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Новини Революція в Білорусі
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У камері на 6 сидить 50 осіб. Чоловіків роздягають догола і б'ють, закони в країні не діють, - очевидці про ситуацію в мінських СІЗО

У камері на 6 сидить 50 осіб. Чоловіків роздягають догола і б'ють, закони в країні не діють, - очевидці про ситуацію в мінських СІЗО

Потерпілі від рук білоруської міліції громадяни розповідають про умови перебування в СІЗО і тортури щодо затриманих із боку силовиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав користувач Фейсбуку Ілля Дабратвор.

Він зазначив: "Дружину вчора випустили. Штраф 20 базових. У камері на 6 людей сидить 37, у чоловіків - 50 осіб. Сплять по черзі. Не годують, вода з-під крана. Засобів гігієни немає. Всім дають добу, від 7 до 15. Протоколи складені абияк. Дружину затримали біля Заводського виконкому, за протоколом - на Машерова.

Чоловіків вранці роздягають догола, ставлять у коридорі на карачки і б'ють. Медичну допомогу співробітники міліції надавати відмовляються, чоловіка зі зламаною ногою били спеціально.

Те, що роблять зараз співробітники МВС, можна порівняти з діями СС. Фактично закони на території Білорусі не діють".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Житель Мінська показав завдані ОМОНом каліцтва: "Били ногами, палицями, щитами. Подумки прощався з родиною". ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білоруські силовики в Мінську посадили двох затриманих на зупинці і почали по них стріляти: "Я думала, їх відпустили! Дивись, що творять!" ВIДЕО

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) катування (615) тортури в міліції (21) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+43
Если бы в 2014 году в Украине не победил Майдан, тоже самое было бы и у нас. Это надо помнить тем кто голосует за ОПЗЖ
У камері на 6 сидить 50 осіб. Чоловіків роздягають догола і б'ють, закони в країні не діють, - очевидці про ситуацію в мінських СІЗО - Цензор.НЕТ 4551
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12.08.2020 18:17 Відповісти
+40
Я думаю эти зверства лишний раз подтверждают что в Белоруссии орудуют кацапские костоломы. Во-первых, этому уже были кое-какие подтверждения. А во-вторых, местные менты не стали бы уж очень зверствовать - им там жить, там у них семьи, дома и пр. Все помнят украинские Майданы и знают, что события могут повернуть не туда куда хотелось бы власти.
А у кацапов совсем другая цель - им надо шокировать общество жестокостью (тем более что белорусов не жалко...), и "замазать" Луку кровью. После чего у того не останется никаких шансов кроме как к пуйлу на поклон. Так что события могут окраситься в красный цвет в ближайшем будущем.
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12.08.2020 18:03 Відповісти
+31
В камере на 6 сидит 50 человек. Мужчин раздевают догола и избивают, законы в стране не действуют, - очевидцы о ситуации в минских СИЗО - Цензор.НЕТ 5787
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12.08.2020 17:58 Відповісти
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Та, шоб я ещё что-то в этом понимала...
Находки вчерашнего дня после стрельбы ментов.
У камері на 6 сидить 50 осіб. Чоловіків роздягають догола і б'ють, закони в країні не діють, - очевидці про ситуацію в мінських СІЗО - Цензор.НЕТ 1831
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12.08.2020 18:48 Відповісти
только физическое противостояние упырям луки дает шансы народу беларуси на справедливость..
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12.08.2020 18:24 Відповісти
Коли ви у себе в паРаше почнете бикувати, кацапюри?
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12.08.2020 18:29 Відповісти
ідіото,ти промахнулось.
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12.08.2020 18:32 Відповісти
Я сочувствую белорусам безусловно,и в моих словах нет ни капли издевательства.Но ребята и девчата,вас же более 20 лет всё устраивало,вы же гордились своей "стабильностью"!!! Не все,но абсолютное большинство!!! А украинцев очень часто обзывали "майданутыми"! Опять- таки,не все.Простите,а что сейчас не так?!
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12.08.2020 18:25 Відповісти
Сколько десятилетий после развала союза и до Майдана Вас всё устраивало? Почему такая свободолюбивая страна не вступила в ЕС ещё вместе со странами Балтии? Чего ждала? А что потом стало не так?
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12.08.2020 18:54 Відповісти
Шушкевич проиграл колхознику и пошел поворот . Так иногда бывает . Вон сейчас негром быть круто и почетно в США , когда такое было ?. А в Европе самое частое имя младенцев Мухаммед .Либерастия достигла апогея .
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12.08.2020 21:38 Відповісти
... Так иногда бывает...
-----------------
Так кто же с этим спорит? Вот, год назад Порошенко проиграл клоуну, боящемуся произнести слово "агрессор" по отношению к расее. Разве тысячи и тысячи погибших защитников Украины от расейских агрессоров могли себе такое представить? А оказывается и так иногда бывает.
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12.08.2020 22:30 Відповісти
Только выдающийся президент заслуживает на 2 срок . а посредственности должны сменятс я. Тысячи защитников Украины голосовали против Порошенка или не голосовали вообще .
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12.08.2020 22:34 Відповісти
... Тысячи защитников Украины голосовали против Порошенка или не голосовали вообще....
-------------------
Ну, значит и так иногда бывает... Надеюсь, они на сегодня довольны своим выбором, ведь в них теперь стреляет неагрессор...
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12.08.2020 23:30 Відповісти
Дело не в этом. Те, кто на фронте, прекрасно знают не по наслышке, как с 2014-го года Порошенко запрещал стрелять в агрессора и как комбаты клали на его приказ, а этих комбатов увольняли...
А у нас уже 15 суток нет погибших и раненных и это хорошо, пани Марыся.
А Порошенко? Так он врагом был, врагом и остался. Прошел бы на второй срок и стал бы вторым Лукашенко и мы это понимали год назад, потому за любого другого во втором туре, как вы за Тихоновскую.
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13.08.2020 00:24 Відповісти
ти це сам придумав,чи так тобі написали в методичці?
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13.08.2020 05:58 Відповісти
Порошенко дійсно оголошував режими припинення вогню, не раз ОДНОСТОРОННІ. Що тут придумувати? По-перше я там був у 2014-2015, а по-друге легко знаходиться: https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/06/140627_ceasefire_victims_vc
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13.08.2020 08:26 Відповісти
і шо з того? У вас тепер багатосторонній режим? Не стріляєте тільки ви?
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13.08.2020 10:50 Відповісти
никого ничего не устраивало . протесты в первые годы правления Лукашенко были серьезные по 20-50 тысяч здоровых мужиков . переворачивали машины и били ментов . Вы просто не знаете беларуской истроии . Лукашенко при поддержке ФСБ и Германии отренировал ОМОН и спецназ . Пересажал и убил всех лидеров , кому-то удалось убежать за границу . Многие имигрировали . и это при продолжающейся русификации , запрете всего национального . не сравнивай с Украиной вас было в 4 раза больше и территория соотвецтвенно .

