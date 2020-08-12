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В Україні спостерігається натиск дезінформації для підриву реформ і відносин із Заходом, - тимчасовий повірений у справах США в Україні Квін

В Україні спостерігається натиск дезінформації для підриву реформ і відносин із Заходом, - тимчасовий повірений у справах США в Україні Квін

В Україні спостерігається наплив дезінформації, спрямованої на підрив важливих та успішних реформ, які проводилися в країні з часів Революції гідності, і над виконанням яких зараз працює президент Володимир Зеленський.

Про це заявила тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США.

"Для захисту своїх економічних інтересів, зловмисні суб’єкти атакують правоохоронні і регулятивні органи та послаблюють корпоративне управління, водночас намагаючись зберегти корупційні схеми, які висмоктують гроші з державного бюджету на користь кількох осіб", - зазначено в статті Квін.

"Сьогодні дезінформація — це виклик, з яким стикаються усі демократії та їх громадяни. Коли демократичні уряди підтримують свободу слова, деякі злісні суб’єкти — внутрішні та іноземні — розповсюджують відверту брехню або сильно спотворюють інформацію для просування своїх особистих цілей. У той час коли українці відважно захищають суверенітет і територіальну цілісність своєї країни на передовій у Донбасі, Україна не може дозволити поширення інформаційної агресії", - зазначає дипломат.

Квін також пише про спроби деяких сил увігнати клин між Україною та її демократичними союзниками. Вона спростувала тезу про те, що Захід прагне керувати Україною або переслідує власні інтереси. "Це брехлива теорія, розповсюджувана тими, хто не хоче бачити, щоб Україна реалізувала свій повний потенціал як заможна, процвітаюча демократія, що повною мірою використовує талант і творчість свого народу. Підтримка Сполученими Штатами прагнення України бути сильною, незалежною, заможною та витривалою обумовлена нашим переконанням, що цілісна Європа, вільна та мирна, відповідає інтересам усіх нас", - наголосила вона.

Тимчасовий повірений у справах США також зазначає, що значна частина таких матеріалів виходять безпосередньо з російських джерел. "Ми нещодавно бачили, як давня російська дезінформація – і відверта брехня – про "таємні американські біолабораторії" знов була запущена одночасно в Грузії та Україні — у двох демократичних країнах, що проводять реформи та розбудовують тісніші зв’язки із Заходом. Ми також бачили, як деякі відомі українці та українські ЗМІ брехливо звинувачували реформаторських партнерів Заходу у нецільовому використанні коштів допомоги", - зазначила дипломат.

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Представник США наголосила на важливості того, щоб усі громадяни могли розрізняти обґрунтовану критичну журналістику від необґрунтованої брехні. "Громадяни також можуть вжити заходів на захист себе та своєї демократії від дезінформації шляхом критичного мислення, використання різноманітного спектру ЗМІ та пошуку етичних і неупереджених джерел інформації. Сьогодні в Україні працює багато таких поважаних журналістів та ЗМІ. Не дозволяйте, щоб їхні голоси були заглушені тими, хто має більше статків, більше політичного впливу, або тими, кого підтримують недружні зовнішні сили", - резюмувала Квін.

