БЕЗ ЦЕНЗУРИ: Бацька - Сорос, Богдан, суддя Вовк і рулетка в законі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Останніми днями новин багато, тому сьогодні в прямому ефірі будемо розбиратися, куди мчить світ.

Зокрема, поговоримо про:

- свіжі новини з революційної Білорусі;

- Джорджа Сороса і найвеселіші страшилки, які придумали хейтери (повірте, там є чому здивуватися);

- підпал "Тесли" Андрія Богдана;

- хто і як шукає суддю Вовка, який сам каже, що нікуди не тікав;

- яким буде гральний бізнес в Україні й чи буде взагалі?

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