...
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12.08.2020 19:16 Відповісти
наши не знают ничего , они на примитивных эмоциях .
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12.08.2020 21:39 Відповісти
А как они должны поступать в американскими диверсантами и провокаторами?
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12.08.2020 18:29 Відповісти
Кем-кем? Чувак, ты кремлевский агент, за тобой уже выехали. Покупай новые почки.
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12.08.2020 18:34 Відповісти
Они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО верят, что протестующие - американские диверсанты и провокаторы....
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13.08.2020 10:19 Відповісти
Звісно вбивати, он вся деревня Лебедево записалась в американські диверсанти.У камері на 6 сидить 50 осіб. Чоловіків роздягають догола і б'ють, закони в країні не діють, - очевидці про ситуацію в мінських СІЗО - Цензор.НЕТ 1575
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12.08.2020 18:36 Відповісти
ЕС ,принимай белорусских беженцев,раз все так плохо. Азиатов и афротунеядцев принимаешь,беженцев от работы. Почему белорусам нельзя? Люди второго сорта по сравнению с этими?У камері на 6 сидить 50 осіб. Чоловіків роздягають догола і б'ють, закони в країні не діють, - очевидці про ситуацію в мінських СІЗО - Цензор.НЕТ 2934
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12.08.2020 18:31 Відповісти
а білорусів і без того так приймають. У них в Ізраїль, Європу та рашку зелене світло через Лукашенка і дуже давно
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12.08.2020 18:49 Відповісти
Польша принимает .

