08.2020 18:15 Відповісти
Так что же это было "минимум 100 мм", а, знахарь ты наш?
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12.08.2020 18:44 Відповісти
Минометы родимый...минометы...
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12.08.2020 18:45 Відповісти
минометов 100 мм калибра нет, есть только противотанковая пушка "рапира" но из неё на Донбассе давненько уже не пуляли!
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12.08.2020 20:55 Відповісти
Втрат нема. І це дуже добре, але й тиші нема. Вони якби кажуть, ви повинні робити те про що домовлялися а ми будемо робити те що ми за хочемо. Я хотів би розуміти , те та межа поступок далі якої зелені не підуть. Бо маю дуже погані передчуття.
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12.08.2020 18:28 Відповісти
"зелені" підуть куди завгодно, але наше завдання має полягати у тому, аби вони "пішли лісом", і якомога - скоріше!
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12.08.2020 18:46 Відповісти
 
 