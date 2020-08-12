В Україні спостерігається натиск дезінформації для підриву реформ і відносин із Заходом, - тимчасовий повірений у справах США в Україні Квін

В Україні спостерігається наплив дезінформації, спрямованої на підрив важливих та успішних реформ, які проводилися в країні з часів Революції гідності, і над виконанням яких зараз працює президент Володимир Зеленський.

Про це заявила тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США.

"Для захисту своїх економічних інтересів, зловмисні суб’єкти атакують правоохоронні і регулятивні органи та послаблюють корпоративне управління, водночас намагаючись зберегти корупційні схеми, які висмоктують гроші з державного бюджету на користь кількох осіб", - зазначено в статті Квін.

"Сьогодні дезінформація — це виклик, з яким стикаються усі демократії та їх громадяни. Коли демократичні уряди підтримують свободу слова, деякі злісні суб’єкти — внутрішні та іноземні — розповсюджують відверту брехню або сильно спотворюють інформацію для просування своїх особистих цілей. У той час коли українці відважно захищають суверенітет і територіальну цілісність своєї країни на передовій у Донбасі, Україна не може дозволити поширення інформаційної агресії", - зазначає дипломат.

Квін також пише про спроби деяких сил увігнати клин між Україною та її демократичними союзниками. Вона спростувала тезу про те, що Захід прагне керувати Україною або переслідує власні інтереси. "Це брехлива теорія, розповсюджувана тими, хто не хоче бачити, щоб Україна реалізувала свій повний потенціал як заможна, процвітаюча демократія, що повною мірою використовує талант і творчість свого народу. Підтримка Сполученими Штатами прагнення України бути сильною, незалежною, заможною та витривалою обумовлена нашим переконанням, що цілісна Європа, вільна та мирна, відповідає інтересам усіх нас", - наголосила вона.

Тимчасовий повірений у справах США також зазначає, що значна частина таких матеріалів виходять безпосередньо з російських джерел. "Ми нещодавно бачили, як давня російська дезінформація – і відверта брехня – про "таємні американські біолабораторії" знов була запущена одночасно в Грузії та Україні — у двох демократичних країнах, що проводять реформи та розбудовують тісніші зв’язки із Заходом. Ми також бачили, як деякі відомі українці та українські ЗМІ брехливо звинувачували реформаторських партнерів Заходу у нецільовому використанні коштів допомоги", - зазначила дипломат.

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Представник США наголосила на важливості того, щоб усі громадяни могли розрізняти обґрунтовану критичну журналістику від необґрунтованої брехні. "Громадяни також можуть вжити заходів на захист себе та своєї демократії від дезінформації шляхом критичного мислення, використання різноманітного спектру ЗМІ та пошуку етичних і неупереджених джерел інформації. Сьогодні в Україні працює багато таких поважаних журналістів та ЗМІ. Не дозволяйте, щоб їхні голоси були заглушені тими, хто має більше статків, більше політичного впливу, або тими, кого підтримують недружні зовнішні сили", - резюмувала Квін.