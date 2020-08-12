УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6104 відвідувача онлайн
Новини
9 902 9

БЕЗ ЦЕНЗУРИ: Бацька - Сорос, Богдан, суддя Вовк і рулетка в законі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Останніми днями новин багато, тому сьогодні в прямому ефірі будемо розбиратися, куди мчить світ.

Зокрема, поговоримо про:

- свіжі новини з революційної Білорусі;
- Джорджа Сороса і найвеселіші страшилки, які придумали хейтери (повірте, там є чому здивуватися);
- підпал "Тесли" Андрія Богдана;
- хто і як шукає суддю Вовка, який сам каже, що нікуди не тікав;
- яким буде гральний бізнес в Україні й чи буде взагалі?

Залишайте свої запитання в коментарях, а якщо ви вперше на каналі - підписуйтесь на оновлення і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення!

Богдан (173) Лукашенко Олександр (2668) Сорос Джордж (40) гра (106) азартні ігри (296) Вовк Павло (300) Данилюк-Ярмолаєва (362) Окружний адмінсуд Києва (539) Буткевич Богдан (439)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Менськ. Зараз

БЕЗ ЦЕНЗУРЫ: Бацька - Сорос, Богдан, судья Вовк и рулетка в законе - Цензор.НЕТ 7942
показати весь коментар
12.08.2020 21:03 Відповісти
БЕЗ ЦЕНЗУРЫ: Бацька - Сорос, Богдан, судья Вовк и рулетка в законе - Цензор.НЕТ 4485
показати весь коментар
12.08.2020 21:04 Відповісти
БЕЗ ЦЕНЗУРЫ: Бацька - Сорос, Богдан, судья Вовк и рулетка в законе - Цензор.НЕТ 2031
показати весь коментар
12.08.2020 21:05 Відповісти
Мне такое больше нравится)
БЕЗ ЦЕНЗУРИ: Бацька - Сорос, Богдан, суддя Вовк і рулетка в законі - Цензор.НЕТ 7436
показати весь коментар
12.08.2020 23:02 Відповісти
Смешалісь:Сорос, Тесла, Прєдсєдатєль....
показати весь коментар
12.08.2020 21:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vaaAaN-ckQE&feature=emb_rel_pause - очень полезно белорусам
ознакомиться а нам не забывать.
показати весь коментар
13.08.2020 06:45 Відповісти
Все таки беларусы проснулись, и бороться будут до конца. Висеть таракану шкловскому на суку - такая традиция у партизан работы с гауляйтерами.
показати весь коментар
13.08.2020 09:34 Відповісти
умнякагоняние... чем дальше - тем больше... без цензуры превращается в сливной бачок типа оскопеевой...
показати весь коментар
13.08.2020 10:04 Відповісти
Каждый показывает себя с сильной стороны, в каждом есть азарт, Сорока, кстати, реальный любитель покера, видели его пару раз в казино, разделяю такой вид развлечений, но я за виртуальные игры, для того чтобы найти https://casinofm.com.ua/ лучшее онлайн казино в Украине, достаточно оценить рейтинг на сайте, выбрать одно из 10 топ, здесь всегда можно сделать ставку на бонусы, получить подарок на день рождение и просто протестировать автомат в демо-режиме. Я люблю рулетку и игровые автоматы, чаще везет если ставлю больше 5 линий, вообще чем больше, тем больше шансов выиграть
показати весь коментар
17.12.2021 23:02 Відповісти
 
 