дезінформація (345) інформаційна війна (361) США (23598) фейк (750) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+3
В Украине наблюдается натиск дезинформации для подрыва реформ и отношений с Западом, - временный поверенный в делах США в Украине Квин - Цензор.НЕТ 1418
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12.08.2020 18:21 Відповісти
+2
Угу. началось это аж с самого начала президентства актеришки, когда Дерьмака за наглое вранье двум Конгрессменам США плюс Волкеру с Тейлором шедро наградили.
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12.08.2020 18:31 Відповісти
+1
Знаешь чем информация на советском ТВ отличалась от информации, скажем на BBC или CNN?
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12.08.2020 18:29 Відповісти
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В Украине наблюдается натиск дезинформации для подрыва реформ и отношений с Западом, - временный поверенный в делах США в Украине Квин - Цензор.НЕТ 1418
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12.08.2020 18:21 Відповісти
Знаешь чем информация на советском ТВ отличалась от информации, скажем на BBC или CNN?
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12.08.2020 18:29 Відповісти
Тем, что ее нельзя было сравнить с информацией BBC или CNN. А кто пробовал уже рассказать не может.
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12.08.2020 18:45 Відповісти
В Україні спостерігається натиск дезінформації для підриву реформ і відносин із Заходом, - тимчасовий повірений у справах США в Україні Квін - Цензор.НЕТ 1287
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12.08.2020 19:37 Відповісти
В Україні спостерігається натиск дезінформації для підриву реформ і відносин із Заходом, - тимчасовий повірений у справах США в Україні Квін - Цензор.НЕТ 5953
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12.08.2020 19:38 Відповісти
В Україні спостерігається натиск дезінформації для підриву реформ і відносин із Заходом, - тимчасовий повірений у справах США в Україні Квін - Цензор.НЕТ 9443
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12.08.2020 19:39 Відповісти
В Україні спостерігається натиск дезінформації для підриву реформ і відносин із Заходом, - тимчасовий повірений у справах США в Україні Квін - Цензор.НЕТ 2491
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12.08.2020 19:45 Відповісти
В Україні спостерігається натиск дезінформації для підриву реформ і відносин із Заходом, - тимчасовий повірений у справах США в Україні Квін - Цензор.НЕТ 5018
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12.08.2020 19:40 Відповісти
В Україні спостерігається натиск дезінформації для підриву реформ і відносин із Заходом, - тимчасовий повірений у справах США в Україні Квін - Цензор.НЕТ 3755
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12.08.2020 19:41 Відповісти
В Україні спостерігається натиск дезінформації для підриву реформ і відносин із Заходом, - тимчасовий повірений у справах США в Україні Квін - Цензор.НЕТ 4600
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12.08.2020 19:42 Відповісти
В Україні спостерігається натиск дезінформації для підриву реформ і відносин із Заходом, - тимчасовий повірений у справах США в Україні Квін - Цензор.НЕТ 4811
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12.08.2020 19:42 Відповісти
Россосята!
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12.08.2020 21:07 Відповісти
Медведчук пойдёт вслед за Лазаренком и Коломойским - вот что надо обсуждать.
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13.08.2020 00:57 Відповісти
а куда ушел Беня?
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13.08.2020 10:05 Відповісти
Нет людей во власти способных и желающих защитить страну от врагов .
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12.08.2020 18:26 Відповісти
Угу. началось это аж с самого начала президентства актеришки, когда Дерьмака за наглое вранье двум Конгрессменам США плюс Волкеру с Тейлором шедро наградили.
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12.08.2020 18:31 Відповісти
Та ти шо?!!!! А чому так?
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12.08.2020 18:31 Відповісти
А мы не знали!
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12.08.2020 18:33 Відповісти
...реформы проводит преЗИк ЗЕленский

О чем это она ?
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12.08.2020 18:37 Відповісти
Складається таке враження що ця пані "з дуба впала"! Про які реформи шановна пані Ви говорите? Назвати реформами те що твориться в Україні вже не перший рік може тільки повністю неадекватна людина.
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12.08.2020 18:44 Відповісти
ну,неадекватные в упор не видят реформ...зато видят несравненные успехи игрока на рояле без рук
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12.08.2020 18:51 Відповісти
Вже років три. Роздуплилися
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12.08.2020 18:45 Відповісти
Всё понял, больше не буду!
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12.08.2020 19:00 Відповісти
Пусть еще зеленый придурок признает выборы в Белорусии как китай и кацапня .и все будет по феншую
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12.08.2020 19:13 Відповісти
Граждане могут принять меры в защиту себя и своей демократии от дезинформации только одним путем прогнать к чертям нынешнюю власть, вместе с своими пособниками из опзж, агентами кремля Ермаком (вместе с Татаровым), Коломойским (и его депутатами Дубинским и прочими), Медведчуком и его гавносми: 112, zik, news one, наш, киев live и прочие.
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12.08.2020 19:38 Відповісти
Еще бы, зеленые ботоводят. Вал говна такой, что пойди правды сыщи, а все из за расеянской говени, кругом и повсюду.
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12.08.2020 19:39 Відповісти
''важных и успешных реформ, которые проводились в стране со времен Революции достоинства, и над выполнением которых сейчас работает президент Владимир Зеленский'' Що мається на увазі? Здається, йде повний відкат по всіх тих реформах, що проводились за Порошенка.
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12.08.2020 19:43 Відповісти
Не удивлен! Подлость и брехня рашистов уже привычна. Другого от них не ожидать.
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12.08.2020 19:45 Відповісти
Пока в стране существуют кацапского направления каналы, такое будет всегда.
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12.08.2020 19:51 Відповісти
https://censor.net/user/211128 ПНХ со своим медведчуком!!!
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12.08.2020 20:48 Відповісти
"Распространяют ложь и дезинформацию для достижения личньіх целей" - єто явно не про пропаганду РФ и Медведчука с Рабиновичем , там цели понятньі и они не "личньіе". Про кого сказала американский дипломат , которая отлично знает ситуацию в СМИ Украиньі? Неужели , про потуги Петра Алексеевича добиться реванша ?
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12.08.2020 21:30 Відповісти
 
 