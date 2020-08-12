У камері на 6 сидить 50 осіб. Чоловіків роздягають догола і б'ють, закони в країні не діють, - очевидці про ситуацію в мінських СІЗО

Потерпілі від рук білоруської міліції громадяни розповідають про умови перебування в СІЗО і тортури щодо затриманих із боку силовиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав користувач Фейсбуку Ілля Дабратвор.

Він зазначив: "Дружину вчора випустили. Штраф 20 базових. У камері на 6 людей сидить 37, у чоловіків - 50 осіб. Сплять по черзі. Не годують, вода з-під крана. Засобів гігієни немає. Всім дають добу, від 7 до 15. Протоколи складені абияк. Дружину затримали біля Заводського виконкому, за протоколом - на Машерова.

Чоловіків вранці роздягають догола, ставлять у коридорі на карачки і б'ють. Медичну допомогу співробітники міліції надавати відмовляються, чоловіка зі зламаною ногою били спеціально.

Те, що роблять зараз співробітники МВС, можна порівняти з діями СС. Фактично закони на території Білорусі не діють".

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

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У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.