БЕЗ ЦЕНЗУРИ: Бацька - Сорос, Богдан, суддя Вовк і рулетка в законі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ
Останніми днями новин багато, тому сьогодні в прямому ефірі будемо розбиратися, куди мчить світ.
Зокрема, поговоримо про:
- свіжі новини з революційної Білорусі;
- Джорджа Сороса і найвеселіші страшилки, які придумали хейтери (повірте, там є чому здивуватися);
- підпал "Тесли" Андрія Богдана;
- хто і як шукає суддю Вовка, який сам каже, що нікуди не тікав;
- яким буде гральний бізнес в Україні й чи буде взагалі?
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