..
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12.08.2020 19:10 Відповісти
якась маячня
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12.08.2020 19:27 Відповісти
Так и есть. Все ссыкуют к себе принимать тех, кто интересен кремлю
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12.08.2020 22:40 Відповісти
Ой не час, ой не час! Вірніше, білоруси обрали найгірший час з усіх можливих для того, щоб скинути Лукашенка. Велика помилка. Якщо вам так захотілося жопи у власній державі, то чому ті кому її захотілося просто не переїхали жити в росію чи до нас в Україну? Тут би ви в повній мірі задовольнили власні мазохістські потреби. Ви вирішили розвалити власний дім. Який доречі був далеко не поганий. Зараз я бачу як працівники заводів виходять на страйки. Проти чого ви виходите ідіоти?! У вас що роботи не має? Вам що заробітну плату не платять? Чи може платять таку, і так як в нас в Україні? Вам скоро взагалі не буде де працювати. І те що зберіг лукашенко, виріжуть і вивезуть, а ви будете як ми, або один одного грабувати, або будете їхати в москву чи Європу унітази мити. Рюсскій мір чекає вас з розпростертими руками. Ваші діти будуть служити в армії росії і ставати там підарасами та вмиратимуть в Африці, Сирії, Україні. Мої вам співчуття дураки. Коли це потрібно було робити ви сиділи по норах доки ваших справжніх лідерів режим знищував. а тепер коли вам виставили безперспективних маріонеток, коли світ лежить в глобальній кризі ви піддалися маніпуляціям зовнішніх ворогів та знищили все. Дурні.
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12.08.2020 18:36 Відповісти
Вони скидають свого диктатора, який доречі був не з гірших. Він був державним діячем, і в тій ситуації що була та в географічному положенні в якому знаходиться Білорусь він виконував гарно свої обовязки. А тепер скинувши одного диктатора, білоруси отримають хаос, можливо "громадянську" війну і ляжуть під справжнього диктатора імперця.
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12.08.2020 18:36 Відповісти
Диктаторів потрібно скидати з розумом. А не допомагати одному диктатору скидати іншого, щоб той міг потім захопити землю та народ конкурента. А всім іншим хто хоче "добра" білорусам скажу, що це якби ми своїм прикладом змінили свою державу та ту гнилу систему в якій живемо, то можна було б щось підказувати та вболівати за їхнє краще життя, а як в нас самих хата ще й досі горить і краю цьому не видно, то зараз краще помовчати. Або якщо щось підказувати, то розумне. Бо в нас теж революціонери, як я кажу - невмієш срать, не муч жопу.
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12.08.2020 18:37 Відповісти
Это рабская психология. Думать о том, что следующий хозяин может быть хуже нынешнего и сидеть тихонько на поводке.
Хочешь быть свободным - действуй. Если не у тебя, то у детей будет шанс.
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12.08.2020 21:00 Відповісти
Мізки включати завжди доречно як і обирати час для скидання диктаторів.
Зараз - явно недоречний.
Хоча білорусам відніше
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13.08.2020 10:46 Відповісти
Не буває недоречного часу для боротьби зі злом.
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13.08.2020 16:12 Відповісти
Скажи, когда надо начинать жить правильно? Нет такого подходящего времени и момента и никогда не будет. Если Лукашенко не сейчас, то на следующих выборах был бы наследный прынц, сынуля Коленька!
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13.08.2020 16:49 Відповісти
Тоже самое уже было в ссср в 1937-38г прочитайте Ивана Багряного, белорусы еще считали комуняк людьми, думаю сейчас они пересмотрят свое отношение к комунофашистам, и лозунг комуняку на гиляку станет актуальным.
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12.08.2020 18:39 Відповісти
Це точно . Тільки що 30 років мізкопромивання пішли у сраку
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13.08.2020 10:29 Відповісти
Смерть лягавым упырям.
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12.08.2020 18:55 Відповісти
по ходу Хатынь не УПА сжигало как распинался Лука, а местные..
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12.08.2020 19:00 Відповісти
Хатынь сожгли картели
118-го полицейского батальона, сформированного из офицеров и рядовых Красной
Армии, которых захватили в плен в первые месяцы войны. Среди полицаев были
бывшие советские военнослужащие, как украинцы, так и русские - Скрипка,
Варламов, Хренов, Егоров, Субботин, осетин Искандеров, армянин Хачатурян и др.
Приказ о сожжении Хатыни был отдан летувисом Антанасом Импулявичусом. Хатынь
уничтожал весь советский по национальностям интернационал, все бывшие
красноармейцы.

