У камері на 6 сидить 50 осіб. Чоловіків роздягають догола і б'ють, закони в країні не діють, - очевидці про ситуацію в мінських СІЗО
Потерпілі від рук білоруської міліції громадяни розповідають про умови перебування в СІЗО і тортури щодо затриманих із боку силовиків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав користувач Фейсбуку Ілля Дабратвор.
Він зазначив: "Дружину вчора випустили. Штраф 20 базових. У камері на 6 людей сидить 37, у чоловіків - 50 осіб. Сплять по черзі. Не годують, вода з-під крана. Засобів гігієни немає. Всім дають добу, від 7 до 15. Протоколи складені абияк. Дружину затримали біля Заводського виконкому, за протоколом - на Машерова.
Чоловіків вранці роздягають догола, ставлять у коридорі на карачки і б'ють. Медичну допомогу співробітники міліції надавати відмовляються, чоловіка зі зламаною ногою били спеціально.
Те, що роблять зараз співробітники МВС, можна порівняти з діями СС. Фактично закони на території Білорусі не діють".
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
Будь ласка, зачекайте...
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Находки вчерашнего дня после стрельбы ментов.
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Так кто же с этим спорит? Вот, год назад Порошенко проиграл клоуну, боящемуся произнести слово "агрессор" по отношению к расее. Разве тысячи и тысячи погибших защитников Украины от расейских агрессоров могли себе такое представить? А оказывается и так иногда бывает.
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Ну, значит и так иногда бывает... Надеюсь, они на сегодня довольны своим выбором, ведь в них теперь стреляет неагрессор...
А у нас уже 15 суток нет погибших и раненных и это хорошо, пани Марыся.
А Порошенко? Так он врагом был, врагом и остался. Прошел бы на второй срок и стал бы вторым Лукашенко и мы это понимали год назад, потому за любого другого во втором туре, как вы за Тихоновскую.
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Хочешь быть свободным - действуй. Если не у тебя, то у детей будет шанс.
Зараз - явно недоречний.
Хоча білорусам відніше
118-го полицейского батальона, сформированного из офицеров и рядовых Красной
Армии, которых захватили в плен в первые месяцы войны. Среди полицаев были
бывшие советские военнослужащие, как украинцы, так и русские - Скрипка,
Варламов, Хренов, Егоров, Субботин, осетин Искандеров, армянин Хачатурян и др.
Приказ о сожжении Хатыни был отдан летувисом Антанасом Импулявичусом. Хатынь
уничтожал весь советский по национальностям интернационал, все бывшие
красноармейцы.
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но Лука про УПА рассказывал..
я слушал этот бред и охреневал..
тогда то я и осознал, что Лука окончательно поехавший мозгами совок..
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То есть, эта мразь всю жизнь врёт, как дышит: это профессия.
в Хатыни командовал ротой карателей воспитанник ленинского комсомола, бывший кадровый командир Красной армии, член КПСС Григорий Васюра.
Біля 1, 5 мільонів расєян воювали за Третій Рейх як у військах СС, так і у Вермахті.
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Зовсім не кацапський заклик )
Они себя реанимировали в Марике...Коломойский даже бабло командиру части перечислил за дохлых зеленых человечков и зачистку рерритории перед воинской частью, как тогда и обещал
https://www.facebook.com/watch/?v=3092127241017133
ЩОСЬ МЕНІ ПІДКАЗУЄ ЩО МОСКОВІЯ У ЦІЙ СИТУАЦІЇ МОЖЕ ВІДРЯДИТИ ПАРУ ДИВІЗІЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ РУЗКАЯЗИЧНІХ ГРОМАДЯН
Новые подробности о том, как в Минске обращаются с задержанными, https://www.znak.com/2020-08-12/prprpl рассказал журналист Znak.com Никита Телиженко. Его самого задержали вечером 10 августа, а отпустили только спустя сутки.
Вот так:Парня передо мной специально головой о дверной косяк входа в РУВД ударили. Он закричал от боли. В ответ на это его начали бить по голове и орать: "Заткнись, ****!"Первый раз меня ударили, именно когда выводили из автозака, я просто недостаточно низко нагнулся и получил удар рукой по голове, а потом коленом в лицо.Люди там [в РОВД] лежали прямо на полу живым ковром, и нам пришлось идти прямо по ним. Мне было очень неудобно, что я все-таки наступил кому-то на руку, но я совсем не видел, куда шел, потому что голова была наклонена сильно в пол. "Все на пол, лицом вниз", - орали нам. А я понимаю, что лечь некуда, кругом в лужах крови лежат люди.А вокруг шли жесточайшие избиения: отовсюду были слышны удары, крики, вопли. Мне показалось, что у некоторых задержанных были сломаны - у кого руки, у кого ноги, у кого позвоночник, потому что при малейшем движении они орали от боли.Около двух часов ночи в РУВД привели новых задержанных. И вот тут началась лютая жесть. Милиционеры заставляли задержанных молиться, читать "Отче наш…". Кто отказывался - избивали всеми подручными средствами. Сидя в актовом зале, мы слышали, как избивают людей на этажах под нами и над нами. Ощущение было такое, что людей практически втаптывали в бетон.
https://zona.media/article/2020/08/12/medics
И что за маргинально-гопнические привычки тыкать незнакомым людям?
А ви впевнені що перемогли фашизм у 1945???