....
...
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12.08.2020 19:08 Відповісти
да, да...
но Лука про УПА рассказывал..
я слушал этот бред и охреневал..
тогда то я и осознал, что Лука окончательно поехавший мозгами совок..
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12.08.2020 19:17 Відповісти
Лука патологических лжец . Нельзя верить ничему что он говорит . В интервью росийскому ТВ он однажды заявил что его отец погиб на фронте во вторую мировую войну . Мамаша родила Сашу в 50-х . Совсем недавно он плел что помнит как отец приходил к ним когда он был маленьким . Он шизофреник с официальным диагнозом , комиссованный из погранвойск , состоял на учете в психдиспансере .

..
..
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12.08.2020 19:24 Відповісти
нашим дЕбилам из демократического лагеря он оч нравиться( лся ) .Им тоже нужен воШдь - хетьман .
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12.08.2020 21:43 Відповісти
Лука был инструктором отдела пропаганды Политического управления погранвойск КГБ СССР, после службу был лектором "политпросвещения" при обкоме комм. партии.

То есть, эта мразь всю жизнь врёт, как дышит: это профессия.
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12.08.2020 23:41 Відповісти
Какая там на хрен УПА в Хатыни? УПА воевала возле своих сёл и хуторов, защищая свою родную землю от советских захватчиков.

в Хатыни командовал ротой карателей воспитанник ленинского комсомола, бывший кадровый командир Красной армии, член КПСС Григорий Васюра.
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12.08.2020 23:56 Відповісти
Не треба триндіти - там де кацапи, там найбільщі збочення і насильство
Біля 1, 5 мільонів расєян воювали за Третій Рейх як у військах СС, так і у Вермахті.
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12.08.2020 20:04 Відповісти
Паря, да ті біл когда-нибудь в Хатіни? Только не впаривай, что сам оттуда родом
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12.08.2020 21:54 Відповісти
значит надо убивать в ответ . не вижу другого выхода в сложившейся ситуации . добывайте фамилии палачей . пройти по их семьям , без жалости .

..
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12.08.2020 19:02 Відповісти
Так звірячать саме ваші кацапи. Пуйло Сашку літаком привіз.
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12.08.2020 19:09 Відповісти
Що ще? Треба скинути на них атомну бомбу ?

Зовсім не кацапський заклик )
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12.08.2020 20:05 Відповісти
а чем наши отличаются...

У камері на 6 сидить 50 осіб. Чоловіків роздягають догола і б'ють, закони в країні не діють, - очевидці про ситуацію в мінських СІЗО - Цензор.НЕТ 7664
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12.08.2020 19:08 Відповісти
Это были не наши. Только кацап мог срезать этому украинцу оселедець, только заезжие из-за паребрика делали групповые фото, как делают это в зоне конфликтов...
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12.08.2020 19:52 Відповісти
Слышь, ты, подстилка мусорская.. П.здишь, с#чара! Мусора и в Африке мусора! Над Гаврилюком издевалось спецподразделение "Ягуар" из Винницы. Раздевали: хортюк сергей, костюк максим. Чуб отрезал: фирак игорь. Наблюдал: полковник плахотнюк олег. Спалилась, гнида? Подельников прикрывать надумала?
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12.08.2020 21:30 Відповісти
Ну яка різниця. Хохломанкурт, той же кацап.
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12.08.2020 23:00 Відповісти
Гаврилюк придурок облил себя бензином. Достаточно было искры. Вот и раздели, чтоб не превратился в факел и их же обвинили А потом Гаврилюк стриг купоны на этом случае. Разбогател и стал миллионером.
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13.08.2020 07:21 Відповісти
прямо всі фейки зібрав во єдино. Поздоровляю!
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13.08.2020 10:25 Відповісти
Ви нахабно брешете. Гаврилюк не мав вищої освіти але це не означає що патріот який не має вищої освіти є "придурком". І скільки ж "купонів він настриг" і як так "розбагатів" що після "депутатства" таксує на євроблясі чесно заробляючи собі на життя?
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13.08.2020 14:48 Відповісти
Зарплати депутата йому не вистачає?
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13.08.2020 16:43 Відповісти
Он уже не депутат. Таксует по Киеву.
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13.08.2020 16:50 Відповісти
Это наши и среди наших есть более украинофобы , чем в самой РФ . Сам же знаешь .
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12.08.2020 21:45 Відповісти
Хохломанкурти наші? З яких пір?
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12.08.2020 23:02 Відповісти
так в нас хохломанкурт1в - 40-50 в1дсотк1в .
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12.08.2020 23:18 Відповісти
Это были наши...только не беркут, а Омега...
Они себя реанимировали в Марике...Коломойский даже бабло командиру части перечислил за дохлых зеленых человечков и зачистку рерритории перед воинской частью, как тогда и обещал
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13.08.2020 00:29 Відповісти
Аудиозапись как Лукашенко воровал голоса у Тихновской.
https://www.facebook.com/watch/?v=3092127241017133
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12.08.2020 19:23 Відповісти
А что мужчины хотели дотого?
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12.08.2020 19:25 Відповісти
Ихние мусора че так бесятся то? В 2014ом вещий сон смотрели, теперь вот боятся не стать жертвой собственной дубинки.
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12.08.2020 19:41 Відповісти
Пострадавшие от рук белорусской милиции граждане рассказывают об условиях пребывания в СИЗО и пытках по отношению к задержанным со стороны силовиков Источник: https://censor.net/n3213393

ЩОСЬ МЕНІ ПІДКАЗУЄ ЩО МОСКОВІЯ У ЦІЙ СИТУАЦІЇ МОЖЕ ВІДРЯДИТИ ПАРУ ДИВІЗІЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ РУЗКАЯЗИЧНІХ ГРОМАДЯН
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12.08.2020 20:01 Відповісти
если у нас Зеля с Аваковым надумают такое зачудить, будем стоять насмерть
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12.08.2020 20:40 Відповісти
Побоятся.
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12.08.2020 20:56 Відповісти
Без мене. Насмерть я стояти не буду. В мене є карабін з оптикою. Я відкрию сезон полювання - "чим довше проживеш - тим більше вбєш"!
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13.08.2020 14:52 Відповісти
на этом фото мусора кацапские
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12.08.2020 21:02 Відповісти
По этому поводу высказывался Солженицын: "Архипелаг ГУЛАГ": Как потом в лагерях жгло: а что, если бы каждый оперативник, идя ночью арестовывать, не был бы уверен, вернется ли он живым, и прощался бы со своей семьёй? Если бы во времена массовых посадок, например в Ленинграде, когда сажали четверть города, люди бы не сидели по своим норкам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной двери и шагах на лестнице, - а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих передних бодро бы делали засады по несколько человек с топорами, молотками, кочергами, с чем придётся? Ведь заранее известно, что эти ночные картузы не с добрыми намерениями идут, - так не ошибёшься, хрястнув по душегубу. Или тот воронок с одиноким шофером, оставшийся на улице, - угнать его либо скаты проколоть. Органы быстро бы недосчитались сотрудников и подвижного состава, и, несмотря на всю жажду Сталина, - остановилась бы проклятая машина! Если бы… если бы… Мы просто заслужили все дальнейшее.
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12.08.2020 21:03 Відповісти
Вот таракан и выщерил свой истинный звериный оскал. Теперь все знают что он не просто провинциальный колхозник в кирзачах и фуфайке а натурный диктатор - убийца своего народа.
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12.08.2020 21:41 Відповісти
кто его отец? неизвестно, говорят цыган. а по другим данным - чеченец (одна беларуска мне рассказывала).
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12.08.2020 21:52 Відповісти
сатана, скорее всего
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12.08.2020 22:35 Відповісти
Получи, быдло бульбашское, от "старшего брата"! И, да - не забудь надеть маечку " сделанный в СССР" и цветочки омону подарить.
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12.08.2020 21:42 Відповісти
"Кругом в лужах крови лежат люди"

Новые подробности о том, как в Минске обращаются с задержанными, https://www.znak.com/2020-08-12/prprpl рассказал журналист Znak.com Никита Телиженко. Его самого задержали вечером 10 августа, а отпустили только спустя сутки.
Вот так:Парня передо мной специально головой о дверной косяк входа в РУВД ударили. Он закричал от боли. В ответ на это его начали бить по голове и орать: "Заткнись, ****!"Первый раз меня ударили, именно когда выводили из автозака, я просто недостаточно низко нагнулся и получил удар рукой по голове, а потом коленом в лицо.Люди там [в РОВД] лежали прямо на полу живым ковром, и нам пришлось идти прямо по ним. Мне было очень неудобно, что я все-таки наступил кому-то на руку, но я совсем не видел, куда шел, потому что голова была наклонена сильно в пол. "Все на пол, лицом вниз", - орали нам. А я понимаю, что лечь некуда, кругом в лужах крови лежат люди.А вокруг шли жесточайшие избиения: отовсюду были слышны удары, крики, вопли. Мне показалось, что у некоторых задержанных были сломаны - у кого руки, у кого ноги, у кого позвоночник, потому что при малейшем движении они орали от боли.Около двух часов ночи в РУВД привели новых задержанных. И вот тут началась лютая жесть. Милиционеры заставляли задержанных молиться, читать "Отче наш…". Кто отказывался - избивали всеми подручными средствами. Сидя в актовом зале, мы слышали, как избивают людей на этажах под нами и над нами. Ощущение было такое, что людей практически втаптывали в бетон.
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12.08.2020 21:56 Відповісти
Давайте, давайте мусорылые.Больше ада! Больше озверина по венам! Но не плачьте потом, когда вас начнут сжигать в ваших гестапобусиках и резать по дороге с работы домой.
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12.08.2020 22:25 Відповісти
Білорусів хочуть мєнти залякати чи мстяться за власне майбутнє? Ці мирні білоруси дуже скоро згадають про героїчне минуле як "деды ваивали" у партизанських загонах і бацькє з його поліцаями буде непереливки. Білоруси - не той народ, який можна зламати. Правда на їх боці, вони це розуміють, відчувають підтримку людей інших національностей. Якщо буде загальнонаціональний стихійний чи організований страйк на протязі хоч тижня, то лукашенко по асфальту на коньках утікатиме до Ростова, бо його владі настане кінець.
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12.08.2020 22:31 Відповісти
Беларуской
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12.08.2020 22:39 Відповісти
У камері на 6 сидить 50 осіб. Чоловіків роздягають догола і б'ють, закони в країні не діють, - очевидці про ситуацію в мінських СІЗО - Цензор.НЕТ 4762
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12.08.2020 23:01 Відповісти
Идут преследования, избиения и задержания врачей, оказывающих помощь пострадавшим протестующим. Им в машины подбрасывают наркотики. «Есть негласный указ для подстанций скорой помощи - не принимать вызовы от протестующих».
https://zona.media/article/2020/08/12/medics
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13.08.2020 00:39 Відповісти
Спадарыня, тебе из Лондона виднее кто кого бьет и задерживает
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13.08.2020 07:32 Відповісти
То есть, Вы только сегодня вышли из комы и за проблемы с интернетом в Беларуси ничего не слышали?
И что за маргинально-гопнические привычки тыкать незнакомым людям?
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13.08.2020 12:32 Відповісти
Это наш местный ватный провокатор. Не обращайте внимание. Просто в спам тварюку.
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13.08.2020 16:52 Відповісти
А что касается, кому и что видно, то трое суток гранаты рвались у меня под окном. И пострадавших приходилось прятать, когда они через наш двор от ОМОНа уходили. Так что, я прямой репортаж могла вести. Сегодня ночью только потише было в нашем районе. Локальные бои шли в другом конце города. У нас даже слышно не было.
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13.08.2020 12:37 Відповісти
мм.., і як в Україні в 14 ,... ніхто не бажае очолити протест..
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12.08.2020 23:02 Відповісти
смотрю комменты . . . тут сравнивают кто лучше - кровожадный диктатор или демократический ворюга . . .
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13.08.2020 00:50 Відповісти
Так в що не так? Совок він такий. Ви ж самі вирішили в совок гратись, тож насолоджуйтесь. Там по сценарію ще багато цікавого: примусові психлікарні, трудові табори, тощо.
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13.08.2020 04:14 Відповісти
В мире идет ползучий сионистско-массонский переворот. И Белоруссия очередная ступень Вслед за Украиной. Кстати короновирус тоже их рук дело! Сорос, Ротшильд, Барух, Билл Гейтс и иже с ними
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13.08.2020 07:27 Відповісти
Вот это у тебя масштабы, я тебя умоляю))))
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13.08.2020 07:38 Відповісти
Илюха походу скоро тоже на нары поедет
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13.08.2020 07:37 Відповісти
Завжди хотілось спитати як білорусів так і мордвинів:

А ви впевнені що перемогли фашизм у 1945???
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13.08.2020 10:19 Відповісти
А потом говорим -почему европейцы никого кроме себя не любят.
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13.08.2020 11:54 Відповісти
В стране диктатура, какие законы?
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13.08.2020 19:09 Відповісти
Абсурд. Как могут "сидеть" 50 человек в камере на 6. Стоять и то вряд ли получится. И говорят что их там бьют. Да как там можно бить, если негде размахнуться.
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17.09.2020 23:49 Відповісти
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